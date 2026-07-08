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يوميات الشرق

في عصر مليء بالمشتتات... 5 طرق لتحسين الانتباه

قضاء بعض الوقت في النظر إلى الطبيعة يساعد على تحسين الانتباه (إ.ب.أ)
قضاء بعض الوقت في النظر إلى الطبيعة يساعد على تحسين الانتباه (إ.ب.أ)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

في عصر مليء بالمشتتات... 5 طرق لتحسين الانتباه

قضاء بعض الوقت في النظر إلى الطبيعة يساعد على تحسين الانتباه (إ.ب.أ)
قضاء بعض الوقت في النظر إلى الطبيعة يساعد على تحسين الانتباه (إ.ب.أ)

تعتبر فترات تركيزنا أقصر مما كانت عليه في السابق. إنها سمة من سمات الحياة العصرية التي قد تجعلنا نشعر بالخمول وقلة الإنتاجية، وربما بشيء من الخجل.

وتقول الدكتورة صوفي فورستر، الخبيرة في علم الانتباه والتشتت الذهني، التي تعمل في جامعة ساسكس: «يميل الناس إلى التشدد الأخلاقي في هذا الموضوع». وتضيف أن توجيه الانتباه إلى مهمة واحدة لأكثر من دقيقة في عالمنا المعاصر «عملية شاقة قد تكون مُرهِقة».

ويؤكد العلم أن تراجع قدرتك على التركيز ليس خطأك، وأن تركيزك، مهما كان مُشتتاً في عصرنا هذا المليء بالمشتتات والاضطرابات، يُمكن استعادته ببعض التمارين البسيطة. إليك ما يُوصي به الخبراء، وفقاً لتقرير صحيفة «تلغراف» البريطانية:

1. قم بإجراء تقييم للانتباه

ترى الدكتورة فورستر أن تأثير التكنولوجيا على التركيز ليس دائماً، بل يمكن عكسه، مؤكدة أن الأدمغة ستستعيد أنماط تركيزها السابقة إذا اختفت مصادر التشتيت الحديثة.

وتنصح بتقليل المشتتات في البيئة المحيطة بدلاً من محاولة مقاومة تأثيرها، من خلال إبعاد الهاتف عن مكان العمل وتحديد الأصوات أو الإشعارات التي تضعف التركيز.

وتوضح أن الدماغ مبرمج على الانتباه للمثيرات المهمة، وهو ما تستغله تطبيقات الهواتف والإشعارات المصممة لجذب الانتباه، حتى إن وجود الهاتف في الغرفة قد يقلل الإنتاجية.

كما تنصح بتحديد الأوقات التي يكون فيها التركيز في أفضل حالاته، لأن القدرة على التركيز تختلف من شخص لآخر ولا تقتصر بالضرورة على ساعات الصباح.

2. مارس نشاطاً صعباً لمدة 15 دقيقة يومياً

يتطلب التركيز تعاون عدة وظائف في الدماغ، أبرزها ضبط النفس، وتصفية المشتتات، والذاكرة العاملة التي تساعد على الاحتفاظ بالمعلومات ومعالجتها في أثناء أداء المهام.

ويشير البروفسور جان دي فوكيرت، أستاذ علم النفس في جامعة غولدسميث بلندن، الذي يركز بحثه الرئيسي على الانتباه البصري لدى البشر، إلى أن الذاكرة العاملة يمكن تحسينها بالتدريب، ما يعزز القدرة على مقاومة التشتت. وينصح بممارسة نشاط ذهني صعب لمدة لا تقل عن 15 دقيقة يومياً، مثل الكلمات المتقاطعة أو السودوكو أو تعلم مفردات لغة جديدة.

3. اقضِ المزيد من الوقت في الطبيعة

ليس من المستغرب أن يتمتع الأشخاص الذين يقضون وقتاً طويلاً في التأمل بنطاق انتباه أطول من غيرهم. تشير جميع الأبحاث المتاحة إلى أنه إذا قضيت 10000 ساعة في التأمل على مدار حياتك، فستجد بالتأكيد أن التركيز أصبح أسهل.

