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علوم

لوحة طاقة شمسية صغيرة... قد تُغير أميركا

تتصل بمقبس كهربائي وتوضع في شرفات وحدائق المنازل

لوحة طاقة شمسية صغيرة... قد تُغير أميركا
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
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  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
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لوحة طاقة شمسية صغيرة... قد تُغير أميركا

لوحة طاقة شمسية صغيرة... قد تُغير أميركا

ليس من السهل استغلال الطاقة الشمسية في أميركا (بشكل رخيص)، لأن أصحاب المنازل يضطرون إلى الاستعانة بفنيين لتركيب ألواح الطاقة الشمسية على أسطح منازلهم. وقد يستغرق الأمر سنوات عديدة لاسترداد تكلفتها، كما كتب روبنسون ماير، محرر الرأي التكنولوجي(*).

«طاقة الشرفات والحدائق»

هذا الأمر قد يتغير قريباً في أكثر من نصف البلاد، بعد انتشار تقنية تُعرف باسم الطاقة الشمسية المنزلية أو «طاقة الشرفات أو طاقة الحدائق balcony or garden solar»، التي تحظى بشعبية كبيرة في ألمانيا، ويعود ذلك جزئياً إلى إمكانية شراء مجموعة تركيبها بأقل من 600 دولار بعد شرائها من متاجر «إيكيا».

وهي عبارة عن نظام ألواح شمسية صغير، يُنتج عادةً ما يصل إلى 1200 واط من الكهرباء، أي ما يزيد قليلاً على قدرة استهلاك الثلاجة، يمكن تثبيته على الحائط أو تعليقه على درابزين أو وضعه في الحديقة، ثم توصيله مباشرةً بمقبس الحائط. وبمساعدة جهاز صغير يُسمى المحول العاكس الصغير (micro inverter)، يُضخ هذا النظام الكهرباء إلى دوائر المنزل لتعويض استهلاك الطاقة.

وقد أقرّت ثلاثون ولاية على الأقل تشريعات تُجيز تركيب أنظمة الطاقة الشمسية المنزلية، أو تدرس حالياً مشاريع قوانين مماثلة. وتحظى هذه الفكرة بقبول واسع، ففي العام الماضي، أصبحت ولاية يوتا، ذات الأغلبية الجمهورية، أول ولاية في البلاد تسمح ببيع أنظمة الطاقة الشمسية المنزلية.

الولايات المتحدة ولّدت طاقة من الشمس أكثر من الفحم

هناك عدة أسباب وجيهة تدعو أميركا إلى تبني الطاقة الشمسية في الشرفات. أولاً، ستُوسّع هذه التقنية نطاق الوصول إلى مصدر طاقة نظيف يلعب دوراً متزايد الأهمية في منظومة الطاقة العالمية. فبعد عقد من الانخفاضات الهائلة في التكاليف، أصبحت الطاقة الشمسية قوةً مؤثرة: ففي الشهر الماضي، ولأول مرة في التاريخ، ولّدت الولايات المتحدة -رغم تدخل إدارة ترمب في مشاريع الطاقة المتجددة- كهرباء من الطاقة الشمسية أكثر مما ولّدته من الفحم.

وسيلة للحد من الاحتباس الحراري

كما يُمكن لتركيب نظام الطاقة الشمسية في الشرفة أو الفناء الخلفي أن يُشجع شريحة كبرى من الناس على الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، خصوصاً المستأجرين. تُعدّ الطاقة الشمسية في الشرفات وسيلةً بسيطةً تُمكّن سكان الشقق والوحدات السكنية في أميركا من التحكم في خياراتهم المتعلقة بالطاقة والحد من التلوث بشكل طفيف.

وتُعدّ تكاليف تركيب أنظمة الطاقة الشمسية على أسطح المنازل في الولايات المتحدة باهظةً للغاية مقارنةً ببقية دول العالم. وحسب مجموعة الأبحاث والدعوة «بيرميت باور»، فإن نظام الطاقة الشمسية القياسي على أسطح المنازل بقدرة 7 كيلوواط، الذي تبلغ تكلفة تركيبه 28000 دولار أميركي في الولايات المتحدة، لن تتجاوز تكلفته 4000 دولار أميركي في أستراليا أو 10000 دولار أميركي في ألمانيا.

