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دراسة: زراعة الرئة لبعض مرضى السرطان في مرحلة متأخرة قد تنقذ الحياة

يعتمد تشخيص سرطان الرئة عادة على الأشعة المقطعية لتحديد مرحلة تقدّمه (جامعة أبردين)
يعتمد تشخيص سرطان الرئة عادة على الأشعة المقطعية لتحديد مرحلة تقدّمه (جامعة أبردين)
  • شيكاغو: «الشرق الأوسط»
TT
  • شيكاغو: «الشرق الأوسط»
TT

دراسة: زراعة الرئة لبعض مرضى السرطان في مرحلة متأخرة قد تنقذ الحياة

يعتمد تشخيص سرطان الرئة عادة على الأشعة المقطعية لتحديد مرحلة تقدّمه (جامعة أبردين)
يعتمد تشخيص سرطان الرئة عادة على الأشعة المقطعية لتحديد مرحلة تقدّمه (جامعة أبردين)

تتحدى نتائج دراسة جديدة التوجيهات الصادرة منذ فترة طويلة بأن مرضى سرطان الرئة في المرحلة الرابعة يجب ألا يخضعوا لعملية زراعة رئة، وذلك بالنسبة لفئة معينة على الأقل من المرضى.

ومن خلال متابعة بالغين مصابين بسرطان رئة في مرحلة متأخرة يقتصر على الرئتين والذين نفدت خيارات العلاج المتاحة لهم، وجد الأطباء أن زراعة الرئة ارتبطت بمعدلات بقاء على قيد الحياة أفضل بكثير مقارنة بالعلاج الطبي وحده.

وجاء في الدراسة التي نشرت في دورية الجمعية الطبية الأميركية جاما أن 17 من هؤلاء المرضى خضعوا لعملية زرع رئة، بينما تلقى 81 مريضاً العلاج الطبي وحده.

وبعد مرور عام، كان كل المرضى الذين خضعوا لعملية الزرع على قيد الحياة مقارنة بأقل من نصف المرضى المصابين بنفس نوع السرطان وتلقوا علاجات طبية.

سرطان الرئة يتميز بسرعة نموه وانتشاره إلى أعضاء أخرى بالجسم (جامعة ميامي)

وأشار الباحثون إلى أن سرطان الرئة في المرحلة الرابعة عادة ما ينتشر خارج الرئتين، لكن المرضى في هذه الدراسة ينتمون إلى فئة لا ينتشر فيها السرطان خارج الرئتين حتى مع تطور المرض إلى مرحلة الفشل التنفسي.

ولا يكون السبب المباشر للوفاة في الغالب هو انتشار السرطان في الجسم، وإنما فشل الرئتين المصابتين بالمرض في أداء مهامهما.

وقال الدكتور أنكيت بهارات من مركز نورث ويسترن ميديسين في شيكاغو، وهو المعد الرئيسي للدراسة: «يغير هذا العمل تصورنا لمجموعة مختارة بعناية من المرضى كان ينظر إليهم في السابق على أنهم خارج نطاق التدخل العلاجي».

كما أن معدل البقاء على قيد الحياة لمدة عام واحد، والذي بلغ 100 في المائة بين مرضى السرطان، كان أعلى من المعدل البالغ 88 في المائة بين المرضى الذين خضعوا للزراعة لأسباب تقليدية، مما يشير إلى أن زراعة رئة في بعض مرضى السرطان في مراحل متقدمة لا تمثل إهداراً للأعضاء المتبرع بها والتي يوجد فيها نقص.

وأضاف بهارات في بيان: «عندما يثبت بشكل قاطع أن السرطان مقتصر على الرئتين، وعندما تستنفد العلاجات العادية، وعندما تصبح الرئتان نفسهما العضو الذي يحد من الحياة، قد توفر الزراعة مساراً جديداً للمضي قدماً».

