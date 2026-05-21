اقرأ النسخة المطبوعة
سامي الشيخ: تجاوزت فكرة «الشرير التقليدي» في «قانون الفرنساوي»

تحدَّث لـ«الشرق الأوسط» عن تحضيراته لمسلسل «الأمير» مع أحمد عز

قال الممثل المصري سامي الشيخ إنه انجذب منذ اللحظة الأولى للمشاركة في مسلسل «قانون الفرنساوي» بسبب طبيعة العالم الذي يقدّمه، موضحاً أنّ العمل لا يعتمد فقط على الإثارة أو الصدامات التقليدية، بل يدخل إلى مناطق نفسية معقَّدة داخل شخصيات «مركَّبة وغير مستهلكة درامياً».

وأضاف في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «السيناريو الذي كتبه آدم عبد الغفار جاء مُكتملاً بصورة نادرة، ممّا جعلني أشعر منذ القراءة الأولى بأن المشروع يحمل لغة مختلفة على مستوى الكتابة والإيقاع وبناء العلاقات بين الشخصيات»، لافتاً إلى أنّ انجذابه للأدوار المعقَّدة يعود إلى رغبته الدائمة في تقديم شخصيات عصية على التوقُّع.

سامي الشيخ في مشهد من المسلسل (الشركة المنتجة)

وأكد أنه لا يحبّ فكرة «الشرير التقليدي» الذي يمكن للجمهور فهمه منذ المشهد الأول، بل يفضّل الشخصيات التي تحمل تناقضات داخلية تجعل المُشاهد في حالة شكّ دائم تجاه دوافعها الحقيقية، معتبراً أنّ هذا النوع من الأدوار يمنحه مساحة أوسع للعب النفسي أمام الكاميرا، «لكون الشخصية لا تتحرّك بمنطق واحد أو رد فعل متكرر، وإنما تتبدل باستمرار وفقاً للحظة والصراع الداخلي الذي تعيشه».

وتحدَّث عن طريقته الخاصة في الاقتراب من الشخصيات المركَّبة، موضحاً أنه لا ينتمي إلى المدرسة التي تعتمد على استنزاف الممثل نفسياً أو إدخاله في عزلة شعورية حتى يُصدّق الدور، بل يرى أنّ الأساس الحقيقي يكمن في فَهْم الشخصية وتحليل دوافعها بعمق قبل التصوير، لأنّ فَهْم الدوافع يساعد على تقديم كلّ التفاصيل مهما كانت صعوبتها.

وأشار إلى أنّ من أهم العناصر التي ساعدته في بناء شخصية «يوسف عدلي ثابت» التي يقدّمها في العمل تعاونه مع المخرج والمؤلف آدم عبد الغفار، «فوجود المخرج نفسه كاتباً للعمل خلق حالة من الوضوح داخل موقع التصوير، لأنّ الرؤية الدرامية كانت مكتملة منذ البداية من دون ارتباك أو تضارب في تفسير الشخصيات والأحداث»، وفق قوله.

ولفت إلى أنّ عبد الغفار منحه منذ أول جلسة تحضير ملفاً كاملاً عن الشخصية يتضمَّن تاريخها النفسي وطبيعة علاقاتها وردود فعلها المحتملة، وهو ما عدَّه من أكثر الأمور التي ساعدته على الدخول إلى العالم الداخلي للدور.

من جهته، رأى الفنان المصري أنّ «المميّز في تجربة آدم عبد الغفار أيضاً هو انفتاحه على اقتراحات الممثلين وتفاصيل الأداء، لأنّ بعض المخرجين يرفضون أيّ تغيير في النصّ، بينما كان عبد الغفار يمنح مساحة حقيقية للنقاش ما دامت الإضافة تصبُّ في مصلحة الشخصية والمشهد، وهو نوع من التعاون يخلق حالة ثقة كبيرة لدى الممثل، لأنه يشعر بأنه شريك في صناعة الشخصية وليس مجرّد منفِّذ».