وفي المستقبل، يُفترض أن تتمكن أنظمة الطاقة الشمسية في الشرفات من تجنب بعض التكاليف المتزايدة لأنظمة الطاقة الشمسية على أسطح المنازل: إذ ستُباع جاهزة كمنتج استهلاكي، ويمكن لأي شخص تقريباً تركيبها دون الحاجة إلى تدريب خاص؛ كما أنها لا تتطلب سوى الحد الأدنى من الموافقات.

مساهمة متواضعة

ولا تزال هناك بعض المسائل التقنية التي تحتاج إلى حل حول كيفية عمل أنظمة الطاقة الشمسية في الشرفات في الولايات المتحدة، ويعود ذلك جزئياً إلى اختلاف شبكات الكهرباء لدينا عن نظيرتها في أوروبا.

لديّ قلق واحد بشأن أنظمة الطاقة الشمسية في الشرفات، وهو أن يُبالغ المستخدمون في تقدير مساهمتها في المستقبل. تتمتع الألواح الصغيرة بسحر خاص، إذ توحي بإمكانية توليد الكهرباء بأنفسنا، كما كان أسلافنا يخبزون خبزهم أو يخيطون ملابسهم. لكنها أصغر من أن تحل محل شبكة الكهرباء.

لكن، في أبرد صباحات السنة وأحرّ أمسياتها، وفي أيام أخرى كثيرة، سيظل نظام توليد وتوزيع الكهرباء الضخم والقوي ضرورياً.

طاقة نظيفة

وتُجسّد الطاقة الشمسية الموصولة بالكهرباء أحد نماذج التغييرات المقبلة: فبفضل صغر حجمها، تُتيح الأجهزة إنتاج الطاقة في الشرفات والحدائق الخلفية. لكنها ليست سوى بشارة واحدة من بين بشائر كثيرة من ذلك العالم الجديد. فمع استمرار تطور البطاريات، سيتم تخزين كميات أكبر فأكبر من الطاقة بأحجام ومقاييس أصغر، مما سيمكّن من ابتكارات وتقنيات لا نتخيلها بعد -تقنيات ستغير عالمنا كما فعلت الدراجة والمحرك النفاث.

بعض تقنيات الطاقة الجديدة الخالية من الكربون على وشك الانتشار الواسع أو على الأقل الجدوى التقنية: الطاقة الحرارية الأرضية المحسّنة، والطاقة الشمسية الفضائية، والهيدروجين المستخرج من المناجم، وأنواع جديدة من الانشطار النووي، وحتى الاندماج النووي. وستلعب الطاقة الشمسية المنزلية دوراً صغيراً في هذا التطور، فهي رخيصة وسهلة التركيب، وتُعد إضافةً قيّمة لنظام الطاقة.

* خدمة «نيويورك تايمز»

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علوم

الذكاء الاصطناعي: برامج تعليمية لرصد كتاباته المقتبسة... ومنصات صحية وأخرى لمكافحة الهجمات الإلكترونية

الذكاء الاصطناعي: برامج تعليمية لرصد كتاباته المقتبسة... ومنصات صحية وأخرى لمكافحة الهجمات الإلكترونية
  • لندن: «الشرق الأوسط»
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  • لندن: «الشرق الأوسط»
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الذكاء الاصطناعي: برامج تعليمية لرصد كتاباته المقتبسة... ومنصات صحية وأخرى لمكافحة الهجمات الإلكترونية

الذكاء الاصطناعي: برامج تعليمية لرصد كتاباته المقتبسة... ومنصات صحية وأخرى لمكافحة الهجمات الإلكترونية

مع أن ثورة الذكاء الاصطناعي تتجه نحو تطوير الأدوات الذكية، إلا أن هناك استخدامات كثيرة للتعلم الآلي والحوسبة التقليدية. وتتوجه بعض الشركات إلى مجال الرعاية الصحية، فيما تتوجه شركات أخرى إلى رصد وتحديد المحتوى المُنشأ بواسطة الذكاء الاصطناعي، وغيرها ، كما كتب مورغان كليندانيال.

لقطة من عرض برنامج «إيه آي لوجيك» لرصد الكتابات المقتبسة من الذكاء الاصطناعي

برنامج لرصد الكتابات المقتبسة من الذكاء الاصطناعي

قد يكون التكهن باستخدام الذكاء الاصطناعي في الكتابة أمراً مسلياً، لكنه قد يُشكل اتهاماً خطيراً بالنسبة لكثير من المهنيين وكذلك الطلاب الذين يقدمون أبحاثاً.

