عضّة سلحفاة تفتح نقاشاً حول تحويل الحياة البرية إلى محتوىhttps://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/5310987-%D8%B9%D8%B6%D9%91%D8%A9-%D8%B3%D9%84%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%8B-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D9%89
عضّة سلحفاة تفتح نقاشاً حول تحويل الحياة البرية إلى محتوى
السلحفاة البحرية تسبح في حوض إعادة التأهيل بمركز «لوغرهيد» للحياة البحرية (أ.ب)
تحولت رحلة سباحة هادئة مع السلاحف البحرية في زنجبار بتنزانيا إلى موقف طريف ومثير للجدل، بعدما اقتربت إحدى السلاحف من عارضة الأزياء وصانعة المحتوى سينثيا بينيتيز فرنانديز وعضّتها، في واقعةٍ سرعان ما انتشر مقطعها على مواقع التواصل الاجتماعي.
ووفقاً لموقع «إنترناشيونال بيزنس تايمز»، ظهرت بينيتيز في الفيديو وهي تسبح بالقرب من عدد من السلاحف، في مشهدٍ بدا مثالياً لتصوير محتوى عن الحياة البحرية. لكن إحدى السلاحف اقتربت منها من الخلف، ووجّهت إليها عضة مفاجئة دفعتها إلى الابتعاد سريعاً عن الحيوان.
وتعاملت العارضة مع الواقعة بروحٍ فكاهية، قبل أن تشارك متابعيها تفاصيلها، مازحة بشأن تعرضها للعض، رغم إبلاغها بأن السلاحف «غير مؤذية». لكن ما أثار الاهتمام لم يكن العضة وحدها، بل الجدل الذي أعقب الفيديو حول حدود تفاعل السياح وصنّاع المحتوى مع الحيوانات البرية.
ورأى بعض المتابعين أن الواقعة مجرد لحظة طريفة، في حين انتقد آخرون الاقتراب الشديد من الحيوانات، وعدُّوا أن تحويلها إلى جزء من محتوى ترفيهي قد يشجع الآخرين على تكرار التجربة دون إدراك مخاطرها أو تأثيرها في الحيوانات.
ولا توجد، وفق المعلومات المتاحة، أدلة على أن بينيتيز تعمدت إيذاء السلاحف أو أن اللقاء جرى ترتيبه مسبقاً. ويبدو أن جانباً كبيراً من الانتقادات يتصل بممارسة أوسع تتمثل في التعامل مع الحيوانات البرية كأنها «إكسسوارات» لصور ومقاطع تحصد المشاهدات.
ورغم أن السلاحف البحرية معروفة بطبيعتها الهادئة، فإنها تظل حيوانات برية، وقد تتصرف دفاعياً عندما تشعر بالتهديد أو الإزعاج، لهذا تُشدد إرشادات التعامل مع الحياة البحرية عادةً على عدم لمس الحيوانات أو مطاردتها أو إطعامها، وترك مسافة مناسبة بينها وبين البشر.
وبينما أضحكت العضة كثيرين على الإنترنت، أعادت الواقعة سؤالاً أكثر جدية إلى الواجهة: أين ينتهي الاستمتاع بالطبيعة ويبدأ تحويل الحياة البرية إلى مادة للترفيه؟ وربما كانت السلحفاة، هذه المرة، صاحبة الإجابة الأكثر وضوحاً.
ملابس فريدي ميركوري... حين تحولت الأزياء إلى جزء من أسطورتهhttps://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/5311012-%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%B3-%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D9%8A-%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%AD%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AC%D8%B2%D8%A1-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%AA%D9%87
لم تكن الأزياء بالنسبة إلى النجم البريطاني الراحل فريدي ميركوري مجرد ملابس يرتديها على المسرح، بل كانت جزءاً من الشخصية التي صنعها لنفسه، ومن الصورة التي أراد أن يراها الجمهور كلما وقف أمامه.
وفي خريف هذا العام تعود مجموعة من أشهر تلك الملابس إلى الأضواء في متحف «فيكتوريا وألبرت» (V&A) في لندن، احتفالاً بما كان سيوافق عيد ميلاده الثمانين.
ووفقاً لصحيفة «الغارديان»، يقام المعرض المجاني «فريدي ميركوري | أشياء فاخرة» (Freddie Mercury | Splendid Things) بين 24 أكتوبر (تشرين الأول) 2026 و17 يناير (كانون الثاني) 2027، وقد طُوّر بالتعاون مع ماري أوستن، خطيبة ميركوري السابقة، وصديقته المقربة. وستعير أوستن المعرض سبعاً من القطع الثماني التي توثق مراحل مختلفة من مسيرة المغني، منذ بدايات فرقة «كوين» في سبعينات القرن الماضي، وحتى سنواته الأخيرة.
