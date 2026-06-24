«المعرض الفني الجماعي»... حكايات بصرية معلّقة بين الحلم واليقظة

انطلقت في مركز «ريبيرث بيروت» الفني النسخة الخامسة من «المعرض الفني الجماعي»، الذي يجمع تحت سقف واحد أعمال 14 فناناً تشكيلياً من أجيال وتجارب متنوعة.
وبتقنيات تتراوح بين الأكريليك والزيت والنحت و«الميكسد ميديا»، يأخذ المعرض زواره في رحلة بصرية تتنقل بين الواقع والخيال. وتوضح سمر حوا، ممثلة الجهة المنظمة، أن افتتاح المعرض كان مقرراً في مارس (آذار) الماضي، غير أن الظروف التي مر بها لبنان أدت إلى تأجيله، ليفتتح أخيراً في 23 يونيو (حزيران)، ويستمر حتى 4 يوليو (تموز).
وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «يتميّز المعرض بتنوع التقنيات والخامات المستخدمة. فإلى جانب أعمال السيراميك والمنحوتات الخشبية، تعرض الفنانة لارا يواكيم أعمالاً نفذتها على قطع قرميد جمعتها من منطقتي مار مخايل والجميزة بين أنقاض المنازل والأسقف التي دمرها انفجار مرفأ بيروت. وقد أعادت توظيف هذه القطع في أعمال تحمل أبعاداً إنسانية ووجدانية خاصة».
وتعكس الأعمال المعروضة رؤى وموضوعات متعددة، تمتد من الحنين إلى الجذور واللقاءات المبهجة، إلى صورة بيروت التي تنهض من الركام، مروراً بالعادات والتقاليد اللبنانية وتعاقب الفصول وتأملات الذات الإنسانية.
وفي أحد أركان المعرض، تستوقف الزائر مجموعة لوحات تسكنها كائنات غريبة الملامح للفنانة جيسيكا بونجا، التي أطلقت عليها عنوان «الخارقون». وتقول لـ«الشرق الأوسط»: «تعبّر هذه الأعمال عن الحياة المتأرجحة بين الحب والألم. وقد يشعر المشاهد بالخوف من هذه الكائنات للوهلة الأولى أو على العكس بالتعاطف معها، لكن الرسالة الأساسية التي أسعى إلى إيصالها هي الحب بجميع أبعاده».
وتوضح أنها استندت إلى صور لمنحوتات فخارية صغيرة تقتنيها، ثم أعادت تشكيلها بصرياً من خلال مزج الألوان والظلال مع خلفيات رقمية، واضعة تلك الكائنات في بيئات حياتية مختلفة.
وتتواصل الجولة مع أعمال الفنانة مايا نصولي المنفذة بالأكريليك، التي تحمل عناوين منها «The Hermes Living» و«مجرد العيش». وتستوحي مايا نصولي أعمالها من تفاصيل الحياة اليومية في لبنان. ففي إحدى اللوحات تظهر سيدة أنيقة تحمل حقيبة فاخرة، تجلس على عربة خشبية لبيع الخضار وتأكل تفاحة، وإلى جانبها عبارة: «الحياة لمن يجرؤ».
وتقول نصولي: «عشت تجارب كثيرة خارج لبنان، لكنني كنت أعود دائماً إليه. فرغم مغريات الاستقرار في الخارج، بقيت متمسكة ببلدي. لذلك أستلهم من واقعنا اليومي صوراً تعكس قدرتنا على مواجهة المصاعب، وتُظهر التناقضات التي يعيشها اللبناني بين بيئات اجتماعية مختلفة».
وفي عمل آخر، تصور رجلاً مسناً يرتدي ألوان العلم اللبناني ويدخن النرجيلة، مرفقاً بعبارة «اتركوا شعبي يعيش». وتوضح: «استوحيت العبارة من مقولة للصحافي الراحل غسان تويني، الذي أكن له تقديراً كبيراً، فأردت أن أحييه من خلال هذا العمل».
وتحمل أعمال برنار خوري، المنفذة بتقنية «الميكسد ميديا»، عنوان «كل العيون مصوّبة علينا»، حيث يستحضر فيها محطات من التاريخ السياسي والثقافي اللبناني. ويذيّل أعماله بوردة حمراء ترمز إلى الحب والإعجاب. وفي لوحة أخرى بعنوان «جذور وورود»، يرسم قلوباً نحاسية تتوسطها وردة بيضاء، في إشارة تجمع بين الأصالة والأمل.
أما أعمال فاديا عطية فتزهو بالألوان وعفوية التعبير. وتستخدم الفنانة الأكريليك والباستيل الزيتي إلى جانب عناصر الكولاج، ما يتيح مساحة واسعة للتجريب والارتجال. فالرسم بالنسبة إليها ليس مجرد ممارسة فنية، بل وسيلة للتواصل ونقل المشاعر.
وتقول الإعلامية كارولين ياغي، التي تتولى التعريف بأعمال الفنانة في غيابها عن بيروت: «يقوم أسلوب فاديا على الحركة والاحتفاء باللون، وهو ما يظهر في لوحاتها المفعمة بالحيوية. وتعكس شخصياتها مشاعرها وذكرياتها المرتبطة بلبنان».