برنامج «إيه آي لوجيك» AI Logic، من شركة «كوبيليكس» Copyleaks مصمم لكشف الكتابة المُولّدة بواسطة الذكاء الاصطناعي، ويهدف إلى توضيح ما إذا كان النص مكتوباً بواسطته. والأهم من ذلك، شرح السبب ومستوى الثقة في ذلك. يحدد البرنامج العبارات الشائعة الاستخدام في الذكاء الاصطناعي، ويتحقق مما إذا كان أي جزء من النص مأخوذاً من مصادر أخرى معروفة مُولّدة بواسطة الذكاء الاصطناعي. وقد تم دمجه الآن في كثير من الأنظمة التعليمية، ما يتيح للمعلمين طريقة سهلة لمراقبة عمل الطلاب، وتؤكد الشركة أنها تُجري 650000 فحص للذكاء الاصطناعي يومياً.

برنامج لتدوين الملاحظات العلاجية بالذكاء الاصطناعي

أطلقت «غرو » Grow، وهي منصة علاجية عبر الإنترنت من شركة «Grow Therapy» وتتجاوز إيراداتها مليار دولار، برنامجاً لتدوين الملاحظات يعمل بالذكاء الاصطناعي لتقليل الوقت الذي يقضيه المعالجون في حفظ السجلات، ما يسمح لهم بالتركيز على التواصل مع المرضى. يسجل البرنامج الجديد الزيارة، ما يُمكّن المعالجين من الموافقة على الملاحظات لاحقاً بدلاً من التركيز عليها أثناء الجلسة، وبالتالي تقليل الوقت الذي يقضيه المعالجون في التدوين والتوثيق بنسبة 70 في المائة.

تساعد خدمة الذكاء الاصطناعي المرضى أيضاً على تدوين يومياتهم بين الجلسات - وهو أمر يفعله أكثر من 35000 مريض في مركز «غرو» كجزء من علاجهم النفسي - ما يُتيح إنشاء ملخصات سريعة تُستخدم كأنها نقطة انطلاق للجلسة التالية.

برنامج لمحاربة الهجمات الإلكترونية

يُعدّ «دايجست» Digest من شركة «Darktrace» نموذجاً للذكاء الاصطناعي تم تدريبه على أكثر من مليون حادثة أمن سيبراني، ويُستخدم لمكافحة الهجمات الإلكترونية باستخدام ذكاء اصطناعي متخصص. وهو إحدى ميزات «دارك تريس سايبر إيه آي أناليست»، وهي خدمة للكشف عن الاختراقات بسرعة وإيقافها قبل أن تُسبب اضطراباً أو تؤدي إلى كشف بيانات حساسة.

وبالتعاون مع عملاء من الشركات والهيئات الحكومية، أجرى البرنامج، الذي يُحقق تلقائياً في التنبيهات لتمكين متخصصي الأمن من تحديد أولوياتهم، أكثر من 90 مليون تحقيق في الجرائم الإلكترونية عام 2024. وفي إحدى الشركات، وهي هيئة مياه في كاليفورنيا، أدى برنامج «دارك تريس» إلى تقليل وقت فرز كل تنبيه أمني من ثلاث ساعات إلى 20 دقيقة.

منصة ألعاب «مي آند ماين»

برنامج ألعاب لتقييم الصحة النفسية للأطفال

عندما يلعب الطلاب ألعاب «مي آند ماين» MeandMine من Gamified، قد يبدو الأمر ممتعاً، ولكنه في الواقع يساعدهم على بناء مهارات ضبط النفس، كما يمنح المعلمين نظرة ثاقبة على المؤشرات المبكرة لسلوكيات مُزعجة. تساعد المتابعة اليومية للعواطف والطاقة والتواصل الاجتماعي والصحة البدنية الشركة على رسم خريطة «طيف ضبط النفس» لدى الطفل، ثم يقوم محرك الذكاء الاصطناعي الخاص بالشركة بتحليل أكثر من 160 مؤشراً سلوكياً في أكثر من 200 لعبة متوفرة على المنصة.

