الاستخبارات الأميركية: إيران لا تزال تملك حتى 2500 صاروخ

تقدّر أجهزة الاستخبارات الأميركية أن إيران لا تزال تملك ما بين 1500 و2500 صاروخ، ما يُبقي لديها قدرة كبيرة على ضرب أهداف أميركية وحليفة إذا استؤنفت الحرب، بحسب «وول ستريت جورنال».

ووصف المسؤولون التقدير بأنه «منخفض الثقة»، لصعوبة تتبع عدد الصواريخ الجاهزة للإطلاق أو المخزّنة، لكنهم قالوا إن من الواضح أن طهران احتفظت بمخزون كبير.

وأوضحوا أن إيران واصلت إعادة بناء ترسانتها، وإن بوتيرة أبطأ مما كانت عليه قبل الحرب، معتمدة في الغالب على مكونات مخزّنة، رغم الأضرار التي لحقت بمنشآت الإنتاج. وتملك أيضاً أعداداً كبيرة من المسيّرات والصواريخ قصيرة المدى.

زوار يتفحصون نموذجاً مقطعياً لصاروخ في معرض للصواريخ والمسيّرات التابعة للوحدة الصاروخية في «الحرس الثوري» قرب طهران الخميس (أ.ف.ب)

ويتعارض هذا التقدير مع تصريحات مسؤولين في الإدارة الأميركية، بينهم الرئيس دونالد ترمب، عن تدمير القدرات العسكرية الإيرانية. وقال المسؤولون إنه حاضر في النقاشات الداخلية بشأن استئناف الضربات إلى جانب إسرائيل.

ويقدّر مسؤولون عسكريون إسرائيليون أن إيران تملك أكثر من 1500 صاروخ باليستي، مع تفاوت التقديرات في المنطقة.

وقالت سيمون ليدين، التي شغلت منصب نائبة مساعد وزير الدفاع لشؤون الشرق الأوسط في ولاية ترمب الأولى، إن الحد الأدنى من التقدير يعني أن إيران عوّضت أكثر من نصف مخزونها قبل الحرب.

وأشارت إلى أن إيران أعادت بناء ترسانتها كاملة بين حرب يونيو (حزيران) 2025 وبدء الحرب الحالية في فبراير (شباط).

50 صاروخاً شهرياً

وتلتقي هذه التقديرات مع تقدير استخباراتي غربي نقلته وكالة «بلومبرغ»، يفيد بأن إيران قادرة على إنتاج نحو 50 صاروخاً باليستياً شهرياً، أي نحو نصف قدرتها قبل الحرب.

وبحسب مسؤول غربي استند إلى تقارير استخباراتية عسكرية، يُرجّح أن إيران لا تزال تملك 1700 صاروخ باليستي على الأقل. وقدّرت إسرائيل ترسانتها قبل الحرب بنحو 2500 صاروخ.

رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة علي عبداللهي وقائد الوحدة الصاروخية في «الحرس الثوري» مجيد موسوي يتفقدان منشأة صاروخية تحت الأرض (التلفزيون الرسمي)

وأطلقت إيران منذ 28 فبراير أكثر من 2200 صاروخ باليستي وأكثر من 4900 مسيّرة من طراز «شاهد»، بحسب تقديرات وكالة «بلومبرغ».

واستنزفت هذه الهجمات، بحسب التقديرات نفسها، ألف صاروخ اعتراضي أميركي من طراز «باتريوت باك-3» على الأقل، تبلغ كلفة الواحد منها نحو 4 ملايين دولار، ولا يتجاوز إنتاجها 650 صاروخاً سنوياً.

وفي أبريل (نيسان)، أفادت «وول ستريت جورنال» بأن إيران احتفظت بآلاف الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى في مواقع تحت الأرض.

وأغلقت الضربات مداخل هذه المواقع، لكن صوراً بالأقمار الاصطناعية أظهرت لاحقاً أن إيران أعادت فتح بعضها بالحفر.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي أن الصواريخ المخزّنة فيها نجت على الأرجح. وأفادت، في سبتمبر (أيلول)، بأن إيران استأنفت إنتاج الصواريخ الباليستية من مكونات جاهزة مخزّنة.

وقال مسؤول عسكري إسرائيلي إن الإيرانيين، رغم الضربات القاسية، «يعيدون البناء والتسلح» استعداداً لجولة قتال جدية.

