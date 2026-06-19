باحثون: فيروس «إيبولا» يظل على قيد الحياة في الدماغ لعدة أشهر

وسائل متكاملة لتحسين جودة الرعاية القلبية

في وقت تتزايد فيه أعباء أمراض القلب، والأوعية الدموية، بل وتتصدر أسباب الوفاة عالمياً، يواصل العلم البحث عن وسائل أكثر كفاءة وإنسانية للوقاية، والعلاج، وتحسين جودة الحياة. وفي هذا السياق يبرز مؤتمر جمعية تمريض القلب والمهن الصحية المساندة (ACNAP)، التابعة للجمعية الأوروبية لأمراض القلب (ESC)، بوصفه أحد أهم المحافل العلمية الدولية المتخصصة في تطوير الرعاية القلبية الحديثة، وترجمة نتائج الأبحاث إلى ممارسات سريرية قابلة للتطبيق.

انعقد مؤتمر هذا العام 2026 خلال يومي 12 و13 يونيو (حزيران) الجاري في المقر الرئيس للجمعية الأوروبية لأمراض القلب بمدينة صوفيا أنتيبوليس الفرنسية، تحت شعار «الرعاية القلبية تتلاقى هنا»، بمشاركة نخبة من الخبراء، والباحثين، والممارسين الصحيين من مختلف دول العالم، والمختصين في التمريض القلبي، والتأهيل القلبي، والوقاية القلبية، والصحة الرقمية، والعلوم السلوكية، والنفسية. وشهد المؤتمر نحو خمسين جلسة علمية تناولت طيفاً واسعاً من الموضوعات المرتبطة بتحسين رعاية مرضى القلب، والأوعية الدموية، وجودة حياتهم.

شعار المؤتمر

الرعاية المتكاملة

• من تعدد التخصصات إلى وحدة الهدف. احتلت الرعاية القلبية المتكاملة مكانة محورية في أعمال المؤتمر، حيث ناقشت عدة جلسات أهمية الانتقال من نموذج الرعاية التقليدية الذي يركز على المرض إلى نموذج أكثر شمولية يضع المريض في مركز العملية العلاجية. وفي هذا السياق برزت جلسة From inequality to inclusion: patient - centered cardiovascular care across conditions التي ترأستها البروفسورة ليز نوبيك (Prof. Lis Neubeck) نائب رئيس البرنامج العلمي للمؤتمر، والخبيرة الدولية في تنظيم الرعاية القلبية بجامعة إدنبره، المملكة المتحدة. وقد أكدت نوبيك أن الرعاية المتكاملة لم تعد خياراً تنظيمياً، بل أصبحت ضرورة سريرية لتحسين نتائج المرضى، وتقليل المضاعفات، والوفيات. وأوضحت أن مرضى السمنة، والسكري، وارتفاع ضغط الدم، وقصور القلب غالباً ما يحتاجون إلى رعاية متعددة الجوانب لا يمكن أن يقدمها تخصص واحد بمعزل عن بقية التخصصات.

وأجمع المشاركون على أن بناء فرق علاجية متكاملة، ووضع مسارات رعاية واضحة، ومستمرة من العيادة إلى المستشفى، ثم إلى المنزل، كل ذلك يمثل أحد أهم العوامل المؤثرة في تحسين جودة الحياة، وتقليل الحاجة إلى التنويم المتكرر. وبرزت خلال المؤتمر نماذج عملية من عدة دول أوروبية أظهرت كيف يمكن للتعاون بين مختلف التخصصات الصحية أن ينعكس إيجاباً على الالتزام العلاجي، وتقليل المضاعفات، وتحسين تجربة المريض.

ومن أبرز الرسائل التي خرج بها المؤتمر، أيضاً، التأكيد على أن نجاح الرعاية القلبية الحديثة يعتمد على العمل الجماعي المنظم بين مختلف التخصصات الصحية. وقد تصدر هذا المحور عدداً من الجلسات العلمية التي ركزت على دمج خدمات الوقاية، والتشخيص، والعلاج، وإعادة التأهيل ضمن منظومة واحدة متكاملة.

