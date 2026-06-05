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يوميات الشرق

دب «عبقري» يُراوغ السلطات اليابانية بعد إصابة 4 أشخاص

يفتح النوافذ ويشرب من الصنبور

يختفي في الأشجار تاركاً المطاردين يتتبعون ظلّه (أ.ب)
يختفي في الأشجار تاركاً المطاردين يتتبعون ظلّه (أ.ب)
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT

دب «عبقري» يُراوغ السلطات اليابانية بعد إصابة 4 أشخاص

يختفي في الأشجار تاركاً المطاردين يتتبعون ظلّه (أ.ب)
يختفي في الأشجار تاركاً المطاردين يتتبعون ظلّه (أ.ب)

تطارد السلطات اليابانية دباً وُصف بأنه شديد الذكاء، هاجم 4 أشخاص وأصابهم بجروح، ويُشتبه في أنه فتح نافذة وفكّ قفلها ليهرب، وفتح صنبور الماء ليشرب.

وتمكن الدبّ من الهرب مساء الأربعاء من المبنى الذي كان قد احتمى فيه في اليوم السابق، بعدما تسبَّب في إصابة 4 أشخاص في مصنعين في فوكوشيما، وفق ما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن وسائل الإعلام المحلّية.

ونجح الدب في الإفلات من الصيادين المجهَّزين بفخاخ وببنادق تخدير. ويتعاون الصيادون مع عناصر الشرطة والإطفاء في البحث عنه.

وهو لا يزال طليقاً حتى يوم الجمعة، وفق مسؤول في المدينة، في وقت يزداد فيه الإبلاغ عن هجمات عنيفة للدببة في مناطق عدّة من اليابان.

كأنه يعرف أكثر ممّا ينبغي عن أبواب البشر ونوافذهم (أ.ب)

وقال عمدة فوكوشيما للصحافيين، الخميس، إنّ الدب فتح قفل النافذة للهرب، وفتح صنبور الماء ليشرب، ووصفه بأنه شديد الذكاء.

وأسفرت هجمات الدببة العام الماضي في اليابان عن مقتل 13 شخصاً، وهو رقم قياسي.

ويرى الخبراء أنّ المشكلة الرئيسية تتمثَّل في الزيادة الكبيرة في أعداد الدببة التي تنمو بسرعة بسبب وفرة الغذاء، ومنها البلوط والغزلان والخنازير البرّية، بفعل الاحترار المناخي.

كذلك أدَّى النزوح السكاني المستمر من المناطق الريفية بسبب الانخفاض المزمن في معدل المواليد وانتقال الشباب إلى المدن، إلى تقليل الوجود البشري على تخوم الغابات والجبال، ممّا أدّى إلى طمس الحدود التقليدية بين البشر والدببة.

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منوعات الحياة البرية اليابان

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خسرت الوزن لكن دماغك يرفض تصديق ذلك... ما ظاهرة «السمنة الوهمية»؟

لماذا تحدث «السمنة الوهمية»؟ (بكسلز)
لماذا تحدث «السمنة الوهمية»؟ (بكسلز)
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT

خسرت الوزن لكن دماغك يرفض تصديق ذلك... ما ظاهرة «السمنة الوهمية»؟

لماذا تحدث «السمنة الوهمية»؟ (بكسلز)
لماذا تحدث «السمنة الوهمية»؟ (بكسلز)

أصبح فقدان الوزن الكبير أكثر شيوعاً في السنوات الأخيرة، خصوصاً مع انتشار أدوية إنقاص الوزن الشهيرة «جي إل بي 1» (GLP-1) مثل «أوزمبيك» و«ويغوفي» والتغيرات الغذائية وبرامج النشاط البدني. لكن هذا التحول الجسدي قد يحمل آثاراً نفسية غير متوقعة، إحدى ظواهره الناشئة تُعرف باسم «السمنة الوهمية» (Phantom Obesity)، وهي حالة تعكس فجوة بين إدراك الشخص لجسده والواقع الفعلي بعد فقدان الوزن.

ورغم أن هذه الحالة قد تزول تلقائياً مع الوقت، فإن هناك عدداً من العلاجات السلوكية والنفسية المبنية على الأدلة التي يمكن أن تساعد في تسريع التعافي، وفق تقرير نشره موقع «سايكولوجي توداي».

لا تستطيع رؤية التغيير

لم تكن ساندرا تتوقع ما يحدث لها، وبحسب «سايكولوجي توداي» فإنه بعد خسارتها حوالي 19 كلغم خلال ستة أشهر باستخدام علاج حقن «جي إل بي 1»، إلى جانب تغييرات غذائية وبرنامج للمشي المنتظم، أكدت كل المؤشرات أن جسمها تغيّر: الميزان، الملابس، الطبيب، وحتى تعليقات الأصدقاء الإيجابية.

