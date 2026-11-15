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شؤون إقليمية

الاستخبارات الأميركية: إيران لا تزال تملك حتى 2500 صاروخ

طهران أعادت بناء ترسانتها رغم ضرب مصانعها

صواريخ معروضة في المعرض الدائم التابع لـ«الحرس الثوري» قرب طهران (أ.ب)
صواريخ معروضة في المعرض الدائم التابع لـ«الحرس الثوري» قرب طهران (أ.ب)
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الاستخبارات الأميركية: إيران لا تزال تملك حتى 2500 صاروخ

صواريخ معروضة في المعرض الدائم التابع لـ«الحرس الثوري» قرب طهران (أ.ب)
صواريخ معروضة في المعرض الدائم التابع لـ«الحرس الثوري» قرب طهران (أ.ب)

تقدّر أجهزة الاستخبارات الأميركية أن إيران لا تزال تملك ما بين 1500 و2500 صاروخ، ما يُبقي لديها قدرة كبيرة على ضرب أهداف أميركية وحليفة إذا استؤنفت الحرب، بحسب «وول ستريت جورنال».

ووصف المسؤولون التقدير بأنه «منخفض الثقة»، لصعوبة تتبع عدد الصواريخ الجاهزة للإطلاق أو المخزّنة، لكنهم قالوا إن من الواضح أن طهران احتفظت بمخزون كبير.

وأوضحوا أن إيران واصلت إعادة بناء ترسانتها، وإن بوتيرة أبطأ مما كانت عليه قبل الحرب، معتمدة في الغالب على مكونات مخزّنة، رغم الأضرار التي لحقت بمنشآت الإنتاج. وتملك أيضاً أعداداً كبيرة من المسيّرات والصواريخ قصيرة المدى.

زوار يتفحصون نموذجاً مقطعياً لصاروخ في معرض للصواريخ والمسيّرات التابعة للوحدة الصاروخية في «الحرس الثوري» قرب طهران الخميس (أ.ف.ب)

ويتعارض هذا التقدير مع تصريحات مسؤولين في الإدارة الأميركية، بينهم الرئيس دونالد ترمب، عن تدمير القدرات العسكرية الإيرانية. وقال المسؤولون إنه حاضر في النقاشات الداخلية بشأن استئناف الضربات إلى جانب إسرائيل.

ويقدّر مسؤولون عسكريون إسرائيليون أن إيران تملك أكثر من 1500 صاروخ باليستي، مع تفاوت التقديرات في المنطقة.

وقالت سيمون ليدين، التي شغلت منصب نائبة مساعد وزير الدفاع لشؤون الشرق الأوسط في ولاية ترمب الأولى، إن الحد الأدنى من التقدير يعني أن إيران عوّضت أكثر من نصف مخزونها قبل الحرب.

وأشارت إلى أن إيران أعادت بناء ترسانتها كاملة بين حرب يونيو (حزيران) 2025 وبدء الحرب الحالية في فبراير (شباط).

50 صاروخاً شهرياً

وتلتقي هذه التقديرات مع تقدير استخباراتي غربي نقلته وكالة «بلومبرغ»، يفيد بأن إيران قادرة على إنتاج نحو 50 صاروخاً باليستياً شهرياً، أي نحو نصف قدرتها قبل الحرب.

وبحسب مسؤول غربي استند إلى تقارير استخباراتية عسكرية، يُرجّح أن إيران لا تزال تملك 1700 صاروخ باليستي على الأقل. وقدّرت إسرائيل ترسانتها قبل الحرب بنحو 2500 صاروخ.

رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة علي عبداللهي وقائد الوحدة الصاروخية في «الحرس الثوري» مجيد موسوي يتفقدان منشأة صاروخية تحت الأرض (التلفزيون الرسمي)

وأطلقت إيران منذ 28 فبراير أكثر من 2200 صاروخ باليستي وأكثر من 4900 مسيّرة من طراز «شاهد»، بحسب تقديرات وكالة «بلومبرغ».

واستنزفت هذه الهجمات، بحسب التقديرات نفسها، ألف صاروخ اعتراضي أميركي من طراز «باتريوت باك-3» على الأقل، تبلغ كلفة الواحد منها نحو 4 ملايين دولار، ولا يتجاوز إنتاجها 650 صاروخاً سنوياً.