سامي الشيخ وبيومي فؤاد في مشهد من المسلسل (الشركة المنتجة)

وعن العلاقة التي جمعته بالفنان عمرو يوسف داخل العمل، قال سامي الشيخ إنّ «التوتر بين الشخصيتين لم يكن قائماً فقط على الصدام الظاهري، بل على فهم نفسي عميق لطبيعة الصراع بينهما»، مضيفاً أنّ بروفات التحضير لعبت دوراً مهماً في بناء هذه الكيمياء قبل بدء التصوير، بعدما أصبح كلّ طرف يعرف جيداً ما الذي تريده شخصيته من الطرف الآخر، وهو ما انعكس لاحقاً على أداء المَشاهد المشتركة بصورة أكثر توتّراً وصدقاً.

ورأى الممثل المصري، الذي يقيم بين مصر والولايات المتحدة الأميركية، أن الأعمال القصيرة أصبحت أكثر قدرةً على خدمة الدراما الحديثة، لأنها تمنح الكتّاب والمخرجين فرصة للتركيز على التفاصيل من دون الوقوع في فخ المطّ والتطويل، مؤكداً أن «المُشاهد اليوم بات أكثر ميلاً إلى الإيقاع السريع والحلقات المكثَّفة التي تعتمد على التطور المستمر للأحداث، لأن بعض الأعمال الطويلة تضطر أحياناً إلى خلق مساحات ممتدّة لا تخدم الحكاية بالضرورة، بينما تمنح الأعمال القصيرة كلّ مشهد ثقله الحقيقي داخل البناء الدرامي».

جانب من جلسات التحضير للعمل (الشركة المنتجة)

وكشف أنّ من أصعب المَشاهد التي واجهته خلال التصوير هي التي تجمع الشخصية بوالدته، موضحاً أنّ «هذا الخطّ كان أساسياً لفهم الجانب الإنساني داخل الشخصية وعدم تقديمها شريراً مسطَّحاً أو كاريكاتيرياً».

وأشار إلى أنّ «هذا المشهد تحديداً حمل بُعداً عاطفياً قاسياً، لأنه يكشف كيف يمكن للإنسان أن يتحوّل تدريجياً إلى شخص عنيف أو مدمِّر نتيجة تاريخه النفسي وعلاقاته المعقَّدة، ولأن تلك اللحظات الإنسانية هي التي تمنح الشخصيات الثقيلة صدقيتها الحقيقية».

وعن مشاريعه الفنّية الجديدة، أكد سامي الشيخ أنه يراهن على تجربته الدرامية الجديدة «الأمير» مع أحمد عز، التي تنتمي إلى نوعية الأعمال الدرامية المغايرة للسائد، وتحمل كثيراً من التفاصيل المختلفة على مستوى السيناريو أو التنفيذ.

يوميات الشرق

خطة مصرية لإنعاش «ماسبيرو» واستعادة «تأثيره»

تباشر الحكومة المصرية خطة لإنعاش «الهيئة الوطنية للإعلام» (ماسبيرو)، بهدف استعادة تأثيره، مع تسريع وتيرة تسديد المديونيات المتراكمة على مدار سنوات ضمن جدول زمني واضح.

وناقش رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، برفقة عدد من الوزراء ورئيس «الهيئة الوطنية للإعلام» أحمد المسلماني وخلال اجتماع عقد (الاثنين) بمقر مجلس الوزراء في القاهرة، ملف تطوير «الهيئة الوطنية للإعلام»، وآليات تسوية مديوناتها، مع الالتزام بتنفيذ خطة التطوير.

وأكد مدبولي أن خطة الدولة تستهدف عودة «ماسبيرو» لسابق عهده كقوة ناعمة كبرى، وعدم تكرار تراكم المديونيات، مشيراً إلى بذل كافة الجهود الممكنة لحل مشكلات متراكمة منذ عشرات السنين.

