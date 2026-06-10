«تروماي الإسكندرية»... معرض يحتفي بالذاكرة الإنسانية لـ«عروس المتوسط»

يُعدّ «ترام الرمل» بالإسكندرية جزءاً أصيلاً من ملامح المدينة وذاكرتها اليومية، ورفيقاً لحكايات أجيال تعاقبت على شوارع «عروس المتوسط» ومحطاته الممتدة، فمنذ انطلاقه أواخر القرن التاسع عشر وحتى توقفه عن العمل قبل أسابيع استعداداً لتطويره، ارتبط الترام بروح الإسكندرية الكوزموبوليتانية، ليصبح واحداً من أقدم وسائل النقل وأشهرها في مصر والمنطقة.

ومن بين أصوات عرباته وامتداد خطوطه بشوارع المدينة لعقود طويلة، يأتي معرض «تروماي الإسكندرية» بوصفه مشروعاً توثيقياً يستنطق الذاكرة الحية للمدينة، متجولاً بزائره في رحلة بصرية بين التجارب الإنسانية التي نُسجت داخله، تستكشف كيف يمكن لوسيلة انتقال أن تحمل ثقلاً إنسانياً، إذ يستحضر المعرض عبر صور فوتوغرافية معاصرة التقطتها عدسات محترفين، ومقتنيات أرشيفية نادرة تشمل تذاكر واشتراكات قديمة وصوراً تعود لمراحل تاريخية مختلفة، أثر الحكايات والمشاعر في حياة السكندريين التي ارتبطت بـ«الترام».

المعرض ينظمه نادي «عدسة» للتصوير الفوتوغرافي، حتى 18 يونيو (حزيران)، ويحتضنه متحف الإسكندرية القومي، ما سمح للمعرض بأن يصبح مرتبطاً بالحالة المتحفية التي تمنح كل فنان الحرية الكاملة في تقديم مشروعه البصري، بما يخدم الحكاية التي يرويها عن الترام.

عمل للفنانة ياسمين القاسم (نادي عدسة)

وعن فلسفة المعرض، يقول الدكتور علاء الباشا، مدير نادي «عدسة» للتصوير الفوتوغرافي، لـ«الشرق الأوسط»: «فكرة المعرض تتجاوز التأريخ لوسيلة نقل لتصبح احتفاءً بالذاكرة الإنسانية التي ارتبطت بالترام بوصفها جزءاً أصيلاً من الهوية السكندرية، فنحن لا نؤرخ للترام بحد ذاته، بل نهدف لتسليط الضوء على أهمية التراث في تشكيل وعي الإنسان المعاصر، وتوثيق أثر الترام في حياة السكندريين بوصفه من أبرز ملامح ذاكرتهم الجمعية».

وحول كيفية الجمع بين التصوير والتوثيق، يشير إلى انقسام العمل إلى مسارين متوازيين؛ مسار فني تولاه أعضاء النادي بعدساتهم، ومسار بحثي توثيقي أشرف عليه فريق متخصص من خبراء متحف الإسكندرية القومي، مؤكداً أن «التكامل بين المسارين انعكس على المعرض بجمعه بين الدقة التاريخية والجمال البصري».

سجّل فنانو المعرض بعدساتهم رؤى ذاتية تجاه الحالة الشعورية المرتبطة بهذه الوسيلة لدى ركابه من كل فئات المجتمع، من طلاب المدارس والموظفين إلى العجائز والسائحين، في لقطات تروي حكاياتهم، وتجسد مشاعرهم، خلال رحلاتهم اليومية.

مجموعة «حساب الرحلة الأخيرة» للفنانة إيمان عرب (نادي عدسة)

ومن بين أعمال المعرض، تبرز مجموعة صور بعنوان «حساب الرحلة الأخيرة» للفنانة إيمان عرب، التي تقول لـ«الشرق الأوسط»: «حرصت مع مجموعة مصورين على تجربة الرحلة الأخيرة للترام قبل توقفه، في مُحاولة لنقل مشاعري عن هذه الرحلة، لما يُمثله الترام بالنسبة لي من مساحة يومية عشت فيها منذ الطفولة؛ لذا كان الإحساس مؤلماً وأنا أدفع قيمة تذكرة الرحلة الأخيرة».

وتضم المجموعة 4 صور بالأبيض والأسود بما يعكس الحالة الشعورية لصاحبتها، يظهر في المجموعة أحد الركاب المُسنين، متأملاً من نافذة الترام شوارع الإسكندرية لآخر مرة، كما يظهر وجه سائق الترام منعكساً في مرآته أيضاً للمرة الأخيرة، أما المُحصل (الكُمسري) فيتابع حصيلة الرحلة الأخيرة، في حين تعكس صورة «التذاكر» آخر قيمة وصلت إليها.

تجربة توثيقية عن ترام الرمل لمدير نادي «عدسه» للتصوير الفوتوغرافي (إدارة المعرض)

ويؤكد مدير نادي «عدسة» أن التجربة الإنسانية المرتبطة بالترام هي تجربة حية متجذرة في تفاصيل الحياة اليومية لكل سكندري، الذي يظل حاضراً في ذاكرة المدينة كحكاية لا تتوقف عن التوالد والتجدد.

ومن أبرز الملامح بالمعرض تخصيص قسم يجمع المشاهد السينمائية، والمسلسلات، والأغاني التي ارتبطت بالترام منذ أربعينات القرن الماضي، بما يُعزز من فكرة أن الترام ذاكرة حية في قلب الإسكندرية.

كما يضم المعرض مشروعات بصرية ضخمة، منها على سبيل المثال مشروع يعرضه مدير نادي «عدسه»، بوصفه تجربة توثيقية تضم 350 صورة، معروضة داخل «فاترينات» أثرية يعود تاريخها إلى 100 عام، كانت قد نُقلت من المتحف المصري بالتحرير.

لقطة من مجموعة «حساب الرحلة الأخيرة» للفنانة إيمان عرب (نادي عدسة)

ويؤكد الباشا أن «المعرض لم يكن وليد صدفة، بل ثمرة لورش عمل يومية مكثفة انطلقت فور الإعلان عن الخطط المتعلقة بالوقف التجريبي للترام، ليدخل المصورون في سباق مع الزمن لتوثيق هذا المرفق التراثي قبل اختفائه»، على حد تعبيره، مضيفاً أن النادي اعتاد القيام بمبادرات مشابهة لتوثيق معالم مهددة بالزوال مثل محطة سيدي جابر، مؤكداً أن دور الفنان البصري هو حفظ المشهد الحضري ورصد التحولات.

ويختتم مدير النادي حديثه بالإشارة إلى أن التفاعل الجماهيري مع المعرض، الذي يُقدم محتواه التوثيقي بثلاث لغات (العربية، والفرنسية، والإنجليزية)، يتجاوز حدود الحنين (النوستالجيا)؛ حيث يغادر الزوار من المصريين المعرض بمشاعر إيجابية عميقة، مدفوعة بلمس ذكرياتهم الشخصية التي يحملونها تجاه الترام، فيما يتيح للزوار الأجانب فرصة فهم قصة الترام من منظور تاريخي وثقافي أوسع.