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يوميات الشرق

تراكيب غريبة وسماء من الملح تحيط بـ«الكوكب الوردي»

تصور فني للكوكب الوردي وهو يدور حول نجمه المضيف (ناسا - مركز غودارد لرحلات الفضاء)
تصور فني للكوكب الوردي وهو يدور حول نجمه المضيف (ناسا - مركز غودارد لرحلات الفضاء)
  • القاهرة : «الشرق الأوسط»
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  • القاهرة : «الشرق الأوسط»
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تراكيب غريبة وسماء من الملح تحيط بـ«الكوكب الوردي»

تصور فني للكوكب الوردي وهو يدور حول نجمه المضيف (ناسا - مركز غودارد لرحلات الفضاء)
تصور فني للكوكب الوردي وهو يدور حول نجمه المضيف (ناسا - مركز غودارد لرحلات الفضاء)

اكتشف علماء فلك بقيادة جامعة نورث وسترن سماءً ملحية تحيط بما يعرف بـ«الكوكب الوردي» الشهير الذي يعد من الأجرام الفلكية الفريدة من نوعها في الكون. فلأكثر من عقد من الزمان، أبقى هذا الجرم النادر ذو اللون الوردي الضبابي علماء الفلك في حيرة من أمرهم.

ويُعد هذا الجرم، الذي يُعتبر من أبرد الأجرام المعروفة بكتلة كوكبية، والتي تم تصويرها مباشرةً، خافتاً جداً، بحيث لا يستطيع علماء الفلك تحليل ضوئه القادم إلى الأرض. لكن رصداً جديداً من تلسكوب جيمس ويب الفضائي JWST)) يكشف عن غلاف جوي مليء بتركيبات كيميائية غريبة، وسحب ملحية لم يسبق لها مثيل.

ووفق الدراسة المنشورة، الخميس، في المجلة الفلكية، توفر هذه الرصدات بعضاً من أول الأدلة المباشرة على وجود سحب ملحية في الغلاف الجوي لجرم بارد، وهي ظاهرة افترضها العلماء نظرياً منذ أكثر من 15 عاماً. كما يُمثل هذا الاكتشاف خطوةً مهمة نحو دراسة الأجرام الباردة بشكل متزايد.

ويقول أنيش بابوراج، من جامعة نورث وسترن، والذي قاد الدراسة: «يُعدّ الكوكب الوردي أبرد جرم سماوي تم اكتشافه على الإطلاق باستخدام أجهزة أرضية. وقد أجرت فرق عديدة حول العالم عمليات رصد لاحقة لدراسة ضوئه، لكنه كان خافتاً جداً بحيث لا يمكن رصده بالأجهزة الأرضية».

وأضاف في بيان الخميس: «وهذا ما جعله هدفاً مثالياً لتلسكوب جيمس ويب الفضائي. عندما حصلنا أخيراً على طيفه، بدا مثيراً للاهتمام على الفور. ولكن بمجرد أن بدأنا في تحليل البيانات بتعمق، أدركنا أنه لا يشبه أي شيء قمنا بتحليله من قبل».

واكتُشف الكوكب الوردي المُسمى GJ504b)) عام 2013، وهو يدور حول نجم شبيه بالشمس يقع على بُعد 57 سنة ضوئية من الأرض. ورغم تسميته، لا يزال علماء الفلك غير متأكدين مما إذا كان كوكباً أم لا.

ووفق النتائج تبلغ كتلة GJ504b نحو 25 ضعف كتلة المشتري، مما يجعله يقع بالقرب من الحد الفاصل بين الكواكب العملاقة والأقزام البنية. لذلك يُشير إليه علماء الفلك باسم «الرفيق ذي الكتلة الكوكبية»، أي أنه جرم بحجم كوكب يدور حول نجم.

ومما يزيد الأمر تعقيداً أن المحاولات المتكررة لدراسته باستخدام التلسكوبات الأرضية باءت بالفشل. بينما تتراوح درجة حرارة معظم الكواكب الخارجية التي تم تصويرها مباشرةً بين 1000 و2000 درجة فهرنهايت، فإن درجة حرارة الكوكب GJ504b تبلغ 550 درجة فهرنهايت فقط (290 درجة مئوية)، أي ما يعادل تقريباً درجة حرارة فرن للخبز.

