ترمب: لسنا على عجلة لاستئناف الضربات على إيران لكننا مستعدّون لذلك

ترمب: لسنا على عجلة لاستئناف الضربات على إيران لكننا مستعدّون لذلكhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5339465-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B9%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A6%D9%86%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%83%D9%86%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%91%D9%88%D9%86-%D9%84%D8%B0%D9%84%D9%83
عزا الرئيس الأميركي دونالد ترمب هزيمة الجمهوريين في الانتخابات الأخيرة إلى «رسائل خاطئة» حول القضايا الاقتصادية والحرب مع إيران والتشدد في التعامل مع المهاجرين.
علي بردى (واشنطن)
ترمب: لسنا على عجلة لاستئناف الضربات على إيران لكننا مستعدّون لذلكhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5339465-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B9%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A6%D9%86%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%83%D9%86%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%91%D9%88%D9%86-%D9%84%D8%B0%D9%84%D9%83
المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل ستنخفض... ولن تتوقف
طائرات أميركية للتزود بالوقود من طراز «كي سي 135» على مدرج مطار بن غوريون بالقرب من تل أبيب (أ.ف.ب)
كشفت مصادر مطلعة أن المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل لن تتوقف بحلول نهاية العام الحالي، كما أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الأسبوع الماضي، وإنما ستتقلص إلى نصف حجمها الحالي (نحو 4 مليارات دولار سنوياً تقريباً)، وستنتهي خلال 5 سنوات، بينما سيذهب قسم من الأموال المخصومة إلى ميزانية تطوير منظومات الدفاع الجوي، التي تبلغ حالياً نصف مليار دولار سنوياً.
وبحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت»، اليوم (الاثنين)، فإن تصريحات ترمب صدمت أيضاً أصحاب صناعة الأسلحة الأميركية، الذين اعتبروه ضربة لهم ولإنتاجهم. فهرعوا يحتجون. وقد تمت طمأنتهم بأن المساعدات المقررة ستستمر كما هي بقيمة 3.3 مليار دولار حتى نهاية 2028، وبعدها سيتم إبرام اتفاق جديد لـ5 سنوات أخرى، بدلاً من 10 سنوات. وقيمتها لن تتغير. وقسم من المبلغ الذي يتوفر من هذا التقليص ستتم إضافته إلى مبلغ 500 مليون دولار سنوياً المخصصة لتطوير منظومات الدفاع من الصواريخ، مثل «القبة الحديدية» و«مقلاع داود» ومنظومة «حيتس». فهذا المبلغ يدفع لإسرائيل ضمن اتفاق المساعدات، لكنه ليس كمساعدة، بل شراكة أميركية مع إسرائيل في تطوير القدرات العسكرية للطرفين.
وبحسب المصادر، يعتزم الرئيس ترمب إنهاء المفاوضات حول المساعدات باتفاق، تجري المصادقة عليه حتى نهاية العام الحالي، أي قبل تنصيب الكونغرس الجديد، مطلع يناير (كانون الثاني) المقبل، حتى يمنع الأكثرية الديمقراطية من إبطاله أو المساس به.
وكانت جهات إسرائيلية قد أعربت عن قلقها من مجرد التفكير بأن تقليص المساعدات لإسرائيل بات موضوعاً لإرضاء الجمهور الأميركي، إذ إنه يدل على مدى تدهور مكانة إسرائيل في الولايات المتحدة. وبحسب المراسل العسكري لصحيفة «يسرائيل هيوم» اليمينية، يوآف ليمور، فإن مسؤولاً أميركياً كبيراً التقاه صدفة قبل أيام حذّر من هذا التدهور بكلمات قاسية، إذ قال: «أنتم لا تستوعبون ما الذي يجري في العالم ضدكم. مكانتهم تسير نحو الانهيار. وليس في أوروبا والعالم الغربي فقط. مكانتكم تتدهور بشكل مريع أيضاً عندنا. أصدقاؤكم لم يعودوا قادرين على الدفاع عنكم. وهم لا يصدقون أنكم تستمرون في السياسة نفسها التي أدّت إلى هبوط قدركم، رغم ما ترونه بعيونكم من تصاعد العداء لكم».
يذكر أن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، عاد إلى هذا الموضوع، الليلة الفائتة، وقال إن الجمهوريين خسروا انتخابات التجديد النصفي جزئياً بسبب ما وصفه بـ«الكراهية الشديدة لإسرائيل» في الولايات المتحدة، مشيراً إلى أنه لا يختلف مع تقييم نائبه جيه دي فانس بشأن تأثير علاقة الإدارة بإسرائيل على تراجع شعبية الحزب.
