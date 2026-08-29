اعتماد المدينة الطبية بـ«جامعة الملك خالد» صرحاً تخصصياً لخدمة جنوب السعودية

أعلن الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز أمير منطقة عسير رئيس هيئة تطويرها، اعتماد المدينة الطبية بـ«جامعة الملك خالد» مدينةً طبية تخصصية لخدمة مناطق جنوب المملكة، كما تسلّم شهادات اعتماد 4 مدن صحية في المنطقة من منظمة الصحة العالمية، تزامن ذلك مع تسجيل قفزة نوعية في متوسط العمر المتوقع للأهالي ليصل إلى 81.1 عام.

جاء ذلك خلال رعاية أمير عسير حفل تدشين عدد من المشروعات والمبادرات الصحية في المنطقة، بحضور وزير التعليم يوسف البنيان، ووزير الصحة فهد الجلاجل، والرئيس التنفيذي لـ«مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث» الدكتور ماجد الفياض، ورئيس «جامعة الملك خالد» الدكتور فالح السلمي ومحافظ الهيئة العامة للأوقاف عماد الخراشي، وعدد من المسؤولين والقيادات في القطاعات الحكومية والصحية والتعليمية.

وتصل الطاقة الاستيعابية للمدينة الطبية بـ«جامعة الملك خالد» إلى 750 سريراً، وتضم 41 تخصصاً طبياً، تجمع بين العلاج، والتعليم، والبحث، والابتكار، وبإشراف علمي من مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، لا سيما في مركز علاج الأورام.

وأوضح الأمير تركي بن طلال أن اعتماد المدينة الطبية جاء ثمرة عمل تكاملي بدأ منذ عام بين وزارتي الصحة والتعليم وجامعة الملك خالد، وبإشراف من مستشفى الملك فيصل التخصصي، للوصول بالخدمات الصحية التخصصية بالمنطقة إلى أعلى مستويات الجودة والكفاءة، مبيناً أن هذا التوجه يحل بدلاً من استكمال مشروع مدينة الملك فيصل الطبية للمناطق الجنوبية بصورته السابقة، للاستفادة القصوى من الصرح الطبي القائم وما اكتمل فيه من بنية وتجهيزات. وبما يضمن الاستخدام الأمثل لموارد الدولة وتوجيهها نحو الاحتياجات ذات الأولوية.

وأشار إلى أن هذا التوجه يمثل امتداداً لمسيرة الجامعة نحو العالمية، ويدعم جودة الحياة وصحة المجتمع في عسير، التي توجت مؤخراً بحصول أبها ومحايل عسير وطريب ومدينة الملك خالد الجامعية على شهادات اعتماد دولية كمدن صحية، مؤكداً أن التكامل بين الجهات يجسد مفهوم «الحكومة الفاعلة» التي تستهدفها رؤية السعودية 2030، حيث جرى التوافق مع وزير الصحة على المحافظة على المبنى القائم على طريق الملك عبدالله واستثماره بما يخدم مستقبل المنطقة.

الأمير تركي بن طلال أكد أن اعتماد المدينة الطبية جاء ثمرة عمل تكاملي بين وزارتي الصحة والتعليم وجامعة الملك خالد (واس)

واستهل أمير منطقة عسير والوزراء البرنامج بالاطلاع على معرض إمارة المنطقة، الذي يضم عدداً من المشروعات والمبادرات التي تمثل جانباً من خطة المنطقة في القطاع الصحي، وشواهد مصورة لمنجزات وأعمال صحية في محافظات ومراكز المنطقة.

كما استمع والحضور في غرفة العمليات إلى شرح عن آلية عمل الغرفة وتكوينها ومنهجية العمل فيها، إلى جانب عرض حول حوكمة الدعم والتكامل مع القطاع الصحي.

عقب ذلك، انتقل الأمير تركي بن طلال إلى مقر فرع وزارة الصحة بمنطقة عسير، حيث اطلع على عرض عن أعمال الفرع ومكوناته وأبرز المبادرات التي ينفذها، وما تحققه من أثر في تعزيز الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين، وشهد تكريم عدد من العاملين في إحدى المبادرات الصحية. ثم تجول والحضور في «مركز ملهي بن سلامة» للتأهيل الطبي والأطراف الصناعية، واطّلع على أقسامه وخدماته المتخصصة، واستمع إلى شرح عن خدمات تصنيع الأطراف والأجهزة التقويمية، وتشكيل القوالب الجبسية والبلاستيكية، وتجميع الأطراف العلوية، وما يقدمه المركز من حلول تأهيلية متكاملة تسهم في تحسين جودة حياة المستفيدين وتعزيز استقلاليتهم.

وتسلّم الأمير تركي بن طلال في المدينة الجامعية بجامعة الملك خالد بالفرعاء، شهادات اعتماد 4 مدن صحية من منظمة الصحة العالمية، سلّمها وزير الصحة وشملت «أبها، ومحايل عسير، وطريب، ومدينة الملك خالد الجامعية» ليرتفع إجمالي عدد المدن الصحية المعتمدة في المملكة إلى 21 مدينة، فيما ارتفع متوسط العمر المتوقع في المنطقة إلى 81.1 عام، في مؤشر يعكس الجهود التكاملية المبذولة لتعزيز صحة المجتمع والوقاية وتحسين جودة الحياة.

كما اطلع أمير عسير على معرض إلكتروني عن أعمال المدن الصحية والبرامج المرتبطة بها، وشاهد معرضاً تعريفياً بمشاركة متطوعين استعرضوا تجاربهم وأدوارهم ومساهماتهم، ثم شهد إطلاق مبادرة «بصيرة»، بعد اطلاعه على جهود جمعية ضياء ذات العلاقة بالمبادرة.

دشّن أمير منطقة عسير «مركز الشيخ ملهي بن سلامة» لغسل الكلى بالمدينة الطبية في جامعة الملك خالد، كما دشّن «مركز ملهي بن سلامة للأورام»، وشاهد والحضور عدداً من الأفلام المرئية التي جسدت رسائل الأمل والشجاعة والمساندة والإحسان، واستعرضت أثر المبادرات والخدمات الصحية المقدمة في حياة المستفيدين.

ثم كرّم أمير منطقة عسير الداعم الرئيس للمبادرة الشيخ ملهي بن سلامة بن سعيدان، ووزيري التعليم، والصحة، والرئيس التنفيذي لـ«مستشفى الملك فيصل التخصصي»، تقديراً لإسهاماتهم ودعمهم للمشروعات والمبادرات الصحية في المنطقة.