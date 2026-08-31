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عالم الاعمال

فنادق هيلتون جبل عمر مكة تعزز مكانتها وجهة رائدة للإقامة العائلية والضيافة الفاخرة في قلب العاصمة المقدسة

فنادق هيلتون جبل عمر مكة تعزز مكانتها وجهة رائدة للإقامة العائلية والضيافة الفاخرة في قلب العاصمة المقدسة
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فنادق هيلتون جبل عمر مكة تعزز مكانتها وجهة رائدة للإقامة العائلية والضيافة الفاخرة في قلب العاصمة المقدسة

فنادق هيلتون جبل عمر مكة تعزز مكانتها وجهة رائدة للإقامة العائلية والضيافة الفاخرة في قلب العاصمة المقدسة

تواصل فنادق هيلتون جبل عمر مكة تعزيز حضورها كإحدى أبرز منظومات الضيافة الفندقية المتكاملة في العاصمة المقدسة، من خلال تقديم تجربة إقامة عالمية تجمع بين الموقع الاستثنائي بالقرب من المسجد الحرام، والرفاهية، والخدمات المتكاملة، والأجواء العائلية الدافئة، والضيافة الأصيلة، بما يلبي تطلعات ضيوف الرحمن والزوار من مختلف أنحاء العالم، وخاصة العائلات الباحثة عن إقامة مريحة ومتكاملة، ويواكب النمو المتسارع الذي يشهده قطاع السياحة والضيافة في المملكة.

وتضم المنظومة أربعة فنادق عالمية تحت مظلة هيلتون، هي كونراد جبل عمر مكة، وأجنحة هيلتون جبل عمر مكة، وهيلتون المؤتمرات جبل عمر مكة، ودبل تري من هيلتون جبل عمر مكة، حيث يقدم كل فندق تجربة ضيافة مصممة بعناية لتلبية احتياجات مختلف شرائح الضيوف، مع اهتمام خاص بالعائلات، بما يوفر خيارات إقامة متنوعة ترتقي إلى أعلى المعايير العالمية.

ويجسد كونراد جبل عمر مكة مفهوم الضيافة الفاخرة من خلال غرفه وأجنحته الأنيقة وإطلالاته المميزة على المسجد الحرام، إلى جانب خدمات شخصية راقية تمنح الضيوف تجربة إقامة استثنائية تجمع بين الفخامة والخصوصية، مع أجواء مثالية للعائلات الباحثة عن الراحة والهدوء.

أما أجنحة هيلتون جبل عمر مكة، فتقدم مفهوماً متكاملاً للإقامة العائلية عبر أجنحة واسعة ومرافق متطورة توفر راحة المنزل مع جودة الضيافة العالمية، لتكون الخيار الأمثل للعائلات والضيوف الباحثين عن إقامة رحبة ومريحة، بما يضمن تجربة مميزة لجميع أفراد الأسرة.

ويعد هيلتون المؤتمرات جبل عمر مكة أحد أبرز فنادق الأعمال والمؤتمرات في مكة المكرمة، بفضل ما يضمه من مرافق حديثة وقاعات اجتماعات ومؤتمرات مجهزة بأحدث التقنيات، كما يوفر خيارات إقامة مريحة للعائلات والمجموعات، مما يجعله وجهة مثالية لاستضافة المؤتمرات والفعاليات والوفود الرسمية ومجموعات الحج والعمرة.

في المقابل، يقدم دبل تري من هيلتون جبل عمر مكة تجربة إقامة عصرية تمتاز بالأجواء الدافئة والخدمة الودية التي تشتهر بها العلامة عالمياً، ليمنح ضيوفه، وخاصة العائلات، تجربة ترحيب مميزة تبدأ منذ لحظة الوصول وتستمر حتى المغادرة.