وفي أبريل (نيسان)، أفادت «وول ستريت جورنال» بأن إيران احتفظت بآلاف الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى في مواقع تحت الأرض.

وأغلقت الضربات مداخل هذه المواقع، لكن صوراً بالأقمار الاصطناعية أظهرت لاحقاً أن إيران أعادت فتح بعضها بالحفر.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي أن الصواريخ المخزّنة فيها نجت على الأرجح. وأفادت، في سبتمبر (أيلول)، بأن إيران استأنفت إنتاج الصواريخ الباليستية من مكونات جاهزة مخزّنة.

وقال مسؤول عسكري إسرائيلي إن الإيرانيين، رغم الضربات القاسية، «يعيدون البناء والتسلح» استعداداً لجولة قتال جدية.

تكتيكات أكثر فاعلية

وواصلت إيران، بحسب مسؤولين إسرائيليين وأميركيين، إلحاق أضرار بمنشآت عسكرية أميركية ورادارات وأنظمة إنذار مبكر في الشرق الأوسط، ما دفع إلى نقل كثير من الأصول العسكرية الأميركية إلى إسرائيل، التي تُعد أكثر أماناً.

وحسّنت إيران فاعلية هجماتها عبر تطوير معلوماتها الاستخباراتية وبيانات الاستهداف، بمساعدة حلفاء بينهم روسيا، وعبر تكتيكات مثل المزج بين الصواريخ والمسيّرات.

وقال بلال صعب، من شركة «تريندز يو إس» للمخاطر الجيوسياسية في واشنطن، إن المسألة «ليست حجم الترسانة فحسب، بل كيف تستخدمها إيران».

رسائل صاروخية

وحاولت إيران، في الأيام الأخيرة، توجيه رسائل بشأن استئناف تطوير برنامجها للصواريخ الباليستية وتوسيعه، بعدما استهدف الجيشان الأميركي والإسرائيلي غالبية قواعدها الصاروخية المعروفة في الحرب الأخيرة.

زوار يتجولون في معرض للصواريخ والطائرات المسيّرة التابعة للوحدة الصاروخية في «الحرس الثوري» غرب طهران الخميس (أ.ف.ب)

فقد أعلن المتحدث باسم «الحرس الثوري» حسين محبي رفع القيود عن مدى الصواريخ، ونقل خطوط إنتاج الصواريخ والمسيّرات إلى تحت الأرض. ويتراوح أقصى مدى فعّال معلن للصواريخ الإيرانية بين ألفين و2500 كيلومتر.

وسبق ذلك أمر أصدره المرشد مجتبى خامنئي لقادة القوات المسلحة بالرد على أي تهديد «فوراً ومن دون قيود جغرافية».

وبث التلفزيون الرسمي، الثلاثاء، مشاهد من «مدينة صاروخية» جديدة تحت الأرض، من دون الإعلان عن موقعها أو حجم مخزونها.

وقال رئيس هيئة الأركان العامة علي عبداللهي، من داخل المنشأة، إن «المفاجآت في أي حرب مقبلة ستظهر تباعاً»، محذراً من أن الرد الإيراني قد يتجاوز الشرق الأوسط إذا تعرضت إيران لهجوم جديد. وتحدث محلل عسكري على شاشة التلفزيون الرسمي، السبت، عن صاروخ كروز بتقنية التخفي، ورفع مدى صاروخ «فتّاح» الفرط صوتي إلى نحو ألفي كيلومتر.

وفي الوقت نفسه، طرحت وكالة «تسنيم»، التابعة لـ«الحرس الثوري»، السبت، إمكان تطوير صاروخ عابر للقارات قادر على بلوغ الساحل الشرقي للولايات المتحدة، عبر حاملات الأقمار الاصطناعية.

«نصر كامل»

واختار ترمب، حتى الآن، مواصلة الضغط الاقتصادي عبر الحصار والعقوبات بدل الأمر بضربات واسعة. وفتح نائبه جي دي فانس قناة مع مسؤول إيراني متشدد بحثاً عن اتفاق، قبل أن يطلب منه ترمب إنهاء هذا المسار والتفرغ للقضايا الداخلية.

ويواصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يتولى رئاسة حكومة تصريف أعمال بعد انتخابات غير حاسمة الشهر الماضي، الضغط لاستئناف العمليات. وأجرى رئيس «الموساد» رومان غوفمان محادثات مع مسؤولين أميركيين في واشنطن الجمعة.

