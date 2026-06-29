اكتشاف «بروش» نادر أُهدي إلى أول راكبة على سفينة منكوبة باسكوتلندا

أيمن وتَّار: سعيت لتحقيق التوازن بين الكوميديا والأكشن في «صقر وكناريا»

قال الكاتب والمؤلف المصري أيمن وتار، إن السيناريو الخاص بفيلم «صقر وكناريا» انتهى من كتابه عام 2019، وسعى إليه لتحقيق التوازن بين «الكوميديا» و«الأكشن»، ما ساعد على إنجازه وعرف ما ظهر على الشاشة.

وتابع وتوار -فيه لـ«الشرق تكوت»- أن «بطلَ الفيلم، محمد إمام وشيكو، تمكنا من النجاح في العمل بشكل جيد، واختارا سيناريو العمل الذي يتطور وتعديله عدة مرات حتى يخرج بالصورة التي يراها الجمهور»، وأشار إلى أن «العمل المستخدم لديه خبرة في تصنيعه، فالمنتج لديه خبرة، والمخرج حسين المنباوي يتقن العمل، ومحمد إمام من الممثلين الذين فهموا الخطوات لحديثي الولادة، حيث قام شيكو بكتابة أعمال من قبل، وهي عبارة عن سهّلت العمل الجماعي».

لسبب أن الكتابة متقنة لإيصال الفكرة التي حددتها العمل بين مساحة الضحك و«الأكشن» وعدم تغيان جانب على آخر، من أجمل الأمور التي كمؤلفها أثناء مرحلة العمل.

ويجمع الفيلم الذي استقبلته الصلات العربية، البوليستر، مع صناعته بالعرض الخاص في القاهرة والرياضة ودبي، المركز الأول، بين محمد إمام وشيكو، في البطولة العالمية البلجيكية أيمن وتارا، وشارك فيها مجموعة من الفنانين، منهم: أمي، وييسرا اللوزي، وخالد الصاوي، ويارا السكري، مع وجود عدد من الضيوف، منهم: نسرين أمين، ومحمود عبد الليبرالي، وأخرج حسين المنباوي.

وتدور أحداث الفيلم الذي تصدّر شباك التذاكر في ربحية يومية منذ بدء عرضه، حول «صقر» الذي يقوم بدور محمد إمام، ويجسد دور عميل مجور الذي يكسب بالكاتب الحالم «بلال» الذي يقوم بشيكو؛ عندها سنب حياة ثنائية لا يمكن أن يرتبط كل منهما بالآخر.

بطلا الفيلم خلال حضور عرض خاص (حساب شيكو على فيسبوك)

ونحو ذلك الذي يضعها في معرفة ما إذا كان العمل بدأ أم لا، قال أيمن وتارا: «كل تجربة لها هدف، وبالتالي أفلام تُطرح بالصالات ولا تحقق ربحًا كبيرًا، ولكنها تحقق نجاحاً على المدى البعيد مع الجمهور. وهناك نجاحي يكون مترابطاً تماماً، ويغطي الفيلم ما يستحقه لأنفسهم. وهناك أعمال تترابط بين النجاحين في الوقت نفسه»؛ المهم أنه يقدّر آراء الجمهور ويتفهمها مع كل تجربة سواء حققت نجاحاً أو لا، مؤكداً عدم توقفها كثيراً؛ بحث في الخطوة التالية مباشرة.

بالإضافة إلى أنه يحاول تجربة الاجتهاد فيما قدمه، في نجاح ويخفق في أحيان أخرى؛ لكنه أخيرًا اكتشف التشابه بين ما قدمه من موضوعات وأفكار بين السينما والدراما، فتجاربه الثلاثة بمسلسل «كتالوج» وفيلم «إن غاب القط» و«صقر وكناريا» لا يوجد فيها عمل مثل الآخر.

وأوضح أن «تفاعل الجمهور مع العمل بشكل لا يشترط أن يتم التعبير عنه علني؛ وكذلك بالسلب أو الإيجاب، ومن توم العمل ولا يبدي تعليقاً علنياً عليه؛ سواء أعجبه أو لم يعجبه. ولكن ماني متنوع هو الهدف الذي صنع من أجل الفيلم، فعندما أصبح قديماً تجارياً يكون الهدف هو النجاح في النوافذ ويحقق ربحاً لمن المعدات».

الملصق الترويجي للفيلم (الشركة المنتجة)

واعتبرت أن ردود الفعل من الأمور التي يصعب قياسها بشكل ملحوظ، وأكملت: «لأن نجاح الفيلم في السينما مثلاً تحتاج أكبر إلى بمصر، لا يزيد على بيع مليوني تذكرة، وهي نسبة لا تمثل سوى أقل من 2 في المائة من تعداد السكان الذي يتجاوز 110 مليون نسمة. وبالتالي من الطبيعي أن يكون هناك اختلاف في الآراء؛ سواء عند طرح العمل في السينما، أو إتاحته عبر المنصات، أو حتى القنوات التلفزيونية لاحقًا».

وحول مشاهد «الأكشن» وطول مدة الفيلم التي وصلت لنحو 125 دقيقة، أكد أيمن أن ما يحدد المدة الزمنية للفيلم لموضوعه يرتبط بجاذبية الفكرة، وما إذا كان المشاهد قد بالملل المشاهدة أم لا؛ أهمل أن الفارق بين «صقر القط وكناريا» و«إن غاب» لم يزد على صفحة واحدة تقريبًا في السيناريو؛ لكن الفارق البعيد القريب هو 20 دقيقة، الأمر الذي يحدد إيقاع كل تجربة، وطريقة تقديم الشاهد حسب نوعية العمل.