لكن عندما كانت تنظر إلى المرآة، كانت ترى جسدها القديم.

كانت لا تزال تختار الملابس الكبيرة بشكل تلقائي، وتبحث عن كراسي أكبر، وكأن التغيير لم يحدث.

الأصعب بالنسبة لها كان الجانب العاطفي. فقد توقعت أن تشعر بسعادة وثقة أكبر، لكنها بدلاً من ذلك شعرت وكأنها تعيش في جسد شخص آخر، رغم إدراكها العقلي أنها فقدت الوزن فعلياً.

لماذا تحدث «السمنة الوهمية»؟

يؤكد الباحثون أن ما تعانيه ساندرا أصبح أكثر شيوعاً مع انتشار علاجات فقدان الوزن الحديثة.

وتحدث هذه الظاهرة عندما يتعارض إدراك الدماغ مع الواقع الجسدي الجديد، بحيث لا يواكب «صورة الذات» التغيرات السريعة في الجسم.

ويشرح الخبراء أن صورة الإنسان عن نفسه لا تتغير بسرعة، بل تتشكل عبر سنوات طويلة من الخبرة والتجارب والتغذية الراجعة الاجتماعية.

ولهذا فإن التغيير النفسي يتأخر غالباً عن التغيير الجسدي.

حالة تشبه «الطرف الوهمي»

يستخدم الباحثون مفهوم «الطرف الوهمي» لتفسير هذه الحالة، وهو مصطلح معروف في علم النفس يشير إلى شعور الشخص بأحاسيس في طرف تم فقده.

وبالمثل، في حالة «السمنة الوهمية»، يستمر الدماغ في إدراك الجسم القديم رغم أن الواقع الجسدي تغيّر.

كيف تؤثر هذه الحالة على الحياة اليومية؟

قد تظهر هذه الظاهرة في سلوكيات يومية بسيطة، مثل:

-اختيار مقاعد أوسع بشكل تلقائي.

-الاعتذار عند دخول أماكن ضيقة.

-تجنب الملابس الصغيرة.

-الشعور بعدم الارتياح في الأماكن العامة.

-الإحساس بأن الشخص «لا يزال كما هو» رغم فقدان الوزن.

ويؤكد الباحثون أن هذه السلوكيات ليست ضعفاً شخصياً، بل استجابة طبيعية من الدماغ الذي يسعى للحفاظ على استقرار صورة الذات.

لماذا لا يتغير الإدراك بسرعة؟

يرى الخبراء أن الدماغ لا يعمل كمرآة فورية للتغيرات الجسدية، بل يبني صورة ثابتة عن الذات تحتاج إلى وقت طويل للتحديث.

فكرة «الذات المستقرة» ضرورية نفسياً، لأن التغير السريع المستمر في صورة الذات قد يسبب اضطراباً في الإحساس بالهوية.

ولهذا، فإن الدماغ يحتاج إلى وقت وتجارب متكررة لتحديث صورته عن الجسم الجديد.

كيف يمكن التغلب على «السمنة الوهمية»؟

يشير الباحثون إلى أن هذه الحالة ليست دائمة، ويمكن تسريع التكيف عبر استراتيجيات سلوكية ونفسية، أبرزها:

1. التجربة السلوكية

من خلال القيام بأنشطة كان الشخص يتجنبها سابقاً، مثل الجلوس في أماكن ضيقة أو تجربة سلوكيات جديدة، مما يساعد الدماغ على تحديث صورته تدريجياً.

2. إعادة صياغة السرد الذاتي

تعتمد هذه الطريقة على تغيير القناعة الداخلية حول الذات عبر العلاج السلوكي المعرفي، واستبدال أفكار تعكس الواقع الجديد بالقديمة.

3. التعود على النظر للمرآة

يساعد التدرج في النظر إلى المرآة أو الصور الشخصية دون حكم أو نقد على تعزيز التكيف مع شكل الجسم الجديد، رغم أن الأمر قد يكون صعباً في البداية.

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السمنة إنقاص الوزن أميركا
يوميات الشرق

تعرَّف على خمس عبارات يستخدمها الناجحون للتعبير عن اختلافهم مع رؤسائهم

هناك بعض الطرق التي يمكن للشخص اتباعها لبناء علاقات متينة في العمل (رويترز)
هناك بعض الطرق التي يمكن للشخص اتباعها لبناء علاقات متينة في العمل (رويترز)
  • واشنطن : «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن : «الشرق الأوسط»
TT

تعرَّف على خمس عبارات يستخدمها الناجحون للتعبير عن اختلافهم مع رؤسائهم

هناك بعض الطرق التي يمكن للشخص اتباعها لبناء علاقات متينة في العمل (رويترز)
هناك بعض الطرق التي يمكن للشخص اتباعها لبناء علاقات متينة في العمل (رويترز)

يعتبر الخلاف مع الرؤساء في العمل والشخصيات النافذة من المواقف الصعبة التي يسعى الكثيرون لتجنبها لصعوبة التعامل معها بدون خسائر.