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انخفاض مستويات هرمون الذكورة لدى الرجال (رويترز)
انخفاض مستويات هرمون الذكورة لدى الرجال (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
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  • لندن: «الشرق الأوسط»
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دراسة: انخفاض مستويات هرمون الذكورة لدى الرجال إلى النصف خلال 5 عقود

انخفاض مستويات هرمون الذكورة لدى الرجال (رويترز)
انخفاض مستويات هرمون الذكورة لدى الرجال (رويترز)

حذّرت دراسة علمية جديدة من تراجع لافت في متوسط مستويات هرمون التستوستيرون لدى الرجال خلال العقود الخمسة الماضية، في تطور يرى باحثون أنه قد يُشكّل مؤشراً إضافياً على أزمة متنامية تمس صحة الرجال وخصوبتهم حول العالم، وسط تزايد المخاوف من تأثير أنماط الحياة الحديثة والعوامل البيئية، وفقاً لصحيفة «إندبندنت».

ويُعد هرمون التستوستيرون حجر الأساس في الصحة الإنجابية لدى الرجال، إذ لا يقتصر دوره على إنتاج الحيوانات المنوية وتنظيم الرغبة الجنسية، بل يمتد تأثيره إلى الحفاظ على الكتلة العضلية وكثافة العظام، وتنظيم عمليات الأيض، ودعم مستويات الطاقة، والاستقرار النفسي والمزاج.

واعتمدت الدراسة على مراجعة منهجية لست دراسات طويلة الأمد تناولت مستويات الهرمون لدى الرجال، وشملت بيانات نحو 118 ألفاً و600 رجل، جُمعت بين عامي 1972 و2019 في 5 دول هي: الولايات المتحدة، وإسرائيل، والبرازيل، وفنلندا، والدنمارك.

وأظهرت النتائج أن متوسط مستويات التستوستيرون لدى الرجال في عام 2019 انخفض بأكثر من 50 في المائة مقارنةً بعام 1972. كما رصد الباحثون مؤشرات متشابهة على انخفاض الهرمون في جميع الدراسات التي شملها التحليل، ما يُعزز فرضية أن التراجع يمثل اتجاهاً مستمراً، وليس تغيراً عارضاً أو نتيجة اختلاف طرق القياس.

وقال الباحثون، بقيادة هاغاي ليفين من كلية براون للصحة العامة في الجامعة العبرية هداسا في إسرائيل، إن متوسط الانخفاض منذ عام 1979 بلغ نحو 54 في المائة، مشيرين إلى أن وتيرة التراجع تسارعت بصورة ملحوظة منذ مطلع الألفية الجديدة.

ووفقاً للدراسة، فإن مستويات التستوستيرون تتراجع بمعدل يقارب واحداً في المائة سنوياً، وهو معدل يصفه الباحثون بأنه مقلق، لما قد يحمله من انعكاسات بعيدة المدى على الصحة العامة والقدرة الإنجابية.

ويرى الباحثون أن السمنة وداء السكري قد يكونان من أبرز العوامل المرتبطة بهذا الانخفاض. فمع تراكم الدهون في الجسم يتحول جزء من هرمون التستوستيرون إلى هرمون الإستروجين، ما يؤدي إلى تراجع مستوياته، كما أن مقاومة الإنسولين والارتفاع المزمن في مستويات السكر في الدم قد يؤثران في وظائف منطقتي تحت المهاد والغدة النخامية في الدماغ، المسؤولتين عن تنظيم إنتاج الهرمون.

ولم تستبعد الدراسة دور العوامل البيئية، إذ يشتبه الباحثون في أن المواد الكيميائية المسببة لاختلال عمل الهرمونات الموجودة في بعض المنتجات المنزلية، بما في ذلك ما يُعرف بـ«المواد الكيميائية الأبدية»، قد تُسهم في هذا التراجع، إلى جانب عوامل أخرى ما زالت قيد البحث.

وتأتي هذه النتائج لتدعم دراسة سابقة أجراها الفريق البحثي نفسه، خلصت إلى انخفاض حاد في أعداد الحيوانات المنوية لدى الرجال خلال العقود الأربعة الماضية، الأمر الذي يُعزز المخاوف بشأن تراجع مؤشرات الصحة الإنجابية لدى الذكور عالمياً.