وتحدث وزير المالية أحمد كجوك عن العمل على توفير موارد مالية مستدامة للهيئة لتصبح قادرة على الانطلاق، فيما أكد المسلماني على استمرار العمل بخطة التطوير التي بدأت الفترة الماضية، وتضمنت خفض النفقات، والعمل على جذب الوكالات الإعلانية الكبرى للتعاون مع «ماسبيرو»، بالإضافة إلى إحداث «نقلة عبر منصات التواصل الاجتماعي»، وفق البيان.

مجلس الوزراء ناقش استعادة تأثير ماسبيرو (رئاسة مجلس الوزراء)

ورغم أن البيان الصادر عن الاجتماع لم يتضمن حجم المديونية الحالية على «ماسبيرو»، فإن رئيس «الهيئة الوطنية للإعلام» قال خلال اجتماع في مجلس النواب (البرلمان) الشهر الماضي إن أصل الدين والجزء الأكبر من المديونية 42.6 مليار جنيه (الدولار يساوي 52.25 جنيهاً في البنوك) لصالح بنك الاستثمار ناتج عن تمويل أصول وطنية تم تحميلها على ميزانية «ماسبيرو».

وأكد خلال الاجتماع أن التوجه لحل جذري ونهائي لكافة الديون المتراكمة لصالح الضرائب، والتأمينات، والمرافق يجري مناقشته عبر حزمة واحدة تشمل مبادلة الأصول غير المستغلة، ودعم الدولة بأراضٍ إضافية.

وخلال الشهور الماضية، اشتكى عدد من العاملين بالتلفزيون الذين بلغوا سن التقاعد من عدم صرف المستحقات الخاصة بهم رغم مرور سنوات على تقاعدهم، منهم الإعلامية بثينة كامل التي نشرت شكواها على صفحتها بموقع «فيسبوك»، بينما اشتكى آخرون من عدم صرف تكاليف العلاج الخاصة بهم، والتي يفترض أن تتحمل جهة عملهم جزءاً منها.

وقال وكيل لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب (البرلمان) عماد الدين حسين إن هناك رغبة حقيقية في إحداث تغيير إيجابي بالتلفزيون، سواء من الحكومة، أو قيادات الهيئة، لكن في الوقت نفسه هناك تحديات صعبة، ومتراكمة لا تقتصر فقط على الأمور المالية، ولكن تتضمن تحديات مرتبطة بإعادة الهيكلة، والمحتوى المقدم، وإعادة المشاهدين لشاشات «ماسبيرو».

وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه التحديات تمثل عبئاً إضافياً يجب النظر إليه، فالتطور الرقمي جعل عادات المشاهدين تتغير، بالإضافة إلى وجود مشكلات، وديون متراكمة منذ عقود، هناك نية حقيقية للتعامل معها، وحلحلتها، رغم إدراك تعقيدات الأمر من جوانب عدة».

عقد المسلماني اجتماعات عدة مع مسؤولي التلفزيون (الهيئة الوطنية للإعلام)

ويرى الناقد الفني أحمد سعد الدين أن السعي الحكومي لتسوية المديونيات هو أساس التعامل مع ملف «ماسبيرو»، بينما يبقى الحديث عن التطوير بلا نتيجة حقيقية، في ظل غياب الإحصائيات، والبيانات المحدثة عن عدد الاستوديوهات، وافتقار البرامج لميزانيات توفر الحد الأدنى من الظهور التلفزيوني المناسب، والقادر على المنافسة.

وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «الفترة الماضية شهدت الإعلان عن عدة مشاريع تستهدف عودة التلفزيون، منها عودة قطاع الإنتاج، وهو الذراع الإنتاجية للدراما التلفزيونية لـ(ماسبيرو)، لكن في الواقع هذه العودة لم تتحقق بشكل فعلي».

لكن الناقد الفني المصري، محمد عبد الخالق، اعتبر قرار مدبولي وضع آليات واضحة لتسوية المديونيات خطوة مهمة للغاية في طريق إعادة «ماسبيرو» إلى مكانته التاريخية باعتباره مؤسسة تستحق دعماً حقيقياً يعيد لها تأثيرها الواسع على الشارع، والرأي العام.