وقدمت ميلودي وايلدينغ، أستاذة علم النفس، ومؤلفة كتاب «إدارة الرؤساء: كيف تحصل على ما تحتاجه من المسؤولين»، نصائحها للتعامل مع هذا الموقف.

وقالت وايلدينغ، عبر مقال في شبكة «سي إن بي سي» الأميركية: «قد يكون الاختلاف مع أصحاب النفوذ أمراً مُرهِقاً، وبصفتي مؤلفة كتاب عن (التعامل مع الرؤساء) ومدرباً تنفيذياً لكبار الموظفين في مؤسسات مثل (غوغل) و(أمازون) و(مايكروسوفت)، فقد أمضيتُ ما يقارب 15 عاماً في تدريب المحترفين على كيفية التأثير في من هم أعلى منهم رتبة».

وأضافت أن الشخصية الناجحة يمكنها الاختلاف بلباقة مع كبار القادة دون المساس بسمعتهم، لكنها لفتت إلى أنه نادراً ما يقولون صراحةً لشخص ذي نفوذ: «أنت مخطئ». فهذا يُعدّ مواجهة غير ضرورية ويُحوّل النقاش البنّاء إلى جدال، لكن عند القيام بذلك بشكل صحيح، يُمكن أن يكون الاختلاف مع القادة من أسرع الطرق لكسب احترامهم وثقتهم.

ونصحت باستخدام هذه العبارات الخمس للتعبير عن اختلافك بأسلوب دبلوماسي.

«هذه وجهة نظر وجيهة. التحدي الذي أراه هو...»

ابحث عن نقطة اتفاق مشتركة قبل أن تُقدّم وجهة نظرك المُخالفة على سبيل المثال، قد يكون قلقهم بشأن الجدول الزمني مبرراً، حتى لو لم يكن حلهم المقترح واقعياً.

إن تقديرك لقيمة وجهة نظرهم يُظهر أنك تُشارك في الحوار بدلاً من وضع العراقيل بشكل تلقائي. كما أنه يُخفف من تحفظهم، مما يجعل قائدك أكثر استعداداً للاستماع إلى ما ستقوله لاحقاً.

جرّب هذا: لا تقل: «لن ينجح ذلك. ليست لدينا الميزانية الكافية» بدلاً من ذلك، اشرح: «هذه نقطة وجيهة بشأن الحاجة إلى التحرك بسرعة. التحدي الذي أراه هو أننا خصصنا موارد بالفعل، لذا سيتعين علينا سحب الأموال من مكان آخر».

«أودّ إضافة بعض التفاصيل»

قد لا يتمتع أصحاب النفوذ بنفس مستوى اطلاعك على التفاصيل الدقيقة، لذا اغتنم الفرصة لتسليط الضوء على اتجاه تلاحظه، أو ملحوظات تسمعها، أو تأثير لاحق قد لا يكونون على دراية به وقدّم الأمر على أنه إضافة إلى تفكيرهم بدلاً من تصحيحه، كما أن طرح جانب آخر للاستكشاف يُشير إلى مستوى أعلى من التفكير الاستراتيجي.

وجرّب هذا: عندما يدّعي نائب الرئيس: «العملاء لا يستخدمون الميزة الجديدة، لذا يجب علينا إلغاؤها»، قل: «أتفهم انخفاض التفاعل، ولكن أودّ إضافة نقطة مهمة. المستخدمون الذين يستخدمون الميزة يسجلون دخولهم يومياً، وهذا مؤشر بالغ الأهمية».

«ما يقلقني بشأن هذا النهج هو...»

عند التعرّض للضغط، قد تلجأ إلى عبارات مثل: «لا أرى كيف يكون هذا منطقياً»، أو «لن ينجح هذا»، وقد تُفسّر هذه العبارات على أنها انتقادات لطريقة تفكير الشخص ذي النفوذ، ولكن حوّل التركيز من الشخص إلى الخطة أو النهج المقترح، وكن دقيقاً بشأن طبيعة المخاطر وأهميتها.

جرّب هذا: إذا أراد رئيس قسمك إطلاق مبادرة جديدة دون إشراك الفريق الآخر الذي ستؤثر عليه، قل: «ما يقلقني بشأن هذا النهج هو رد فعل فريق تطوير الأعمال. لقد فوجئوا بالتغييرات في الماضي، وعدم تنبيههم في هذه الحالة قد يُسبب المزيد من التوتر».

«أريد التأكد من أننا نأخذ في الاعتبار...»

