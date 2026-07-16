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عالم الاعمال

السعودية: تخريج 1611 مختصاً في هندسة وصيانة الطائرات

تضمنت أول دفعة نسائية

جانب من الحفل (الشرق الأوسط)
جانب من الحفل (الشرق الأوسط)
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السعودية: تخريج 1611 مختصاً في هندسة وصيانة الطائرات

جانب من الحفل (الشرق الأوسط)
جانب من الحفل (الشرق الأوسط)

احتفت الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران في الرياض، برعاية وزير التعليم السعودي يوسف البنيان، بتخريج 1611 خريجاً وخريجة من دفعة العام التدريبي 2025 - 2026 في تخصصات هندسة وصيانة الطائرات، في خطوة تعزز جهود المملكة لتأهيل الكفاءات الوطنية المتخصصة لتلبية الطلب المتنامي في قطاع الطيران، وذلك بحضور عدد من الأمراء والمسؤولين والقيادات العسكرية والتنفيذية وممثلي شركات الطيران والصناعات المرتبطة به.

وشهد الحفل تخريج أول دفعة نسائية في تخصص هندسة وصيانة الطائرات، وضمت 48 خريجة، في محطة تعد تحولاً في مسار تمكين المرأة السعودية في التخصصات التقنية المتقدمة، وتوسع حضورها في أحد أكثر القطاعات نمواً على مستوى المملكة.

وسجلت الكلية نسبة توظيف بلغت 88 في المائة لخريجي الدفعة خلال ستة أشهر من التخرج، في مؤشر على مواءمة برامجها التدريبية مع احتياجات سوق العمل، وتعزيز الشراكة بين مؤسسات التدريب وقطاع الطيران.

وزير التعليم السعودي يوسف البنيان وعدد من المسؤولين في الحفل

وقال الرئيس التنفيذي لكليات التميز، المهندس أيمن بن مصطفى آل عبد الله، إن ما تحقق من نتائج يعكس الدعم الذي توليه القيادة السعودية لقطاعي التعليم والتدريب، وتمكين الكفاءات الوطنية في التخصصات النوعية، مشيراً إلى أن الكلية خرّجت منذ تأسيسها عام 2014 أكثر من 10 آلاف خريج وخريجة.

وأضاف أن ارتفاع معدلات التوظيف يؤكد ارتباط البرامج التدريبية باحتياجات القطاع، وقدرة الخريجين على المنافسة في التخصصات الفنية والمهنية التي يشهد الطلب عليها نمواً متسارعاً، مثمناً دعم الجهات الحكومية والعسكرية وشركات الطيران والصناعة في توفير فرص التدريب والتوظيف، بما يسهم في تحقيق مستهدفات «رؤية السعودية 2030».

من جانبه، أكد نائب الرئيس الأول للموارد البشرية والثقافة المؤسسية في «طيران الرياض»، نهار الجهني، خلال كلمة ألقاها نيابة عن شركاء الكلية، أهمية التكامل بين مؤسسات التدريب وشركات القطاع لإعداد الكفاءات الوطنية المتخصصة، مشيراً إلى أن الشركة تكفلت برعاية 27 متدربة ضمن أول دفعة نسائية في هندسة وصيانة الطائرات.

وأوضح الجهني أن هذه المبادرة تعكس التزام «طيران الرياض» بالاستثمار في المواهب الوطنية، ودعم تمكين المرأة السعودية في المهن التقنية، وبناء مسارات مهنية مستدامة تلبي احتياجات قطاع الطيران وتواكب خطط توسعه المستقبلية.

وتقدم الكلية برامج تدريبية متخصصة في هياكل الطائرات، والميكانيكا، وإلكترونيات الطيران، وصيانة الطائرات من دون طيار بمختلف مساراتها، ضمن منظومة تدريبية تجمع بين التأهيل النظري والتطبيق العملي، بهدف إعداد كوادر وطنية مؤهلة وفق متطلبات صناعة الطيران.