يستخدم البرنامج في أكثر من 200 مدرسة ومركز صحي لخدمة أكثر من 40000 طالب. وتم الإبلاغ عن زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستعداد للتعلم والتحسن بنسبة 40 في المائة في مؤشرات الصحة السلوكية.

منصة ذكاء صحي للتسجيل

عندما تكون مريضاً، فأنت تريد أن يركز طبيبك على مرضك، وليس على الأعمال الإدارية أو رموز الفواتير. «أمبيانس هيلث كير» Ambience Healthcare تقنية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تستمع إلى محادثات المرضى، وتتولى تعبئة النماذج والفواتير، وغير ذلك من المهام الإدارية للأطباء بعد انتهاء الموعد، ما يتيح للطبيب التركيز على المريض.

أظهرت الاختبارات أن التقنية حققت انخفاضاً بنسبة 41 في المائة في وقت التوثيق الفعلي، وانخفاضاً بنسبة 39 في المائة في التوثيق المنجز خارج ساعات العمل لمستخدميها. وبفضل التدريب الذي يجعلها قابلة للتطبيق في أكثر من 200 تخصص طبي مختلف، تقدم الخدمة أيضاً ملخصات للسجلات الطبية، ما يوفر للأطباء ملخصات مفيدة لتاريخ المرضى الطبي قبل الزيارات. وبعد منافسة مع عدد من خدمات الرعاية الصحية الأخرى التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي في كليفلاند كلينك، تم اختيار «أمبيانس هيلث كير» لشراكة مدتها خمس سنوات.

برنامج لقراءة الأشعة

سعى كثير من شركات الذكاء الاصطناعي إلى قراءة نتائج الأشعة بشكل أفضل من أخصائيي الأشعة. في المقابل، يسعى برنامج «بريسيجن بلاس في3» PrecisionPlus V3 إلى جعل النتائج أكثر سهولة في الفهم. فبعد إجراء التصوير بالرنين المغناطيسي، يُحسّن البرنامج التقرير تلقائياً برسوم توضيحية مفيدة، وصور مُعلّقة، وملخص مُوجز مُولّد بواسطة الذكاء الاصطناعي مكتوب بلغة بسيطة.

وهذا ما يجعل التقرير وثيقة مفيدة لكل من المريض الذي يفهم نتائجه بشكل أفضل، والطبيب المعالج الذي لا يحتاج إلى الاتصال بأخصائي الأشعة للحصول على معلومات إضافية. ويُستخدم البرنامج حالياً من قِبل إكسبيرت راديولوجي، وهي شبكة طب الأشعة عن بُعد تعمل في جميع الولايات الخمسين، وتغطي أكثر من 150000 حالة سنوياً.

* مجلة «فاست كومباني»

مواضيع
الذكاء الاصطناعي العالم
علوم

خريطة جينية لإدمان الكوكايين تكشف دوراً مفاجئاً للكبد

الكبد لاعب رئيس في الإدمان
الكبد لاعب رئيس في الإدمان
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خريطة جينية لإدمان الكوكايين تكشف دوراً مفاجئاً للكبد

الكبد لاعب رئيس في الإدمان
الكبد لاعب رئيس في الإدمان

كشف علماء أميركيون عن أدلة جينية جديدة تسلط الضوء على آليات إدمان الكوكايين، حيث حددوا مساراً بيولوجياً يمتد إلى ما هو أبعد من الدماغ ليشمل الكبد أيضاً. وقد يفتح هذا الاكتشاف الباب أمام جيل جديد من العلاجات التي تستهدف تقليل خطر الإدمان من خلال التأثير في كيفية معالجة الجسم لهذا المخدر.

وأجرى باحثون بقيادة أوليفييه جورج من قسم الطب النفسي جامعة كاليفورنيا-الولايات المتحدة الأميركية الدراسة التي نُشرت في مجلة «Nature Communications» في 11 يونيو (حزيران) 2026، وهي واحدة من كبرى الدراسات الجينية حول إدمان الكوكايين حتى الآن، مستخدمين نحو 900 جرذ تتمتع بتنوع جيني واسع لدراسة أسباب قابلية بعض الأفراد للإدمان القهري مقارنة بغيرهم.

البحث عن الجينات المسؤولة عن الإدمان

لطالما عرف العلماء أن للعوامل الوراثية دوراً مهماً في تحديد مدى قابلية الشخص للإصابة باضطرابات تعاطي المواد المخدرة، إلا أن تحديد الجينات المسؤولة عن ذلك ظل تحدياً كبيراً.