ولا تقتصر تجربة الضيافة على الإقامة فحسب، بل تمتد إلى رحلة متكاملة لجميع أفراد العائلة تشمل مجموعة متنوعة من المطاعم والمقاهي التي تقدم أشهى المأكولات المحلية والعالمية، إلى جانب منظومة متكاملة من الخدمات تشمل مراكز اللياقة البدنية، وخدمات الكونسيرج، وخدمة الغرف على مدار الساعة، والاتصال اللاسلكي عالي السرعة، ومرافق الأعمال والاجتماعات، وخيارات مرنة لتسجيل الوصول والمغادرة، بما يضمن تجربة إقامة سلسة ومريحة تلبي تطلعات الضيوف في مختلف مراحل رحلتهم.

وانطلاقاً من التزامها بالابتكار والتميز، تواصل فنادق هيلتون جبل عمر مكة تطوير خدماتها الرقمية والارتقاء بتجربة الضيوف، مع التركيز على الجودة والاستدامة وتقديم تجارب ضيافة عائلية متكاملة، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، بما يعكس المكانة الرائدة لعلامة هيلتون في قطاع الضيافة، ويعزز من تجربة الزوار في واحدة من أهم الوجهات الدينية في العالم.

ومع استقبال مكة المكرمة ملايين الزوار سنوياً، تؤكد فنادق هيلتون جبل عمر مكة التزامها بتقديم تجارب إقامة استثنائية تجمع بين الموقع المميز، والخدمة الراقية، والمرافق المتكاملة، والأجواء العائلية التي تمنح الضيوف شعوراً بالراحة والانتماء، بما يسهم في إثراء تجربة ضيوف الرحمن، ويدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تطوير قطاعي السياحة والضيافة، وتعزيز مكانة المملكة كوجهة عالمية رائدة للسياحة الدينية.

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عالم الاعمال

بمسابح خاصة وإطلالات ساحرة فيلات فورسيزونز الإسكندرية تجمع بين الفخامة والخصوصية للعائلات السعودية والخليجية

بمسابح خاصة وإطلالات ساحرة فيلات فورسيزونز الإسكندرية تجمع بين الفخامة والخصوصية للعائلات السعودية والخليجية
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بمسابح خاصة وإطلالات ساحرة فيلات فورسيزونز الإسكندرية تجمع بين الفخامة والخصوصية للعائلات السعودية والخليجية

بمسابح خاصة وإطلالات ساحرة فيلات فورسيزونز الإسكندرية تجمع بين الفخامة والخصوصية للعائلات السعودية والخليجية

بمزيج يجمع بين الخصوصية العائلية والفخامة والإطلالات البحرية، تقدم الفلل الشاطئية في فندق فورسيزونز الإسكندرية سان ستيفانو تجربة إقامة مصممة للباحثين عن الهدوء والرفاهية على ساحل البحر المتوسط، لتبرز بوصفها خياراً لافتاً أمام العائلات والزوار من المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي، خصوصاً مع ما توفره من مساحات مستقلة ومسابح خاصة وحدائق خلابة وخدمات فندقية راقية.

وفي مدينة تمتزج فيها عراقة التاريخ بسحر البحر، تضيف الفلل الشاطئية بُعداً جديداً لتجربة الإقامة في الإسكندرية؛ إذ تمنح ضيوفها فرصة الاستمتاع بأجواء أقرب إلى منتجع عائلي خاص، مع الاحتفاظ بمستوى الخدمة والضيافة الذي يقدمه الفندق.

وتضم المجموعة 22 فيلا شاطئية فاخرة على شاطئ الفندق الخاص، وتتنوع خياراتها بين فلل بغرفة نوم واحدة وغرفتين وثلاث غرف نوم، بما يلائم الأزواج والعائلات والمجموعات العائلية الباحثة عن إقامة رحبة تتمتع بدرجة عالية من الخصوصية.

خصوصية تلائم العائلات السعودية والخليجية

وتشكل الخصوصية إحدى أبرز سمات تجربة الفلل الشاطئية، حيث تتميز بموقع مستقل يضيف مزيداً من الخصوصية والرفاهية، ما يمنح الضيوف حرية أكبر في الاستمتاع بأوقاتهم مع أفراد الأسرة والأصدقاء، بعيداً عن ازدحام المساحات المشتركة.

