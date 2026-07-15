إنجاز تاريخي للمرأة السعودية وقطاع الطوافة... تعيين أول امرأة في منصب العضو المنتدب

في خطوة غير مسبوقة، تولت ازدهار علاف منصب العضو المنتدب في شركة مطوفي حجاج الدول العربية (أشرقت)، لتصبح أول امرأة سعودية تتولى هذا المنصب القيادي في قطاع الطوافة والقطاعات الأخرى بما يعزز مسيرة تطوير منظومة الحج والعمرة، ويتماشى مع مستهدفات رؤية 2030 لتمكين المرأة السعودية، ويتشكل المجلس الانتقالي للشركة من ازدهار علاف عضواً منتدباً، والدكتور عبد الله نصير، ومحمد بن ذاكر خوج أعضاء للمجلس.

وأكدت ازدهار علاف أن أولويات المجلس في المرحلة المقبلة تتمثل في تطبيق معايير الحوكمة والشفافية والإفصاح لتعزيز الاستقرار المؤسسي، واعتماد معايير الترشح والانتخاب من الجمعية العامة، بصفتها السلطة العليا في الشركة، وتهيئة جميع المتطلبات النظامية والإدارية لإجراء انتخابات مجلس إدارة جديد وفق أفضل الممارسات والأطر النظامية، بما يضمن انتقالاً مؤسسياً منظماً يعزز ثقة المساهمين والاستدامة.

كما شددت على أن معايير النجاح واتخاذ القرار ستكون قائمة على المؤشرات والنتائج والأرقام، وفق مستهدفات زمنية واضحة، مع تقييم مستمر لمستوى الإنجاز، ما يضمن رفع كفاءة الأداء، وتعزيز جودة القرارات، وتحقيق أعلى درجات الانضباط المؤسسي لتعزيز مكانة أشرقت في خدمة ضيوف الرحمن، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن.

و أعربت علاف عن خالص شكرها وتقديرها لوزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، على تمكين المجلس الانتقالي من مباشرة مسؤولياته تجاه الشركة ومساهميها وعملائها، بما يعكس حرص الجهات الحكومية على دعم استقرار الكيانات الاقتصادية، وضمان استمرارية أعمالها خلال المرحلة الانتقالية، وذلك عقب اعتزال أغلبية أعضاء مجلس الإدارة السابق.

ويستند المجلس الانتقالي إلى خبرات قيادية وإدارية ومالية متنوعة، تتقدمها ازدهار علاف، التي تمتلك خبرة مهنية تمتد لأكثر من 20 عاماً في القطاعين المصرفي والإعلام الاقتصادي، إلى جانب تخصصها في الحوكمة والالتزام والشفافية، ورئاستها للجان التحول والاستثمار في مطوفي حجاج الدول العربية (أشرقت)، كما يضم الدكتور عبد الله بن عبدالقادر نصير، الخبير في إدارة الأعمال والتنمية المستدامة وتطوير وتمويل المشاريع، وإدارة المبادرات الاستراتيجية والتحول المؤسسي. وأيضاً محمد خوج، الذي يمتلك خبرة تتجاوز 30 عاماً في الحوكمة والإدارة المالية إعادة الهيكلة، والتحول المؤسسي، وشغل عدداً من المناصب القيادية والاستشارية في القطاعين العام والخاص.