ويعكس حفل التخرج، حسب منظميه، تنامي التكامل بين منظومة التدريب وشركاء القطاع، بما يدعم تنمية القدرات البشرية، ويرفع جاهزية الكفاءات الوطنية، ويعزز تنافسية المملكة في قطاع الطيران والصناعات المرتبطة به.

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عالم الاعمال

إنجاز تاريخي للمرأة السعودية وقطاع الطوافة... تعيين أول امرأة في منصب العضو المنتدب

إنجاز تاريخي للمرأة السعودية وقطاع الطوافة... تعيين أول امرأة في منصب العضو المنتدب
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إنجاز تاريخي للمرأة السعودية وقطاع الطوافة... تعيين أول امرأة في منصب العضو المنتدب

إنجاز تاريخي للمرأة السعودية وقطاع الطوافة... تعيين أول امرأة في منصب العضو المنتدب

في خطوة غير مسبوقة، تولت ازدهار علاف منصب العضو المنتدب في شركة مطوفي حجاج الدول العربية (أشرقت)، لتصبح أول امرأة سعودية تتولى هذا المنصب القيادي في قطاع الطوافة والقطاعات الأخرى بما يعزز مسيرة تطوير منظومة الحج والعمرة، ويتماشى مع مستهدفات رؤية 2030 لتمكين المرأة السعودية، ويتشكل المجلس الانتقالي للشركة من ازدهار علاف عضواً منتدباً، والدكتور عبد الله نصير، ومحمد بن ذاكر خوج أعضاء للمجلس.

وأكدت ازدهار علاف أن أولويات المجلس في المرحلة المقبلة تتمثل في تطبيق معايير الحوكمة والشفافية والإفصاح لتعزيز الاستقرار المؤسسي، واعتماد معايير الترشح والانتخاب من الجمعية العامة، بصفتها السلطة العليا في الشركة، وتهيئة جميع المتطلبات النظامية والإدارية لإجراء انتخابات مجلس إدارة جديد وفق أفضل الممارسات والأطر النظامية، بما يضمن انتقالاً مؤسسياً منظماً يعزز ثقة المساهمين والاستدامة.

كما شددت على أن معايير النجاح واتخاذ القرار ستكون قائمة على المؤشرات والنتائج والأرقام، وفق مستهدفات زمنية واضحة، مع تقييم مستمر لمستوى الإنجاز، ما يضمن رفع كفاءة الأداء، وتعزيز جودة القرارات، وتحقيق أعلى درجات الانضباط المؤسسي لتعزيز مكانة أشرقت في خدمة ضيوف الرحمن، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن.

و أعربت علاف عن خالص شكرها وتقديرها لوزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، على تمكين المجلس الانتقالي من مباشرة مسؤولياته تجاه الشركة ومساهميها وعملائها، بما يعكس حرص الجهات الحكومية على دعم استقرار الكيانات الاقتصادية، وضمان استمرارية أعمالها خلال المرحلة الانتقالية، وذلك عقب اعتزال أغلبية أعضاء مجلس الإدارة السابق.

ويستند المجلس الانتقالي إلى خبرات قيادية وإدارية ومالية متنوعة، تتقدمها ازدهار علاف، التي تمتلك خبرة مهنية تمتد لأكثر من 20 عاماً في القطاعين المصرفي والإعلام الاقتصادي، إلى جانب تخصصها في الحوكمة والالتزام والشفافية، ورئاستها للجان التحول والاستثمار في مطوفي حجاج الدول العربية (أشرقت)، كما يضم الدكتور عبد الله بن عبدالقادر نصير، الخبير في إدارة الأعمال والتنمية المستدامة وتطوير وتمويل المشاريع، وإدارة المبادرات الاستراتيجية والتحول المؤسسي. وأيضاً محمد خوج، الذي يمتلك خبرة تتجاوز 30 عاماً في الحوكمة والإدارة المالية إعادة الهيكلة، والتحول المؤسسي، وشغل عدداً من المناصب القيادية والاستشارية في القطاعين العام والخاص.