وأوضح بابوراج أن عمر الكوكب المرافق هو المسؤول عن انخفاض درجة حرارته. فرغم أن الكواكب العملاقة تولد شديدة الحرارة، فإنّها تبرد مع تقدمها في العمر. وتشير الدراسة الجديدة إلى أن عمر GJ504b يتراوح بين 2.5 و4 مليارات سنة.

باستخدام تلسكوب جيمس ويب الفضائي، تمكن بابوراج وفريقه من التقاط الضوء الخافت للكوكب، ثم استخدموا تقنيات متقدمة لمعالجة البيانات لإزالة الوهج الناتج عن نجمه المضيف الأكثر سطوعاً. وكشف هذا الجمع أخيراً عن طيف الكوكب المرافق، وهو رسم بياني يُحلل الضوء المتناثر إلى ألوانه المكونة. يُمثل كل لون عنصراً مختلفاً. وبالتالي، من خلال تحليل طيف أي جسم، يستطيع العلماء الكشف عن وجود عناصر وجزيئات محددة.

وكشفت البيانات عن مزيج غني من المواد الكيميائية، بما في ذلك بخار الماء، والميثان، وثاني أكسيد الكربون، والأمونيا، وجزيئات أخرى.

وقال بابوراج: «أجرينا محاكاة مع السحب، وتوافقت النتائج مع ما نعرفه عن الكواكب الباردة». وتابع: «جربنا ثلاثة أنواع مختلفة من السحب، وكانت السحب الملحية هي الأنسب».

كما أشار الطيف إلى أن GJ504b غني بشكل غير عادي بالعناصر الثقيلة، أو المعادن. مع ذلك، لا يزال لغز تكوين هذا الجسم قائماً، إذ تشير البيانات الحالية إلى أنه ربما يكون قد تشكل ككوكب، أو نجم صغير، مشدداً على أن التقنيات المستخدمة في الدراسة قد تساعد في كشف ألغاز أخرى.

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يوميات الشرق

لون الطماطم يطغى على يوم السيدات في سباق أسكوت

أمير وأميرة ويلز في اليوم الثاني من سباق أسكوت (أ.ب)
أمير وأميرة ويلز في اليوم الثاني من سباق أسكوت (أ.ب)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
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  • لندن: «الشرق الأوسط»
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لون الطماطم يطغى على يوم السيدات في سباق أسكوت

أمير وأميرة ويلز في اليوم الثاني من سباق أسكوت (أ.ب)
أمير وأميرة ويلز في اليوم الثاني من سباق أسكوت (أ.ب)

في اليوم الثالث من سباق أسكوت، المعروف بـ«يوم السيدات»، تتنافس زائرات مضمار السباق في مقاطعة بيركشير على اختيار القبعات المزينة والمزخرفة والغريبة في تصاميمها، وكلما كان التصميم أكثر لفتاً للأنظار، ازدادت فرص صاحبته في جذب عدسات المصورين.

ووفقاً لمقال نشرته مجلة «هالو» البريطانية، تتبارى السيدات في هذا اليوم لتجسيد صورة إليزا دوليتل، بطلة فيلم «سيدتي الجميلة». ففي الفيلم، تظهر النجمة أودري هيبورن بإطلالة لافتة بالأبيض والأسود، معتمرة قبعة فخمة تزينها الريش والورود والدانتيل. وفي «يوم السيدات»، تحاول كل واحدة من الحاضرات تقمّص شخصية إليزا دوليتل بطريقتها الخاصة؛ فبعضهن ينجحن إلى حد ما، لكن صورة أودري هيبورن بزيّها وقبعتها تبقى، في الغالب، النموذج الأبرز للأناقة الإنجليزية في سباق أسكوت.

ألوان زاهية وقبعات مزركشة (إ.ب.أ)

يوم السيدات

في اليوم الثالث يُقام حدثان من أبرز فعاليات أسكوت: «كأس الذهب»، أقدم سباقات أسكوت، و«يوم السيدات».

تاريخياً يعود أصل هذا المصطلح إلى عام 1823، عندما وصف شاعر مجهول يوم الخميس في أسكوت بأنه «يوم السيدات... حيث تبدو النساء، كالملائكة، في غاية الجمال والروعة».