وقد توصلت الدراسة الجديدة إلى مجموعة من الجينات تُعرف باسم Ces1، وهي مسؤولة عن إنتاج إنزيمات تعمل على تكسير الكوكايين داخل الجسم. وأظهرت النتائج أن الاختلافات في هذه الجينات ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمعدل وسلوك تعاطي الكوكايين بصورة قهرية لدى الحيوانات.

الكبد لاعب رئيس في مسار الإدمان

وتشير النتائج إلى أن الإدمان لا يعتمد فقط على التغيرات التي تحدث في الدماغ كما كان يُعتقد سابقاً، بل إن طريقة استقلاب الجسم للكوكايين قد تكون عاملاً حاسماً في تحديد مدى تطور السلوك الإدماني.

وقال البروفسور أوليفييه جورج إن اكتشاف إنزيم موجود في الكبد يؤثر في سلوك تعاطي الكوكايين كان بمثابة لحظة فارقة للباحثين. وأضاف أن الإدمان يجب أن يُنظر إليه على أنه اضطراب معقد تشارك فيه أجهزة متعددة في الجسم، وليس الدماغ وحده.

دراسة جينية واسعة النطاق

اعتمد الباحثون في دراستهم على جرذان ذات مخزون وراثي متنوع، وهو نموذج بحثي مصمم لمحاكاة التنوع الجيني الكبير الموجود لدى البشر. وقد سمح ذلك بمقارنة الأفراد الأكثر مقاومة للإدمان بطبيعتهم مع أولئك الذين يمتلكون استعداداً وراثياً أكبر لتطوير سلوكيات إدمانية.

ومن خلال تحليل ملايين العلامات الجينية في كل حيوان، تمكن الفريق من تحديد ست مناطق جينية رئيسة مرتبطة بسلوكيات شبيهة بالإدمان، بما في ذلك زيادة استهلاك المخدر تدريجياً، وتقارب الفترات الزمنية بين الجرعات.

تعديل الجينات هدف علاجي واعد

وكان من أبرز الاكتشافات تحديد الدور المحوري لعائلة جينات Ces1. ونظراً لأن هذه الجينات تتحكم في إنتاج الإنزيمات المسؤولة عن استقلاب الكوكايين، يعتقد الباحثون أن تعديل نشاطها قد يغير تأثير المخدر في الجسم، ويحد من قدرته على التسبب في الإدمان.

كما أكدت الدراسة وجود ارتباط بجين آخر يُعرف باسم Trak2 سبق أن رُبط بإدمان المخدرات لدى البشر. ويعزز هذا الاكتشاف الثقة في أن المسارات البيولوجية التي جرى تحديدها في النماذج الحيوانية قد تكون ذات أهمية مباشرة في فهم الإدمان لدى الإنسان.

وأوضحت الباحثة الرئيسة الدكتورة مونتانا كاي لارا من قسم الطب النفسي بجامعة كاليفورنيا أن العلماء اشتبهوا منذ سنوات في أن الاختلافات في استقلاب الكوكايين قد تؤثر في خطر الإدمان، إلا أن الدراسة الحالية تقدم دليلاً قوياً يدعم هذه الفرضية.

نحو تشخيص مبكر وعلاجات أكثر فعالية

ينتقل الفريق البحثي حالياً إلى المرحلة التالية من المشروع، والتي تركز على فهم كيفية تأثير الطفرات الجينية المكتشفة في وظيفة الإنزيمات، وآليات استقلاب الكوكايين.

كما يخطط الباحثون لتحليل آلاف العينات البيولوجية التي جُمعت خلال الدراسة، بما في ذلك عينات الدم، والبول، والأنسجة المختلفة، بهدف البحث عن مؤشرات حيوية قد تساعد مستقبلاً في التنبؤ بخطر إصابة الأفراد باضطرابات تعاطي المواد المخدرة.

ويرى الخبراء أن مثل هذه المؤشرات قد تتيح الكشف المبكر عن الأشخاص الأكثر عرضة للإدمان، مما يسمح بالتدخل الوقائي قبل تطور السلوك القهري المرتبط بتعاطي المخدرات.

