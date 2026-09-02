قضايا «مخدرات المشاهير» تعود للواجهة بعد توقيف «كردي» وطليقة الفيشاوي

عادت وقائع «مخدرات المشاهير» للواجهة مجدداً في مصر بعد توقيف مغني الراب حسين أبو المعاطي، الشهير بلقب «مستر كردي» وبصحبته ندى الكامل طليقة الفنان أحمد الفيشاوي في بناية بأحد أحياء العاصمة القاهرة، على خلفية اتهامهما بـ«حيازة مواد مخدرة، وذلك بعد وصول معلومات إلى مباحث مكافحة المخدرات حول نشاطهما»، وفق وسائل إعلام محلية.
وتصدر اسما «الكامل وكردي» مؤشرات البحث على موقع «غوغل» في مصر الأربعاء، عقب انتشار الخبر على نطاق واسع وتوقيفهما مساء الثلاثاء، وإعلان اتخاذ إجراءات قانونية بعد العثور على كميات من مواد مخدرة، من بينها «الكوكايين»، ونوع آخر يدعى «هيدرو».
وأكد الناقد الفني المصري محمد عبد الخالق لـ«الشرق الأوسط»، أن أخبار الحوادث عندما ترتبط بأحد المشاهير يتضاعف الاهتمام بها إعلامياً و«سوشيالياً».
وعَدّ عبد الخالق تكرار قضايا المخدرات بين المشاهير خلال السنوات الماضية أمراً فردياً وليس ظاهرة تدعو للقلق.
وشدد الناقد المصري على أن «الزج باسم أحمد الفيشاوي في واقعة توقيف ندى الكامل من قبل البعض أمر غير مناسب، فالعلاقة بينهما انتهت منذ سنوات، ولم يعد مسؤولاً عنها ولا يربطهما حتى أبناء، فلن تعيش باقي عمرها بصفتها (طليقته)». على حد تعبيره.
وتعد واقعة ندى الكامل والمغني كردي هي الأحدث في وسط المشاهير بمصر، وقبل ذلك تصدرت قضية المنتجة سارة خليفة التي عملت لسنوات مذيعة بعدد من القنوات الفضائية «الترند»، بعد القبض عليها قبل أكثر من عام مع تشكيل عصابي وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش، ومشغولات ذهبية وعملات محلية وأجنبية، و5 سيارات من متحصلات «نشاطهم الإجرامي»، وفق بيان وزارة الداخلية المصرية حينها، بينما حُكم عليها قبل أسابيع بإحالة أوراقها وعدد من المتهمين إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم.
وفي السياق نفسه، وقع المطرب الشعبي سعد الصغير في «فخ المخدرات»، وحُكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات ثم تخفيف الحكم لعدة أشهر، كما اُتهم عدد آخر من المشاهير بـ«تعاطي وحيازة مواد مخدرة» من بينهم نيفين مندور، ودينا الشربيني، ومنة شلبي، وهيثم محمد، وأحمد عزمي، وعصام صاصا، وغيرهم.
وفجّر مطرب الراب الشهير بـ«مستر كردي» جدلاً في النسخة قبل الماضية من معرض القاهرة الدولي للكتاب، بإصداره رواية «مصلب ونضارة»، ونال حظاً من الانتقادات لصدور حكم سابق ضده في قضية مخدرات، ويتطرق الكتاب لفصول من قصة حياته قبل دخوله عالم موسيقى الراب حسب تصريحاته. وكتب حينها عبر حسابه على موقع «إنستغرام»: «إن أحد المسؤولين السابقين في مكتب مكافحة المخدرات كان من أكبر المهتمين بكتابه الجديد، وقال له إنه سيكون مصدر تسليته في الطائرة».