وفي المقابل، حذّر الخبراء من اللجوء إلى مكملات التستوستيرون بوصفها حلّاً عامّاً، موضحين أن استخدامها من دون حاجة طبية قد يؤدي إلى تثبيط الإنتاج الطبيعي للهرمون؛ لأن الدماغ يستجيب لوجود مستويات مرتفعة منه بإيقاف الإشارات المحفزة لإنتاجه.

وعُرضت الدراسة، التي تحمل عنوان «الاتجاهات الزمنية في مستويات التستوستيرون الكلي والحر (1972 - 2019): مراجعة منهجية وتحليل لاتجاهات التغير»، خلال المؤتمر السنوي للجمعية الأوروبية للتكاثر البشري وعلم الأجنة، الذي استضافته لندن، إلا أنها لم تخضع بعد لمراجعة الأقران، وهو ما يعني أن نتائجها لا تزال أولية وتحتاج إلى مزيد من التدقيق العلمي قبل اعتمادها بصورة نهائية.

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الصحة دراسة
صحتك

ما كمية مشروب الطاقة التي يمكن تناولها بأمان يومياً؟

توصي «إدارة الغذاء والدواء الأميركية» بألا يتجاوز معظم البالغين الأصحاء 400 ملغ من الكافيين يومياً (بيكسلز)
توصي «إدارة الغذاء والدواء الأميركية» بألا يتجاوز معظم البالغين الأصحاء 400 ملغ من الكافيين يومياً (بيكسلز)
  • بيروت: «الشرق الأوسط»
TT
  • بيروت: «الشرق الأوسط»
TT

ما كمية مشروب الطاقة التي يمكن تناولها بأمان يومياً؟

توصي «إدارة الغذاء والدواء الأميركية» بألا يتجاوز معظم البالغين الأصحاء 400 ملغ من الكافيين يومياً (بيكسلز)
توصي «إدارة الغذاء والدواء الأميركية» بألا يتجاوز معظم البالغين الأصحاء 400 ملغ من الكافيين يومياً (بيكسلز)

قد لا توجد توصية موحّدة تحدد عدداً ثابتاً من مشروبات الطاقة يمكن تناوله يومياً، لأن كمية الكافيين تختلف كثيراً بين منتج وآخر. لكن، ينبغي التركيز على إجمالي الكافيين المستهلك خلال اليوم، لا على عدد العبوات فقط، وفق موقع «فيري ويل هيلث» الطبي.

400 ملغ حد يومي للبالغين الأصحاء

توصي «إدارة الغذاء والدواء الأميركية» بألا يتجاوز معظم البالغين الأصحاء 400 ملغ من الكافيين يومياً. ويشمل ذلك الكافيين الموجود في القهوة والشاي والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة.

كما يجب الانتباه إلى حجم الحصة، إذ قد تحتوي عبوة صغيرة مركّزة على كمية كافيين مماثلة لعبوة كبيرة، فيما تضم بعض العلب أكثر من حصة واحدة. ويُعد تناول مشروب طاقة من حين إلى آخر مقبولاً عادةً لدى الشخص السليم، لكن الاستهلاك المتكرر أو المفرط قد يزيد خطر الأعراض الجانبية.

وقد يؤدي الإفراط في الكافيين إلى الرجفة، وخفقان القلب، والتوتر، واضطرابات المعدة، وارتفاع ضغط الدم، وصعوبة النوم. وفي الحالات الشديدة، قد يسبب الجفاف، واختلال الأملاح، ومشكلات في الكلى، وتشنجات، واضطرابات في نظم القلب.

قد يؤدي الإفراط في الكافيين إلى الرجفة وخفقان القلب والتوتر واضطرابات المعدة وارتفاع ضغط الدم وصعوبة النوم (بيكسلز)

فئات يُنصح بأن تتجنبها

لا تقتصر مخاطر مشروبات الطاقة على الكافيين، إذ قد تحتوي أيضاً على الغوارانا والتورين والجينسنغ والسكريات المضافة ومحفزات أخرى.