وتكتسب هذه الميزة أهمية خاصة بالنسبة إلى العائلات السعودية والخليجية التي تبحث خلال عطلاتها عن مساحات إقامة واسعة ومستقلة تجمع أفراد الأسرة في مكان واحد، مع حدائق خاصة خلابة ومسابح خاصة ومساحات داخلية وخارجية توفر الراحة والهدوء، إلى جانب سهولة الاستفادة من الخدمات الفندقية.

وتفتح الفلل أبوابها مباشرة على أجواء البحر المتوسط، حيث تمتزج نسمات البحر بمشهد المياه الممتدة وألوان الغروب، فيما توفر الحدائق والشرفات الخاصة مساحات مثالية للاسترخاء وقضاء الأمسيات العائلية في أجواء هادئة.

مسابح خاصة وحدائق خلابة

وتعد المسابح الخاصة من أبرز عناصر الجذب في الفلل المكونة من غرفتين وثلاث غرف نوم، حيث تمنح العائلات تجربة أكثر خصوصية، وكأنها تقيم في منتجع شاطئي مستقل.

وتحيط بالفلل حدائق غنّاء ومساحات للاسترخاء وشرفات مشمسة تطل على مياه المتوسط، لتوفر للضيوف فرصة قضاء معظم أوقات الإجازة داخل محيط الفيلا، سواء بالسباحة أو الاسترخاء في الحديقة أو الاجتماع مع أفراد الأسرة حول وجبة خاصة.

كما تتيح المساحات الخارجية الرحبة للفيلا إقامة حفلات الشواء والجلسات العائلية بجانب المسبح، فيما تضم كل فيلا مطبخاً مجهزاً بالكامل، مع إمكانية الاستعانة بشيف خاص لتحضير وجبات الغداء للعائلة أو ترتيب عشاء مميز بجانب المسبح الخاص.

تجربة جديدة على مستوى الإسكندرية

وقال نهاد يوسل، المدير العام للفندق: «تمثل فللنا الشاطئية إضافة نوعية غير مسبوقة لمشهد الضيافة الفاخرة في الإسكندرية، حيث توفر لضيوفنا مستوى استثنائياً من الخصوصية والراحة والخدمات الراقية. ومنذ افتتاحها، تواصل الفلل استقبال الضيوف من مختلف أنحاء العالم، وقد حظيت بإشادات واسعة ومستويات عالية من الرضا من كل من اختبر هذه التجربة الفريدة، وهو ما يعكس التزامنا الدائم بتقديم تجارب إقامة استثنائية تلبي أعلى التوقعات وتفوقها».

وأضاف أن المساحات الداخلية والخارجية الواسعة، والتصميمات المستلهمة من البحر والشاطئ، إلى جانب الراحة والخدمة وكرم الضيافة، توفر للضيوف كل ما يحتاجون إليه للاستمتاع بأجمل الأوقات مع أسرهم وأحبائهم، وصنع ذكريات لا تُنسى على ساحل المتوسط.

عطلات عائلية في أجواء المنتجع الخاص

ولا تقتصر التجربة على الإقامة داخل الفيلا، إذ تتوفر مجموعة من الأنشطة التي تناسب مختلف أفراد الأسرة، من بينها ملاعب الأطفال والتنس وكرة اليد الشاطئية والنادي الصحي، فضلاً عن نشاط صيد السمك.

أما عشاق الرياضة واللياقة البدنية، فيمكنهم الاستفادة من فريق مدربي اللياقة لترتيب جلسات خاصة في حديقة الفيلا المطلة على البحر، إلى جانب ممارسة الرياضة على الشاطئ أو الاستمتاع بالهرولة الصباحية أمام مياه المتوسط.

وتمنح هذه الخيارات العائلات فرصة تصميم يومها وفق رغباتها، ما بين الاسترخاء في المسبح الخاص، والاستمتاع بالشاطئ والأنشطة الرياضية، أو قضاء الوقت في الحديقة بعيداً عن صخب المدينة.

