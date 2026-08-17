«تجاوزات» حفلات الساحل في مصر تثير الجدل مجدداً

أثارت بعض لقطات حفل الفنان محمد رمضان في الساحل الشمالي بمصر، جدلاً وأعادت أزمة «تجاوزات» الحفلات الغنائية للواجهة مجدداً، بعدما هدد نقيب الموسيقيين مصطفى كامل بمنع رمضان من الغناء، وعدم منحه أي تصريح لحفلاته مجدداً، بسبب ظهوره عارياً وارتدائه لملابسه أثناء الغناء بمساعدة إحدى الفتيات.

ودعا نقيب الموسيقيين المخرج عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية، والدكتور أشرف زكي نقيب «المهن التمثيلية»، والمخرج مسعد فودة نقيب «المهن السينمائية»، لاجتماع طارئ، لـ«ضبط بعض التجاوزات غير المبررة»، خلال حفلي محمد رمضان وأحمد سعد.

وعلق نقيب الموسيقيين، في حديث متلفز على لقطة تغيير رمضان لملابسه على المسرح قائلاً: «اللقطة التي أزعجت الشعب المصري طعنتني في قلبي، وسأظل متماسكاً، وسأتخذ الإجراء السليم، بعد التواصل مع الدكتور أشرف زكي الذي لن يرضى على ما حدث».

حفل رمضان بالساحل الشمالي شهد زحاماً كبيراً (حسابه على موقع فيسبوك)

وأكد مصطفى كامل أنه «في حال تكرار الواقعة فلن يتم إصدار أي تصريح بالغناء لمحمد رمضان طوال فترة وجوده على كرسي النقيب رغم صداقتهما، مؤكداً أن ما حدث لا يليق، وأنه قام بالتنبيه عليه أكثر من مرة». كما أعلن أن لديه تحفظات على المطرب أحمد سعد.

ويرى الناقد الفني المصري أمجد مصطفى أن «المسرح ليس مكاناً مفتوحاً لكل فنان لفعل ما يريد، خصوصاً في وجود مراحل عمرية مختلفة ضمن الحضور، فلا بد من احترام القواعد العامة وعدم الإخلال بها، لافتاً إلى أن ما قاله النقيب أمر طبيعي».

وشدد مصطفى في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» على «أن أي خروج عن النص بأي حفل لا بد أن يواجه بحسم ولفت نظر العضو، لأن دور النقابة هو الحفاظ على الذوق العام»، مشيراً إلى أن «محمد رمضان ليس نجماً جديداً ويعلم جيداً قواعد المسرح وله جمهور كبير، وبإمكانه تقديم استعراضاته دون الإخلال بالقواعد العامة وبما يتفق مع العادات».

وخلال حفله في العلمين الجديدة توقف محمد رمضان عن الغناء في محاولة لمساعدة فتيات على الخروج بعد تعرضهن لأزمة نتيجة الزحام الشديد والتدافع الجماهيري، حتى وصل الأمر لاتهامات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بوجود حالات تحرش، إلا أن بيان وزارة الداخلية المصرية نفى ذلك، مؤكداً عدم تعرض أي فتاة للتحرش أثناء الحفل.

حفل محمد رمضان من أبرز حفلات موسم صيف 2026 (حسابه على موقع فيسبوك)

وعن جدل حفلات الساحل الشمالي خلال موسم الصيف بشكل عام، أكد أمجد مصطفى أن الحفلات في القرى السياحية جزء من الدعاية، كما حدث في مهرجان العلمين الذي أطلقته الدولة، ولا يمكن مقارنة جمهور الساحل بمستويات معيشية أخرى، فكل شخص له قدرته الترفيهية بالوسيلة التي يراها مناسبة، مضيفاً: «العالم كله به حفلات غنائية تناسب كل مستوى اجتماعي، ولا يمكننا مقارنة الترويج والحفلات بالحياة اليومية والمعيشية للناس».

رمضان اعتاد تقديم عدد من الاستعراضات خلال حفلاته (حسابه على موقع فيسبوك)

وإلى جانب لقطة «ارتداء الملابس» في حفل الساحل الشمالي، واجه محمد رمضان انتقادات سابقة متنوعة من بينها ارتداء ملابس لا تليق بالرجال بإحدى حفلاته الخارجية. وفي عام 2021 اشتعلت أزمة بينه وبين الفنان الرحل هاني شاكر، نقيب الموسيقيين وقتها، حيث أعلن شاكر إحالة محمد رمضان للتحقيق ووقف منحه تصاريح الغناء داخل البلاد لعدم التزامه بالبنود والتعهدات التي تعهد بها لنقابة الموسيقيين ومن بينها عدم الظهور عارياً على المسرح.

ودرامياً، أعلن محمد رمضان مؤخراً مشاركته في موسم دراما رمضان المقبل عبر مسلسل «عشماوي»، بعد غياب دام 3 مواسم درامية منذ تقديمه لمسلسل «جعفر العمدة».