وأكد ترمب، الأربعاء، في خطاب بمناسبة يوم المحاربين القدامى: «انتصرنا. والسؤال الآن متى نريد أن ننهي. يجب أن نحقق نصراً كاملاً، لا نصراً بنسبة 93 في المائة».

وقال وزير الدفاع بيت هيغسيث، الثلاثاء، إن القاعدة الصناعية الدفاعية الإيرانية «زالت»، وإن أكثر من 80 في المائة من القاعدة الصناعية النووية دُمّر.

وأفاد مسؤول في البيت الأبيض إن عملية «الغضب الملحمي» التي اندلعت في نهاية فبراير (شباط) جعلت القوات الإيرانية عاجزة، وإن حملة الخنق الاقتصادي أضعفت النظام أكثر من أي وقت مضى.

وقال جيم لامسون، المحلل السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، إن تقدير الترسانة الإيرانية صعب بسبب السرية، وتعدد جهات الإنتاج، وعدم معرفة عدد الصواريخ التي يمكن تجميعها من المكونات المخزّنة.

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«الحرس الثوري» يعرض «مدينة صاروخية» تحت الأرض

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قاليباف: لن نبقى في «لا حرب ولا سلم»… والقوات المسلحة ستحدد جغرافيا المعركة

صورة نشرها موقع البرلمان الإيراني من قاليباف في افتتاح جلسة افتراضية صباح اليوم الأحد
صورة نشرها موقع البرلمان الإيراني من قاليباف في افتتاح جلسة افتراضية صباح اليوم الأحد
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قاليباف: لن نبقى في «لا حرب ولا سلم»… والقوات المسلحة ستحدد جغرافيا المعركة

صورة نشرها موقع البرلمان الإيراني من قاليباف في افتتاح جلسة افتراضية صباح اليوم الأحد
صورة نشرها موقع البرلمان الإيراني من قاليباف في افتتاح جلسة افتراضية صباح اليوم الأحد

هدد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، الأحد، بأن القوات المسلحة الإيرانية ستحدد «جغرافيا المعركة» إذا أقدمت الولايات المتحدة على عمل عسكري جديد ضد إيران.

وقال قاليباف، في كلمة قبل جدول أعمال الجلسة العلنية للبرلمان، التي عُقدت عبر الإنترنت: «لا يهمنا إطلاقاً إن كانت أميركا تريد التفاوض أو الحرب. إذا ارتكب الأميركيون خطأ هذه المرة، فستحدد قدرة القوات المسلحة الإيرانية وإرادتها جغرافيا المعركة»، وفقاً لموقع البرلمان الإيراني.

وأضاف أن إيران «لن تبقى في حالة لا حرب ولا سلم»، متابعاً: «إذا قبلوا شروطنا السبعة المنطقية، فإن الطريق أمام التوصل إلى اتفاق سيكون مفتوحاً». وحذّر من أن «كثيرين سيتحملون تبعات حرب جديدة».

ووصف قاليباف إزاحة الستار عن «مدينة صاروخية» جديدة بأنها إنجاز تحقق «أثناء الحرب وتحت نيران العدو»، ويمثل «رمزاً للتحولات الاستراتيجية في المنطقة»، قائلاً إن الوحدة الصاروخية في «الحرس الثوري» «جعلت المستحيل ممكناً».

وأدلى بتصريحاته بعد أمر أصدره المرشد مجتبى خامنئي لقادة القوات المسلحة بالرد على أي تهديد «بشكل فوري ومن دون قيود جغرافية»، بحسب موقعه الرسمي.

وحذّر رئيس هيئة الأركان العامة علي عبداللهي، الثلاثاء، خلال جولة لقادة عسكريين في منشأة صاروخية تحت الأرض، من أن الرد الإيراني على أي هجوم جديد قد يمتد إلى ما وراء الشرق الأوسط.

وهدد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي محسن رضائي، الأربعاء، بمهاجمة القواعد الأميركية خارج الشرق الأوسط، بما فيها أوروبا، إذا استُخدمت لضرب إيران.

وأعلن المتحدث باسم «الحرس الثوري» حسين محبي، الأسبوع الماضي، رفع القيود عن مدى الصواريخ، ونقل خطوط إنتاج الصواريخ والمسيّرات إلى تحت الأرض. ويتراوح أقصى مدى فعّال معلن للصواريخ الإيرانية بين ألفين و2500 كيلومتر.

