«مهرجان العودة»... سينما ترسخ السردية التاريخية للهُوية الفلسطينية

يستضيف مركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، فعاليات ختام الدورة العاشرة من «مهرجان العودة السينمائي الدولي»، السبت 23 مايو (أيار) الحالي، تحت شعار «انتظار العودة... عودة»، بالتعاون مع سفارة دولة فلسطين والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية – فرع القاهرة، وجمعية الفيلم بمصر.

ووفق بيان لوزارة الثقافة المصرية، تأتي استضافة صندوق التنمية الثقافية للمهرجان امتداداً لدوره في احتضان الفعاليات التي تنحاز لقيم الوعي والهُوية والعدالة الإنسانية، عبر فتح المجال أمام السينما بوصفها وسيطاً ثقافياً قادراً على توثيق الذاكرة الجماعية، والتعبير عن قضايا الشعوب بلغة فنية تتجاوز الحدود الجغرافية والسياسية.

ويطرح المهرجان من خلال برامجه وعروضه مقاربات بصرية وإنسانية للقضية الفلسطينية، تستند إلى قوة الصورة في مقاومة النسيان، وإبراز التجربة الفلسطينية باعتبارها جزءاً من الوجدان الثقافي العربي، بما يعكس إيمان المؤسسات الثقافية المصرية بدور الفن في صون السردية التاريخية، وتعميق الوعي بالقضايا المصيرية.

أفلام المهرجان تدور حول القضية الفلسطينية (جمعية الفيلم)

و«يقام المهرجان بالأصل سنوياً في غزة وسط البيوت ومعالمها الطبيعية، وخلال العامين الماضيين أقيم بها أيضاً وسط الخيام والأطلال في غزة»، وفق رئيس جمعية الفيلم بمصر الراعية والمنظمة لختام المهرجان، المصور السينمائي محمود عبد السميع، الذي أضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «الجمعية اهتمت منذ العام الماضي بإقامة حفل افتتاح المهرجان السينمائي الذي يقام في فلسطين في يوم 15 مايو، وهو يوم النكبة، كما تقام بالتوازي احتفالية له في نحو 20 دولة حول العالم في التوقيت نفسه، ولكن هذا العام قررنا مع الجهات المنظمة للفعاليات إقامته في الختام بدلاً من الافتتاح بعد التنسيق مع صندوق التنمية الثقافية والجهات المشاركة في الفعالية والمنظمة والداعمة لها».

بعض الأفلام التي تُعرض بالمهرجان توثق لأحداث حقيقية (جمعية الفيلم)

وتحمل الدورة العاشرة اسم الفنان الراحل محمد بكري، تقديراً لإسهاماته الفنية والفكرية المرتبطة بالدفاع عن الهُوية الفلسطينية، في حين يشهد حفل الختام حضور عدد من الفنانين والنقاد والمهتمين بالشأنين الثقافي والسينمائي. ويوضح عبد السميع أن «الفعالية التي تقام في مصر ستشهد العديد من الفقرات، من بينها كلمات للمنظمين، خصوصاً من سفارة فلسطين والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية وجمعية الفيلم وصندوق التنمية الثقافية، وعرض (برومو) - ملخص - عن المهرجان، كما ستغني فرقة فلسطينية أغاني وطنية، وسيتم عرض فيلم بعنوان (لأنها فلسطين)، مدته 40 دقيقة، وهو فيلم تم إنتاجه بأميركا حول مجموعة الطلبة الذين نظموا مظاهرات وإضرابات في العديد من المدن الأميركية اعتراضاً على ما جرى في غزة».

وأكد عبد السميع أن «المهرجان الذي يعرض عدداً كبيراً من الأفلام تصل إلى نحو 136 فيلماً من دول حول العالم، يسعى لحفظ الذاكرة الوطنية، والتأكيد على حق العودة للفلسطينيين، ولذلك اختار هذا العام أن يرفع شعار (انتظار العودة... عودة). وتنطوي الأفلام على قصص إنسانية مؤثرة من فلسطين، بعضها له طابع تاريخي ووثائقي، وبعضها الآخر مشتبك مع الواقع».