إن تقنية اليقظة الذهنية الوحيدة التي أثبتت فاعليتها في تحسين الانتباه، حتى على المدى القصير، هي قضاء بعض الوقت في النظر إلى الطبيعة، حتى لو لم يكن لديك سوى صور على مكتبك أو شاشة حاسوبك.

4. اجعل عملك أكثر جاذبية

توضح الدكتورة فورستر أن إضافة حوافز بسيطة، مثل مكافأة بعد إنجاز جزء من المهمة، تجعل التركيز أسهل لأن الدماغ يستجيب للمكافآت.

كما تنصح بربط المهام المملة باهتماماتك أو أهدافك الشخصية، والبحث عن معلومات ذات صلة بك في أثناء القراءة أو العمل، لأن ذلك يزيد من الانتباه ويعزز القدرة على إكمال المهمة.

5. اجعل أحلام اليقظة جزءاً من يومك

يعتبر تخصيص فترات راحة منتظمة في أثناء العمل من الأمور المهمة التي تساعدنا على استعادة انتباهنا، لأن التركيز يتراجع طبيعياً مع مرور الوقت، كما أن منح العقل فرصة للتجول بالأفكار يساعد على استعادة الانتباه.

ويشير إلى أن تقنيات مثل «بومودورو» قد تكون مفيدة، وهي (فترات عمل مدتها 25 دقيقة تتخللها فترات راحة مدتها 5 دقائق)، لكن الأهم هو تقبل صعوبة التركيز لفترات طويلة وأخذ استراحات قصيرة، مثل إعداد كوب من الشاي أو التحدث مع شخص أو النظر من النافذة، لاستعادة التركيز والإنتاجية.

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يوميات الشرق

أخطاء شائعة تسبب جفافاً بالجسم

البطيخ والشمام من الفواكه الغنية بالماء (بيكسلز)
البطيخ والشمام من الفواكه الغنية بالماء (بيكسلز)
  • القاهرة : «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة : «الشرق الأوسط»
TT

أخطاء شائعة تسبب جفافاً بالجسم

البطيخ والشمام من الفواكه الغنية بالماء (بيكسلز)
البطيخ والشمام من الفواكه الغنية بالماء (بيكسلز)

مع وصول درجات الحرارة والرطوبة في فصل الصيف إلى مستويات عالية، يفقد الجسم كميات كبيرة من الماء، وهو ما قد يؤدي للإصابة بالجفاف. ويُعدّ الحفاظ على رطوبة الجسم أمراً ضرورياً لتعزيز قدرته على القيام بوظائفه الحيوية، ومع ذلك قد نرتكب كثيراً من الأخطاء الشائعة يومياً، والتي قد تُؤدّي للإصابة بالجفاف دون أن نُدرك ذلك.

يستعرض تقرير نشر، الثلاثاء، على موقع «فيري ويل هيلث» بعض الإرشادات المهمة كي نتجنب تكرار الوقوع في هذه الأخطاء. وتزداد أهمية الأمر مع انتشار بعض الخرافات المتعلقة بعملية ترطيب الجسم، مثل شرب الماء عند الشعور بالعطش فقط. في حين يؤكد التقرير على أنه غالباً ما يكون العطش علامةً متأخرةً للجفاف، وليس علامةً مبكرةً، وأنه مع حلول الوقت الذي تشعر فيه بالعطش، قد يكون جسمك قد بدأ يُعاني من الجفاف.

