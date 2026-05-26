«موفنبيك الرياض» يحتفي بعيد الأضحى بـ«برانش» فاخر وتجارب عائلية استثنائية وعروض إقامة حصرية

أعلن فندق «موفنبيك الرياض» عن إطلاق برنامجه الاحتفالي الخاص بعيد الأضحى المبارك، مقدماً تجربة متكاملة تجمع بين الضيافة الفاخرة والأجواء العائلية الدافئة، عبر باقة من الفعاليات والعروض المصممة خصيصاً لإحياء روح المناسبة وتعزيز لحظات اللقاء والتواصل بين أفراد الأسرة.

ويقدّم الفندق بهذه المناسبة تجربة «برانش» عيد الأضحى، التي تجمع بين محطات الطهو الحي، والأطباق المحلية والعالمية، وتشكيلة متنوعة من الحلويات والمشروبات، ضمن أجواء احتفالية تمتد بين المساحات الداخلية الأنيقة والمرافق المفتوحة، بما يوفّر تجربة ضيافة متكاملة للضيوف خلال عطلة العيد.

كما تشمل التجربة أنشطة مخصصة للأطفال والعائلات، تتضمن «نادي الأطفال»، والرسم على الوجوه، والأنشطة الإبداعية والترفيهية، بما يعزز من تجربة العائلة ويمنح جميع أفرادها مساحة للاحتفال والاستمتاع.

وقال جورج جانشف، المدير العام لفندق «موفنبيك الرياض»: «يشكّل عيد الأضحى مناسبة استثنائية تحمل في جوهرها معاني التقارب والكرم والاحتفاء بالأسرة، ومن هذا المنطلق حرصنا في (موفنبيك الرياض) على تصميم تجربة متكاملة تتجاوز مفهوم الضيافة التقليدية، لتمنح ضيوفنا لحظات أصيلة تجمع بين الفخامة ودفء اللقاءات العائلية. لقد عملت فرقنا بعناية على إعداد كل تفاصيل الاحتفال؛ بدءاً من الأجواء والزينة، وصولاً إلى التجارب الغذائية والأنشطة العائلية، لنقدّم تجربة تعكس روح العيد وتترك ذكريات مميزة لدى ضيوفنا».

وأضاف جانشف: «نسعى دائماً إلى أن يكون (موفنبيك الرياض) وجهة تجمع العائلات خلال المناسبات الكبرى، ولذلك صممنا عروض هذا العام لتمنح الضيوف فرصة الاستمتاع بعطلة عيد متكاملة، سواء عبر تجربة الـ(برانش) الاحتفالي، ومن خلال عروض الإقامة الحصرية، التي تتيح لهم قضاء أيام العيد في أجواء تجمع الراحة والخصوصية والخدمة الراقية».

ويُقدَّم «برانش» عيد الأضحى بسعر 299 ريالاً سعودياً للفرد شاملاً الضريبة، مع عروض مخصصة للعائلات، تشمل عرض «احجز لثلاثة من البالغين والرابع ضيفنا»، إضافة إلى دخول مجاني للأطفال دون السادسة، وخصم بنسبة 50 في المائة للأطفال حتى سن الـ12.

كما يتيح الفندق للضيوف الاستفادة من عروض الإقامة ضمن حملة «Accor Mid-Year Sale» التي تشمل خصومات تصل إلى 25 في المائة على الإقامة وفق الشروط والأحكام، بما يمنح الزوار فرصة الاستمتاع بعطلة عيد متكاملة في قلب العاصمة.

ويقع «موفنبيك الرياض» على «الدائري الشمالي - مخرج 4»، ويتميز بموقعه الحيوي، وخيارات الإقامة العائلية الواسعة، وخدماته المصممة لتوفير أعلى مستويات الراحة والخصوصية، ليشكّل وجهة مثالية للاحتفال بعيد الأضحى المبارك.