ويُنصح الأشخاص المصابون بارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب بتجنبها، كما ينبغي للحامل والمرضع الحد منها أو الامتناع عنها. وقد تتفاعل أيضاً مع بعض الأدوية أو تفاقم اضطرابات صحية معينة. أما الأطفال والمراهقون، فتوصي الأكاديمية الأميركية لطب الأطفال بعدم تناولهم مشروبات الطاقة إطلاقاً.

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دراسة: الرجال يكتشفون السرطان في مراحل متأخرة مقارنة بالنساء

طاقم طبي يُجري جلسة علاج إشعاعي بمركز للسرطان في روما (أرشيفية - رويترز)
طاقم طبي يُجري جلسة علاج إشعاعي بمركز للسرطان في روما (أرشيفية - رويترز)
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
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  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
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دراسة: الرجال يكتشفون السرطان في مراحل متأخرة مقارنة بالنساء

طاقم طبي يُجري جلسة علاج إشعاعي بمركز للسرطان في روما (أرشيفية - رويترز)
طاقم طبي يُجري جلسة علاج إشعاعي بمركز للسرطان في روما (أرشيفية - رويترز)

أظهرت دراسة أميركية أنه عادة ما يتم اكتشاف إصابة الرجال بالسرطان في مراحل متأخرة مقارنة بالنساء، وهو ما قد يساعد في تفسير الفجوة بين الجنسين في نتائج العلاج، إذ إن فرص الشفاء والتعافي تتقلص كلما تم اكتشاف السرطان في مرحلة أكثر تقدماً.

واستندت الدراسة إلى مراجعة أكثر من 2.4 مليون حالة إصابة بالسرطان شخصت بين عامي 2015 و2022، وحدد الباحثون 16 نوعاً من السرطان كان الرجال فيها أكثر عرضةً بكثير من النساء للتشخيص بعد انتشار المرض إلى عقد ليمفاوية مجاورة لبؤر بداية المرض، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

ووجدت الدراسة المنشورة في مجلة «علم الأوبئة السرطانية والمؤشرات الحيوية والوقاية» أن احتمال تشخيص الرجال بالسرطان في هذه المرحلة من الانتشار يزيد 151 في المائة في سرطان اللسان، و93 في المائة في سرطان الغدد اللعابية، و80 في المائة في سرطان البلعوم، و74 في المائة في سرطان الغدة الدرقية، و67 في المائة في سرطان المعدة.

وتبيّن أن حالات السرطان المتقدمة التي انتشرت إلى أعضاء أخرى من الجسم كانت أكثر شيوعاً بين الرجال مقارنة بالنساء في 17 موضع إصابة مختلفاً، مع تسجيل أكبر الفوارق في سرطان الجلد (الميلانوما) وسرطانات اللسان والغدة الدرقية والغدد اللعابية والمعدة.

لكن الدراسة أظهرت أنه في عدد محدود من أنواع السرطان، بما في ذلك سرطان الحنجرة وسرطان المثانة، كان الرجال أقل عرضة من النساء لتلقي التشخيص في مراحل متأخرة من المرض.

وظلت هذه الأنماط قائمة عبر مختلف الأعراق والانتماءات الإثنية ومستويات الدخل في الأحياء السكنية.

وقالت بيث ماكلين، المشرفة على الدراسة من «المعهد الوطني الأميركي للسرطان»، إن أحد التفسيرات المحتملة لهذه الفروق قد يكون اختلاف معدلات الخضوع لفحوص الكشف المبكر عن السرطان بين الرجال والنساء.

وأشارت إلى أن النساء يراجعن الأطباء بوتيرة أكبر من الرجال، مما يتيح فرصاً أكثر لاكتشاف أعراض السرطان في مراحل مبكرة.

وأضافت أن الأطباء ربما يتعاملون أيضاً مع أعراض السرطان بشكل مختلف لدى الرجال والنساء، وهو ما قد يقود إلى إجراء أنواع مختلفة من الفحوص التشخيصية.

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