• التحول الرقمي. احتل التحول الرقمي موقعاً متقدماً ضمن أجندة المؤتمر، حيث ناقشت الجلسات المتخصصة الدور المتنامي للتقنيات الرقمية في تحسين متابعة المرضى، والكشف المبكر عن التدهور السريري.

واستعرض الدكتور ماركو أنيلي (Dr. Marco Anelli) من إيطاليا، المتخصص في الصحة الرقمية، والرعاية عن بُعد، تطبيقات المراقبة المنزلية، والأجهزة القابلة للارتداء، والأنظمة الذكية التي تسمح بمتابعة المؤشرات الحيوية للمرضى بصورة مستمرة، والتنبؤ بالمخاطر، خاصة لدى المصابين بقصور القلب، واضطرابات النظم القلبية. وأشار إلى أن التحول الرقمي لم يعد خياراً، بل أصبح ضرورة، حيث أثبتت البيانات المعروضة خلال المؤتمر أن برامج المتابعة الرقمية المنظمة يمكن أن تسهم في خفض معدلات الدخول إلى المستشفيات لدى بعض فئات مرضى قصور القلب، فضلاً عن تحسين الالتزام العلاجي، وسرعة التدخل عند ظهور مؤشرات الخطر.

وفي المقابل، شدد المشاركون على أن نجاح التحول الرقمي يتطلب تدريب الكوادر الصحية، وضمان أمن المعلومات، وحماية خصوصية المرضى، والحفاظ على التوازن بين التكنولوجيا والعلاقة الإنسانية المباشرة بين المريض ومقدم الرعاية.

أمراض القلب: العلاج والوقاية

• قصور القلب ومستجدات العلاج. كان قصور القلب أحد أكثر الموضوعات حضوراً خلال المؤتمر، نظراً للارتفاع المستمر في أعداد المرضى عالمياً، وما يترتب عليه من أعباء صحية واقتصادية كبيرة.

وفي هذا الإطار استعرض البروفسور بيتر بولسون (Professor Peter Paulson)، الخبير السويدي المعتمد رئيس مجموعة قصور القلب في الجمعية الأوروبية لأمراض القلب، أحدث البيانات المتعلقة بالعلاجات الحديثة الموجهة للمرضى المصابين بالسمنة، وقصور القلب، مع الكسر القذفي المحفوظ (heart failure with preserved ejection fraction)، ومن بينها دواء التيرزيباتيد (tirzepatide) الذي حظي باهتمام واسع خلال الجلسات العلمية.

وأظهرت الدراسات، التي نوقشت خلال المؤتمر، نتائج واعدة في تحسين الأعراض، والقدرة الوظيفية، وتقليل تدهور الحالة المرضية، إلى جانب مؤشرات إيجابية تتعلق بالنتائج القلبية الوعائية لدى بعض الفئات المختارة من المرضى.

كما تناولت الجلسات أهمية الالتزام بالعلاجات المثبتة علمياً، واستخدام مضادات الصفيحات مثل كلوبيدوغريل (Clopidogrel (Plavix)) في الحالات المحددة وفق الإرشادات العلاجية المعتمدة، مع التأكيد على أن نجاح العلاج يعتمد على التشخيص الدقيق، والمتابعة المستمرة، وتخصيص الخطة العلاجية لكل مريض على حدة.

• تأثير اضطرابات الصحة النفسية. أكد المؤتمر أن صحة القلب لا يمكن فصلها عن الصحة النفسية، فالقلب لا يعمل بمعزل عن المشاعر، وأن القلق والاكتئاب والضغوط النفسية المزمنة تمثل عوامل مؤثرة في نتائج العلاج، والالتزام الدوائي، وجودة الحياة.

وخلال الجلسات التي أدارتها الدكتورة سارة هوغ (Dr. Sarah Hogg)، المتخصصة في الجوانب النفسية لأمراض القلب، تم استعراض الأدلة المتزايدة التي تشير إلى أن المرضى الذين يعانون من اضطرابات نفسية يكونون أكثر عرضة لتكرار الدخول إلى المستشفى، وأقل التزاماً ببرامج العلاج، والتأهيل، وأن إهمال الجانب النفسي يقلل من فعالية العلاج الدوائي بنسبة كبيرة، ويعرض المريض لخطر انتكاس الحالة.