آفاق جديدة لمكافحة الإدمان

ورغم الحاجة إلى مزيد من الدراسات قبل تحويل هذه النتائج إلى علاجات متاحة للمرضى، فإن الاكتشاف يمثل تقدماً مهماً في فهم البيولوجيا المعقدة للإدمان.

ومن خلال الكشف عن الدور غير المتوقع للكبد في إدمان الكوكايين، تفتح الدراسة آفاقاً جديدة لتطوير علاجات تستهدف ليس فقط الدماغ، بل أيضاً قدرة الجسم على معالجة المواد المخدرة، والتعامل معها، وهو ما قد يسهم في الحد من تأثيرها الإدماني مستقبلاً.

مواضيع
الجينات العالم
علوم

تطورات متسارعة في عام 2026: هل يعود المشي بمجرد التفكير؟

تطورات متسارعة في عام 2026: هل يعود المشي بمجرد التفكير؟
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تطورات متسارعة في عام 2026: هل يعود المشي بمجرد التفكير؟

تطورات متسارعة في عام 2026: هل يعود المشي بمجرد التفكير؟

لسنوات طويلة بدت استعادة الحركة لدى المصابين بالشلل الكامل هدفاً بعيد المنال، أقرب إلى الخيال العلمي منه إلى الممارسة الطبية. لكن التطورات المتسارعة في مجال واجهات الدماغ والكمبيوتر «Brain-Computer Interfaces»، بدأت تغيّر هذه الصورة تدريجياً، مع ظهور أنظمة قادرة على تحويل الإشارات العصبية الصادرة من الدماغ أوامر رقمية تتحكم بأجهزة خارجية دون الحاجة إلى حركة عضلية.

وتعتمد هذه التقنية على تحويل النشاط العصبي أوامر رقمية تسمح للمريض بالتواصل أو التحكم بالأجهزة بمجرد التفكير.

وخلال عام 2026 شهد هذا المجال تقدماً لافتاً دفع بعض الباحثين إلى عدّه من أكثر فروع الطب العصبي والذكاء الاصطناعي تطوراً، خصوصاً مع تزايد المؤشرات على إمكانية مساعدة المصابين بالشلل الشديد وإصابات الحبل الشوكي على استعادة جانب من الحركة أو القدرة على التواصل مع العالم المحيط بهم.

عندما يستجيب الروبوت لأفكار المريض

ماذا يحدث داخل الدماغ؟

تعتمد واجهات الدماغ والكمبيوتر على تسجيل الإشارات العصبية التي يولّدها الدماغ عند التفكير بالحركة أو التخطيط لها.

ورغم أن فكرة التواصل المباشر بين الدماغ والآلة طُرحت منذ عقود، فإن التحدي الأكبر ظل يتمثل في فهم «اللغة العصبية» المعقدة التي يستخدمها الدماغ لإرسال أوامره. إلا أن التطورات الأخيرة في نماذج الذكاء الاصطناعي وقدراتها على اكتشاف الأنماط الخفية داخل كميات هائلة من البيانات العصبية أسهمت في تحسين دقة تفسير هذه الإشارات بصورة لم تكن ممكنة في السابق.

مراجعة علمية ترصد التحول

في مراجعة علمية نُشرت في أبريل (نيسان) 2026 في مجلة «Medical Science Monitor»، استعرض الباحث الصيني جيانغتاو وو (Jiangtao Wu) وزملاؤه أحدث التطورات في مجال واجهات الدماغ والكمبيوتر، مشيرين إلى أن هذه التقنية بدأت تتجاوز حدود المختبرات البحثية لتقترب تدريجياً من التطبيقات السريرية العملية.

وأوضح الباحثون أن دمج الذكاء الاصطناعي مع علوم الأعصاب أسهم في تحقيق تقدم ملحوظ في تفسير الإشارات الدماغية؛ ما رفع دقة الأنظمة وقدرتها على التمييز بين الأنماط العصبية المرتبطة بالحركة والتواصل. ونتيجة لذلك؛ أصبح بالإمكان تنفيذ أوامر أكثر تعقيداً مقارنة بما كان متاحاً قبل سنوات قليلة.

وخلصت المراجعة إلى أن هذه التطورات قد تمهد لمرحلة جديدة في إعادة التأهيل العصبي، مع إمكانية مساعدة المرضى المصابين بالشلل وإصابات الحبل الشوكي على استعادة بعض الوظائف الحركية أو تحسين قدرتهم على التواصل والتفاعل مع البيئة المحيطة بهم.

