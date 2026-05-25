«روبلوكس»: الشباب السعودي يشارك في صناعة المستقبل عبر «اقتصاد المبدعين» والذكاء الاصطناعي

في وقت تسارع فيه السعودية الخطى نحو بناء اقتصاد رقمي قائم على الابتكار، كشفت مسابقة «التعلّم عبر اللعب» عن جيل جديد من الطلاب السعوديين الذين لا يكتفون باستهلاك التقنية، بل يسعون إلى صناعة محتواها وتطوير أدواتها التعليمية بأنفسهم، عبر تصميم ألعاب رقمية تمزج بين الترفيه والمعرفة.

وقالت شركة «روبلوكس» إن «المسابقة تعكس بوضوح قدرة منصتها على إلهام الطلاب للإبداع واكتساب مهارات أساسية؛ قد تقودهم إلى مسارات مهنية مستقبلية في مجالات التقنية والهندسة والتصميم والذكاء الاصطناعي»، مؤكدة أن «دمج تطوير الألعاب ضمن المناهج التعليمية في السعودية يمثّل خطوة تأسيسية نحو بناء اقتصاد قائم على صناعة المبدعين».

وأوضح الدكتور آدم سيلدو، المدير الأول لسياسات التعليم في «روبلوكس»، أن الشركة عملت بالتعاون مع «مجموعة سافي للألعاب» ووزارة التعليم السعودية على إطلاق النسخة الأولى من البرنامج، مشيراً إلى أن «حجم المشاركة (الاستثنائي) يعكس تعطش الشباب السعودي إلى دخول (اقتصاد المبدعين)؛ عندما تتوافر لهم الأدوات والمنصات المناسبة».

وأضاف أن أكثر من 719 ألف طالب وطالبة شاركوا في المسابقة، قدموا ما يزيد على 155 ألف فكرة لتصميم ألعاب تعليمية، لافتاً إلى أن بيانات عام 2025 أظهرت ارتفاع عدد المطورين السعوديين الذين يحققون دخلاً فعلياً عبر منصة «روبلوكس» بنسبة 59 في المائة على أساس سنوي.

ورأى سيلدو أن الاستثمار الحكومي في قطاع الألعاب، إلى جانب المواهب التي أظهرتها المسابقة، يؤكدان أن الشباب السعودي «لا ينتظر المستقبل، بل يشارك فعلياً في تشكيل الاقتصاد الرقمي العالمي».

وكانت «روبلوكس»، وضمن إطار مساعيها المستمرة لإتاحة تجربة تطوير الألعاب للجميع، وقّعت في وقت سابق من هذا العام اتفاقية شراكة مع «مجموعة سافي» لدعم النسخة الأولى من مسابقة «التعلّم عبر اللعب» في المملكة، التي تستهدف طلاب المدارس في المنطقة.

واختُتمت فعاليات المسابقة هذا الأسبوع بفوز فريق «قلتش: تفاعلات موازية» من «مدرسة الأندلس الثانوية»، عن مشروع لعبة تعليمية تستهدف تطوير مهارات مادة الكيمياء. وذكرت الشركة أنها ستتولى تطوير اللعبة الفائزة وتحويلها تجربةً تعليمية متكاملة، وإتاحتها للمتعلمين حول العالم عبر منصة التعليم التابعة لها، التي استقطبت أكثر من 64 مليون زيارة منذ إطلاقها في يوليو (تموز) 2025.

وأقيمت المسابقة بدعم من وزارة التعليم السعودية، بوصفها مبادرة وطنية تهدف إلى تعريف الطلاب بعالم تطوير الألعاب ضمن رحلتهم التعليمية، حيث شاركت فرق من طلاب المرحلة الثانوية بمفاهيم لألعاب تجمع بين التعليم والتفاعل الرقمي.

وعلى مدى الأشهر الماضية، طوّرت «روبلوكس» نماذج أولية قابلة للتجربة لأفضل 10 أفكار مشاركة، تنوعت موضوعاتها بين الكهرباء والطب والكيمياء والهندسة وعلم الأرصاد الجوية، إلى جانب موضوعات تاريخية، من بينها «قصة الملكة زنوبيا» التي تحدّت الإمبراطورية الرومانية وأسست مملكة تدمر.

وفي المرحلة النهائية، عرضت الفرق المتأهلة مشروعاتها أمام لجنة تحكيم ضمّت ممثلين عن «روبلوكس» و«ستير استوديوز» و«وارب زون غيمينغ»، قبل الإعلان عن فوز فريق «قلتش: تفاعلات موازية» بالمركز الأول.

وأكدت الشركة أن جميع التجارب التعليمية المشاركة، بما في ذلك النماذج الأولية والنسخة النهائية من اللعبة الفائزة، ستُعرض عبر منصة التعليم الخاصة بها ضمن قسم مخصص للمشروعات التي يطورها الطلاب.

وأعربت «روبلوكس» عن أملها في أن تكون التجربة نقطة انطلاق لإعداد جيل جديد من مطوري الألعاب الإلكترونية في السعودية.