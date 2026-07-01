كيف نتجنب الإجهاد الحراري في الصيف القائظ؟

تشكل درجات الحرارة المرتفعة، خصوصاً مع ارتفاع نسبة الرطوبة، مخاطر على الأطفال وكبار السن ومن يعانون من حالات صحية معينة. وتشير الأبحاث الحديثة إلى أنه حتى بعض الشباب الأصحاء لا يستطيعون تحمل ساعات من التعرض للحرارة والرطوبة العالية. كما يُفاقم تغير المناخ من مخاطر موجات الحر والإصابة بالإجهاد الحراري.
وعلى الرغم من أن الحر الشديد قد يكون خطيراً، لكن خبراء الصحة يؤكدون وجود طرق للحد من هذا الخطر. ويستعرض تقرير نشر، الثلاثاء، على منصة «ساينس إكس»، نقلاً عن وكالة «أسوشييتد برس»، بعض النصائح للحفاظ على سلامتنا من الإجهاد الحراري في أثناء موجات الحر القائظ.
ويُعدّ مؤشر درجة حرارة الكرة الأرضية الرطبة (WBGT) المقياس الأكثر دقة، إذ يشمل درجة الحرارة والرطوبة والغطاء السحابي والرياح معاً. أما مؤشر الحرارة، الذي يقيس درجة الحرارة والرطوبة، فهو أقل تفصيلاً، لكن يسهل العثور عليه في تطبيقات الطقس.
ويوضح كلا المؤشرين سبب كون ملعب كرة قدم مظلل في يوم تصل فيه درجة الحرارة إلى 32 درجة مئوية أقل خطورة من حديقة مكشوفة في يوم تصل فيه درجة الحرارة إلى 27 درجة مئوية مع ارتفاع مستويات الرطوبة. وقد يؤدي التعرض لساعات طويلة لدرجات الحرارة المرتفعة والرطوبة العالية إلى الإصابة بالإجهاد الحراري.
يقول بهارات فينكات، مدير مختبر الحرارة بجامعة كاليفورنيا الأميركية في لوس أنجليس، إن أعراض الإجهاد الحراري تختلف من شخص لآخر. وتشمل العلامات المبكرة للإجهاد الحراري: التعرق الشديد، وتشنجات العضلات، والصداع. ويشدد فينكات على أنه يجب عليك في مثل هذه الحالات التوقف عما تفعله والتخفيف من حرارة جسمك، مثلاً برشّ نفسك بالماء البارد أو البحث عن مكان مكيف.
ومع تفاقم الإجهاد الحراري، قد تظهر أعراض جديدة للإجهاد الحراري، منها تسارع ضربات القلب والدوار. ثم تأتي ضربة الشمس، التي قد تشمل التشوش الذهني، وتلعثم الكلام، والإغماء. وقالت آشلي وارد، مديرة مركز ابتكار سياسات الحرارة في جامعة ديوك الأميركية، إنه في هذه الحالة يجب الاتصال بأرقام الطوارئ فوراً. وأضافت أن درجات الحرارة الليلية قد تكون جزءاً خطيراً بشكل خاص من موجة الحر.
وتتابع: «عندما لا تنخفض درجات الحرارة الليلية عن 24 درجة مئوية، تبدأ بملاحظة نتائج غير عادية فيما يتعلق بالأمراض المرتبطة بالحرارة وضربات الشمس، وحتى الوفيات».
وقالت آشلي: «إذا لم يكن بإمكانك تبريد المنزل بأكمله، فقم بتخصيص ركن بارد والنوم فيه، ليُصبح جسمك مُستعداً ليومٍ جديد».
وتُساعد مُبردات الهواء التبخيرية في الأجواء الجافة الحارة، لكنها تزيد الرطوبة وتُصعّب عملية التبريد. في الأماكن الرطبة، يكفي استخدام المروحة. ويشير فينكات إلى أن المناطق المظللة قد تكون بعيدة جداً عن العمال بحيث لا يمكنهم أخذ فترات راحة دون خسارة أجورهم. ويوضح: «معظم العمال لا يملكون في الواقع أي سيطرة على وقتهم أو مكان عملهم».
وفي ظل هذه الظروف، من المهم إيجاد طرق للحفاظ على رطوبة الجسم وخفض درجة حرارته. يقول فينكات: يمكنك فعل ذلك بشرب كثير من السوائل، أو ترطيب الملابس، أو وضع الماء البارد أو قطعة قماش باردة على يديك وقدميك وإبطيك ورقبتك. ويمكن أن تساعد المروحة اليدوية المحمولة أو سترة التبريد أيضاً.