وتشير صحيفة «ذا صن» إلى أن العادة جرت في السابق على منح النساء تذاكر مجانية أو مخفضة في «يوم السيدات»، في حين كانت هذه الامتيازات مقصورة على الرجال في الأيام الأخرى. ورغم أن نظام التذاكر القائم على النوع الاجتماعي لم يعد معمولاً به، فإن «يوم السيدات» في عدد من سباقات الخيل بالمملكة المتحدة لا يزال يُعد مرادفاً لمسابقات الأناقة والموضة. ففي مضمار كيلسو، على سبيل المثال، تُمنح جوائز لفئات مثل «أكثر السيدات أناقة»، و«أكثر زوجين أناقة»، و«أفضل قبعة». أما في أسكوت، فالوضع مختلف؛ إذ إنه رغم شيوع استخدام مصطلح «يوم السيدات»، وبقاء المناسبة الحدث الأبرز على صعيد الموضة خلال أسبوع السباقات، فإن إدارة أسكوت لا تعتمد هذه التسمية رسمياً.

الورود الحمراء تتألق (إ.ب.أ)

ويعكس الموقع الإلكتروني لسباق «رويال أسكوت» السمعة التي يحظى بها هذا اليوم بوصفه مناسبة للاحتفاء بالأناقة، إذ يصف «يوم السيدات»، وهو اليوم الثالث من السباق، بأنه «يوم نابض بالحياة، احتفالي وعريق في تقاليده، ويشكّل مناسبة للظهور والتألق»، مضيفاً أنه «حدث استثنائي تتصدر فيه الأزياء الراقية وقبعات السيدات المشهد».

كيت اختارت اللون الأصفر لإطلالتها (رويترز)

العائلة المالكة في سباق أسكوت

وكانت الملكة إليزابيث من الحضور الدائمين للسباق، خاصة لما عرف عنها من حب الخيل والسباقات المختلفة، ويظهر أعضاء العائلة بشكل دائم في أيام السباق، وهذا العام ظهر أمير وأميرة ويلز بإطلالة أنيقة على مضمار سباق رويال أسكوت في اليوم الثاني، برفقة الملك والملكة.

وبينما انصبّ الاهتمام على إطلالة كيت الجريئة بفستان أصفر زاهٍ وقبعة كبيرة متناسقة، كاد تفصيلٌ مهم في زي الأمير ويليام يمرّ مرور الكرام. بدا أمير ويلز أنيقاً في بدلة من 3 قطع وقبعة سوداء عالية يوم الأربعاء، ملتزماً تماماً بقواعد اللباس الرسمية لسباق رويال أسكوت. وبينما كان يلوّح للحضور لدى وصوله في عربة تجرها الخيول، كان يضع زهرة نرجس صفراء مثبتة على طية سترته. لم تكن هذه الزهرة الزاهية متناسقة مع لون زي زوجته فحسب، بل كانت أيضاً بمثابة تحية رقيقة ودعم لويلز. ويُعتبر النرجس الزهرة الوطنية لويلز.

لون الطماطم

وأضفى دليل الأزياء الرسمي لهذا العام، الذي أشرف عليه المدير الإبداعي دانيال فليتشر، لمسةً جديدةً على أزياء يوم السباق، مُبرزاً لون «الطماطم الزاهية» بوصفه لوناً مميزاً لهذا الموسم؛ لذا ظهرت السيدات بأزياء استوحت درجات الأحمر النابضة بالحياة. وبينما بقيَت قواعد اللباس الصارمة الشهيرة للحدث دون تغيير، يشجع الدليل الضيوف على التعبير عن شخصياتهم ضمن القواعد، من خلال تجربة الألوان والأنماط والإكسسوارات اللافتة، مع الحفاظ على تقاليد أسكوت في عالم الأزياء.

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سباق الخيول بريطانيا
يوميات الشرق

المركز الفرنسي يُطلق «ليلة الأفكار» في لبنان بعنوان «دروب وخيال»

تجري فعاليات «ليلة الأفكار» بين مدينتي بيروت وطرابلس (المركز الثقافي الفرنسي)
تجري فعاليات «ليلة الأفكار» بين مدينتي بيروت وطرابلس (المركز الثقافي الفرنسي)
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المركز الفرنسي يُطلق «ليلة الأفكار» في لبنان بعنوان «دروب وخيال»

تجري فعاليات «ليلة الأفكار» بين مدينتي بيروت وطرابلس (المركز الثقافي الفرنسي)
تجري فعاليات «ليلة الأفكار» بين مدينتي بيروت وطرابلس (المركز الثقافي الفرنسي)

على مدى يومين متتاليين في 18 و19 يونيو (حزيران) الحالي، يُنظِّم المركز الفرنسي في لبنان الدورة الـ11 من «ليلة الأفكار» في بيروت. وبالشراكة مع مؤسسة «شارل قرم» تقام هذه التظاهرة الثقافية بين مدينتي بيروت وطرابلس.

