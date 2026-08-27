«stc» تستعرض قدراتها التقنية لربط قطاعات الاقتصاد السعودي في «ليب 2026»

تشارك مجموعة stc في مؤتمر «ليب 2026» بصفتها الشريك الاستراتيجي للحدث، للعام الخامس على التوالي، في خطوة تعكس استمرار حضور المجموعة في أحد أبرز التجمعات التقنية، بالتزامن مع توسع الاستثمارات الرقمية في السعودية وتسارع الاعتماد على التقنيات المتقدمة في القطاعات الاقتصادية والخِدمية.
وينطلق المؤتمر في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات في ملهم، خلال الفترة من 31 أغسطس (آب) الحالي إلى 3 سبتمبر (أيلول) المقبل، تحت شعار «نحو آفاق جديدة»، بمشاركة أكثر من 600 شركة ناشئة، و1000 متحدث وخبير، إلى جانب 1800 جهة عارضة من مختلف أنحاء العالم.
وتستعرض «stc»، خلال مشاركتها، مجموعة من الحلول الرقمية المتقدمة، والبنى التحتية الآمنة، وشبكات الاتصالات عالية الأداء، التي تستهدف دعم مسيرة التحول الرقمي في عدد من القطاعات الحيوية ومؤسسات القطاع العام والفعاليات الكبرى في السعودية.
كما تشارك المجموعة في عدد من الجلسات المدرَجة ضِمن برنامج المؤتمر لمناقشة مستقبل قطاع التقنية، واستعراض استراتيجيتها الرامية إلى تسريع وتيرة الابتكار في السعودية، من خلال الاستثمارات الموجّهة، في وقتٍ تشهد فيه السوق المحلية توسعاً في توظيف الحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والحوسبة السحابية في قطاعات متعددة.
ويضم جناح «stc» في المعرض مجموعة من التجارب التفاعلية التي تتيح للزوار التعرف عن قرب على الاستخدامات العملية لتقنيات المجموعة، وكيفية توظيفها في تطوير العمليات ورفع الكفاءة التشغيلية في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية والسياحة والرياضة والإنشاءات والعقارات.
وفي قطاع النقل والخدمات اللوجستية، تقدم المجموعة تصوراً مستقبلياً لـ«المركز اللوجستي المتكامل متعدد الوسائط» (Intermodal Mega Hub)، الذي يوضح كيفية الاستفادة من التقنيات الرقمية في تعزيز الترابط بين الموانئ والسكك الحديدية والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية والصناعية.
ويهدف التصور إلى إظهار الكيفية التي يمكن من خلالها تحويل الاستثمارات والبنى التحتية القائمة إلى منظومة أكثر ترابطاً وكفاءة، بما يسهم في تسريع تدفق البضائع، ورفع الكفاءة التشغيلية والطاقة الاستيعابية، وتعزيز جاهزية المنظومة اللوجستية في المملكة، في ظل التوسع الذي يشهده القطاع ودوره في دعم حركة التجارة وسلاسل الإمداد.
وفي قطاع السياحة، تستعرض المجموعة حزمة من الحلول التقنية التي تشمل الخرائط ثلاثية الأبعاد للجزر، وتجارب الزوار المخصصة، إلى جانب منصة العمليات الذكية «نيوكليوس» (Nucleus)، التي تستهدف تعزيز كفاءة العمليات وتحليل البيانات وأعمال الصيانة، وخدمة الموظفين والزوار في مختلف وجهات شركة البحر الأحمر الدولية.
وتسلط «stc» الضوء كذلك على حلول رقمية متقدمة موجهة إلى القطاع الرياضي، من بينها تقنيات الإدارة والتشغيل الذكي للملاعب، وتوظيف حلول إنترنت الأشياء لتعزيز الكفاءة والسلامة والأمن، إلى جانب تطوير تجربة الجماهير داخل المنشآت الرياضية.
وتشمل هذه الحلول تزويد الملاعب في مختلف أنحاء المملكة ببنية تحتية آمنة وقدرات سحابية تتيح دعم البث المباشر للمحتوى الرياضي بجودة عالية، في ظل ازدياد الاعتماد على البنية الرقمية في إدارة الأحداث والبطولات الرياضية الكبرى.
وتمتد الحلول إلى دعم الرياضيين والمواهب الناشئة، من خلال تطبيق لاكتشاف المواهب الوطنية، وأجهزة قابلة للارتداء، إضافة إلى حلول مؤتمتة تساعد على قياس أداء الرياضيين وتحليل البيانات المرتبطة بأدائهم، بما يدعم عملية اتخاذ القرارات والاستفادة من البيانات في تطوير المواهب.
أما في قطاع الإنشاءات والعقارات، فتقدم المجموعة منظومة متكاملة من الحلول الرقمية التي تغطي مختلف مراحل المشروع؛ بداية من مرحلة التخطيط والإعداد، مروراً بأعمال الإنشاء، وصولاً إلى إدارة المناطق والمجمعات العمرانية بعد اكتمال عمليات البناء.
وتشمل المنظومة تطبيق «كونتراكتور» (Contractor)، وحلول فحص امتثال المباني وإدارة المشاريع قبل بدء أعمال الإنشاء، إلى جانب تقنيات متابعة سير العمل في المشاريع، ومراقبة السلامة، وتعزيز التنسيق بين فِرق العمل في المواقع.
كما تتضمن حلولاً لإدارة المناطق والمجمعات العمرانية، بما يدعم العمليات التشغيلية وأعمال الصيانة بعد اكتمال البناء، ويسهم في تعزيز كفاءة إدارة الأصول والمنشآت والاستفادة من البيانات والتقنيات الرقمية طوال دورة حياة المشروع.
تأتي مشاركة «stc»، للعام الخامس على التوالي، في «ليب» في إطار توجه المجموعة نحو توسيع نطاق التعاون مع الشركات والمؤسسات التقنية محلياً ودولياً، ودعم الابتكار وتطوير الحلول الرقمية، بما يسهم في تعزيز نمو القطاع الرقمي بالسعودية واستدامته.
وتسعى المجموعة، من خلال حضورها في المؤتمر، إلى إبراز تطبيقات عملية للتقنيات الحديثة في قطاعات ترتبط بصورة مباشرة بمشروعات التحول الاقتصادي في المملكة، بالتزامن مع ازدياد الاعتماد على البنية التحتية الرقمية والبيانات والحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء في تطوير نماذج الأعمال ورفع كفاءة الخدمات.