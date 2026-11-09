ترمب: لسنا على عجلة لاستئناف الضربات على إيران لكننا مستعدّون لذلك

طائرات أميركية للتزود بالوقود من طراز «كي سي 135» على مدرج مطار بن غوريون بالقرب من تل أبيب (أ.ف.ب)

كشفت مصادر مطلعة أن المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل لن تتوقف بحلول نهاية العام الحالي، كما أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الأسبوع الماضي، وإنما ستتقلص إلى نصف حجمها الحالي (نحو 4 مليارات دولار سنوياً تقريباً)، وستنتهي خلال 5 سنوات، بينما سيذهب قسم من الأموال المخصومة إلى ميزانية تطوير منظومات الدفاع الجوي، التي تبلغ حالياً نصف مليار دولار سنوياً.

وقالت هذه المصادر، التي تعمل ضمن الفريق الإسرائيلي الذي يفاوض الأميركيين حول الموضوع، إن ترمب أدلى بتصريحه المذكور صبيحة يوم الانتخابات كجزء من حملته الانتخابية لصالح الحزب الجمهوري، وبشكل خاص من أجل دعم المرشح الجمهوري في ولاية ميشيغان، الذي خسر لصالح منافسه الديمقراطي عبد الرحمن السيد، الذي فاز بعضوية مجلس الشيوخ. وقد صدم تصريحه الأجهزة الأمنية في تل أبيب، التي تدير مفاوضات ودية مع الفريق الأميركي التابع لوزير الخارجية ماركو روبيو.

وبحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت»، اليوم (الاثنين)، فإن تصريحات ترمب صدمت أيضاً أصحاب صناعة الأسلحة الأميركية، الذين اعتبروه ضربة لهم ولإنتاجهم. فهرعوا يحتجون. وقد تمت طمأنتهم بأن المساعدات المقررة ستستمر كما هي بقيمة 3.3 مليار دولار حتى نهاية 2028، وبعدها سيتم إبرام اتفاق جديد لـ5 سنوات أخرى، بدلاً من 10 سنوات. وقيمتها لن تتغير. وقسم من المبلغ الذي يتوفر من هذا التقليص ستتم إضافته إلى مبلغ 500 مليون دولار سنوياً المخصصة لتطوير منظومات الدفاع من الصواريخ، مثل «القبة الحديدية» و«مقلاع داود» ومنظومة «حيتس». فهذا المبلغ يدفع لإسرائيل ضمن اتفاق المساعدات، لكنه ليس كمساعدة، بل شراكة أميركية مع إسرائيل في تطوير القدرات العسكرية للطرفين.

وبحسب المصادر، يعتزم الرئيس ترمب إنهاء المفاوضات حول المساعدات باتفاق، تجري المصادقة عليه حتى نهاية العام الحالي، أي قبل تنصيب الكونغرس الجديد، مطلع يناير (كانون الثاني) المقبل، حتى يمنع الأكثرية الديمقراطية من إبطاله أو المساس به.

القبة الحديدية المضادة للصواريخ (أ.ف.ب)

وكانت جهات إسرائيلية قد أعربت عن قلقها من مجرد التفكير بأن تقليص المساعدات لإسرائيل بات موضوعاً لإرضاء الجمهور الأميركي، إذ إنه يدل على مدى تدهور مكانة إسرائيل في الولايات المتحدة. وبحسب المراسل العسكري لصحيفة «يسرائيل هيوم» اليمينية، يوآف ليمور، فإن مسؤولاً أميركياً كبيراً التقاه صدفة قبل أيام حذّر من هذا التدهور بكلمات قاسية، إذ قال: «أنتم لا تستوعبون ما الذي يجري في العالم ضدكم. مكانتهم تسير نحو الانهيار. وليس في أوروبا والعالم الغربي فقط. مكانتكم تتدهور بشكل مريع أيضاً عندنا. أصدقاؤكم لم يعودوا قادرين على الدفاع عنكم. وهم لا يصدقون أنكم تستمرون في السياسة نفسها التي أدّت إلى هبوط قدركم، رغم ما ترونه بعيونكم من تصاعد العداء لكم».

يذكر أن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، عاد إلى هذا الموضوع، الليلة الفائتة، وقال إن الجمهوريين خسروا انتخابات التجديد النصفي جزئياً بسبب ما وصفه بـ«الكراهية الشديدة لإسرائيل» في الولايات المتحدة، مشيراً إلى أنه لا يختلف مع تقييم نائبه جيه دي فانس بشأن تأثير علاقة الإدارة بإسرائيل على تراجع شعبية الحزب.

وجاءت تصريحات ترمب، في مقابلة بثّت مساء ضمن برنامج «60 دقيقة» على شبكة «سي بي إس» الأميركية، تطرق خلالها إلى الحرب على إيران والعلاقة مع إسرائيل، معتبراً أن المواقف المناهضة لإسرائيل كانت أحد العوامل التي أسهمت في خسارة الجمهوريين.

وعاد ترمب ليردد تصريحاً سابقاً له بأن «إسرائيل ما كانت لتوجد» لولا قراره مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية، مشيراً إلى إرسال قاذفات أميركية من طراز «بي-2» لاستهداف 3 مواقع في وقت واحد. وفي الشأن السياسي الإسرائيلي، قال ترمب إن رئيس حزب «يشار»، غادي آيزنكوت، يتبنى مواقف مشابهة لمواقف رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مدعياً أن كليهما معجب بما يقوم به. جاء ذلك في معرض حديثه عن تصريحات آيزنكوت بشأن سياساته.

وقالت صحيفة «يديعوت احرونوت» إن أصدقاء إسرائيل في واشنطن ينتظرون بفارغ الصبر أن ينتهي عهد بنيامين نتنياهو، ويستطيع غادي آيزنكوت تشكيل حكومة جديدة عقلانية تؤثر في لجم التدهور في مكانة إسرائيل. وقالت: «الأمل هو أن يؤدي تغيير الوجوه إلى تغيير السياسة، وبالتالي يمنح إسرائيل فرصة لإحداث تغيير ملموس في سياستها، ينعكس بتغيير ملموس في مكانتها الدولية».