وأضاف عبد الخالق لـ«الشرق الأوسط» أن «التحرك الحكومي الحالي يستحق التحية»، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن «الأمر لا يجب أن يتوقف عند سداد الديون فقط، لأن التطوير الحقيقي لـ(ماسبيرو) يحتاج إلى خطة موازية تقوم على تحديث البنية التحتية بالكامل، بداية من الاستوديوهات، والكاميرات، وحتى التقنيات المستخدمة داخل قطاعات الإنتاج، والبث، مع أهمية الاستثمار في العنصر البشري بالتوازي مع التطوير التقني، من خلال إطلاق دورات تدريبية، وورش عمل متخصصة تشمل جميع العاملين».

بريطانيا تسجّل حرارة قياسية لشهر مايو بلغت 33.5 درجة

سجّلت بريطانيا، الاثنين، أعلى درجة حرارة لشهر مايو (أيار)، وفقاً لهيئة الأرصاد الجوية الوطنية، بعدما وصلت إلى 33.5 درجة قرب لندن وسط موجة حر شديدة تشهدها البلاد.

كانت أعلى مستويات حرارة مسجلة سابقاً في مايو 32.8 درجة، وسُجلت لأول مرة عام 1922 ثم في 1944، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وهذا رقم جديد غير مسبوق لدرجات الحرارة في المملكة المتحدة التي شهدت أعلى معدلات حرارة في عام 2025. وحذّر علماء من أن البلاد غير مهيأة لمواجهة موجات الحر المتزايدة التي يُسببها تغيّر المناخ بفعل الإنسان.

كان مكتب الأرصاد قد توقّع في وقت سابق أن تصل مستويات الحرارة إلى 35 درجة مئوية، بعدما امتدت موجة الحر إلى أجزاء من جنوب شرقي إنجلترا ولندن.

وكتب مكتب الأرصاد على وسائل التواصل الاجتماعي: «وصلت مستويات الحرارة في مطار هيثرو مؤخراً إلى 33.5 درجة، متجاوزةً بذلك المستوى القياسي المسجَّل في مايو».

أشخاص يستمتعون بركوب القوارب في بحيرة سيربنتين بهايد بارك بلندن وسط موجة حر شديدة 25 مايو 2026 (إ.ب.أ)

وأضافت هيئة الأرصاد في وقت سابق: «عادةً ما تُحطّم المستويات القياسية بفوارق لا تتجاوز أجزاء من عشرة من الدرجة، مما يجعل هذه الموجة الحارة غير مسبوقة في هذا الوقت من العام».

وقال الخبير في مكتب الأرصاد الجوية، توم مورغان، لوكالة الأنباء البريطانية «برس أسوسييشن»: «قلَّما نشهد مستويات حرارة تتجاوز 35 درجة حتى في أشهر الصيف، لذا فإن رؤيتها تقترب من 35 درجة في شهر مايو... أمر غير مسبوق».

ويقول علماء إن تغيّر المناخ الناتج عن النشاط البشري يزيد من حدة الظواهر الجوية القاسية كموجات الحر والجفاف والفيضانات، مما يجعل تسجيل درجات حرارة غير مسبوقة أكثر تكراراً.

وحذّر خبراء المناخ الحكومة البريطانية الأسبوع الماضي، من أن البلاد «بُنيت لمناخ لم يعد موجوداً»، ودعوها إلى تكييف بنيتها التحتية، بما في ذلك المدارس والمستشفيات، مع واقع كوكب يزداد احتراراً.