ومن أبرز المعروضات الزي أحادي اللون الذي ارتداه ميركوري خلال إحدى الحفلات المبكرة لـ«كوين» في «إمبريال كوليدج» بلندن، وظهر به على غلاف ألبوم الفرقة الأول الذي حمل اسمها.
كما يضم المعرض بدلة «ميركوري وينغ» (Mercury Wing)، التي صممتها ويندي دي سميت، وارتداها ميركوري خلال جولة «A Night at the Opera» عامي 1975 و1976، قبل أن تصبح جزءاً من صورته الشهيرة في الفيديو الموسيقي لأغنية «Bohemian Rhapsody».
ومن القطع اللافتة أيضاً التاج والعباءة اللذان صممتهما ديانا موزلي، وارتداهما ميركوري خلال «Magic Tour» عام 1986. وظهر بالزي نفسه في حفل «كنيبورث»، الذي كان آخر حفل حي لفرقة «كوين» مع ميركوري.
ويشمل العرض كذلك زياً ظهر في الفيديو الموسيقي لأغنية «Made in Heaven»، إلى جانب مجموعة من الإكسسوارات والقطع المختارة من خزانة ميركوري الشخصية.
واستلهم اسم المعرض من عبارة قالها ميركوري عام 1978: «أحب أن أكون محاطاً بأشياء فاخرة. أريد أن أعيش حياة فيكتورية، محاطاً بالفوضى الرائعة»، وهي عبارة تلخص علاقته بالأزياء والأشياء التي أحاط نفسه بها، وذوقه الذي جمع بين الجرأة، والترف، والمسرحية.
صداقة بدأت في كنسينغتون
التقت أوستن ميركوري للمرة الأولى عندما كانت في التاسعة عشرة من عمرها، بينما كان هو في الرابعة والعشرين، في أجواء عالم الأزياء بمنطقة كنسينغتون في لندن. وكان ميركوري، المولود باسم فاروق بولسارا في 5 سبتمبر (أيلول) 1946 في زنجبار، يبيع أعماله الفنية وملابسه القديمة من أحد الأكشاك في سوق كنسينغتون.
وفي عيد الميلاد عام 1973، وهو العام الذي أصدرت فيه «كوين» ألبومها الأول، أعلنا خطبتهما. وانتهت علاقتهما العاطفية في منتصف سبعينات القرن الماضي، لكنهما ظلا مقربين حتى وفاة ميركوري عام 1991. وقد ترك لها منزله في كنسينغتون، «غاردن لودج»، وممتلكاته الشخصية.
وترى أوستن أن ملابس ميركوري كانت جزءاً أساسياً من الصورة التي صنعها لنفسه على المسرح. وفي كتاب «A Life in Lyrics»، المقرر نشره في سبتمبر، تتحدث عن الملابس باعتبارها جزءاً من رحلة الفنان في اكتشاف هويته الفنية.
وتقول إن ميركوري أدرك في وقت مبكر أنه «لم يكن يرتدي ملابس فحسب»، بل كان يقدم صورة تتناسب مع حجم المكان، واتساع الجمهور. وترى أن الأزياء المعروضة في «فيكتوريا وألبرت» تحكي جانباً مهماً من قصته، داخل المسرح وخارجه، لأنها لم تكن مجرد ملحقات، بل كانت عنصراً أساسياً في عروضه، ورؤيته الإبداعية، وطريقته في التعبير عن ذاته.
وصمم المعرض توم بايبر، الذي تشمل أعماله تصميمات مسرحية ومشروعات فنية بارزة، إضافة إلى معارض سابقة في «فيكتوريا وألبرت»، بينها «Alice: Curiouser and Curiouser» و«Taylor Swift | Songbook Trail».
وسيتوزع المعرض على ست محطات، صُممت كل منها بطريقة مختلفة، باستخدام الديكورات والمؤثرات الصوتية والإضاءة، لاستحضار محطات بارزة من مسيرة ميركوري.
وقالت كيت بيلي، كبيرة أمناء قسم المسرح والأداء في المتحف، إن المعرض سيسلط الضوء على حب ميركوري لـ«الأشياء الفاخرة»، إلى جانب شغفه بالفن، والتصميم، والأزياء.