وينصح التقرير بضرورة شرب الماء في شكل رشفات صغيرة منتظمة على مدار اليوم. الأمر نفسه الذي أوصت به وزارة الصحة المصرية، بضرورة شرب كميات كافية من المياه بانتظام بدلاً من الانتظار للعطش، لتفادي الجفاف، ودعم حركة المفاصل، وتنظيم درجة حرارة الجسم. ويحذر التقرير من أن شرب الماء بكميات كبيرة دفعةً واحدةً من الأخطاء الشائعة، مشدداً على أن تناول كميات كبيرة من الماء في وقت قصير لا يُساعد على ترطيب الجسم بشكل فعّال، حيث إن الجسم لا يستطيع امتصاص سوى كمية مُحدّدة في المرة الواحدة، في حين يتمّ التخلّص من السوائل الزائدة بسرعة.

ويضيف أنه في بعض الحالات النادرة، قد يؤدي الإفراط في شرب الماء إلى انخفاض مستوى الصوديوم في الدم، مما يُسبب حالة تُعرف بنقص صوديوم الدم. وينصح بأنه يجب أن نوزّع شرب السوائل بالتساوي على مدار اليوم.

وأفاد التقرير بأن الجسم يستيقظ عادة بشكل طبيعي بعد ساعات من النوم، وهو يعاني من جفاف طفيف، وقد يؤدي إهمال شرب الماء فور الاستيقاظ إلى تأخير عملية الترطيب، مما يجعلك تشعر بالخمول والتشوش الذهني، وربما العصبية. وتشير الأبحاث إلى أنه يجب أن تبدأ يومك بكوب من الماء قبل الإفطار لترطيب جسمك ودعم طاقتك ورفع مستويات تركيزك.

ومن المعروف أن الماء ليس العنصر الوحيد للترطيب، حيث تُساعد الإلكتروليتات، خصوصاً الصوديوم، إلى جانب البوتاسيوم والمغنسيوم، في تنظيم توازن السوائل في الجسم. وكما أوضح التقرير فإنه عند التعرّق، يفقد الجسم الماء والإلكتروليتات. وهنا يصبح تعويض الإلكتروليتات أكثر أهمية أثناء التمارين المطوّلة أو التعرّق الشديد. لذا يُنصح بتناول مشروبات غنية بالإلكتروليتات للمساعدة في تعويض هذه العناصر ودعم ترطيب الجسم.

وعلى الرغم من أنه يمكن للمشروبات المحتوية على الكافيين، مثل القهوة والشاي ومشروبات الطاقة، أن تُحتسب ضمن كمية السوائل اليومية، ولكن لا ينبغي أن تكون مصدرك الرئيسي للترطيب. إذ قد يؤدي الإفراط في تناول المشروبات المحتوية على الكافيين إلى نتائج عكسية، فالجرعات العالية (500 ملغ أو أكثر) قد تزيد من إدرار البول وفقدان السوائل، كما أن كثيراً منها يحتوي على سكريات مضافة أو مواد غير ضرورية.

وينبه التقرير إلى ضرورة الموازنة بين المشروبات المحتوية على الكافيين والماء. ويلفت الانتباه إلى أن ترطيب الجسم لا يقتصر على المشروبات فقط، إذ إن كثيراً من الفواكه والخضراوات غنية بالماء وتسهم في كمية السوائل التي تحتاج إليها يومياً، ولعل أبرزها: الخيار، والبطيخ، والفراولة، والبرتقال. وينصح التقرير بإضافة الأطعمة الغنية بالماء إلى الوجبات لدعم ترطيب الجسم طوال اليوم.

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التغذية أميركا
يوميات الشرق

مصر تطمح إلى إدراج المتحف الكبير ضمن «عجائب الدنيا المعاصرة»

المتحف المصري الكبير يشكل مشهداً بانورامياً مع الأهرامات (الهيئة العامة للاستعلامات)
المتحف المصري الكبير يشكل مشهداً بانورامياً مع الأهرامات (الهيئة العامة للاستعلامات)
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مصر تطمح إلى إدراج المتحف الكبير ضمن «عجائب الدنيا المعاصرة»