وطرحت وكالة «تسنيم»، التابعة لـ«الحرس الثوري»، السبت، تطوير صاروخ عابر للقارات بمدى نحو 10 آلاف كيلومتر لبلوغ الساحل الشرقي للولايات المتحدة، عبر حاملات الأقمار الاصطناعية.

وقال عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان أحمد بخشايش أردستاني، السبت، إن «احتمال وقوع الحرب لا يزال قائماً، ما لم تتمكن المفاوضات من إحداث انفراجة»، ملوّحاً باستهداف ديمونا الإسرائيلية إذا قُصفت منشأة «جبل الفأس».

لا حرب ولا سلام

وتتصاعد تهديدات طهران في وقت تتقلب فيه مواقف واشنطن. فقد قال ترمب، مطلع الأسبوع، إن الحرب «انتهت فعلياً من الناحية العسكرية»، ثم أعلن، الخميس، أن بلاده «ليست بحاجة إلى اتفاق مع إيران».

وأقر ترمب ونائبه جي دي فانس بأن الحرب، التي رفعت أسعار النفط بشدة، أسهمت في فوز الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي التي جرت في 3 نوفمبر (تشرين الثاني).

ونقلت «رويترز»، السبت، عن مصادر أن ترمب أبلغ مستشاريه أنه قد يُحجم عن ضربات جديدة ما لم تقع استفزازات من إيران أو الحوثيين. وقالت مصادر أخرى إن حاملة طائرات أميركية ثالثة تتجه إلى المنطقة.

ونقلت «أسوشييتد برس»، السبت، عن دبلوماسيَّين في الشرق الأوسط أن الوساطة القطرية لاتفاق مؤقت يعيد الملاحة في هرمز دخلت مرحلة انتظار، بعد إبعاد ترمب نائبه عن المفاوضات.

وأفادت وكالة «فارس»، التابعة لـ«الحرس الثوري»، الأحد، برصد طائرة حكومية قطرية في الأجواء الإيرانية متجهة إلى طهران، بعد أيام من مغادرة طائرة قطرية أخرى العاصمة الإيرانية، الخميس، بعد أقل من ساعتين على وصولها.

مضيق هرمز

وقال قاليباف، الثلاثاء، في رسالة مصورة: «إذا لم تنفذ أميركا تعهداتها، فسنجبرها بلغة القوة على تنفيذها».

وأوضح أن سياسة الجمهورية الإسلامية، بناءً على أمر المرشد، هي تحقيق شروط «مذكرة إسلام آباد»، مشيراً إلى أن مضيق هرمز لن يُفتح ما دامت تعهدات الولايات المتحدة فيها لم تُنفَّذ.

وتابع: «الهزيمة الثالثة لأميركا في ميدان الدبلوماسية ستكون إجبارها على تنفيذ تعهداتها».

وقال إن إيران صدّرت أكثر من 80 مليون برميل من النفط خلال فترة تنفيذ المذكرة، واتخذت «خطوات جيدة» في استيراد السلع الأساسية.

زوار يلتقطون صوراً أمام منظومة صواريخ أرض - جو معروضة ضمن معرض لـ«الحرس الثوري» خارج طهران الخميس (أ.ف.ب)

وكان يمرّ عبر المضيق قبل الحرب خُمس إنتاج النفط والغاز في العالم. وأغلقته طهران عملياً منذ بدء الحرب، وردّت واشنطن بفرض حصار على الموانئ الإيرانية.

وتواصل إيران استهداف السفن التي تحاول العبور خارج المسار الذي حددته. وأعلنت بحرية «الحرس الثوري»، ليل السبت - الأحد، أن ناقلتين للمشتقات النفطية اشتعلت فيهما النيران بعد اصطدامهما بألغام أثناء عبورهما «عبر مسار غير مصرح به».

وأعلن «الحرس الثوري»، السبت، إسقاط طائرة مسيّرة أميركية من طراز «إم كيو-1» فوق جزيرة قشم، قائلاً إنها الـ17 من هذا الطراز. ولم يتسنَّ التحقق من الروايتين الإيرانيتين.