وبذلك لا يقدم المعرض مجرد مجموعة من الملابس الشهيرة، بل يروي من خلالها جانباً من قصة الفنان الذي استطاع أن يجعل من الموسيقى والأزياء والحضور المسرحي لغة واحدة، وأن يحول ظهوره على المسرح إلى صورة لا تزال حاضرة بعد عقود من رحيله.
«موسكو - كايرو» يروي قصة هجرة 4 فنانات روسيات إلى الغردقة
بطلات الفيلم الروسيات في كواليس التصوير (الشرق الأوسط)
يُعيد الفيلم الروائي الطويل «موسكو - كايرو» التعاون السينمائي المصري الروسي بعد أكثر من نصف قرن، منذ إنتاج فيلم «الناس والنيل» للمخرج يوسف شاهين الذي صدر عام 1972 من بطولة سعاد حسني وصلاح ذو الفقار وكان إنتاجاً مشتركاً بين مصر والاتحاد السوفياتي حينذاك، وبمشاركة ممثلين وعناصر فنية من البلدين، ويتناول العمل قصة بناء السد العالي بتعاون مع الخبراء السوفيات.
ويفتح «موسكو - كايرو» للمخرج خالد مهران من جديد باب التعاون بين البلدين، ويشهد عرضه الافتتاحي بمهرجان «قازان السينمائي الدولي» في دورته الثانية والعشرين المقررة في الفترة من 4 إلى 8 سبتمبر (أيلول) 2026 بعدما اختارته إدارة المهرجان لافتتاح «يوم السينما المصرية»، حيث يعرض يوم 6 سبتمبر بسينما «مير» بمدينة قازان في جمهورية تتارستان الروسية، يعقبه حوار مفتوح مع مخرجه.
ويشارك في بطولة «موسكو - كايرو» ممثلون من روسيا ومصر، فمن روسيا تشارك 4 ممثلات هن: ماريا ريفال، وأنستاسيا أكاتوفا، ومارينا فولكوفا، وبالينا جرينتس، ومن مصر محمد نور، وياسر الطوبجي، وأيمن منصور، وحاتم رجاء، ويظهر فيه أحمد عزمي وأحمد جمال سعيد، بصفتهما ضيفي شرف، ويشارك في البطولة الفنان الأردني منذر رياحنة.
الفيلم كما يقول مخرجه خالد مهران مأخوذ عن رواية صدرت في روسيا بعنوان «ابتسم أنت في مصر» للكاتبة الروسية إيلينا سيريبرياكوفا التي عاشت في مصر وتزوجت مصرياً هو السيناريست عماد السباعي، وكتبت سيناريو الجزء الروسي، وكتب زوجها الجزء العربي.
وتتطرق الرواية، بحسب حديث مهران لـ«الشرق الأوسط» إلى قصص حقيقية لـ4 فنانات روسيات يتجهن إلى مصر فترة التسعينات بعدما توقف عملهن في تقديم الاستعراض بفعل الظروف السياسية التي واكبت فترة تفكك الاتحاد السوفياتي، حيث يتجهن لتقديم «الشو الروسي» ضمن فرقة استعراضية قبل أن يكتشفن عالماً معقداً من الحب والغيرة والاستغلال.
«بين القاهرة وموسكو تتشابك حكايات الغربة والانتماء وتخوض كل واحدة منهن رحلة إنسانية خاصة تعيد اكتشاف نفسها، ويقيمن بالغردقة حيث بدأت عروضهن تلقي إعجاباً وتزوجن من مصريين وما زلن يعشن مع أسرهن بالغردقة»، وفق قوله. موضحاً أن «هذه الرواية حققت مبيعات كبيرة في روسيا، وقد أعجبتني القصة كثيراً فأقنعت الكاتبة بتحويلها إلى سيناريو لفيلم جاء مليئاً بالتفاصيل الإنسانية».
وتم تصوير الفيلم، الناطق بالروسية والعربية، بين مصر وروسيا، ويلفت المخرج إلى أن «الجانب الروسي قدم تسهيلات غير مسبوقة للفيلم ودعماً لوجستياً في كل مواقع التصوير» ويضيف: «لقد قاموا بإخلاء صالة المطار لنصور بها، وأزالوا كل اللافتات التي ترتبط بالزمن الحالي، ووضعوا بدلاً منها كل ما يعبر عن زمن التسعينات»، ويشير المخرج إلى وجود مترجم يجيد العربية والروسية، مما سهل مهمتهم في التواصل مع الفريق الروسي.
وكان الفيلم قد بدأ الإعداد له عام 2020 لكنه توقف خلال انتشار وباء «كوفيد 19»، وقد قام المخرج بإنتاجه وقامت شركة إماراتية بشرائه وأكملت أعمال «البوست برودكشن»، كما تأجل العرض التجاري للفيلم بسبب الحرب في إيران وما شهدته من اعتداءات على دول الخليج.