المتحف المصري الكبير يشكل مشهداً بانورامياً مع الأهرامات (الهيئة العامة للاستعلامات)
المتحف المصري الكبير يشكل مشهداً بانورامياً مع الأهرامات (الهيئة العامة للاستعلامات)

أطلق المجلس الدولي للسياحة والسفر، الثلاثاء، حملة عالمية للتصويت على اختيار عجائب الدنيا السبع المعاصرة، ووضع المجلس على صفحته الإلكترونية نماذج استرشادية للأماكن التي يمكن اختيارها مثل برج إيفل بفرنسا الذي أنشئ عام 1889 ومتحف جوجنهيم بلباو بإسبانيا والذي يعود تاريخه إلى 1997، والمتحف المصري الكبير الذي تم افتتاحه في 2025.

وأوضح المجلس عبر صفحته أن العالم به كثير من الصروح المدهشة التي صنعتها الأيادي البشرية، وحدد الفترة الزمنية للاختيارات سواء المباني أو المناطق المصممة حديثاً، أو التصميمات الهندسية أو غيرها لتبدأ منذ عام 1801، ويستمر التصويت على مستوى العالم، على صفحة المجلس الدولي للسياحة والسفر لمدة عام، لتعلن النتيجة النهائية للتصويت على عجائب الدنيا السبع الجديدة في 7 يوليو (تموز) 2027.

وقال الخبير السياحي المصري أيمن الطرانيسي، عضو المجلس الدولي للسياحة والسفر، إن فتح باب التصويت لاختيار عجائب الدنيا السبع المعاصرة يعطي دفعة قوية للسياحة على مستوى العالم، وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «اختيار المتحف المصري الكبير ضمن النماذج الاسترشادية للصروح والمباني التي يمكن اختيارها يعزز حضور المتحف في المشهد السياحي العالمي».

ويرى الطرانيسي أن هذا التصويت فرصة لإبراز أهمية الإنجاز الكبير والحالة الاستثنائية التي يمثلها المتحف الكبير، وتابع: «هذا التصويت فرصة لكي ندعم التصويت لصالح المتحف، سواء على مستوى الدعم الأهلي أو الرسمي، وأتمنى أن يكون هناك حشد من الجهات الرسمية مثل هيئة تنشيط السياحة لدعم هذا التصويت، وأعتقد أن مصر تستحق أن يكون منها مكان أو اثنين على الأقل ضمن عجائب الدنيا السبع المعاصرة، وبشكل شخصي بصفتي مشاركاً مع المجلس الدولي للسياحة والسفر قمت بالتصويت للمتحف المصري الكبير الذي أراه يستحق أن يكون ضمن القائمة الجديدة، ويمكن لأي شخص أن يشارك في هذا التصويت».

انطلاق التصويت لاختيار عجائب الدنيا السبع المعاصرة (المجلس الدولي للسياحة والسفر)

وانطلق إنشاء المتحف المصري الكبير عام 2005 واكتمل إنشاؤه وتم افتتاحه رسمياً في أول نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، على مساحة 500 ألف متر مربع، ويشكل مشهداً مفتوحاً ومتصلاً بالأهرامات، في تصميم هندسي فاز في مسابقة دولية تحت رعاية اليونيسكو، وهو تصميم من شركة هينغهان بنغ للمهندسين المعماريين بآيرلندا، اعتمد على أن تُمثل أشعة الشمس الممتدة من قمم الأهرامات الثلاثة عند التقائها كتلة مخروطية هي المتحف المصري الكبير.

وعدّ عالم المصريات الدكتور حسين عبد البصير، التصويت لاختيار عجائب الدنيا السبع المعاصرة «فرصة تاريخية لمصر لتؤكد مكانتها الحضارية وريادتها الثقافية على الساحة الدولية، من خلال دعم ترشيح المتحف المصري الكبير، الذي لا يعد مجرد متحف جديد، بل هو مشروع حضاري عالمي يجسد عبقرية الإنسان المصري عبر آلاف السنين، ويعكس قدرة الدولة المصرية الحديثة على تقديم تراثها الإنساني في أرقى صورة تليق بعظمة حضارتها».

