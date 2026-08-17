الذكاء الاصطناعي يقتحم هوليوود... مَن يربح ومَن يخسر؟

بالقرب من المدخل ذي الأعمدة لاستوديوهات «سوني بيكتشرز» التاريخية في كولفر سيتي، ظهر هذا الصيف منافس جديد لهوليوود، لكن من دون مسارح تصوير ضخمة أو ميزانيات هائلة. ففي مقر متواضع، يعمل فنانو شركة «بروميس» على إنتاج أفلام باستخدام الذكاء الاصطناعي، في محاولة لتغيير الطريقة التي تُصنع بها الأفلام.

ووفقاً لصحيفة «الغارديان»، تستخدم الشركة نماذج متطورة لإنشاء الخلفيات والمؤثرات الخاصة، بل وحتى شخصيات وأداءات اصطناعية. وتحظى «بروميس» بدعم من «غوغل» ومستثمرين من وادي السيليكون وشركة «ديزني»، لتصبح واحدة من مجموعة متزايدة من الاستوديوهات التي تراهن على الذكاء الاصطناعي.

وتكشف تجربة تصوير فيلم الرعب الجديد «تاتش غراس» (Touch Grass) عن حجم التغيير. ففي ركن من مكتب تحيط به ملاءات بيضاء، كانت الممثلة توري توماس تركض أمام كاميرا صغيرة في أحد مشاهد المطاردة. وبعد لحظات، ظهرت على شاشة المخرج وهي تركض في حقل من العشب، قبل أن يتحول المشهد في لقطة أخرى إلى كهف مظلم.

أنشأ الذكاء الاصطناعي الخلفيات والمؤثرات في الوقت الفعلي تقريباً، مستخدماً نموذج «سيدانس 2.5» الصيني. وبدا المشهد النهائي قريباً من تصوير تقليدي في موقع حقيقي، لكن من دون الحاجة إلى السفر أو بناء ديكورات مكلفة.

ويرى مؤيدو التكنولوجيا أن هذه الإمكانات يمكن أن تقلل تكاليف الإنتاج بنسبة كبيرة. ويقدّر جورج سترومبولوس، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«بروميس»، أن تكلفة الأفلام الهجينة، التي تجمع بين الممثلين البشر والذكاء الاصطناعي، يمكن أن تنخفض بين 20 و50 في المائة مقارنة بالإنتاج التقليدي.

ويقول سترومبولوس إن العالم يقف أمام «بداية عصر ذهبي لشركات إبداعية مستقلة»، قد تقود إلى مزيد من الجرأة والمخاطرة الإبداعية، وتقلل اعتماد صناع الأفلام على استوديوهات هوليوود الكبرى.

ولا يقتصر هذا التحول على الشركات الناشئة. فقد أعلنت «نتفليكس» استخدامها الذكاء الاصطناعي في 300 عمل من أصل نحو ألف عمل أنتجتها في 2026. كما يعمل المخرج رون هوارد على فيلم رسوم متحركة عن أسرى الحرب في فيتنام بالتعاون مع استوديو «أوبسيديان» المتخصص في الذكاء الاصطناعي.

ولكن في الوقت نفسه، تثير التكنولوجيا مخاوف واسعة في هوليوود. فقد انتقد مخرجون، بينهم كريستوفر نولان وغويليرمو ديل تورو، الذكاء الاصطناعي التوليدي، فيما يخشى الممثلون والكتاب أن يؤدي إلى فقدان آلاف الوظائف.

وأثارت محاولات استخدام الذكاء الاصطناعي لإعادة إحياء الممثل الراحل فال كيلمر، إلى جانب ظهور «الممثلة» الاصطناعية تيلي نوروود، انتقادات حادة. ووصفت الممثلة إميلي بلنت الأمر بأنه «مخيف جداً جداً»، مطالبة بالحفاظ على «التواصل الإنساني».

في المقابل، يرى المخرج جويل هاينك، الحائز على أوسكار، أن الخوف من التكنولوجيا يذكره بالانتقال من الفيلم التقليدي إلى الرقمي. ويقول: «أشياء كثيرة أصبحت سهلة التنفيذ. أنا من المؤيدين للذكاء الاصطناعي... أرى فيه إمكانات هائلة».

أما صانع الأفلام الشاب كافان «ذا كيد» كاردوزا، فيرى في التكنولوجيا فرصة لإعادة شيء من روح هوليوود المستقلة في التسعينات، عندما تمكن مخرجون مثل كوينتن تارانتينو وروبرت رودريغيز من فرض أصواتهم الخاصة.

ويقول كاردوزا إن الذكاء الاصطناعي يمنح صانع الفيلم حرية أكبر بعيداً عن القواعد التجارية التي تفرضها الاستوديوهات، مضيفاً: «إذا كان في القصة مشهدان من الفزع المفاجئ، فليكونا مشهدين. وإذا كان فيها عشرة، فلتكن عشرة. هذا إبداع، وليس تصنيعاً».

ويبدو أن الجدل لن ينتهي قريباً. فبينما يرى البعض أن الذكاء الاصطناعي قد يسلب البشر وظائفهم، يعتقد آخرون أنه قد يمنح صناع الأفلام المستقلين أدوات كانت حكراً على الاستوديوهات الكبرى.

وربما يكون السؤال الأهم بالنسبة إلى هوليوود لم يعد ما إذا كانت ستستخدم الذكاء الاصطناعي، وإنما من سيملك هذه الأدوات، ومن سيقرر كيف تُستخدم، ومن سيستفيد من الثورة التي بدأت بالفعل خلف شاشات صغيرة، في مكاتب متواضعة، على بُعد خطوات من استوديوهات هوليوود التاريخية.