وأخرج خالد مهران أفلاماً روائية طويلة على غرار «كارت ميموري»، وفيلم «الضيف 11» الذي يترقب عرضه ويقوم ببطولته عدد من الوجوه الجديدة، ومسلسل «القضية إكس»، كما أخرج عدداً من الكليبات الغنائية لخالد سليم وإيهاب توفيق وغيرهم، ويتنقل في إقامته بين مصر والإمارات.
ويُعرض عدد من الأفلام المصرية ضمن «يوم السينما المصرية» بمهرجان قازان، وهي الفيلم الروائي الطويل «مولانا» للمخرج مجدي أحمد علي الذي يُعرض ضمن برنامج «أفضل الأفلام عن الإسلام»، كما تُعرض الأفلام القصيرة «حار جاف صيفاً»، و«هذه ليلتي»، و«حبيب»، و«يوم عابر».
فيما يشارك بمسابقة الأفلام الطويلة فيلم «ولنا في الخيال حب؟» للمخرجة سارة رزيق، وفي مسابقة الأفلام القصيرة فيلم «ممنوع الوقوف أو الانتظار» لعمرو جودة.
«سقوط حر»... وثائقي يزيح الستار عن خبايا «بوينغ» وصراع الأرباح ضد الأرواح
الهيكل المُعاد بناؤه لحطام طائرة الرحلة 800 التابعة لشركة «TWA» والتي تحطمت عام 1996، مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها والبالغ عددهم 230 شخصاً (نتفليكس)
لم تكن حادثة تحطم طائرة «ليون إير» في بحر جاوة الإندونيسي، ولا سقوط طائرة الخطوط الإثيوبية بعدها بأشهر قليلة، مجرد حوادث عابرة في تاريخ الطيران المعاصر، بل كانتا بداية تهاوي عرش عملاق صناعة الطائرات الأميركي «بوينغ» واهتزاز ثقة العالم في سلامة أجوائه.
ورغم أن فيلم Downfall الصادر عام 2022 وثّق جشع الشركة الذي تسبب في مقتل مئات الأبرياء، إلا أن المخرجة روري كينيدي تعود لتنبش في الجرح ذاته بوثائقي جديد يحمل اسم Freefall: A Reckoning for Boeing («سقوط حر: حساب بوينغ»)، لتكشف عبر فصوله المثيرة أن الكارثة لم تنتهِ، وأن الوعود البراقة بالإصلاح الهيكلي لم تكن سوى حبر على ورق تساقطت أجزاؤه مع أول اختبار حقيقي في الجو.
يُعرض الوثائقي عبر منصة نتفليكس الرقمية وهو متاح لجمهور واسع من المشتركين حول العالم الذين يتابعون عن كثب تطورات قضية السلامة الجوية لشركة «بوينغ».
معركة يائسة في مقصورة بحر جاوة
في التاسع والعشرين من أكتوبر (تشرين الأول) لعام 2018، كانت طائرة «بوينغ 737 ماكس 8» التابعة لشركة «ليون إير» تشق طريقها فوق مياه بحر جاوة قبالة السواحل الإندونيسية، قبل أن يدخل قائدها ومساعده في معركة ضارية مع المقود دامت ثلاث عشرة دقيقة فقط بعد الإقلاع.
تلقى نظام الطائرة إشارات خاطئة من مستشعر خارجي، ليتدخل تلقائياً نظام برمجي سري استحدثته «بوينغ» ويُدعى «MCAS» لدفع مقدمة الطائرة نحو الأسفل بعنف دون علم الطاقم.
تكررت المحاولات الآلية لإجبار الطائرة على الهبوط وسط ذهول الطيارين، حتى انتهى الصراع بارتطام عنيف بالبحر حصد أرواح 189 شخصاً، معلناً بداية فخ تكنولوجي قاتل معلق بين السماء والأرض.
المأساة الاستنساخية فوق هضاب إثيوبيا
ولم يكد قطاع الطيران يستفيق من صدمة بحر جاوة، حتى تكرر السيناريو المرعب بدقة هندسية مفجعة في العاشر من مارس (آذار) لعام 2019.
فبعد ست دقائق فقط من إقلاع رحلة «الخطوط الإثيوبية 302» من أديس أبابا، انطلقت برمجية «MCAS» الخفية لتباشر عملها القاتل في توجيه ذيل الطائرة نحو الأرض إثر تلف فوري في المستشعر.