وأضاف عبد البصير الذي تولى سابقاً إدارة المتحف المصري الكبير في مراحله الإنشائية، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن «المشاركة في التصويت ليست مجرد دعم لمتحف، وإنما هي دعم لفكرة أن الحضارة والمعرفة والتراث يمكن أن تكون أساساً لبناء المستقبل. إنها رسالة للعالم بأن مصر لم تكن فقط صانعة أولى عجائب الدنيا فحسب، بل ما زالت قادرة في القرن الحادي والعشرين على تشييد صروح تستحق أن تقف بين أعظم منجزات الإنسانية».

وأكد أن ترشيح المتحف ضمن عجائب الدنيا السبع المعاصرة لا يقتصر على الضخامة المعمارية أو الجمال الهندسي فحسب، وإنما يشمل أيضاً القيمة الثقافية والإنسانية، والقدرة على التأثير في الوعي العالمي. وقال إن «المتحف المصري الكبير هو امتداد طبيعي للأهرامات، فالأهرامات كانت معجزة العمارة في العالم القديم، أما المتحف المصري الكبير فهو معجزة حفظ التراث وتقديمه للعالم بلغة العصر».

المتحف المصري الكبير شهد زخماً في الزائرين منذ افتتاحه (وزارة السياحة والآثار)

ويضم المتحف المصري الكبير نحو 100 ألف قطعة أثرية، ترجع أقدمها إلى 700 ألف عام قبل الميلاد، وهي فأس حجرية تم اكتشافها في منطقة العباسية، ويضم المتحف المسلة المعلقة والدرج الأعظم وتمثال الملك رمسيس الثاني أول القطع التي تستقبل الزائرين، كما يضم لأول مرة عرض مجموعة «الملك الذهبي» توت عنخ آمون كاملة، ويتجاوز عددها 5 آلاف قطعة أثرية.

وترى المتخصصة في آثار مصر والشرق الأدنى القديم بكلية الآثار والإرشاد السياحي في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، الدكتورة دينا سليمان أن اختيار المتحف المصري الكبير ضمن القائمة الاسترشادية للتصويت على عجائب الدنيا المعاصرة اعتراف مستحق بمشروع حضاري يجسد قدرة مصر على الجمع بين أصالة الماضي وأحدث مفاهيم العرض المتحفي. وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن «المتحف لا يقتصر على كونه مبنى ضخماً يضم آلاف القطع الأثرية، وإنما يقدم رؤية متكاملة لإعادة قراءة التاريخ المصري القديم وفق أحدث المعايير العلمية في الحفظ والعرض والتوثيق، ويمتلك من المقومات ما يجعله أحد أبرز الصروح الثقافية في القرن الحادي والعشرين؛ سواء من حيث موقعه الاستثنائي على مقربة من أهرامات الجيزة، أو تصميمه المعماري، أو احتضانه للمجموعة الكاملة للملك توت عنخ آمون لأول مرة في مكان واحد، وهو إنجاز متحفي غير مسبوق».

ومنذ افتتاحه في نوفمبر الماضي شهد المتحف المصري الكبير زخماً في عدد الزائرين الذين وصلوا في بعض الأيام إلى 19 ألف زائر، وفق تصريحات سابقة للرئيس التنفيذي لهيئة المتحف الدكتور أحمد غنيم، وكان وزير السياحة والآثار المصري، شريف فتحي، قد أعلن في وقت سابق أن المتحف يطمح لجذب 5 ملايين زائر سنوياً.