وأوصى المشاركون بإدراج التقييم النفسي ضمن الرعاية الروتينية لمرضى القلب، وتوفير خدمات الدعم النفسي، والاستشارات السلوكية كجزء أساسي من برامج الرعاية المتكاملة، خاصة لدى المرضى الذين مروا بنوبات قلبية، أو عمليات جراحية كبرى.

الوقاية وإعادة التأهيل

• الوقاية وإعادة التأهيل القلبي. في محور الوقاية القلبية شدد البروفسور خوسيه كابريرا (Professor José Cabrera)، خبير الوقاية القلبية في إسبانيا، على أن الوقاية لا تزال تمثل أقوى الأسلحة المتاحة لمواجهة أمراض القلب، والأوعية الدموية.

وتناولت الجلسات، في هذا المحور، أهمية النشاط البدني المنتظم، والتغذية الصحية، وضبط الوزن، والسيطرة على ضغط الدم، والسكري، والإقلاع عن التدخين، باعتبارها ركائز أساسية في خفض معدلات الإصابة، والمضاعفات.

كما أولى المؤتمر اهتماماً خاصاً ببرامج إعادة التأهيل القلبي التي أثبتت قدرتها على تحسين اللياقة البدنية، والقدرة الوظيفية، وتقليل معدلات التنويم، والعمليات الجراحية، والوفاة بعد النوبات القلبية.

وأكد الخبراء أن إعادة التأهيل القلبي ينبغي أن تُعامل باعتبارها جزءاً من العلاج، وليست خدمة اختيارية، وأن توفيرها لجميع المرضى المؤهلين يمثل استثماراً صحياً طويل المدى يعود بالفائدة على المرضى والأنظمة الصحية على حد سواء.

• الأدلة العلمية والتطبيق العملي. ناقشت جلسات المؤتمر كذلك أهمية تضييق الفجوة بين نتائج الدراسات العلمية والممارسة السريرية اليومية. وأكدت البروفسورة كارين سودرستروم (Professor Karen Söderström)، من النرويج، ومسؤولة السياسات العلمية في المؤتمر، أن القيمة الحقيقية للبحث العلمي لا تتحقق إلا عندما تتم ترجمة نتائجه إلى سياسات صحية، وممارسات علاجية ملموسة يستفيد منها المرضى.

وشدد المشاركون على أهمية تحديث الأدلة الإرشادية بصورة مستمرة، والاستفادة من البيانات الواقعية المستمدة من الممارسة اليومية إلى جانب نتائج الدراسات السريرية التقليدية، بما يضمن ملاءمة التوصيات لمختلف البيئات الصحية، والمجتمعات.

وفي ختام أعمال هذا المؤتمر (ACNAP 2026)، يتضح لنا أنه قد حقق أهدافه بالكامل؛ حيث جمع بين أحدث ما توصل إليه العلم ومتطلبات الممارسة السريرية الفعلية، وقدم رؤى وتوصيات عملية قابلة للتطبيق الفوري.

وقد عكس تحولاً واضحاً في فلسفة الرعاية القلبية الحديثة، من التركيز على المرض إلى التركيز على المريض، ومن الرعاية المنفصلة إلى الرعاية المتكاملة، ومن الاعتماد على العلاج وحده إلى الاستثمار في الوقاية، والتأهيل، والدعم النفسي، والتقنيات الرقمية.

كما أبرز المؤتمر ما تشهده أمراض القلب من تطورات علاجية واعدة، خاصة في مجالات قصور القلب، والسمنة، والرعاية الرقمية، مؤكداً أن نجاح هذه الابتكارات يعتمد على قدرتها على الوصول إلى المريض المناسب في الوقت المناسب ضمن منظومة رعاية متكاملة.

ويبقى الأمل أن تسهم هذه التوجهات العلمية الحديثة في تحسين النتائج الصحية لملايين المرضى حول العالم، وأن تترجم مخرجات هذا المؤتمر إلى ممارسات يومية تسهم في تطوير الرعاية القلبية، وتعزز جودة الحياة، وتحد من العبء العالمي المتزايد لأمراض القلب، والأوعية الدموية، والتي لا تزال تمثل التحدي الصحي الأكبر في عصرنا الحديث.

* استشاري طب المجتمع