ملاذ خاص للأزواج

وتوفر الفلل المكونة من غرفة نوم واحدة خياراً مناسباً للأزواج الباحثين عن الهدوء والخصوصية والأجواء الرومانسية، حيث تمتد أماكن الإقامة بمحاذاة الشاطئ، وتمنح ضيوفها فرصة الاستيقاظ على مشهد البحر المتوسط وأشعة الشمس المنعكسة على مياهه.

ويمكن للأزواج قضاء النهار في أجواء من الاسترخاء، وصولاً إلى أمسيات هادئة في الحديقة الخاصة، وسط أجواء تمنحهم مساحة من الخصوصية بعيداً عن صخب الحياة اليومية.

الإسكندرية... رفاهية البحر بروح عائلية

وبين تاريخ الإسكندرية الممتد عبر الحضارات وسحر البحر المتوسط، تقدم فلل فورسيزونز الإسكندرية سان ستيفانو مفهوماً للإجازة الشاطئية يقوم على الفخامة والخصوصية والراحة العائلية.

ومع المسابح الخاصة والحدائق الخلابة والإطلالات البحرية والمساحات الرحبة والشاطئ الخاص والخدمات الشخصية، تبرز الفلل بوصفها خياراً جديراً بالاهتمام للزوار من السعودية ودول الخليج الباحثين عن إقامة تجمع أجواء المنزل الخاص ورفاهية المنتجع الفاخر في قلب الإسكندرية.

وندعو ضيوفنا للاستفادة من عرض الفلل الحصري والحجز قبل نهاية أكتوبر (تشرين الأول) 2026 للاستمتاع بهذه التجربة الاستثنائية على شواطئ البحر الأبيض المتوسط.

عالم الاعمال

جناح «stc» في «ليب» يعزّز منظومة الذكاء الاصطناعي

الرئيس التنفيذي لمجموعة stc المهندس عليان الوتيد (الشرق الأوسط)
الرئيس التنفيذي لمجموعة stc المهندس عليان الوتيد (الشرق الأوسط)
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جناح «stc» في «ليب» يعزّز منظومة الذكاء الاصطناعي

الرئيس التنفيذي لمجموعة stc المهندس عليان الوتيد (الشرق الأوسط)
الرئيس التنفيذي لمجموعة stc المهندس عليان الوتيد (الشرق الأوسط)

مع انطلاق فعاليات مؤتمر ليب 2026 في مدينة الرياض تُبرز مجموعة stc الشريك الاستراتيجي للمؤتمر للعام الخامس على التوالي، دورها المحوري في تمكين التحول الرقمي وتسريع تبني التقنيات المتقدمة والذكية من خلال جناحها الذي يستعرض أحدث الحلول الرقمية، وبنيتها التحتية، وشبكاتها عالية الأداء، بما يدعم رقمنة القطاعات الحيوية والمشاريع الكبرى في المملكة.

وتأتي مشاركة المجموعة هذا العام في وقت تشهد فيه المملكة انتقالاً متسارعاً من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ، مدفوعة بمنظومة متكاملة تجمع بين البنية التحتية المتقدمة والاتصالات والحوسبة والكفاءات، بما يعزز قدرة المملكة على توظيف الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع وتحويل إمكاناته إلى تطبيقات وحلول عملية في مختلف القطاعات.

وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة stc المهندس عليان الوتيد خلال الجلسة الحوارية الرئيسية في المؤتمر أن «المملكة تشهد تحولاً متسارعاً في مجال الذكاء الاصطناعي»، موضحاً أن شراكة مجموعة stc مع «هيوماين» تركز على ثلاثة محاور رئيسية تشمل البنية التحتية لمراكز البيانات، والاتصال، والوصول إلى السوق. .

ولفت إلى أن المجموعة تعمل من خلال center3 على تطوير بنية تحتية متقدمة لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي بطاقة استيعابية تبدأ من 250 ميغاواط، بالتوازي مع توسيع شبكات الاتصال العالمية عبر الكابلات البحرية والشبكات الأرضية والأقمار الصناعية لربط مراكز الذكاء الاصطناعي في المملكة بالعالم.