تحمل الدورة عنوان «دروب وخيال» وتتضمن أمسيات شعرية وموسيقية. كما توجه دعوة مفتوحة إلى منبر حرٍ لمشاركة النصوص باللغة العربية أو الفرنسية أمام رواد «ليلة الأفكار». كما سيُصار إلى قراءات تجمع أصواتاً من مختلف الأعمار، من الأجيال الشابة إلى الأكثر خبرة، وذلك احتفاءً بالشعر والحوار بين الأجيال.

وتأتي «ليلة الأفكار» بوصفها موعداً سنوياً ينتظره اللبنانيون، ومعه ينضمُّون إلى أكثر من مائة دولة عبر القارات الخمس، تحتفي بهذا الحدث حول العالم. وتوفِّر التظاهرة سنوياً فضاءً فريداً لتبادل المعارف والحوار والتفكير في القضايا المعاصرة الكبرى. وفي لبنان، تُسلِّط دورة عام 2026 الضوء على الجيل الشاب، والأصوات الصاعدة، والسبل الجديدة للتفكير في عالم الغد وبنائه.

يتضمَّن البرنامج قراءات وإلقاءات شعرية باللغتين العربية والفرنسية (المركز الثقافي الفرنسي)

يشير كريستوف موزيتيللي، رئيس المركز الفرنسي في لبنان، إلى أن العنوان الذي اختير لدورة لبنان، ينبع من روح هذه الأمسية ومعانيها. ويتابع في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «إنه يترجم الرسالة التي تحملها (ليلة الأفكار) بحيث يتردد صداها في هذا الزمن القاسي. كما أن كلمة دروب تعني فتح آفاق وإمكانيات جديدة للبناء معاً. في حين تعود كلمة خيال إلى قدرتنا على الحلم وابتكار طرق جديدة للتفكير».

ويؤكد موزيتيللي في سياق حديثه أنه من خلال هذا العنوان تحاول «ليلة الأفكار» إيصال رسالة مليئة بالأمل والثقة إلى الشعب اللبناني. فهو يعيش في بلد شهد كثيراً من التحديات، ولا بدَّ من تذكيره بأن الثقافة والإبداع والحوار بإمكانها أن تفتح آفاقاً جديَّة نحو مستقبل أفضل. ويتابع: «لطالما كان لبنان بلد الإبداع والحضارات؛ وهذه الدورة هي بمثابة دعوة لسماع أصوات الشباب الملهمة للتفكير معاً بآفاقٍ جديدة».

وتحت شعار الشعر والمشاركة والإبداع تحل فعاليات هذا الحدث في 18 يونيو في بيروت، وفي 19 منه في طرابلس. وتستضيف مؤسسة «شارل قرم» في بيروت أمسيتين شعريتين إضافة إلى حفلين موسيقيين.

ويتضمَّن البرنامج قراءات وإلقاءات شعرية باللغتين العربية والفرنسية، يقدِّمها الفائزون في مسابقة «التحدِّي الشعري». كما يشارك فيها طلاب مشروع «مخاطبة الغد - لبنان»، إلى جانب عدد من الأصوات الملهمة من المشهد الثقافي اللبناني. كما تتخلَّل الأمسية فقرات موسيقية على البيانو وآلة «الهاندبان»، تقدِّمها غادة كركي.

أما الجمعة 19 يونيو، فيفتح معرض «رشيد كرامي» في طرابلس أبوابه لاستضافة الحدث. تُنظَّم هذه الأمسية بالشراكة مع ثانوية ألفونس دو لامارتين الفرنسية - اللبنانية، والجمعية الوطنية لأساتذة اللغة الفرنسية في لبنان (ANEFL)، وتحتفي بالشعر والإبداع.