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حرب إيران النووي الايراني مضيق هرمز الحرس الثوري الإيراني خامنئي إيران أميركا
شؤون إقليمية

الاستخبارات الأميركية: إيران لا تزال تملك حتى 2500 صاروخ

صواريخ معروضة في المعرض الدائم التابع لـ«الحرس الثوري» قرب طهران (أ.ب)
صواريخ معروضة في المعرض الدائم التابع لـ«الحرس الثوري» قرب طهران (أ.ب)
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الاستخبارات الأميركية: إيران لا تزال تملك حتى 2500 صاروخ

صواريخ معروضة في المعرض الدائم التابع لـ«الحرس الثوري» قرب طهران (أ.ب)
صواريخ معروضة في المعرض الدائم التابع لـ«الحرس الثوري» قرب طهران (أ.ب)

تقدّر أجهزة الاستخبارات الأميركية أن إيران لا تزال تملك ما بين 1500 و2500 صاروخ، ما يُبقي لديها قدرة كبيرة على ضرب أهداف أميركية وحليفة إذا استؤنفت الحرب، بحسب «وول ستريت جورنال».

ووصف المسؤولون التقدير بأنه «منخفض الثقة»، لصعوبة تتبع عدد الصواريخ الجاهزة للإطلاق أو المخزّنة، لكنهم قالوا إن من الواضح أن طهران احتفظت بمخزون كبير.

وأوضحوا أن إيران واصلت إعادة بناء ترسانتها، وإن بوتيرة أبطأ مما كانت عليه قبل الحرب، معتمدة في الغالب على مكونات مخزّنة، رغم الأضرار التي لحقت بمنشآت الإنتاج. وتملك أيضاً أعداداً كبيرة من المسيّرات والصواريخ قصيرة المدى.

زوار يتفحصون نموذجاً مقطعياً لصاروخ في معرض للصواريخ والمسيّرات التابعة للوحدة الصاروخية في «الحرس الثوري» قرب طهران الخميس (أ.ف.ب)

ويتعارض هذا التقدير مع تصريحات مسؤولين في الإدارة الأميركية، بينهم الرئيس دونالد ترمب، عن تدمير القدرات العسكرية الإيرانية. وقال المسؤولون إنه حاضر في النقاشات الداخلية بشأن استئناف الضربات إلى جانب إسرائيل.

ويقدّر مسؤولون عسكريون إسرائيليون أن إيران تملك أكثر من 1500 صاروخ باليستي، مع تفاوت التقديرات في المنطقة.

وقالت سيمون ليدين، التي شغلت منصب نائبة مساعد وزير الدفاع لشؤون الشرق الأوسط في ولاية ترمب الأولى، إن الحد الأدنى من التقدير يعني أن إيران عوّضت أكثر من نصف مخزونها قبل الحرب.

وأشارت إلى أن إيران أعادت بناء ترسانتها كاملة بين حرب يونيو (حزيران) 2025 وبدء الحرب الحالية في فبراير (شباط).

50 صاروخاً شهرياً

وتلتقي هذه التقديرات مع تقدير استخباراتي غربي نقلته وكالة «بلومبرغ»، يفيد بأن إيران قادرة على إنتاج نحو 50 صاروخاً باليستياً شهرياً، أي نحو نصف قدرتها قبل الحرب.

وبحسب مسؤول غربي استند إلى تقارير استخباراتية عسكرية، يُرجّح أن إيران لا تزال تملك 1700 صاروخ باليستي على الأقل. وقدّرت إسرائيل ترسانتها قبل الحرب بنحو 2500 صاروخ.

رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة علي عبداللهي وقائد الوحدة الصاروخية في «الحرس الثوري» مجيد موسوي يتفقدان منشأة صاروخية تحت الأرض (التلفزيون الرسمي)

وأطلقت إيران منذ 28 فبراير أكثر من 2200 صاروخ باليستي وأكثر من 4900 مسيّرة من طراز «شاهد»، بحسب تقديرات وكالة «بلومبرغ».

واستنزفت هذه الهجمات، بحسب التقديرات نفسها، ألف صاروخ اعتراضي أميركي من طراز «باتريوت باك-3» على الأقل، تبلغ كلفة الواحد منها نحو 4 ملايين دولار، ولا يتجاوز إنتاجها 650 صاروخاً سنوياً.

وفي أبريل (نيسان)، أفادت «وول ستريت جورنال» بأن إيران احتفظت بآلاف الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى في مواقع تحت الأرض.