وتقدم مجموعة stc خلال مشاركتها في «ليب 2026» عبر جناحها الخاص منظومة متكاملة من الحلول والتقنيات التي تعكس دورها في بناء البنية التحتية الرقمية للمستقبل، والاستفادة من شبكات الاتصال المتقدمة ومراكز البيانات والحوسبة لتلبية المتطلبات المتزايدة للاقتصاد الرقمي، إلى جانب توظيف قدراتها الرقمية في دعم المشاريع الوطنية الكبرى والقطاعات الحيوية.

كما تستعرض المجموعة إمكانات شبكاتها العالمية الممتدة عبر الكابلات البحرية والشبكات الأرضية والأقمار الصناعية، بما يعزز الربط بين المملكة ومختلف الأسواق العالمية، ويدعم متطلبات تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحوسبة المتقدمة التي تتطلب مستويات عالية من السعة والسرعة والموثوقية.

وتعكس مشاركة stc التزامها الدائم بدعم مسيرة التحول الرقمي في المملكة، من خلال الاستثمار في البنية التحتية والابتكار، وتطوير الحلول الرقمية، وتعزيز الشراكات مع الشركات العالمية والمحلية، بما يسهم في ترسيخ مكانة المملكة باعتبارها مركزاً عالمياً للتقنية والذكاء الاصطناعي.

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عالم الاعمال

«تحكم» راعٍ استراتيجي للذكاء الاصطناعي في «ليب 2026»

«تحكم» راعٍ استراتيجي للذكاء الاصطناعي في «ليب 2026»
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«تحكم» راعٍ استراتيجي للذكاء الاصطناعي في «ليب 2026»

«تحكم» راعٍ استراتيجي للذكاء الاصطناعي في «ليب 2026»

تشارك الشركة السعودية للتحكم التقني والأمني الشامل «تحكم» باعتبارها راعياً استراتيجياً للذكاء الاصطناعي في النسخة الخامسة من مؤتمر ليب 2026، تحت شعار «الذكاء الحضري لحياة أفضل»، والمقام في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات شمال مدينة الرياض، خلال الفترة من 31 أغسطس (آب) إلى 3 سبتمبر (أيلول) 2026.

وتجسد مشاركة «تحكم» رؤيتها للذكاء الحضري من خلال تجربة متكاملة تبدأ بممر ملهم يأخذ الزوار في رحلة تعريفية بمفهوم الذكاء الحضري، وكيفية توظيف التقنيات المتقدمة وذكاء البيانات والقدرات البشرية لفهم احتياجات الإنسان، وترجمتها إلى قرارات ذكية تُحدث أثراً مستداماً في المدن. كما تستعرض «تحكم» ضمن جناحها منظومة متكاملة من المنصات والحلول التي تغطي مجالات التنقلات الحضرية، والمجتمعات الحضرية، والأمانات الحضرية، بما يعكس تكامل منظومة الذكاء الحضري في دعم إدارة المدن لتحقيق الأثر والارتقاء بجودة الحياة.

وتستعرض «تحكم» أيضاً أحدث ابتكاراتها في الذكاء الاصطناعي وبراءات الاختراع التي تعكس قدراتها في البحث والتطوير، إلى جانب مجموعة من منتجاتها المتقدمة، من أبرزها Urban Agent، الذي يتميز بقدرته على فهم اللغة العربية بدقة عالية وتحليل استفسارات المستخدمين وتقديم ردود مخصصة، إضافة إلى تقنية Urban Reality التي تتيح محاكاة سيناريوهات واقعية لإدارة الحشود والطوارئ، بما يعزز دعم اتخاذ القرار والتدريب على الاستجابة بكفاءة.

وتسعى «تحكم» من خلال مشاركتها إلى إبراز دور الذكاء الحضري بوصفه ركيزة أساسية لتطوير المدن، عبر منظومة تعزز التكامل بين التقنية والبيانات والإنسان لتحقيق الأثر، مؤكدة التزامها بالابتكار وتطوير تقنيات وطنية تُسهم في تحقيق مستهدفات «رؤية السعودية 2030»، وتمكين مدن أكثر استدامة وجودة للحياة.

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