يُعدُّ موزيتيللي هذا الحدث بمثابة رسالة أمل وثقة للشعب اللبناني (المركز الثقافي الفرنسي)

ويتضمَّن البرنامج منبراً مفتوحاً ودعوة للجميع إلى مشاركة نصوصهم باللغة العربية أو الفرنسية، إلى جانب قراءات تجمع أصواتاً من جميع الأعمار، من الأجيال الشابة إلى الأكثر خبرة، احتفاءً بالشعر والحوار بين الأجيال. وتقدِّم الأمسية هالة مغنية، بمرافقة إبراهيم رجب على آلة العود، وتُختتم بعرض موسيقي للفنانة رفيف دندشي.

ومن خلال هذين الموعدين، تدعو «ليلة الأفكار» الجمهور إلى الإصغاء والمشاركة وتخيُّل آفاق جديدة، مؤكدة قوة الشعر والشباب والحوار في شقِّ طرق نحو عوالم الغد.

ويختم كريستوف موزيتيللي لـ«الشرق الأوسط»: «منذ سنوات عدَّة، أصبحت (ليلة الأفكار) موعداً ثابتاً ومنتظراً عند اللبنانيين. فهي تجمع بين الفنانين، والمثقفين، والطلاب، والمعلمين للتحدث بمستقبل واحد. وفي هذه الدورة نُخصِّص مساحة لا يُستهان بها لجيل الشباب والأصوات الناشئة مع تعزيز اللقاءات مع الشخصيات الملهمة من العالم الثقافي. هذا الحوار بين الأجيال ضروري لأنه يتيح تبادل الخبرات، ووجهات النظر، وظهور أفكار جديدة».

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منوعات لبنان
يوميات الشرق

«ذا فويس كيدز» يصل إلى المحطة الأخيرة بانتظار «حسم الجمهور»

أندريا طايع قدمت مسابقات «ذا فويس» (إم بي سي)
أندريا طايع قدمت مسابقات «ذا فويس» (إم بي سي)
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«ذا فويس كيدز» يصل إلى المحطة الأخيرة بانتظار «حسم الجمهور»

أندريا طايع قدمت مسابقات «ذا فويس» (إم بي سي)
أندريا طايع قدمت مسابقات «ذا فويس» (إم بي سي)

وصلت النسخة الرابعة من برنامج اكتشاف المواهب «ذا فويس كيدز» إلى المحطة الأخيرة بانتظار «حسم الجمهور» للفائز بلقب الموسم الجديد، بين 3 مواهب واعدة خاضت تدريبات مكثفة على مدار شهور مع مدربي البرنامج الثلاثة السعودية داليا مبارك، والمصري رامي صبري، والسوري عبد الرحمن فواز (الشامي).

وأكدت «الشرق الأوسط» تصوير الحلقة في استوديوهات «أوليفوود» بالعاصمة الأردنية عمّان، والتي شهدت تسجيل كل حلقات الموسم الجديد، مع تجهيزات متعددة للتعامل مع الأطفال المشاركين في البرنامج بشكل يتناسب مع احتياجاتهم ومرافقة العائلات لهم لحضور التدريبات وحتى التشجيع في الأماكن المخصصة قبل صعودهم على المسرح.

وشهدت أجواء التسجيل عدداً من المواقف التي جمعت المتسابقين مع أسرهم في الكواليس، مع حصولهم على استراحات قبل الصعود على المسرح في المنطقة المواجهة لاستوديو التسجيل، والعودة قبل الصعود على المسرح بوقت قصير، مع تخصيص أماكن لمتسابقي كل فريق.

وصل محمد عادل من فريق رامي صبري إلى النهائي (إم بي سي)

وقدّمت الفنانة اللبنانية أندريا طايع موسماً كانت حريصة فيه خلال الحلقات على التفاعل مع الأطفال وتشجيعهم في الكواليس، والوقوف إلى جانبهم ودعمهم، لا سيما عند مغادرتهم البرنامج، إذ كانت تحفّزهم بكلمات حماسية تؤكد أهمية وصولهم إلى هذه المرحلة الحاسمة من البرنامج.

وشهدت الحلقة مفاجأة «الفرصة الثانية» من العيار الثقيل، بعد أن قرر المدربون كسر قواعد اللعبة المتعارف عليها، وضخ دماء جديدة، مع إعادة موهبة مستبعدة من كل فريق، ما أشعل الأجواء داخل الاستوديو، وقلب الحسابات رأساً على عقب، واضعاً الجميع أمام تحدٍّ يحبس الأنفاس في الأمتار الأخيرة للسباق على اللقب.