كيف تترجم الذراع الآلية إشارات الدماغ؟

عام مفصلي لشركة «نيورالينك»

وفي أبريل 2026 تناول تحليل نُشر على منصة «Applying AI» أحدث تطورات شركة «نيورالينك» (Neuralink) التي أسسها إيلون ماسك (Elon Musk)، مشيراً إلى اتساع التجارب البشرية وتطوير شرائح دماغية أكثر تقدماً قادرة على تسجيل وتحليل الإشارات العصبية في الزمن الحقيقي.

* التكامل بين علوم الأعصاب والذكاء الاصطناعي يمثل المحرك الرئيسي للتطور السريع*

وأوضح التحليل أن التقدم الحالي لا يعتمد على تطور الشرائح المزروعة فحسب، بل أيضاً على القفزات الكبيرة التي حققتها نماذج الذكاء الاصطناعي في تفسير النشاط العصبي وفك شفرة الإشارات الصادرة من الدماغ. ويرى عدد من الخبراء أن هذا التكامل بين علوم الأعصاب والذكاء الاصطناعي يمثل المحرك الرئيسي للتطور السريع الذي يشهده القطاع حالياً.

عندما يستعيد المريض صوته وحركته

تكمن الأهمية الحقيقية لهذه التطورات في تأثيرها المباشر على حياة المرضى. فقد تمكن عدد من المصابين بالشلل الرباعي في التجارب السريرية الحديثة من كتابة النصوص والتواصل مع الآخرين والتحكم ببعض الأجهزة اعتماداً على النشاط الدماغي فقط.

كما نجح بعض المرضى في التحكم بأذرع روبوتية أو أجهزة مساعدة دون استخدام العضلات التقليدية، في إنجاز كان يُعدّ قبل سنوات قليلة أقرب إلى الخيال العلمي.

وبالنسبة لهؤلاء المرضى، لا تمثل هذه التكنولوجيا مجرد تقدم تقني، بل فرصة لاستعادة جزء من الاستقلالية والقدرة على التواصل مع العالم المحيط بهم بعد سنوات من العجز.

الذكاء الاصطناعي يدخل دائرة الأعصاب

. أحد أكثر التطورات إثارة يتمثل في استخدام الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالنوايا الحركية وتحسين سرعة ودقة التواصل بين الدماغ والأجهزة المساعدة. ويأمل الباحثون أن يسهِم هذا التقدم في تطوير جيل جديد من واجهات الدماغ والكمبيوتر يتميز بسرعة أكبر واستجابة أكثر دقة؛ ما يسمح للمرضى بالتواصل بصورة أكثر طبيعية والتحكم بالأجهزة المساعدة بكفاءة أعلى.

وعلى المدى البعيد، يفتح هذا التوجه الباب أمام تطبيقات أكثر طموحاً، مثل ربط الدماغ مباشرة بأطراف صناعية ذكية أو هياكل روبوتية خارجية تساعد المصابين بالشلل على استعادة بعض الوظائف الحركية. ورغم أن هذه التطبيقات لا تزال في مراحل التطوير، فإن النتائج الأولية تعزز الاعتقاد بأن الذكاء الاصطناعي قد يصبح خلال السنوات المقبلة عنصراً أساسياً في إعادة التأهيل العصبي واستعادة الوظائف المفقودة.

الصين تدخل سباق الدماغ والآلة

الصين تدخل المعادلة

ولم يعد السباق في مجال واجهات الدماغ والكمبيوتر مقتصراً على الولايات المتحدة وشركات التكنولوجيا الغربية. ففي مارس (آذار) 2026 أعلنت السلطات الصينية موافقتها على أول جهاز طبي تجاري يعتمد على واجهات الدماغ والكمبيوتر لمساعدة المصابين بالشلل، في خطوة عدَّها كثير من المراقبين علامة فارقة في مسار هذه التكنولوجيا.

ويشير هذا التطور إلى أن واجهات الدماغ والكمبيوتر بدأت تتجاوز مرحلة التجارب البحثية المحدودة لتقترب من التطبيقات السريرية الفعلية، حيث يصبح الهدف ليس إثبات إمكانية التقنية فحسب، بل توفير حلول يمكن استخدامها في رعاية المرضى وتحسين جودة حياتهم.