مصر: عودة موسم التندُّر بـ«العجول الهربانة» وسط جدل الرفق بالحيوان

عاد موسم «التندر» بمقاطع فيديو «العجول الهربانة» إلى الواجهة مجدداً مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، وتصدرت «الترند» على منصة «إكس» في مصر «العجول الهربانة»، الاثنين، مع تداول واسع لفيديوهات تعود لسنوات ماضية، مصحوبة بتعليقات «سوشيالية» تحمل نبرة سخرية، في حين احتجت بعض التعليقات المناصرة لجمعيات الرفق بالحيوان بأنه لا يجوز التهكم بهذا الأمر؛ لأن هذه العجول غالباً ما تكون في طريقها للذبح.

وتوالت الفيديوهات التي تظهر فيها العجول وهي تهرب من أصحابها، بل تطارد البعض الآخر في حالة هياج شديد، مع تعليقات تتندر بهذا المشهد. ونشر بعض مستخدمي «إكس» معترضين على هذه الظاهرة، وقال أحدهم: «كل عيد الناس تعتبر موضوع العجول الهربانة مادة للضحك والسخرية، لكنها بجد قمة الوجع، لما روح خلقها ربنا تكون خايفة وبتحاول تهرب من مصيرها، خاصة أن أسلوب وطريقة بعض الجزارين غير آدمية بالمرة».

من جانبه، يرى الخبير في «السوشيال ميديا» والإعلام الرقمي، معتز نادي، أن «عودة فيديوهات (العجول الهربانة) لصدارة (الترند) لا تعتبر مجرد صدفة موسمية؛ فهي تبدو وكأنها جزء من ذاكرة رقمية يعاد تشغيلها كلما اقترب عيد الأضحى»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «الصفحات والحسابات تعرف أن هذا النوع من المقاطع يحقق تفاعلاً سريعاً سواء كانت حديثة أو قديمة؛ لأنك تشاهد مطاردة مصحوبة بتعليقات ساخرة، فتضمن تفاعلاً معها بعدد الإعجابات والمشاركات، أما الرفق بالحيوان فهو ضرورة؛ لأن الأمر في جوهره أضحية تجسد شعيرة ورحمة لا مشهد فوضى للكاميرات».

وكانت دار الإفتاء المصرية تصدت لهذا الأمر في العام الماضي؛ إذ كتب أمين عام الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الدكتور هشام ربيع، على صفحته بموقع «فيسبوك»، أن «مشاهد هروب الأضاحي قبل الذَّبْح في موسم العيد، وجعل ذلك طُرْفَة للتَّندُّر والضحك يتنافى كليّاً مع الأمر الإلهي: (وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ) [البقرة: 195]، ويناقِض أيضاً الأمر النبوي: (وإذا ذبحتُم فأحسِنوا الذِّبحة)». وأضاف أن «الأضحية شعيرة تُعبِّر عنَّا معشر المسلمين... فعَبِّر صَح وبإحسان».

أصول شرعية وصحية لذبح الأضاحي (وزارة الزراعة المصرية)

وبينما اعتاد بعض الأهالي ذبح الأضاحي بالقرب من منازلهم أو في جراجات العمارات، فقد حذرت وزارة الزراعة المصرية من الذبح العشوائي، ونشرت فيديو تبرز فيه الفارق بين الذبح الصحي في المجازر الحكومية، وبين الذبح العشوائي في الشارع أو لدى الأهالي وما يمكن أن يسببه من أضرار وتلوث. وتدعو المواطنين للالتزام بالذبح داخل المجازر الرسمية حفاظاً على البيئة والصحة العامة.

في السياق نفسه، أكدت الدكتورة منى خليل، رئيس اتحاد جمعيات الرفق بالحيوان، أن التندر بمشاهد «العجول الهربانة» هو أمر غير إنساني، وضد الشرع أيضاً الذي يوصي بالإحسان للأضحية، ويحدد طريقة معينة للذبح، وتضيف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يجوز التندر بمثل هذه الفيديوهات، ولكن للأسف البعض ربما يتخذونها وسيلة للتسلية أو حتى للتكسب من وراء المشاهدات، وهو ما يتعارض مع مبادئ الإنسانية وقواعد الرفق بالحيوان».