وخلف الستار، لم تكن هناك منافسة جماعية تقليدية، بل فُرضت حالة من العزلة والتركيز الشديد؛ حيث صعدت كل موهبة إلى المسرح بشكل منفرد ومستقل عن البقية، في أجواء لم تخلُ من الترقب حتى اللحظات الأخيرة، في حين بدأت منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالبرنامج الترويج لدور التصويت في حسم اللقب فور انتهاء الحلقة.

والتحضير للحلقة قبل الأخيرة لم يكن فقط بالمسرح وقت التسجيل، ولكن أيضاً خارجه، فالفنانة داليا مبارك فضلت كسر حدة التوتر النفسي والرهبة، عبر اصطحاب فريقها في رحلة تخييم ليلية تحت النجوم. وبينما خطفت لما قيس بطاقة الفريق للتأهل إلى النهائي، استطاع ساري الصليبي الفوز في المواجهة الختامية مع زملائه في فريق الشامي، كما وصل محمد عادل من فريق رامي صبري إلى النهائيات، لتكون المنافسة المحتدمة بين الثلاثي ليس فقط على الفوز باللقب بتصويت الجمهور، ولكن أيضاً على منحة تعليمية بقيمة 20 ألف دولار جرى الإعلان عنها من «الحلم».

المنافسة النهائية تدور بين 3 متسابقين (إم بي سي)

الإعلان عن المتسابقين الذين سيصلون إلى التصفية النهائية جرى فيها تحييد مدرب الفريق من أعضاء لجنة التحكيم ليختار العضوان الآخران الموهبة المتألقة للنهائي، وسط تفاعل وحماس من الجمهور بالمسرح، فيما أثنى المدربون على تطور المواهب خلال حلقات البرنامج، وقدرتهم على تقديم ألوان غنائية مختلفة خلال الرحلة.

وفي كواليس التصوير كانت الأجواء حماسية بين عازفين يقومون بالتحضير للعزف «لايف» خلف المواهب الشابة، وكاميرات تصوير تستغل فترات التوقف القصيرة في الفواصل من أجل التسجيل مع المدربين أو المواهب، وبين مقدمة البرنامج أندريا طايع التي وقفت تُراجع المرحلة التالية، مع التركيز في الحركة على المسرح والتعامل بشكل دقيق مع كل خطوة.

ورغم أن حلقة البرنامج سجّلت قبل إذاعتها فإن الانضباط في الاستوديو كان يسير بشكل دقيق وكأن الحلقة تبث على الهواء مباشرة من دون توقف يذكر، مع بروفات مكثفة سبقت الوصول إلى مرحلة التسجيل، في حين لم يتوقف المدربون الثلاثة عن النقاشات بشكل مستمر بينهم خلف الكاميرا بفترات الفواصل.

ولم يتوقف حماس الجمهور تجاه المواهب خلال تقديمهم الأغنيات، فيما كانت العائلات تتابع من مقاعد المتفرجين ردود الفعل بترقّب، وسط إشادات باختيار أغنيات ملائمة لقدرات المشاركين، ما زاد من صعوبة قرار المحكّمين رغم ثنائهم على جميع المواهب.

سيحدد الجمهور عبر التصويت هوية الفائز في الموسم الجديد (إم بي سي)

وعبّرت مقدمة البرنامج أندريا طايع لـ«الشرق الأوسط» عن سعادتها بالتجربة مع وصولها إلى المرحلة قبل الأخيرة، وردود الفعل التي لمستها على البرنامج، مشيرة إلى أنه على الرغم من كونها المرة الأولى التي تخوض فيها تجربة التمثيل فإنها سعدت بالخبرة التي اكتسبتها، وبالمواهب التي تعرفت عليها وشهدت تطورها حلقة بعد الأخرى.

وأكد مخرج البرنامج، وسيم سكر، لـ«الشرق الأوسط» أن «التطور الذي شهده الموسم الجديد من البرنامج تطلب تغييراً في طريقة العمل، مع مراعاة طريقة التعامل مع الأطفال المشاركين حال خروجهم، بالإضافة إلى توفير وتهيئة المسرح لهم ليقوموا بالغناء من دون رهبة مع فرقة موسيقية محترفة من العازفين»، مشيراً إلى أن الترتيبات التي سبقت التصوير والبروفات التي جرت والتأكد من جاهزية المسرح بشكل كامل لعبت دوراً في خروج التصوير بالصورة التي شاهدها الجمهور.

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