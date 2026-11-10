«الحرس الثوري» يعرض «مدينة صاروخية» تحت الأرض

قال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية وقائد العمليات اللواء علي عبد اللهي إن إيران ستدمّر إسرائيل «حتماً»، وذلك خلال جولة تفقدية في أحد «المواقع الصاروخية الاستراتيجية» التابعة للوحدة الصاروخية في «الحرس الثوري».

و بثّ التلفزيون الرسمي الإيراني مشاهد من جولة عبد اللهي الثلاثاء بعد ساعات من قول الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن إيران «انتهت عسكرياً فعلياً»، وبعد أيام من إعلان «الحرس الثوري» رفع القيد الذي حصر مدى صواريخه الباليستية في ألفي كيلومتر.

ورافق عبد اللهي قائد الوحدة الصاروخية في «الحرس الثوري» العميد مجيد موسوي. وقال التلفزيون إن الجولة شهدت الكشف عن أسلحة جديدة، بينها أحد الصواريخ «المفاجئة»، من دون أن يكشف اسمه أو مداه أو مواصفاته.

ووصفت وكالات حكومية بأنه «مدينة صاروخية» جديدة تحت الأرض. ولم تعلن وسائل الإعلام الإيرانية موقعه ولا موعد الزيارة.

وكان المتحدث باسم «الحرس الثوري» حسين محبي قد قال، السبت، إنه سيكشف قريباً عن «مدينة صاروخية» جديدة.

وأظهرت المشاهد صواريخ باليستية داخل أنفاق، ورؤوساً حربية، وصواريخ محمّلة على منصات إطلاق متحركة، إلى جانب مستودعات للصواريخ والطائرات المسيّرة.

وتحدث عبد اللهي وموسوي أمام مجموعة من الضباط لم يُظهر التلفزيون وجوههم، ولم يظهر في المشاهد مسؤولون غيرهما.

وقال التلفزيون إن الموقع يضم صواريخ باليستية تعمل بالوقود السائل والصلب، إلى جانب صواريخ «كروز». وزعم أن هذه الصواريخ اخترقت في «الحربين الأخيرتين» جميع منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية والأميركية، وأصابت كل هدف حدده مقر قيادة العمليات.

صورة بثها التلفزيون الرسمي الإيراني من مدينة صاروخية تحت الأرض في موقع مجهول وتظهر صواريخ جاهز للإطلاق الثلاثاء

«سندمرهم حتماً»

وخاطب عبد اللهي الضباط قائلاً: «أنتم في الحقيقة أبطال هذا البلد، أنتم والأصدقاء الآخرون الذين يخدمون اليوم في بقية مواقع هذه الوحدة وفي جميع مواقع القوات المسلحة». وأضاف: «أُنجز عمل مذهل ».

وفي مقطع فيديو من الجولة نشرته وسائل إعلام إيرانية، قال عبد اللهي في إشارة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: «قال نتنياهو أخيراً: إما أن ندمّر الجمهورية الإسلامية أو يدمّروننا. وهذا أمر جديد أيضاً. حسناً، من الواضح أننا سندمّرهم حتماً».

وأضاف: «لأنهم جرّبوا. جاؤوا بكل ما لديهم، لكنهم لم يتمكنوا من بلوغ هدفهم. كان هدفهم تدميرنا، لكنهم لم يستطيعوا فعل أي شيء. لذلك، فإن الخاسرين القطعيين في الميدان حتى الآن هم إسرائيل وأميركا».

وقال إن «الإحصاءات تُظهر أن أميركا لم تستخدم في أي حرب، خلال مدة مماثلة، هذا القدر من الذخائر والمعدات العسكرية». وحذّر: «إذا أراد العدو ارتكاب حماقة، فسيكون ردنا أبعد من المنطقة». وأضاف أن «المفاجآت ستظهر تباعاً في الحرب المقبلة».

وقال موسوي إن «القدرات التي بقيت إرثاً من قادتنا الأعزاء في الوحدة هي اليوم أداة دفاعية متينة يمكن الاعتماد عليها لحماية هذا الشعب الكريم، والالتزام بتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة ومقاصده في مواجهة الأعداء».

وأضاف: «لدينا اليوم جاهزية مقبولة يمكن الاعتماد عليها لمواجهة أي تهديد في المنطقة وخارجها». وتابع: «إذا اقتضت الضرورة، سنضع جميع قدرات العدو في المنطقة وخارجها تحت النار، ولن نترك لهم سوى الهزيمة».

وقال: «سترون في نهاية كل مرحلة من مراحل تهيئة الفرص والاستعدادات، منتجات وأسلحة ومعدات جديدة في تنظيمنا القتالي».وأضاف أن مقاتلي الوحدة سيكونون «في خدمة النظام» في جميع ساحات القتال، كما في الحربين الماضيتين في إشارة إلى الحرب التي اندلعت في فبراير الماضي، وقبل ذلك، حرب الـ12 يوماً في يونيو (حزيران) 2025.

رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة علي عبد اللهي، وقائد الوحدة الصاروخية في «الحرس الثوري» مجيد موسوي، يتفقدان منشأة صاروخية تحت الأرض (التلفزيون الرسمي)

ما بعد الألفي كيلومتر

ومراسل التلفزيون الرسمي إن «عقيدة دفاعية جديدة» بدأت مع أمر أصدره المرشد مجتبى خامنئي إلى قادة القوات المسلحة بأن يُواجه أي تهديد، أياً كان مستواه ونوعه، بـ«رد فوري ومؤثر ومن دون قيود جغرافية». وقدّم التلفزيون الجولة بوصفها تنفيذاً لهذا الأمر.

