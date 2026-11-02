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عالم الاعمال

«ذيب لتأجير السيارات» تحصل على تصنيف ائتماني «A-» بنظرة مستقبلية مستقرة

«ذيب لتأجير السيارات» تحصل على تصنيف ائتماني «A-» بنظرة مستقبلية مستقرة
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«ذيب لتأجير السيارات» تحصل على تصنيف ائتماني «A-» بنظرة مستقبلية مستقرة

«ذيب لتأجير السيارات» تحصل على تصنيف ائتماني «A-» بنظرة مستقبلية مستقرة

أعلنت شركة «ذيب لتأجير السيارات» حصولها على تصنيف ائتماني من وكالة سمة للتصنيف الائتماني «تصنيف»، المرخصة من هيئة السوق المالية، حيث حصلت الشركة على تصنيف ائتماني طويل الأجل بدرجة (A-)، وتصنيف ائتماني قصير الأجل بدرجة (T-3)، مع نظرة مستقبلية مستقرة، في خطوة تعكس متانة مركزها المالي والتشغيلي، وتعزز مكانتها في قطاع تأجير السيارات بالسعودية.

ويعكس هذا التصنيف الجدارة الائتمانية المرتفعة التي تتمتع بها الشركة، وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية، مدعومةً بقوة مركزها المالي والتشغيلي، وكفاءة نموذج أعمالها، بما يعزز ثقة المستثمرين والشركاء في استدامة أعمالها وآفاق نموها المستقبلية.

واستندت وكالة «تصنيف» في تقييمها إلى عدد من العوامل الرئيسية، من أبرزها السجل التشغيلي الممتد للشركة، ومكانتها الرائدة في قطاع تأجير السيارات، وآفاقها المستقبلية، وتنوع مصادر إيراداتها، واتساع شبكة فروعها وانتشارها الجغرافي، إلى جانب حجم أسطولها وتنوعه، وقوة قاعدة عملائها. كما شمل التقييم فاعلية إطار الحوكمة، والخبرات الإدارية، والنمو المستمر في الإيرادات، والتدفقات النقدية التشغيلية المستقبلية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «ذيب لتأجير السيارات»، الأستاذ نايف الذيب: «نفخر بحصول شركة (ذيب) على هذا التصنيف الائتماني، الذي يمثل محطة مهمة في مسيرتنا، ويعكس ما تتمتع به الشركة من أسس مالية وتشغيلية متينة، ويؤكد نجاح استراتيجيتنا القائمة على النمو المستدام، والكفاءة التشغيلية، والانضباط المالي، وتعزيز ممارسات الحوكمة المؤسسية، وتأكيداً لثقة المستثمرين والشركاء».

وأضاف: «إن حصولنا على هذا التصنيف يسهم في تعزيز تنافسيتنا وترسيخ مكانتنا في سوق تأجير السيارات بالمملكة. وسنواصل العمل على تحقيق قيمة مستدامة لمساهمينا وعملائنا، والاستفادة من الفرص الواعدة التي يشهدها القطاع، بما يتماشى مع مستهدفات (رؤية السعودية 2030)».

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عالم الاعمال

«ذيب لتأجير السيارات» تحصل على تصنيف ائتماني «A-» بنظرة مستقبلية مستقرة

«ذيب لتأجير السيارات» تحصل على تصنيف ائتماني «A-» بنظرة مستقبلية مستقرة
TT
TT

«ذيب لتأجير السيارات» تحصل على تصنيف ائتماني «A-» بنظرة مستقبلية مستقرة

«ذيب لتأجير السيارات» تحصل على تصنيف ائتماني «A-» بنظرة مستقبلية مستقرة

أعلنت شركة «ذيب لتأجير السيارات» حصولها على تصنيف ائتماني من وكالة سمة للتصنيف الائتماني «تصنيف»، المرخصة من هيئة السوق المالية، حيث حصلت الشركة على تصنيف ائتماني طويل الأجل بدرجة (A-)، وتصنيف ائتماني قصير الأجل بدرجة (T-3)، مع نظرة مستقبلية مستقرة، في خطوة تعكس متانة مركزها المالي والتشغيلي، وتعزز مكانتها في قطاع تأجير السيارات بالسعودية.

ويعكس هذا التصنيف الجدارة الائتمانية المرتفعة التي تتمتع بها الشركة، وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية، مدعومةً بقوة مركزها المالي والتشغيلي، وكفاءة نموذج أعمالها، بما يعزز ثقة المستثمرين والشركاء في استدامة أعمالها وآفاق نموها المستقبلية.