تُزيل هذه العبارة اللوم وتُظهر حسن النية، فبدلاً من قول «لقد نسيتم»، فإنك تتعامل مع الاعتراض على أنه مجرد سهو أو إغفال، ويُقدّر القادة، الذين يُديرون عشرات الأولويات، تسليط الضوء بلطف على معلومة مفقودة، دون إحراجهم.

جرّب ما يلي: تجنّب إثارة التفضيلات الشخصية البسيطة حيث لا تقل: «أريد التأكد من أننا نأخذ في الاعتبار أن التنسيق غير مُنظّم». أثر مخاوف مشروعة تُؤثّر على العديد من أصحاب المصلحة وعلى العمل ككل، مثل: «أريد التأكد من أننا نُخصّص وقتاً كافياً للمراجعة القانونية، وإلا سنُفوّت الموعد النهائي».

«ما الذي يجب أن يكون صحيحاً للمضي قدماً في (فكرة أخرى)؟».

يستفيد هذا من ما يُسمّيه خبراء التسويق «تأثير السؤال على السلوك» فعندما تسأل شخصاً ما عن إجراء مُستقبلي، فإنه يُحضّر السيناريو ذهنياً، وسيكون أكثر ميلاً لتنفيذ الإجراء المطلوب لاحقاً.

بصياغة اقتراحك بهذه الطريقة، تجعل الشخص المسؤول يتصور بديلك كخيار ممكن، ويبدأ بتحديد العوامل التي تجعله قابلاً للتطبيق.

لذا جرّب هذا: إذا استمر مديرك في إضافة مشاريع جديدة إلى مهامك، فاسأله: «ما الذي يجب أن يكون صحيحاً لإفساح المجال لمهمة (تكون الأولوية القصوى؟)»، سيساعدك هذا على تحديد المهام التي لا غنى عنها، وتلك التي يمكن تأجيلها مؤقتاً.

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أميركا
يوميات الشرق

أستراليا تضبط 100 ألف صرصور غريب «غير قانوني»

جانب من الصراصير المضبوطة (أ.ف.ب)
جانب من الصراصير المضبوطة (أ.ف.ب)
  • سيدني: «الشرق الأوسط»
TT
  • سيدني: «الشرق الأوسط»
TT

أستراليا تضبط 100 ألف صرصور غريب «غير قانوني»

جانب من الصراصير المضبوطة (أ.ف.ب)
جانب من الصراصير المضبوطة (أ.ف.ب)

ضبطت السلطات الأسترالية أكثر من 100 ألف صرصور غريب حي لدى مرب تجاري في ولاية نيوساوث ويلز، فيما وصفه المسؤولون بأنه أكبر عملية ضبط على الإطلاق للافقاريات الغريبة غير القانونية في البلاد.

وقالت وزارة التغير المناخي والطاقة والبيئة والمياه الأسترالية اليوم الجمعة إن الحشرات، التي تقدر قيمتها بنحو 200 ألف دولار أسترالي ( 142 ألف دولار أميركي)، شملت صراصير دوبيا وصراصير مدغشقر ذات الصفير، وهي أنواع لا يمكن استيرادها قانونيا إلى أستراليا. وبموجب القانون الأسترالي، فإن الأنواع غير المعتمدة للاستيراد لا يمكن أيضا الاحتفاظ بها أو تربيتها أو بيعها قانونيا، بغض النظر عن كيفية الحصول عليها.

وتمت عملية الضبط في باثورست، على بعد حوالي 200 كيلومتر غرب سيدني، وحذرت السلطات الشركات المعنية بالحيوانات الأليفة وأصحاب الزواحف من أن حيازة هذه الحشرات أو تربيتها أو الاتجار بها قد يؤدي إلى عقوبات بموجب القانون الاتحادي.

وتفرض أستراليا بعضا من أكثر الضوابط صرامة المتعلقة بالأمن الحيوي في العالم لحماية الحياة البرية الفريدة والصناعات الزراعية من الأنواع الغازية والأمراض.

وقالت الوزارة في بيان: «إننا نأخذ مهمتنا في حماية التنوع البيولوجي الفريد لأستراليا وانتهاكات القانون البيئي الوطني على محمل الجد». وذكرت الوزارة أن الصراصير لم تخضع لتقييمات المخاطر البيئية ويمكن أن تشكل تهديدا للحياة البرية الأصلية والزراعة إذا أطلقت في البيئة.

وتشرف دائرة الصناعات الأولية والتنمية الإقليمية في نيوساوث ويلز على القتل الرحيم والتخلص من هذه الحشرات. وقالت السلطات إنها لاحظت تربية وتجارة غير قانونية للصراصير الغريبة، بما في ذلك الأنواع المستخدمة عادة كغذاء للزواحف، وجرى تشجيع أصحاب الزواحف على التحول إلى البدائل القانونية مثل صراصير الليل وصراصير الخشب.

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أستراليا