مدارس الذكاء الاصطناعي: وعود وتحديات

على مدار العقد الماضي، توسعت «مدرسة ألفا» (Alpha School)، وهي مدرسة ربحية تركز على الذكاء الاصطناعي- بعد أن تأسست أول الأمر في حرم دراسي واحد في مدينة أوستن لتتوسع وتشمل قائمة متنامية تضم أكثر من 15 مدرسة في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك مدن كبرى مثل نيويورك وسان فرانسيسكو، كما كتب (*).

مدارس الذكاء الاصطناعي

وتنضم مدرسة «ألفا» إلى مدارس خاصة أخرى تركز على الذكاء الاصطناعي وتخدم المراحل الدراسية من الروضة حتى الصف الثاني عشر (K-12) مثل «أنباوند أكاديمي» (Unbound Academy) و«مدرسة خان المختبرية» (Khan Lab School)، وهي خيارات متاحة الآن لأولياء الأمور، بتكلفة تتراوح بين 40 ألفاً و75 ألف دولار سنوياً في بعض الحالات.

«نموذج تعليم مخصص لكل تلميذ»

ويستخدم بعض المؤيدين للتعليم القائم على الذكاء الاصطناعي شعارات مثل: «نظام المدرسة معطّل، ونحن هنا لإصلاحه». وقد عبّرت ماكنزي برايس، إحدى الشخصيات المؤسسة لمدرسة «ألفا»، عن استيائها من نموذج التعليم القائم على مبدأ «مقاس واحد يناسب الجميع»، حيث يدرس جميع الطلاب المادة نفسها ولكنهم غالباً ما يتعلمون بسرعات متفاوتة.

كما جادل سال خان، مؤسس منصة «أكاديمية خان» التعليمية عبر الإنترنت، بأن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يوفر لكل طالب معلماً خاصاً يستجيب لاحتياجاته الفردية المحددة. ويُعد بيل غيتس أيضاً من بين قادة الفكر في مجال التكنولوجيا الذين توقعوا أن يحل الذكاء الاصطناعي محل العديد من المعلمين خلال العقد المقبل.

ثنائية زائفة: تعليم تفاعلي مقابل تعليم تلقيني

قد تكون الحجة الداعية إلى تعليم أكثر تخصيصاً وجيهة في بعض الحالات، لكنها تنطوي أيضاً على خطر خلق ثنائية زائفة؛ حيث يُنظر إلى جميع برامج الذكاء الاصطناعي على أنها تفاعلية ومحفزة، بينما يُنظر إلى التدريس الصفي التقليدي على أنه مجرد إلقاء وتلقين.

وبصفتي باحثاً في سياسات التعليم وأُجري أبحاثاً حول الذكاء الاصطناعي والمعلمين، أدرك أن الواقع أكثر تعقيداً بكثير.

وعود التدريس الخصوصي عبر الذكاء الاصطناعي

تستبدل مدرسة «ألفا» التعليم التقليدي المباشر (وجهاً لوجه) لطلاب المراحل من الروضة حتى الصف الثاني عشر وتتبع نظام تدريس خصوصي مخصص يعتمد على الذكاء الاصطناعي، حيث يتم تكثيف مواد القراءة والرياضيات وغيرها في فترة دراسية مدتها ساعتان.

وتُستكمل فترة التدريس بالذكاء الاصطناعي -التي تستغرق ساعتين- بورش عمل حضورية وبوجود من تطلق عليهم المدرسة «المدربين» أو «الموجهين»، وهم ليسوا بالضرورة معلمين مرخصين. ويمكن أن تركز هذه الجلسات على مهارات حياتية غير أكاديمية، مثل طرق التحدث أمام الجمهور وريادة الأعمال، بالإضافة إلى الفنون والتربية البدنية.

* فوائد التعليم الخصوصي البشري والاصطناعي. وفيما يتعلق بجانب الذكاء الاصطناعي في هذا النظام التعليمي، فمن الواضح أن هناك فوائد للتدريس الخصوصي المخصص. على سبيل المثال، أظهرت مراجعة شاملة نشرها «المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية» في عام 2020 أن أشكالاً متنوعة من التدريس الخصوصي الذي يقدمه البشر قد أدت إلى مكاسب تعليمية ثابتة ومستمرة عبر مختلف المواد الدراسية والفئات العمرية.

كما أظهرت دراسة أجراها «معهد بروكينغز» أن الذكاء الاصطناعي يعزز كفاءة التدريس المدعوم بالحاسوب من خلال إتاحة الفرصة للطلاب للتفاعل مع البرنامج باستخدام اللغة اليومية المعتادة. وعلاوة على ذلك، يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي تعديل وتكييف جلسة التدريس بناءً على مستوى تقدم الطالب والتحديات التي يواجهها في استيعاب المادة العلمية.

* لا دليل على تفوق الذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، لا توجد حتى الآن أدلة قاطعة تثبت تفوق الذكاء الاصطناعي أو غيره من أنظمة التدريس الحاسوبية على المعلمين البشر، وإن كانت هذه الأنظمة قد تكون أقل تكلفة في كثير من الحالات.

* دعم المعلمين بدلاً من استبدالهم. وبدلاً من محاولة استبدال المعلمين والاعتماد على الذكاء الاصطناعي، أرى أن الاستراتيجية الأكثر جدوى وفاعلية تكمن في دعم المعلمين لاستخدام الذكاء الاصطناعي بما يعزز قدراتهم التعليمية ويجعلهم معلمين أفضل.