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سياحة مصر
يوميات الشرق

هوت دوغ «بحجم وجبة الأطفال» على متن طائرة الرئاسة الأميركية يشعل سخرية الإنترنت

صينية تحمل الختم الرئاسي الأميركي وتضم قطعة همبرغر صغيرة وقطعة هوت دوغ (إكس)
صينية تحمل الختم الرئاسي الأميركي وتضم قطعة همبرغر صغيرة وقطعة هوت دوغ (إكس)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
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  • لندن: «الشرق الأوسط»
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هوت دوغ «بحجم وجبة الأطفال» على متن طائرة الرئاسة الأميركية يشعل سخرية الإنترنت

صينية تحمل الختم الرئاسي الأميركي وتضم قطعة همبرغر صغيرة وقطعة هوت دوغ (إكس)
صينية تحمل الختم الرئاسي الأميركي وتضم قطعة همبرغر صغيرة وقطعة هوت دوغ (إكس)

تحولت وجبة عيد الاستقلال الأميركي المقدمة على متن الطائرة الرئاسية «إير فورس وان» إلى مادة للسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أثار حجمها الصغير استغراب المتابعين، الذين رأى بعضهم أنها أقرب إلى وجبة أطفال منها إلى وجبة تليق بالطائرة الرئاسية، وفقاً لصحيفة «إندبندنت».

ونشرت مونيكا كرولي، التي عيّنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب رئيسةً للبروتوكول في الولايات المتحدة، صورة للوجبة مساء الاثنين أثناء توجه الطائرة الرئاسية إلى قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في تركيا.

وكتبت كرولي تعليقاً على الصورة: «وجبة الحرية الوطنية بمناسبة مرور 250 عاماً على الاستقلال على متن (إير فورس وان)»، حيث ظهرت صينية تحمل الختم الرئاسي الأميركي وتضم قطعة همبرغر صغيرة وقطعة هوت دوغ بدت بحجم لافت مقارنة ببقية المكونات.

وسرعان ما انتشرت الصورة على نطاق واسع، لتنهال التعليقات الساخرة. وكتب أحد المستخدمين على منصة «إكس»: «يا إلهي، إنها نقانق قصيرة جداً»، فيما علّق آخر: «هذه أصغر قطعة هوت دوغ رأيتها... ماذا حدث؟ هل انتهى بك الأمر في الدرجة السياحية؟».

وركّز بعض المعلقين أيضاً على إضافة الكاتشب إلى الهوت دوغ، وهي مسألة تثير جدلاً بين عشاق هذه الوجبة في الولايات المتحدة، إذ يعتبر البعض استخدامها مخالفاً للتقاليد.

ورغم الانتقادات، رأى آخرون أن صغر حجم الوجبة منحها طابعاً طريفاً، حيث كتب أحد المتابعين: «قطعة الهوت دوغ الصغيرة هذه هي ألطف شيء رأيته في حياتي».

ولا تعد هذه المرة الأولى التي تتحول فيها تفاصيل مرتبطة بترمب إلى مادة للسخرية. فمنذ حملته الانتخابية عام 2016، واجه ترمب تعليقات متكررة حول حجم يديه، كما أثارت وجبات الطعام المقدمة على متن طائرته اهتماماً واسعاً في مناسبات سابقة.

وبعد انتخابات عام 2024، نشر ترمب الابن صورة تجمع والده مع إيلون ماسك ومايك جونسون وروبرت كينيدي الابن أثناء تناولهم وجبات من «ماكدونالدز» على متن الطائرة، في مشهد أثار جدلاً بسبب موقف كينيدي المعروف من الأطعمة السريعة.

كما أثارت صور أخرى نُشرت أخيراً من داخل «إير فورس وان» نقاشاً واسعاً، لتتحول الطائرة الرئاسية مجدداً إلى مساحة تجمع بين السياسة والطعام والسخرية الرقمية.

وبينما كانت الوجبة تهدف إلى الاحتفال بذكرى وطنية، أصبحت قطعة هوت دوغ صغيرة كافية لإطلاق موجة جديدة من التعليقات حول الرئيس الأميركي وطريقة ظهوره أمام الجمهور.

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