عالم الاعمال

«إكسيد VX» تعيد تعريف مفهوم القيادة العائلية الفاخرة في السعودية بتقنيات ذكية وأداء متطور

«إكسيد VX» تعيد تعريف مفهوم القيادة العائلية الفاخرة في السعودية بتقنيات ذكية وأداء متطور
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«إكسيد VX» تعيد تعريف مفهوم القيادة العائلية الفاخرة في السعودية بتقنيات ذكية وأداء متطور

«إكسيد VX» تعيد تعريف مفهوم القيادة العائلية الفاخرة في السعودية بتقنيات ذكية وأداء متطور

تواصل «إكسيد VX» ترسيخ مكانتها في سوق السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV) الفاخرة، من خلال تقديم تجربة قيادة متكاملة تجمع بين الأداء القوي، والتكنولوجيا الذكية، ومستويات متقدمة من الراحة والأمان، لتلبي تطلعات العائلات العصرية الباحثة عن سيارة تجمع بين الفخامة والاعتمادية في مختلف الاستخدامات اليومية والرحلات الطويلة.

وتتوفر «إكسيد VX» في السعودية عبر شركة محركات الإرث العربي، إحدى شركات الغرير والوكيل المعتمد لعلامة «إكسيد»، والتي تواصل تعزيز حضور العلامة التجارية بالسوق السعودية، من خلال توفير أحدث الطرازات وخدمات متكاملة تلبي احتياجات العملاء.

ويعكس التصميم الخارجي للسيارة شخصية تجمع بين القوة والرقي، بفضل الواجهة الأمامية الجريئة، والمصابيح الأمامية بتقنية LED، والخطوط الانسيابية التي تمنح السيارة حضوراً مميزاً على الطريق، في حين توفر المقصورة الداخلية بيئة رحبة تتسع لثلاثة صفوف من المقاعد، مع استخدام خامات فاخرة وتشطيبات عالية الجودة تمنح جميع الركاب مستويات استثنائية من الراحة.

وتعتمد السيارة على محرك 2.0 لتر TGDI يولّد قوة 261 حصاناً، وعزم دوران يبلغ 400 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، إلى جانب نظام دفع رباعي يعزز الثبات والأداء في مختلف ظروف القيادة، ليمنح السائق تجربة قيادة تجمع بين السلاسة والقوة.

كما تزخر المقصورة بمجموعة واسعة من أحدث التقنيات الذكية، تشمل شاشة معلومات وترفيه قياس 15.6 بوصة، ولوحة عدادات رقمية قياس 12.3 بوصة، وشاشة مستقلة للراكب الأمامي بالمقاس نفسه، مع دعم Apple CarPlay وAndroid Auto، وشاحن لا سلكي للهواتف الذكية، ونظام الذكاء الاصطناعي Lion 5.0، بالإضافة إلى شاشة عرض المعلومات على الزجاج الأمامي (HUD)، بما يوفر تجربة رقمية متطورة وسهلة الاستخدام.

وفي مجال السلامة، تأتي «إكسيد VX» مزوّدة بحزمة متقدمة من أنظمة مساعدة السائق، تشمل نظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ، ونظام المحافظة على المسار، ومراقبة النقطة العمياء، ومساعد القيادة في الازدحام، وكاميرا بانورامية بزاوية 540 درجة، إلى جانب نظام المساعدة على الركن الأوتوماتيكي، بما يعزز مستويات الحماية والثقة أثناء القيادة.

وتجسد «إكسيد VX» رؤية العلامة التجارية في تقديم مفهوم متطور للتنقل الذكي، من خلال الجمع بين التصميم العصري، والأداء القوي، والتقنيات الحديثة، لتوفر تجربة قيادة فاخرة تناسب العائلات، كما تلبي تطلعات الشباب الباحثين عن سيارة تجمع بين الأناقة، والابتكار، والاعتمادية.

