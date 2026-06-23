علي قاسم: أدوار الشر ممتعة... ومحمود المليجي يبهرني

قال الفنان المصري علي قاسم إنها المرة الأولى في مشواره بصفته ممثلاً أن يقدم شخصية يكرهها الجميع، وهي شخصية «يكن» تاجر العبيد في فيلم «أسد». مؤكداً أن أغلب أدواره بعيدة عن ملامح الشر، وأنه لم يفكر في تقديم هذه النوعية من الأدوار، وقال في حديثه مع «الشرق الأوسط» إنه يحمل تقديراً كبيراً للفنان محمود المليجي لبراعته في تقديم أدوار الشر.

وأوضح قاسم أن «دور (يكن) كان صعباً لكنه ينطوي على أبعاد مختلفة مما جعلني أشعر بالمتعة في الأداء». ولفت إلى أنه برغم العداء الظاهر على الشاشة بينه وبين الفنان محمد رمضان ضمن أحداث الفيلم لكن في الواقع كان العمل مع رمضان ممتعاً وسهلاً، معبراً عن امتنانه وسعادته بفيلم «أسد»، وبالعمل مع المخرج محمد دياب الذي تعلم منه الكثير، حسب قوله.

وينشغل علي قاسم حالياً بتصوير مسلسل تلفزيوني جديد مع المخرج كريم الشناوي بعنوان «عنبر الموت»، كتبته مريم نعوم عن قصة حقيقية، وتدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة، وهو من بطولة منة شلبي التي يشارك بالتمثيل أمامها للمرة الأولى، مؤكداً أنه كان يتطلع للعمل معها، وبمشاركة الفنان رشدي الشامي الذي كانت بدايته الفنية معه في مسلسل «طايع».

وانطوت شخصية «يكن» التي أداها علي قاسم في فيلم «أسد» على تحديات عديدة، فهو تاجر عبيد يتسم بالقسوة ويسعى للسيطرة على سوق النخاسة، وهو «غريم أسد» الذي يؤديه محمد رمضان ومنافسه على قلب «ليلى» التي تجسدها رزان جمّال... يخفي «يكن» أصله على الجميع ويدخل في معارك عديدة للقضاء على أسد، مقدماً شخصية مركبة وذات أبعاد نفسية.

وعن مفاتيحه للتعامل معها يقول قاسم: «شخصية (يكن) من الشخصيات الصعبة مثل كل الشخصيات بالفيلم سواء (أسد) أو (ليلى) أو (محروس) أو (أمي) كلها لديها صراع تعيشه، وفي تحضيري لها قرأت السيناريو مرات عدة وتحدثت مع المخرج محمد دياب في كل النقاط لفهم هذه الشخصية، ولمعرفة جميع أبعادها قبل التصوير».

قاسم مع الفنان الفلسطيني كامل الباشا في مشهد من فيلم «أسد» (الشركة المنتجة)

وحول أبرز ردود الفعل التي أثَرت فيه يقول: «رد الفعل الأساسي الذي توقعته وكان مطلوباً هو أن يشعر المتفرج بكراهيته الشديدة لهذه الشخصية، وأستطيع أن أقول إنها تجربة جديدة أن أكون ذلك الشخص الذي يكرهه الجميع تماماً، وهذا ما اتفقنا عليه منذ البداية مع المخرج محمد دياب. كانت أول مرة أمثل بهذه الطريقة، وقد أوضح لي المفاتيح التي ساعدتني منذ بداية التعامل معها، حيث قال لي أريد أن تصفق صالة العرض في مشهد معين بالفيلم تعبيراً عن شدة كراهيتها للشخصية».

وبرغم كَم الشر الذي يحيط شخصية «يكن»، لكنّ ثمة تعاطفاً حدث مع معرفة المتفرج بأزمته النفسية، لكن قاسم يؤكد أنه لم يتوقع أن يحظى «يكن» بتعاطف كبير، لكن كان هناك اهتمام بألا يكون شريراً مطلقاً دون أي خلفيات، «وكان من الممتع حقاً أن تنطوي الشخصية على أبعاد مختلفة»، على حد تعبيره.

وعن نجاحه اللافت في هذا الدور وهل يتطلع ليكون أحد نجوم أدوار الشر على الشاشة، يقول قاسم: «لم أفكر أبداً أن أكون ممثلاً لأدوار الشر، فأغلب أدواري بعيدة عن هذا الاتجاه، وبصراحة الممثل لا يستطيع أن يخطط لأشياء عديدة، فهناك أدوار لا يمكنه أن يرفضها، كما أنه يختار مما يُعرض عليه»، ويؤكد قاسم أن الفنان الكبير محمود المليجي يبهره في أداء أدوار الشر، وأنه من أهم الممثلين الذين برعوا في تقديمها.

وقدم علي قاسم مشاهد أكشن عديدة بالفيلم في مواجهة محمد رمضان، ويقول عن ذلك: «أحب مشاهد الأكشن لكن لا تواتيني فرص عديدة لتقديمها في أعمالي، وقد خضعنا لتدريبات عديدة قبل تصويرها، وجاءت في صالحنا جميعاً؛ لأنها جعلت التصوير سلساً ويمر بطريقة أسرع وأفضل، فقد دخلنا التصوير ونحن نشعر بالثقة، وبالطبع كان الفنان محمد رمضان أكثر خبرة مني فيها، وكان هذا أمراً مفيداً بالنسبة لي أن أعمل مع فنان هذه منطقته».

ويصف العمل مع محمد رمضان بأنه «كان ممتعاً وسلساً وجميلاً رغم العداء المستحكم بينهما حتى الموت ضمن أحداث الفيلم»، وفق تعبيره. مؤكداً أن تجربته بفيلم «أسد» كانت متميزة منذ أول يوم وحتى آخر يوم تصوير، معبراً عن سعادته بالعمل مع طاقم الفيلم والممثلين رزان جمّال وكامل الباشا وإيمان يوسف الذين جمعتهم مشاهد عديدة به. لافتاً إلى انطباعه الأول عن السيناريو حين قرأه أنه قصة جديدة لم تُقَدم في المحتوى العربي، والدور جديد وكل فريق الفيلم يعمل معهم لأول مرة، لذا تحمس له منذ اللحظة الأولى.

ويشير قاسم إلى أنه استفاد كثيراً من العمل مع المخرج محمد دياب، قائلاً: «لقد تعلمت منه كيف أضع اعتباراً للجانب التجاري في العمل، وبرغم أننا نقدم عملاً فنياً لكن هناك حسابات تجارية، وهذا شيء مهم يجعلني أفكر بطريقة مختلفة، فيجب أن نضع اعتباراً كبيراً للجمهور؛ لأن الناحية التجارية مهمة للعمل الفني».

علي قاسم الذي درس الهندسة ثم اتجه للتمثيل، قدم أعمالاً تلفزيونية من بينها «لا تطفئ الشمس»، و«لعبة نيوتن»، و«خلي بالك من زيزي»، و«الهرشة السابعة»، و«فقرة الساحر»، كما شارك بالتمثيل في أفلام «عشم»، و«ليل خارجي»، و«كيرة والجن»، ويؤكد في نهاية حديثه أنه يحب السينما أكثر، لكن ما يحكم اختياره هو العمل نفسه والشخصية، حسبما يقول: «لا أقرر مسبقاً أنني سأعمل بالسينما أو التلفزيون، لكنني أذهب في اتجاه الدور الذي يعجبني أكثر».