واستندت وكالة «تصنيف» في تقييمها إلى عدد من العوامل الرئيسية، من أبرزها السجل التشغيلي الممتد للشركة، ومكانتها الرائدة في قطاع تأجير السيارات، وآفاقها المستقبلية، وتنوع مصادر إيراداتها، واتساع شبكة فروعها وانتشارها الجغرافي، إلى جانب حجم أسطولها وتنوعه، وقوة قاعدة عملائها. كما شمل التقييم فاعلية إطار الحوكمة، والخبرات الإدارية، والنمو المستمر في الإيرادات، والتدفقات النقدية التشغيلية المستقبلية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «ذيب لتأجير السيارات»، الأستاذ نايف الذيب: «نفخر بحصول شركة (ذيب) على هذا التصنيف الائتماني، الذي يمثل محطة مهمة في مسيرتنا، ويعكس ما تتمتع به الشركة من أسس مالية وتشغيلية متينة، ويؤكد نجاح استراتيجيتنا القائمة على النمو المستدام، والكفاءة التشغيلية، والانضباط المالي، وتعزيز ممارسات الحوكمة المؤسسية، وتأكيداً لثقة المستثمرين والشركاء».

وأضاف: «إن حصولنا على هذا التصنيف يسهم في تعزيز تنافسيتنا وترسيخ مكانتنا في سوق تأجير السيارات بالمملكة. وسنواصل العمل على تحقيق قيمة مستدامة لمساهمينا وعملائنا، والاستفادة من الفرص الواعدة التي يشهدها القطاع، بما يتماشى مع مستهدفات (رؤية السعودية 2030)».

عالم الاعمال

«جي بي مورغان» يوسع خدماته المصرفية الخاصة في دبي

يعتزم بنك «جي بي مورغان» الخاص افتتاح فرع جديد في مركز دبي المالي العالمي (الشرق الأوسط)
يعتزم بنك «جي بي مورغان» الخاص افتتاح فرع جديد في مركز دبي المالي العالمي (الشرق الأوسط)
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«جي بي مورغان» يوسع خدماته المصرفية الخاصة في دبي

يعتزم بنك «جي بي مورغان» الخاص افتتاح فرع جديد في مركز دبي المالي العالمي (الشرق الأوسط)
يعتزم بنك «جي بي مورغان» الخاص افتتاح فرع جديد في مركز دبي المالي العالمي (الشرق الأوسط)

أعلن بنك «جي بي مورغان» الخاص اعتزامه افتتاح فرع جديد في مركز دبي المالي العالمي، في خطوة تستهدف توسيع أنشطته في إدارة الثروات والخدمات المصرفية الخاصة، وتعزيز حضوره في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط، مستفيداً من النمو المتواصل لقطاع الثروات الخاصة بالمنطقة.

وسيخضع الفرع الجديد لإشراف سلطة دبي للخدمات المالية ورقابتها، بما يتيح للبنك إنشاء منصة متخصصة لتقديم خدماته المصرفية الخاصة للعملاء في الإمارات، إلى جانب خدمة العملاء في أسواق المنطقة، وفق الأطر التنظيمية المعمول بها.

ويأتي التوسع امتداداً لعلاقة «جي بي مورغان» بالسوق الإماراتية، التي تعود إلى أكثر من 5 عقود، فيما يتخذ البنك من مركز دبي المالي العالمي مقراً إقليمياً لعملياته في الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار منذ نحو 20 عاماً.

وكانت المجموعة قد وسّعت أنشطتها في المركز المالي مؤخراً، بعد حصول شركة «جي بي مورغان إنترناشيونال أدفايزرز» على ترخيص لتقديم خدمات إدارة الأصول، في إطار استراتيجية تستهدف تعزيز نطاق الخدمات المالية والاستثمارية التي تقدمها لعملائها في المنطقة.

وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، إن توسع بنك «جي بي مورغان» الخاص يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً للثروات الخاصة، ويعكس الثقة المستمرة التي توليها المؤسسات المالية الدولية للبيئة الاقتصادية والتنظيمية في الإمارة.

وأضاف أن قرار مؤسسة مالية عالمية بحجم «جي بي مورغان» توسيع حضورها في الإمارات، تحديداً في مركز دبي المالي العالمي، يؤكد قوة المنظومة الاقتصادية للمركز، واتساع شبكة علاقاته الدولية، وقدرته على ربط المؤسسات العالمية بالفرص الاستثمارية المتاحة في المنطقة.

وفي إطار الاستعداد لافتتاح الفرع والحصول على الترخيص اللازم، كشف البنك عن زيادة حجم فريق عمله في دبي بأكثر من 3 أضعاف خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، بهدف تعزيز قدراته التشغيلية واستقطاب الكفاءات المتخصصة في إدارة الثروات والخدمات المصرفية الخاصة.

ويتولى قيادة الفريق سليم الجن، رئيس سوق الإمارات والمسؤول التنفيذي الأول، إلى جانب كريم رقيق، الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في بنك «جي بي مورغان» الخاص.