وأغلقت الضربات مداخل هذه المواقع، لكن صوراً بالأقمار الاصطناعية أظهرت لاحقاً أن إيران أعادت فتح بعضها بالحفر.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي أن الصواريخ المخزّنة فيها نجت على الأرجح. وأفادت، في سبتمبر (أيلول)، بأن إيران استأنفت إنتاج الصواريخ الباليستية من مكونات جاهزة مخزّنة.

وقال مسؤول عسكري إسرائيلي إن الإيرانيين، رغم الضربات القاسية، «يعيدون البناء والتسلح» استعداداً لجولة قتال جدية.

تكتيكات أكثر فاعلية

وواصلت إيران، بحسب مسؤولين إسرائيليين وأميركيين، إلحاق أضرار بمنشآت عسكرية أميركية ورادارات وأنظمة إنذار مبكر في الشرق الأوسط، ما دفع إلى نقل كثير من الأصول العسكرية الأميركية إلى إسرائيل، التي تُعد أكثر أماناً.

وحسّنت إيران فاعلية هجماتها عبر تطوير معلوماتها الاستخباراتية وبيانات الاستهداف، بمساعدة حلفاء بينهم روسيا، وعبر تكتيكات مثل المزج بين الصواريخ والمسيّرات.

وقال بلال صعب، من شركة «تريندز يو إس» للمخاطر الجيوسياسية في واشنطن، إن المسألة «ليست حجم الترسانة فحسب، بل كيف تستخدمها إيران».

رسائل صاروخية

وحاولت إيران، في الأيام الأخيرة، توجيه رسائل بشأن استئناف تطوير برنامجها للصواريخ الباليستية وتوسيعه، بعدما استهدف الجيشان الأميركي والإسرائيلي غالبية قواعدها الصاروخية المعروفة في الحرب الأخيرة.

زوار يتجولون في معرض للصواريخ والطائرات المسيّرة التابعة للوحدة الصاروخية في «الحرس الثوري» غرب طهران الخميس (أ.ف.ب)

فقد أعلن المتحدث باسم «الحرس الثوري» حسين محبي رفع القيود عن مدى الصواريخ، ونقل خطوط إنتاج الصواريخ والمسيّرات إلى تحت الأرض. ويتراوح أقصى مدى فعّال معلن للصواريخ الإيرانية بين ألفين و2500 كيلومتر.

وسبق ذلك أمر أصدره المرشد مجتبى خامنئي لقادة القوات المسلحة بالرد على أي تهديد «فوراً ومن دون قيود جغرافية».

وبث التلفزيون الرسمي، الثلاثاء، مشاهد من «مدينة صاروخية» جديدة تحت الأرض، من دون الإعلان عن موقعها أو حجم مخزونها.

وقال رئيس هيئة الأركان العامة علي عبداللهي، من داخل المنشأة، إن «المفاجآت في أي حرب مقبلة ستظهر تباعاً»، محذراً من أن الرد الإيراني قد يتجاوز الشرق الأوسط إذا تعرضت إيران لهجوم جديد. وتحدث محلل عسكري على شاشة التلفزيون الرسمي، السبت، عن صاروخ كروز بتقنية التخفي، ورفع مدى صاروخ «فتّاح» الفرط صوتي إلى نحو ألفي كيلومتر.

وفي الوقت نفسه، طرحت وكالة «تسنيم»، التابعة لـ«الحرس الثوري»، السبت، إمكان تطوير صاروخ عابر للقارات قادر على بلوغ الساحل الشرقي للولايات المتحدة، عبر حاملات الأقمار الاصطناعية.

«نصر كامل»

واختار ترمب، حتى الآن، مواصلة الضغط الاقتصادي عبر الحصار والعقوبات بدل الأمر بضربات واسعة. وفتح نائبه جي دي فانس قناة مع مسؤول إيراني متشدد بحثاً عن اتفاق، قبل أن يطلب منه ترمب إنهاء هذا المسار والتفرغ للقضايا الداخلية.

ويواصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يتولى رئاسة حكومة تصريف أعمال بعد انتخابات غير حاسمة الشهر الماضي، الضغط لاستئناف العمليات. وأجرى رئيس «الموساد» رومان غوفمان محادثات مع مسؤولين أميركيين في واشنطن الجمعة.

وأكد ترمب، الأربعاء، في خطاب بمناسبة يوم المحاربين القدامى: «انتصرنا. والسؤال الآن متى نريد أن ننهي. يجب أن نحقق نصراً كاملاً، لا نصراً بنسبة 93 في المائة».