كما يعكس هذا الإنجاز احتدام المنافسة العالمية في مجال الربط المباشر بين الدماغ والآلة، مع دخول قوى علمية وصناعية كبرى إلى هذا الميدان. ويرى بعض الخبراء أن السنوات المقبلة قد تشهد تسارعاً في الابتكار والاستثمار، على غرار ما حدث سابقاً في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة المتقدمة؛ ما قد يسهِم في تسريع وصول هذه التقنيات إلى الممارسة الطبية اليومية.

تحديات لم تُحسم بعد

ورغم التقدم السريع، لا تزال هناك عقبات تحد من انتشار هذه التقنيات على نطاق واسع. فبعض الأنظمة يتطلب تدخلاً جراحياً لزرع الشرائح داخل الدماغ، كما أن سلامتها وفاعليتها على المدى البعيد ما زالت في حاجة إلى المزيد من الدراسات السريرية.

وتبقى التكاليف المرتفعة والتعقيد التقني من أبرز التحديات، في وقت يواصل فيه الباحثون العمل على تحسين دقة تفسير الإشارات العصبية وتقليل الأخطاء قبل اعتماد هذه الأنظمة بصورة روتينية في الممارسة الطبية.

هل تصبح الأفكار بيانات شخصية؟

*مفهوم الخصوصية العصبية قد يصبح أحد أهم ملفات أخلاقيات الذكاء الاصطناعي*

هل تصبح الأفكار بيانات شخصية؟

إلى جانب التحديات الطبية والتقنية، بدأت تبرز أسئلة أخلاقية جديدة مع تزايد قدرة الأنظمة على تفسير النشاط العصبي البشري. فإذا أصبحت الأجهزة قادرة على قراءة الإشارات الدماغية بدقة متزايدة، فهل يمكن عدّ هذه الإشارات شكلاً جديداً من البيانات الشخصية التي تستحق الحماية القانونية؟

ويرى عدد متزايد من المختصين أن مفهوم «الخصوصية العصبية» (Neuroprivacy) قد يصبح خلال السنوات المقبلة أحد أهم ملفات أخلاقيات الذكاء الاصطناعي. فالمسألة لا تتعلق بحماية السجلات الطبية أو البيانات الجينية فحسب، بل تمتد إلى حماية المعلومات المستمدة مباشرة من نشاط الدماغ نفسه.

ومع استمرار تطور واجهات الدماغ والكمبيوتر، قد تجد الأنظمة الصحية والجهات التنظيمية نفسها أمام أسئلة غير مسبوقة حول ملكية البيانات العصبية وحدود استخدامها وآليات حمايتها، في عالم أصبحت فيه المعلومات واحدة من أكثر الموارد قيمة وتأثيراً.

أهمية خاصة للعالم العربي

وقد تكتسب هذه التقنيات أهمية خاصة في العالم العربي، حيث تمثل إصابات الحبل الشوكي والأمراض العصبية تحدياً صحياً متزايداً. وتشير تقديرات دولية إلى أن معدل إصابات الحبل الشوكي عالمياً يتراوح بين 40 و80 حالة لكل مليون نسمة سنوياً؛ ما يجعل أي تقدم في إعادة التأهيل العصبي ذا أهمية كبيرة لآلاف المرضى في المنطقة.

عصر جديد لإعادة التأهيل العصبي

بعد عقود من الأبحاث والتجارب، تبدو واجهات الدماغ والكمبيوتر أقرب من أي وقت مضى إلى التحول من مشروع بحثي طموح إلى أداة علاجية حقيقية. فالتقدم المتسارع في الذكاء الاصطناعي وعلوم الأعصاب بدأ يختصر المسافة بين ما كان يُعدّ حلماً علمياً وما قد يصبح جزءاً من الممارسة الطبية المستقبلية.

وربما لا يتمثل الإنجاز الأهم في تمكين الإنسان من التحكم بالكمبيوتر بأفكاره فحسب، بل في إعادة جزء من الحركة والتواصل والاستقلالية إلى أشخاص ظنوا يوماً أن تلك القدرات قد فُقدت إلى الأبد. ومع استمرار هذا التقدم، قد يصبح السؤال المطروح مستقبلاً ليس ما إذا كانت هذه التقنيات ستغير حياة المرضى، بل إلى أي مدى ستعيد رسم الحدود الفاصلة بين الدماغ البشري والآلة.