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السيارات السعودية
عالم الاعمال

«رافلز جدة» يفتتح أبوابه ليقدم مفهوماً جديداً للضيافة الفاخرة على كورنيش البحر الأحمر

«رافلز جدة» يفتتح أبوابه ليقدم مفهوماً جديداً للضيافة الفاخرة على كورنيش البحر الأحمر
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«رافلز جدة» يفتتح أبوابه ليقدم مفهوماً جديداً للضيافة الفاخرة على كورنيش البحر الأحمر

«رافلز جدة» يفتتح أبوابه ليقدم مفهوماً جديداً للضيافة الفاخرة على كورنيش البحر الأحمر

أعلن فندق رافلز جدة افتتاح أبوابه رسمياً، ليقدم تجربة ضيافة فاخرة تمزج بين الأناقة العصرية وأصالة التراث الحجازي، في خطوة تعزز مكانة مدينة جدة كواحدة من أبرز الوجهات السياحية والترفيهية في السعودية، تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتطوير قطاع السياحة والضيافة.

يقع الفندق على كورنيش جدة بإطلالات بانورامية مباشرة على البحر الأحمر، ويجمع في تصميمه بين الطابع المعماري المعاصر والعناصر المستوحاة من الهوية الحجازية، ليمنح الضيوف تجربة إقامة استثنائية تعكس تاريخ المدينة العريق وروحها الحديثة.

كما يضم الفندق أول مشروع لـ«رافلز ريزيدنسز» في السعودية، بما يعزز مفهوم الإقامة الفاخرة على الواجهة البحرية. ويقدم رافلز جدة تجربة متكاملة تجمع بين الإقامة الراقية، والمطاعم العالمية، والمرافق الصحية والترفيهية، إلى جانب مساحات مخصصة للاجتماعات والفعاليات الاجتماعية وحفلات الزفاف، ليصبح وجهة متكاملة لرجال الأعمال والسياح والعائلات على حد سواء.

كما يضم مجموعة من الوجهات المتخصصة في فنون الطهي بإشراف طهاة عالميين، تقدم تجارب مستوحاة من المطبخين الأوروبي والآسيوي، مع مفهوم مبتكر للمشروبات الخالية من الكحول. ويتميز الفندق أيضاً بمركز متكامل للسبا والعافية يضم مرافق منفصلة للرجال والسيدات، تشمل الحمام المغربي، وغرف العلاج، والساونا، وغرف البخار، وبرامج صحية متخصصة، إلى جانب مركز للياقة البدنية يعمل على مدار الساعة، بما يوفر تجربة متكاملة للاسترخاء والعناية بالصحة.

ويعكس تصميم الفندق ارتباطه الوثيق بمدينة جدة، حيث استُلهمت تفاصيله الداخلية من العمارة الحجازية التقليدية، بما في ذلك المشربيات والزخارف المحلية، إضافة إلى مجموعة فنية تضم أعمالاً لفنانين سعوديين ومصورين من جدة، بما يعزز الهوية الثقافية للمكان ويمنح الضيوف تجربة تجمع بين الفن والتراث والضيافة الراقية.

وأكد فريدريك بلومكفيست، المدير العام لفندق رافلز جدة، أن الفندق يمثل إضافة نوعية لقطاع الضيافة الفاخرة في السعودية، ويجسد رؤية علامة «رافلز» في تقديم خدمات شخصية راقية وتجارب استثنائية ترتكز على الجودة والابتكار والاهتمام بأدق التفاصيل.

وأوضح أن الفندق يهدف إلى أن يكون وجهة مفضلة للزوار من داخل السعودية وخارجها، من خلال توفير تجربة ضيافة عالمية تعكس أصالة جدة ومكانتها كعروس البحر الأحمر. ويعزز افتتاح رافلز جدة مكانة المدينة على خريطة السياحة العالمية، من خلال تقديم مفهوم جديد للضيافة الفاخرة يجمع بين التراث المحلي، والتصميم المعاصر، والخدمات الشخصية الراقية، ليشكل وجهة جديدة لعشاق الفخامة والتميز على ساحل البحر الأحمر

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