بذل الطاقم جهداً جباراً لتعطيل الأنظمة الكهربائية والاعتماد على التحكم اليدوي، إلا أن السرعة الهائلة جعلت تعديل المسار مستحيلاً، لتهوي الطائرة رأسياً في حقل زراعي ببلدة بيشوفتو مخلّفة 157 قتيلاً من 35 جنسية، ومثيرة موجة غضب دولي عارمة أدت إلى قرار تاريخي بوقف تحليق الطراز عالمياً لسنوات.
صيحات تحذير من داخل القلعة
تروي كينيدي لصحيفة تايم الأميركية أن دافعها لإنتاج هذا الجزء الثاني وهو الأول في مسيرتها المهنية كصانعة أفلام وثائقية، جاء بعد أن تواصل معها «مبلغون عن المخالفات» من داخل الشركة ليزيحوا الستار عن خبايا مصانع التجميع. هؤلاء أكدوا لها أن الأوضاع المهنية داخل مصانع «بوينغ» لم تتحسن بل تدهورت بشكل مخيف بفعل سياسات تعظيم الأرباح.
ولم يتأخر الوقت حتى تجلت هذه التحذيرات للعلن في مطلع عام 2024، حين عاش ركاب طائرة تابعة لشركة «ألاسكا إيرلاينز» دقائق من الرعب المحض بعد انفصال سدادة مخرج طوارئ الطائرة في منتصف الرحلة نتيجة عيوب تصنيعية ناجمة عن تقليص النفقات وضغط جدول الإنتاج.
لغز الموت الغامض لجون بارنيت
يحتل الراحل جون بارنيت، مدير مراقبة الجودة السابق في «بوينغ»، قلباً ناقداً وخيطاً درامياً حزيناً في سياق هذا الوثائقي الجديد.
بارنيت الذي قضى أكثر من ثلاثة عقود في رصد إهمال الشركة وتوثيقه، وُجد ميتاً بطلق ناري داخل شاحنته في مارس (آذار) لعام 2024، تزامناً مع إدلائه بشهادة قانونية مطولة ومواجهته لضغوط هائلة من محامي الدفاع التابعين للمؤسسة.
ورغم أن التحقيقات الرسمية اعتبرت الحادثة انتحاراً، إلا أن رسالته الأخيرة التي خط فيها جملة «آمل أن تدفع بوينغ الثمن» تركت تساؤلات معلقة في الفضاء العام حول المسؤولية المعنوية للشركة عن تصفيته النفسية.
وهم البورصة وتلاشي ثقافة السلامة
يأخذ الفيلم المشاهد في رحلة تاريخية توضح كيف تحولت «بوينغ» من صرح هندسي عظيم يعتمد على الدقة وحق الفيتو للمفتشين الفنيين، إلى شركة مهووسة بإرضاء وول ستريت والمساهمين بعد اندماجها مع «ماكدونيل دوغلاس» عام 1997.
وتجلى هذا التحول الصادم في مصنع ولاية كارولاينا الجنوبية المخصص لإنتاج طائرات «787 دريملاينر»، حيث جرى الاعتماد على مصادر خارجية رخيصة، مما أسفر عن كوارث هندسية مخفية داخل قمرة التصنيع وتجاوزات متعمدة لأعطال الأنابيب والأسلاك الكهربائية، لدرجة أن عمال المصنع أنفسهم كانوا يمزحون في تسجيلات سرية بأنهم لن يجرؤوا يوماً على ركوب الطائرات التي يصنعونها بأيديهم.
معركة إنسانية ضد غول الشركات
لا يكتفي الوثائقي برصد الجوانب التقنية الباردة، بل يسلط الضوء على البعد الإنساني المتمثل في أهالي الضحايا الذين رفضوا التسويات المالية وحملوا صور ذويهم إلى قاعات مجلس الشيوخ للمطالبة بمحاسبة جنائية تحمي ركاب المستقبل.
تبرز في هذا الصدد شخصية ناعومي كونولي رايان، أرملة أحد موظفي الأمم المتحدة في الحادث الإثيوبي، والتي قادت حراكاً قانونياً شرساً ضد إخفاء نظام الطيران الموجه، حتى نالت حكماً قضائياً بتعويض مدني ضخم.
تختتم كينيدي وثائقيّها بصرخة تحذيرية حول واقع مرير تشهده الرأسمالية المعاصرة، حيث تنهار المؤسسات الصناعية العريقة وتتعرض حياة البشر للتهديد، لمجرد صعود ثلة من المديرين التنفيذيين إلى قائمة أثرياء العالم على حساب النزاهة وحرمة الأرواح.