التدريس الخصوصي الجيد يدعم التعلم داخل الفصل الدراسي

لقد ثبت أن التدريس الفردي (وجهاً لوجه) - سواء كان على يد معلم أو ولي أمر أو مساعد تعليمي - فعّال للغاية في رفع درجات الطلاب في الاختبارات وتحسين مستوى تعلمهم بشكل عام. كما تبين أن التدريس الخصوصي «عالي التأثير» - الذي يعتمد على جلسات منتظمة وطويلة الأمد تُعقد في مجموعات صغيرة داخل المدارس - يحقق نتائج فعالة بشكل خاص.

وتشير إيزابيل هاو، المديرة التنفيذية لـ«مسرّعة ستانفورد للتعلم» (Stanford Accelerator for Learning)، إلى أن الطلاب الصغار بحاجة إلى تطوير مهارات اجتماعية قوية - وهو ما تطلق عليه مصطلح «الذكاء العلائقي (relational intelligence)» - لكي يزدهروا ويتألقوا في البيئات الاجتماعية.

ولكي يكون التدريس الخصوصي البشري فعالاً، لا بد أن يستوفي معايير محددة؛ فعلى سبيل المثال، ينبغي أن يلتقي المعلمون الخصوصيون طلابهم بانتظام، وأن يتمتع هؤلاء المعلمون بالكفاءة والمهارة، مع الحرص التام على أن تكون المادة التي يدرسونها متكاملة تماماً مع المنهج الدراسي للطالب.

كما يُعد بناء علاقة وطيدة بين المعلم والطالب أمراً بالغ الأهمية للحفاظ على دافعية الطلاب وتركيزهم على المهام التعليمية التي يؤدونها.

هل يمكن لمعلمي الذكاء الاصطناعي أن يحلوا محل المعلمين البشر؟

لقد ظهرت أنظمة التعليم بمساعدة الحاسوب وأنظمة التدريس الذكية منذ سبعينات القرن الماضي.

وصُممت هذه الأنظمة لتقديم تعليم يتكيف مع المتعلمين أثناء تقدمهم في سلسلة من التمارين أو المسائل أو الأسئلة. وقد ثبت أنها ترفع مستوى تحصيل الطلاب عند استخدامها كأداة مكملة للتعليم الصفي التقليدي.

ومع ذلك، كشف تحليل موسع لدراسات مختلفة أنه على الرغم من أن هذه الأنظمة عززت تحصيل الطلاب، فإنه عند مقارنتها بالتدريس الصفي أو بأداء الطلاب الذين يعتمدون على الكتب المدرسية أو كراسات التدريبات، لم يكن هناك فرق جوهري في مستوى التعلم بين معلمي الذكاء الاصطناعي والمعلمين البشر.

وفي الآونة الأخيرة، أظهرت دراسة أُجريت عام 2025 وجود تأثيرات إيجابية ملموسة للتدريس عبر الذكاء الاصطناعي على تحصيل الطلاب في مختلف المواد والمراحل الدراسية.

وفي دراسة أخرى حظيت باهتمام واسع حول معلمي الذكاء الاصطناعي، قارن باحثون عام 2025 بين تأثير «التعلم النشط» داخل الفصل وبين استخدام معلم ذكاء اصطناعي صُمم خصيصاً لدورة تمهيدية في الفيزياء بجامعة هارفارد.

وأفاد الطلاب الذين استخدموا معلم الذكاء الاصطناعي بأنهم تعلموا المادة بشكل أسرع وشعروا بدافع أكبر للتعلم، مقارنةً بالطلاب الذين تلقوا تدريساً متخصصاً داخل الفصل. وتجدر الإشارة إلى أن الطلاب في هذه الدراسة لم يكونوا يتمتعون بدافع عالٍ ومهارات دراسية جيدة فحسب، بل إن معلم الذكاء الاصطناعي نفسه قد صُمم على يد الأساتذة الذين قاموا بتدريس المقرر الدراسي.

التعليم المدعوم بالذكاء الاصطناعي

إن الادعاءات القائلة بأن التدريس عبر الذكاء الاصطناعي يتفوق على التدريس الصفي لا تأخذ في الاعتبار سوى جزء من الأدلة المتاحة.

ومع ذلك، يمكن لمعلمي الذكاء الاصطناعي أن يكونوا مفيدين بالفعل في بعض الحالات، لا سيما عند استخدامهم لدعم المعلمين البشر في عملهم؛ فقد أظهرت دراسة أجريت عام 2024 تحسناً في أداء الطلاب بالمدارس المتوسطة في المناطق منخفضة الدخل عندما أتيح للمعلمين البشر الاستفادة من دعم أنظمة التدريس القائمة على الذكاء الاصطناعي.

كما أظهرت دراسة أجريت عام 2026 أنه عندما يستخدم المعلمون الذكاء الاصطناعي لإعداد خطط الدروس، فإن المعلمين ذوي الخبرة يميلون إلى مراجعة المحتوى بشكل نقدي لربطه بشكل أفضل بالمنهج الدراسي العام.

وبدلاً من تصور مستقبل يحل فيه معلمو الذكاء الاصطناعي محل المعلمين البشر، أعتقد أننا بحاجة إلى التفكير في نوع الدعم والتطوير المهني الذي يمكن أن يساعد المعلمين على تحقيق أقصى استفادة من هذه الأدوات الجديدة والمعقدة.

* أستاذ في الإدارة التربوية بجامعة ولاية بنسلفانيا، مجلة «فاست كومباني».