وقال الجن إن البنك ركّز خلال العام الماضي على استقطاب الكفاءات المتخصصة في المنطقة، انطلاقاً من أهمية الوجود المباشر في الأسواق التي يعمل فيها، بما يساعد في فهم احتياجات العملاء والتحديات التي يواجهونها والفرص المتاحة أمامهم.

وأوضح أن تأسيس فريق يتمتع بخبرة محلية واسعة، ويعمل من مركز دبي المالي العالمي، يمثل عنصراً أساسياً في استراتيجية البنك لتعزيز علاقاته مع العملاء وتطوير الخدمات المقدمة لهم.

من جانبه، أكد كريم رقيق أن دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط تمثلان فرصة متنامية للمجموعة وعملائها، مشيراً إلى أن الفرع الجديد سيعزز قدرة البنك على الاستفادة من الفرص التي توفرها المنطقة، من خلال وجود فرق متخصصة تمتلك الخبرات والإمكانات اللازمة لخدمة العملاء.

بدوره، قال خالد حب الله، المسؤول الإقليمي الأول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى «جي بي مورغان»، إن تاريخ المجموعة الطويل في الإمارات أتاح لها اكتساب فهم عميق لطبيعة السوق وتعزيز ثقتها بآفاق نموها المستقبلية.

وأضاف أن افتتاح الفرع الجديد يؤكد التزام المجموعة طويل الأمد تجاه السوق الإماراتية، ويسهم في تطوير آليات تقديم خدماتها للعملاء.

ومن المنتظر أن يسهم الفرع الجديد في تعزيز قدرة «جي بي مورغان» الخاص على خدمة عملائه في مختلف أنحاء الإمارات، والأسواق الإقليمية التي تسمح أنظمتها بذلك، مع التركيز على توطيد العلاقات المباشرة مع العملاء، وضمان استمرارية الخدمات، وتعميق المعرفة باحتياجات الأسواق المحلية.

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عالم الاعمال

«مغربي ريتايل» تستحوذ على «نظارات دبي» لتعزيز حضورها في الإمارات

ممثلو «المغربي للنظارات» و«نظارات دبي» بعد توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)
ممثلو «المغربي للنظارات» و«نظارات دبي» بعد توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)
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«مغربي ريتايل» تستحوذ على «نظارات دبي» لتعزيز حضورها في الإمارات

ممثلو «المغربي للنظارات» و«نظارات دبي» بعد توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)
ممثلو «المغربي للنظارات» و«نظارات دبي» بعد توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)

أعلنت مجموعة «مغربي ريتايل»، أكبر سلسلة لمتاجر بيع النظارات في الشرق الأوسط، توقيع اتفاقية للاستحواذ على كامل حصص شركة «نظارات دبي»، إحدى أعرق شركات بيع النظارات بالتجزئة في دولة الإمارات، في خطوة تستهدف تعزيز حضور المجموعة في السوق الإماراتية، وتوسيع أعمالها ضمن استراتيجية النمو الإقليمي طويلة الأجل.

وتُمثل الاتفاقية رابع صفقة رئيسية للمجموعة في مجال الاندماج والاستحواذ خلال عامين، في إطار توجهها نحو الاستثمار في العلامات التجارية المحلية الراسخة، وتعزيز حصتها في أسواق التجزئة ذات الأولوية.

وأوضحت المجموعة أن إتمام الصفقة لا يزال مشروطاً باستيفاء المتطلبات التنظيمية والإجراءات المعتادة، بما في ذلك الحصول على موافقة وزارة الاقتصاد الإماراتية بشأن التركز الاقتصادي.

وتأسست شركة «نظارات دبي» عام 1978، وتُعد من الشركات الرائدة في قطاع بيع النظارات بالتجزئة المنظم في الإمارات، حيث رسخت حضورها على مدى ما يقارب خمسة عقود، خصوصاً في فئة النظارات المتميزة.

وتدير الشركة حالياً 19 متجراً تحت علامتَي «نظارات دبي» و«أوبتيفيجن»، موزعة على أربع إمارات، هي دبي والشارقة والفجيرة وعجمان. وبموجب الاتفاقية، ستستحوذ «مغربي ريتايل» على المتاجر الخمسة عشر التي تعمل تحت علامة «نظارات دبي» فقط.

وتتوقع المجموعة أن يسهم الاستحواذ في تحقيق تكامل تجاري وتشغيلي بين أعمال الشركتين، من خلال الاستفادة من اتفاقيات «مغربي ريتايل» العالمية، وخبراتها في إدارة عمليات البيع بالتجزئة، ومعاييرها في خدمات رعاية العيون، بما يدعم تطوير أعمال العلامة التجارية المستحوذ عليها وتعزيز قدرتها التنافسية.

