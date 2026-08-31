فنادق هيلتون جبل عمر مكة تعزز مكانتها وجهة رائدة للإقامة العائلية والضيافة الفاخرة في قلب العاصمة المقدسة

تواصل فنادق هيلتون جبل عمر مكة تعزيز حضورها كإحدى أبرز منظومات الضيافة الفندقية المتكاملة في العاصمة المقدسة، من خلال تقديم تجربة إقامة عالمية تجمع بين الموقع الاستثنائي بالقرب من المسجد الحرام، والرفاهية، والخدمات المتكاملة، والأجواء العائلية الدافئة، والضيافة الأصيلة، بما يلبي تطلعات ضيوف الرحمن والزوار من مختلف أنحاء العالم، وخاصة العائلات الباحثة عن إقامة مريحة ومتكاملة، ويواكب النمو المتسارع الذي يشهده قطاع السياحة والضيافة في المملكة.

وتضم المنظومة أربعة فنادق عالمية تحت مظلة هيلتون، هي كونراد جبل عمر مكة، وأجنحة هيلتون جبل عمر مكة، وهيلتون المؤتمرات جبل عمر مكة، ودبل تري من هيلتون جبل عمر مكة، حيث يقدم كل فندق تجربة ضيافة مصممة بعناية لتلبية احتياجات مختلف شرائح الضيوف، مع اهتمام خاص بالعائلات، بما يوفر خيارات إقامة متنوعة ترتقي إلى أعلى المعايير العالمية.

ويجسد كونراد جبل عمر مكة مفهوم الضيافة الفاخرة من خلال غرفه وأجنحته الأنيقة وإطلالاته المميزة على المسجد الحرام، إلى جانب خدمات شخصية راقية تمنح الضيوف تجربة إقامة استثنائية تجمع بين الفخامة والخصوصية، مع أجواء مثالية للعائلات الباحثة عن الراحة والهدوء.

أما أجنحة هيلتون جبل عمر مكة، فتقدم مفهوماً متكاملاً للإقامة العائلية عبر أجنحة واسعة ومرافق متطورة توفر راحة المنزل مع جودة الضيافة العالمية، لتكون الخيار الأمثل للعائلات والضيوف الباحثين عن إقامة رحبة ومريحة، بما يضمن تجربة مميزة لجميع أفراد الأسرة.

ويعد هيلتون المؤتمرات جبل عمر مكة أحد أبرز فنادق الأعمال والمؤتمرات في مكة المكرمة، بفضل ما يضمه من مرافق حديثة وقاعات اجتماعات ومؤتمرات مجهزة بأحدث التقنيات، كما يوفر خيارات إقامة مريحة للعائلات والمجموعات، مما يجعله وجهة مثالية لاستضافة المؤتمرات والفعاليات والوفود الرسمية ومجموعات الحج والعمرة.

في المقابل، يقدم دبل تري من هيلتون جبل عمر مكة تجربة إقامة عصرية تمتاز بالأجواء الدافئة والخدمة الودية التي تشتهر بها العلامة عالمياً، ليمنح ضيوفه، وخاصة العائلات، تجربة ترحيب مميزة تبدأ منذ لحظة الوصول وتستمر حتى المغادرة.

ولا تقتصر تجربة الضيافة على الإقامة فحسب، بل تمتد إلى رحلة متكاملة لجميع أفراد العائلة تشمل مجموعة متنوعة من المطاعم والمقاهي التي تقدم أشهى المأكولات المحلية والعالمية، إلى جانب منظومة متكاملة من الخدمات تشمل مراكز اللياقة البدنية، وخدمات الكونسيرج، وخدمة الغرف على مدار الساعة، والاتصال اللاسلكي عالي السرعة، ومرافق الأعمال والاجتماعات، وخيارات مرنة لتسجيل الوصول والمغادرة، بما يضمن تجربة إقامة سلسة ومريحة تلبي تطلعات الضيوف في مختلف مراحل رحلتهم.

وانطلاقاً من التزامها بالابتكار والتميز، تواصل فنادق هيلتون جبل عمر مكة تطوير خدماتها الرقمية والارتقاء بتجربة الضيوف، مع التركيز على الجودة والاستدامة وتقديم تجارب ضيافة عائلية متكاملة، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، بما يعكس المكانة الرائدة لعلامة هيلتون في قطاع الضيافة، ويعزز من تجربة الزوار في واحدة من أهم الوجهات الدينية في العالم.

ومع استقبال مكة المكرمة ملايين الزوار سنوياً، تؤكد فنادق هيلتون جبل عمر مكة التزامها بتقديم تجارب إقامة استثنائية تجمع بين الموقع المميز، والخدمة الراقية، والمرافق المتكاملة، والأجواء العائلية التي تمنح الضيوف شعوراً بالراحة والانتماء، بما يسهم في إثراء تجربة ضيوف الرحمن، ويدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تطوير قطاعي السياحة والضيافة، وتعزيز مكانة المملكة كوجهة عالمية رائدة للسياحة الدينية.