وقال مراسل التلفزيون إن تصريحات عبد اللهي تعني «رفع القيود عن مدى الصواريخ»، وإن رؤوسها الحربية أصبحت «أكثر تدميراً بكثير» بعد تحديثها تقنياً. ولم يقدم التقرير بيانات فنية عن الصواريخ المعروضة، ولا أدلة على ادعاء اختراقها الدفاعات الجوية.

وكان المرشد قد أصدر هذه التوجيهات في 31 أكتوبر (تشرين الأول)، خلال أول اجتماع معلن له مع كبار القادة العسكريين منذ توليه منصبه. وحضر الاجتماع عبداللهي وقائد الجيش الإيراني أمير حاتمي وقائد «الحرس الثوري» أحمد وحيدي. وأمر المرشد أيضاً بتحديث قائمة الأهداف لتشمل الأصول «المادية وغير المادية» للولايات المتحدة وإسرائيل.

وأعلن محبي، السبت، رفع سقف الألفي كيلومتر. وقال، رداً على سؤال في مؤتمر صحافي: «لقد رُفع هذا القيد بالنسبة إلينا». ولم يحدد المدى الجديد، ولم يقل إن كانت إيران تملك صواريخ تتجاوز هذا الحد، واكتفى بالقول إنها ستُظهر «هذه القدرات عملياً».

ولم يكن السقف قيداً تقنياً بقدر ما كان قراراً سياسياً، إذ قال المرشد السابق علي خامنئي إنه حدده بنفسه رغم اعتراض بعض القادة العسكريين. ويغطي هذا المدى، انطلاقاً من الأراضي الإيرانية، الشرق الأوسط بأكمله وأجزاء من اليونان والبلقان.

وفي فبراير (شباط) 2023، قال قائد الوحدة الصاروخية في «الحرس الثوري» حينها أمير علي حاجي زاده إن السقف قائم «احتراماً للأوروبيين». وبعد أيام، قال قائد «الحرس الثوري» حينها حسين سلامي إن إيران تستطيع زيادة مدى صواريخها. وقُتل الاثنان في الضربات الأولى لحرب يونيو (حزيران) 2025.

وقال المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرمي نيا إن الهجمات الإيرانية لن تقتصر على الشرق الأوسط إذا اندلعت حرب جديدة. وأضاف أن المنشآت والقوات والمصالح الأميركية ستكون أهدافاً محتملة «في أي نقطة تكون في المتناول».

وآضاف أكرمي نيا، الاثنين، إن العقيدة العسكرية للجيش تتجه نحو «نهج هجومي» تنفيذاً لأوامر المرشد. وتابع أن مفهومي «الرد الفعال» و«بلا قيود جغرافية» يجري تحويلهما إلى «استراتيجيات تنفيذية».

وانتقلت التهديدات الإيرانية من الحديث عن المدى إلى تسمية الأهداف. وكتبت صحيفة «كيهان»، التي يشرف عليها ممثل المرشد، أن مصالح الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) في إيطاليا وبريطانيا ورومانيا وقبرص واليونان قد تُستهدف إذا استؤنفت الحرب. ونشرت صحيفة «همشهري»، التابعة لبلدية طهران، خريطة للقواعد الأميركية في أوروبا بوصفها أهدافاً محتملة.

ونشرت وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري» مقطعاً مولّداً بالذكاء الاصطناعي، تظهر فيه شخصية مقنّعة تمثل المتحدث باسم «عمليات هيئة الأركان»، وتخاطب الأوروبيين: «لستم أعداءنا، لكن كل من يساعد أميركا، في أي نقطة من أوروبا، في إيذاء نسائنا وأطفالنا، عدونا وسنعاقبه». وعرض المقطع قائمة بأهداف عسكرية في فرنسا وألمانيا وبريطانيا.

رسائل متبادلة

وكان ترمب قد قال، الاثنين، بعد لقائه في البيت الأبيض رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن قدرة إيران على التصنيع العسكري «زالت بنحو 85 في المائة». وأضاف أنها لا تزال تنتج «أعداداً محدودة» من الصواريخ والمسيّرات.

وقال إن العمل العسكري «لا يبدو ضرورياً للغاية» في هذه المرحلة، لكن واشنطن «جاهزة للتحرك» إذا تغير الوضع. وتحدث عن «زخم إيجابي» نحو إنهاء الحرب، وقال إن حاملة طائرات أخرى وصلت «محمّلة حتى آخرها بمعدات جديدة».

ورداً على ذلك، كتب رضائي على منصة «إكس» أن واشنطن «تتخبط كمقامر يائس»، ودعاها إلى «الرضوخ للشروط السبعة التي حددتها إيران مراراً».

وقال النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف، الثلاثاء، إن «مسار المواجهة مع العدو سيستمر» سواء تحقق السلام أم لا. ودعا إلى تطوير التقنيات المتقدمة «بجدية أكبر» لامتلاك «اليد العليا»، وقال إن إيران «لا تسعى إلى الحرب، لكنها تدافع عن نفسها جيداً».