وقال ياسر طاهر، الرئيس التنفيذي لمجموعة «مغربي ريتايل»، إن «نظارات دبي» تمثل إضافة مناسبة لمحفظة المجموعة، باعتبارها علامة تجارية موثوقة تتمتع بتاريخ طويل ومكانة قوية في فئة النظارات المتميزة، إلى جانب حضورها الراسخ في عدد من أبرز وجهات التسوق بالإمارات.

وأوضح أن استراتيجية المجموعة لا تقتصر على زيادة حجم أعمالها، بل ترتكز على الاستثمار في شركات محلية قوية تتمتع بهويات تجارية مميزة، وتزويدها بالإمكانات والموارد اللازمة لدعم توسعها وانتقالها إلى مراحل جديدة من النمو.

وأضاف طاهر أن المجموعة ترى فرصاً كبيرة لتطوير أعمال «نظارات دبي»، من خلال البناء على قوة علامتها التجارية والاستفادة من خبرة «مغربي» الممتدة لما يقارب مائة عام في مجال رعاية العيون، مع المحافظة على المقوِّمات التي أسهمت في ترسيخ ثقة العملاء بالشركة على مدى عقود.

من جانبه، قال ما شاء الله يونسي، الشريك الإداري في «نظارات دبي»، إن الشركة نجحت منذ تأسيسها في بناء سمعة قوية في السوق الإماراتية، استناداً إلى جودة منتجاتها وخدماتها والعلاقات طويلة الأمد التي تربطها بعملائها.

وأشار إلى أن «مغربي ريتايل» تمتلك الحضور الإقليمي والخبرات التشغيلية اللازمة لدعم المرحلة المقبلة من تطور العلامة التجارية، مع المحافظة على إرثها الذي يعود إلى عام 1978، معرباً عن ثقته في قدرة المجموعة على مواصلة تنمية أعمال «نظارات دبي» وتعزيز مكانتها في السوق.

بدوره، أكد أمين مغربي، رئيس مجلس إدارة «مغربي ريتايل»، أن الاستحواذ يمثل امتداداً طبيعياً لاستراتيجية المجموعة في عمليات الاندماج والاستحواذ، التي تقوم على اتباع نهج استثماري منضبط يستهدف الشركات الراسخة القادرة على تعميق حضور المجموعة في الأسواق ذات الأولوية، وتوفير قيمة مضافة لمحفظة أعمالها.

وأوضح أن «نظارات دبي» تتوافق مع هذه الاستراتيجية، بالنظر إلى تاريخها الطويل ومكانتها في قطاع النظارات المتميزة، فضلاً عن شبكة متاجرها وعلاقاتها الراسخة مع المستهلكين في الإمارات.

وشدد مغربي على أن المملكة العربية السعودية ستظل محوراً رئيسياً في هوية المجموعة واستراتيجيتها طويلة الأجل، باعتبارها السوق التي انطلقت منها أعمالها، مؤكداً في الوقت ذاته الأهمية الاستراتيجية للسوق الإماراتية ضمن خطط التوسع الإقليمي.

وقال إن الإمارات تُعد إحدى أهم أسواق المنطقة في قطاعات تجارة التجزئة والسياحة واستقطاب الكفاءات، مشيراً إلى أن المقوِّمات الاقتصادية القوية للدولة واستمرار تعافيها يعززان ثقة المجموعة في آفاق النمو طويلة الأجل لقطاع بيع النظارات بالتجزئة.

وأضاف أن الاستحواذ يعكس هذه الثقة، ويؤكد توجُّه المجموعة نحو الاستثمار في علامات تجارية اكتسبت مكانة قوية لدى المستهلكين، وفي مقدمتها «نظارات دبي»، التي حافظت على علاقاتها مع عملائها طوال ما يقارب خمسة عقود.

وتأتي الصفقة ضمن سلسلة من عمليات الاندماج والاستحواذ التي نفذتها أو أعلنت عنها «مغربي ريتايل» خلال العامين الماضيين، بهدف توسيع نطاق أعمالها وتعزيز حضورها في قطاع بيع النظارات بالتجزئة في المنطقة.

وشملت هذه التحركات صفقات تتعلق بأعمال بيع النظارات بالتجزئة لدى «ريفولي» و«نظارات كيفان»، إلى جانب اتفاقية للاستحواذ على حصة أغلبية في شركة «بركة للبصريات» في مصر، التي لا تزال خاضعة لاستكمال الموافقات التنظيمية المعتادة، بما في ذلك موافقة جهاز حماية المنافسة المصري.

وتشكل هذه الاستحواذات توجُّه المجموعة نحو بناء منصة إقليمية أوسع في قطاع النظارات، من خلال الجمع بين خبراتها التشغيلية وشبكات المتاجر والعلامات التجارية المحلية القائمة، مع المحافظة على هوياتها التجارية والاستفادة من فرص النمو في الأسواق الرئيسية بالمنطقة.

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