تكتيكات أكثر فاعلية

وواصلت إيران، بحسب مسؤولين إسرائيليين وأميركيين، إلحاق أضرار بمنشآت عسكرية أميركية ورادارات وأنظمة إنذار مبكر في الشرق الأوسط، ما دفع إلى نقل كثير من الأصول العسكرية الأميركية إلى إسرائيل، التي تُعد أكثر أماناً.

وحسّنت إيران فاعلية هجماتها عبر تطوير معلوماتها الاستخباراتية وبيانات الاستهداف، بمساعدة حلفاء بينهم روسيا، وعبر تكتيكات مثل المزج بين الصواريخ والمسيّرات.

وقال بلال صعب، من شركة «تريندز يو إس» للمخاطر الجيوسياسية في واشنطن، إن المسألة «ليست حجم الترسانة فحسب، بل كيف تستخدمها إيران».

رسائل صاروخية

وحاولت إيران، في الأيام الأخيرة، توجيه رسائل بشأن استئناف تطوير برنامجها للصواريخ الباليستية وتوسيعه، بعدما استهدف الجيشان الأميركي والإسرائيلي غالبية قواعدها الصاروخية المعروفة في الحرب الأخيرة.

زوار يتجولون في معرض للصواريخ والطائرات المسيّرة التابعة للوحدة الصاروخية في «الحرس الثوري» غرب طهران الخميس (أ.ف.ب)

فقد أعلن المتحدث باسم «الحرس الثوري» حسين محبي رفع القيود عن مدى الصواريخ، ونقل خطوط إنتاج الصواريخ والمسيّرات إلى تحت الأرض. ويتراوح أقصى مدى فعّال معلن للصواريخ الإيرانية بين ألفين و2500 كيلومتر.

وسبق ذلك أمر أصدره المرشد مجتبى خامنئي لقادة القوات المسلحة بالرد على أي تهديد «فوراً ومن دون قيود جغرافية».

وبث التلفزيون الرسمي، الثلاثاء، مشاهد من «مدينة صاروخية» جديدة تحت الأرض، من دون الإعلان عن موقعها أو حجم مخزونها.

وقال رئيس هيئة الأركان العامة علي عبداللهي، من داخل المنشأة، إن «المفاجآت في أي حرب مقبلة ستظهر تباعاً»، محذراً من أن الرد الإيراني قد يتجاوز الشرق الأوسط إذا تعرضت إيران لهجوم جديد. وتحدث محلل عسكري على شاشة التلفزيون الرسمي، السبت، عن صاروخ كروز بتقنية التخفي، ورفع مدى صاروخ «فتّاح» الفرط صوتي إلى نحو ألفي كيلومتر.

وفي الوقت نفسه، طرحت وكالة «تسنيم»، التابعة لـ«الحرس الثوري»، السبت، إمكان تطوير صاروخ عابر للقارات قادر على بلوغ الساحل الشرقي للولايات المتحدة، عبر حاملات الأقمار الاصطناعية.

«نصر كامل»

واختار ترمب، حتى الآن، مواصلة الضغط الاقتصادي عبر الحصار والعقوبات بدل الأمر بضربات واسعة. وفتح نائبه جي دي فانس قناة مع مسؤول إيراني متشدد بحثاً عن اتفاق، قبل أن يطلب منه ترمب إنهاء هذا المسار والتفرغ للقضايا الداخلية.

ويواصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يتولى رئاسة حكومة تصريف أعمال بعد انتخابات غير حاسمة الشهر الماضي، الضغط لاستئناف العمليات. وأجرى رئيس «الموساد» رومان غوفمان محادثات مع مسؤولين أميركيين في واشنطن الجمعة.

وأكد ترمب، الأربعاء، في خطاب بمناسبة يوم المحاربين القدامى: «انتصرنا. والسؤال الآن متى نريد أن ننهي. يجب أن نحقق نصراً كاملاً، لا نصراً بنسبة 93 في المائة».

وقال وزير الدفاع بيت هيغسيث، الثلاثاء، إن القاعدة الصناعية الدفاعية الإيرانية «زالت»، وإن أكثر من 80 في المائة من القاعدة الصناعية النووية دُمّر.

وأفاد مسؤول في البيت الأبيض إن عملية «الغضب الملحمي» التي اندلعت في نهاية فبراير (شباط) جعلت القوات الإيرانية عاجزة، وإن حملة الخنق الاقتصادي أضعفت النظام أكثر من أي وقت مضى.

وقال جيم لامسون، المحلل السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، إن تقدير الترسانة الإيرانية صعب بسبب السرية، وتعدد جهات الإنتاج، وعدم معرفة عدد الصواريخ التي يمكن تجميعها من المكونات المخزّنة.