وقال وزير الدفاع بيت هيغسيث، الثلاثاء، إن القاعدة الصناعية الدفاعية الإيرانية «زالت»، وإن أكثر من 80 في المائة من القاعدة الصناعية النووية دُمّر.

وأفاد مسؤول في البيت الأبيض إن عملية «الغضب الملحمي» التي اندلعت في نهاية فبراير (شباط) جعلت القوات الإيرانية عاجزة، وإن حملة الخنق الاقتصادي أضعفت النظام أكثر من أي وقت مضى.

وقال جيم لامسون، المحلل السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، إن تقدير الترسانة الإيرانية صعب بسبب السرية، وتعدد جهات الإنتاج، وعدم معرفة عدد الصواريخ التي يمكن تجميعها من المكونات المخزّنة.

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«الحرس الثوري» يعرض «مدينة صاروخية» تحت الأرض

مواضيع
حرب إيران الحرس الثوري الإيراني النووي الايراني دونالد ترمب خامنئي إيران أميركا
شؤون إقليمية

الاستخبارات الأميركية ترجّح الحصار على قصف إيران

إيرانيات يشاركن في تدريب عسكري خلال افتتاح مركز لتدريب المتطوعات في ساحة آزادي بطهران الثلاثاء الماضي (أ.ب)
إيرانيات يشاركن في تدريب عسكري خلال افتتاح مركز لتدريب المتطوعات في ساحة آزادي بطهران الثلاثاء الماضي (أ.ب)
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الاستخبارات الأميركية ترجّح الحصار على قصف إيران

إيرانيات يشاركن في تدريب عسكري خلال افتتاح مركز لتدريب المتطوعات في ساحة آزادي بطهران الثلاثاء الماضي (أ.ب)
إيرانيات يشاركن في تدريب عسكري خلال افتتاح مركز لتدريب المتطوعات في ساحة آزادي بطهران الثلاثاء الماضي (أ.ب)

رجّحت تقييمات استخباراتية أميركية جدوى الحصار والعقوبات في الضغط على إيران، مقابل أثر محدود لضربات جديدة، فيما لم يحسم الرئيس دونالد ترمب قراره بشأن استئناف الهجمات، وسط ضغوط إسرائيلية وتهديدات إيرانية.

ونقلت «رويترز» عن مسؤولين أميركيين أن الاستخبارات خلصت إلى أن الحصار والعقوبات يُلحقان الضرر بالاقتصاد الإيراني وسيواصلان الضغط على طهران، وأن ضربات إضافية لن تغيّر كثيراً مطالبها التفاوضية. وقالت مصادر إن ترمب الذي اطلع على التقييمات أبلغ مستشاريه أنه قد يُحجم عن الضربات ما لم تقع استفزازات من طهران أو الحوثيين. ويواصل مسؤولون إسرائيليون الضغط لاستئناف الحرب.

ونقلت «أسوشييتد برس» عن دبلوماسيَّين في الشرق الأوسط أن الوساطة القطرية لاتفاق مؤقت يعيد الملاحة في هرمز دخلت مرحلة انتظار بعد إبعاد ترمب نائبه جي دي فانس عن المفاوضات.

إلى ذلك، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن الضغط الاقتصادي جعل الضربات غير ضرورية، مؤكداً أن النصر هو «ضمان ألا تمتلك طهران سلاحاً نووياً أبداً».

وفي طهران، قال النائب أحمد بخشايش أردستاني إن «احتمال وقوع الحرب لا يزال قائماً». وطرح إعلام «الحرس الثوري» إمكانية تطوير صاروخ عابر للقارات بمدى 10 آلاف كيلومتر لبلوغ الساحل الشرقي الأميركي، قرب واشنطن ونيويورك.

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نائب إيراني: صنع القنبلة النووية بات «مطلباً شعبياً»

زوار في المعرض الدائم التابع لـ«الحرس الثوري» بطهران 4 نوفمبر 2026 (رويترز) p-circle

إعلام «الحرس الثوري»: تغييرات فنية على الصواريخ تمكّنها من استهداف أميركا

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (يسار) يتحدث إلى الصحافيين برفقة وزير الدفاع بيت هيغسيث في مارس الماضي (أرشيفية - رويترز) p-circle

ترمب وإيران... من يربح معركة الانتظار؟

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