وجاءت تصريحات ترمب، في مقابلة بثّت مساء ضمن برنامج «60 دقيقة» على شبكة «سي بي إس» الأميركية، تطرق خلالها إلى الحرب على إيران والعلاقة مع إسرائيل، معتبراً أن المواقف المناهضة لإسرائيل كانت أحد العوامل التي أسهمت في خسارة الجمهوريين.
وعاد ترمب ليردد تصريحاً سابقاً له بأن «إسرائيل ما كانت لتوجد» لولا قراره مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية، مشيراً إلى إرسال قاذفات أميركية من طراز «بي-2» لاستهداف 3 مواقع في وقت واحد. وفي الشأن السياسي الإسرائيلي، قال ترمب إن رئيس حزب «يشار»، غادي آيزنكوت، يتبنى مواقف مشابهة لمواقف رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مدعياً أن كليهما معجب بما يقوم به. جاء ذلك في معرض حديثه عن تصريحات آيزنكوت بشأن سياساته.
وقالت صحيفة «يديعوت احرونوت» إن أصدقاء إسرائيل في واشنطن ينتظرون بفارغ الصبر أن ينتهي عهد بنيامين نتنياهو، ويستطيع غادي آيزنكوت تشكيل حكومة جديدة عقلانية تؤثر في لجم التدهور في مكانة إسرائيل. وقالت: «الأمل هو أن يؤدي تغيير الوجوه إلى تغيير السياسة، وبالتالي يمنح إسرائيل فرصة لإحداث تغيير ملموس في سياستها، ينعكس بتغيير ملموس في مكانتها الدولية».
أفيغدور ليبرمان من حليف لنتنياهو إلى ساعٍ لإسقاطهhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5339417-%D8%A3%D9%81%D9%8A%D8%BA%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%81-%D9%84%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D9%8D-%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%82%D8%A7%D8%B7%D9%87
Former Israeli Finance Minister Avigdor Lieberman (his 'X' account)
TT
TT
أفيغدور ليبرمان من حليف لنتنياهو إلى ساعٍ لإسقاطه
Former Israeli Finance Minister Avigdor Lieberman (his 'X' account)
يسعى وزير الدفاع السابق أفيغدور ليبرمان المعروف بمواقفه المتشددة وعدم تقديمه للتنازلات، إلى الاضطلاع بدور محوري في المفاوضات الرامية إلى تشكيل حكومة إسرائيلية قادرة على طي صفحة بنيامين نتنياهو السياسية.
على مدار 3 عقود، ارتبط اسم ليبرمان (68 عاماً) بالحياة السياسية الإسرائيلية، في مسيرة عُرف خلالها باستعاراته المستوحاة من لعبة الشطرنج التي يزاولها.
وفي الأعوام الأخيرة، كان ليبرمان من أشد المدافعين عن العلمانية في مواجهة تنامي نفوذ اليمين المتشدد، لكن المفارقة أنه يمد يده اليوم إلى هذه الشريحة من المجتمع رغم معارضة قاعدته الانتخابية، وذلك في سبيل إنهاء مسيرة نتنياهو في الحكم، وهو هدف يعده أكثر إلحاحاً.
وكثيراً ما ربط ليبرمان مستقبله السياسي برئيس الوزراء المنتهية ولايته، إذ كان أول مدير لمكتب نتنياهو عندما تولى رئاسة الحكومة في عام 1996، قبل أن يصبح وزيراً للخارجية، ثم وزيراً للدفاع.
وتدرجت العلاقة بينهما نحو القطيعة على خلفية التنافس على زعامة اليمين، فضلاً عن تباينات جوهرية بشأن قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، والعلاقة مع الأحزاب الحريدية المتشددة.
ورغم أن حزب ليبرمان «إسرائيل بيتنا» لم يحصل إلا على 7 مقاعد (من أصل 120) في الكنيست بنتيجة الانتخابات الأخيرة، فإنه يُعد ركناً أساسياً في تكتل المعارضة بقيادة غادي آيزنكوت المكلّف تشكيل الحكومة الجديدة، إلى حدّ بات معه قادراً على فرض شروطه.
الأسبوع الماضي، فاجأ ليبرمان حلفاءه بإعلانه التراجع عن اعتراضه على التحالف مع الأحزاب الحريدية، مؤكداً استعداده لتقديم تنازلات بشأن مبدأ إلزامية الخدمة العسكرية على الجميع، بمن فيهم طلاب المعاهد الدينية.
ويتيح له هذا الموقف أيضاً تجنّب أي اتفاق مع الأحزاب العربية التي يعارض التعاون معها بشدة، رغم أنها أعلنت استعدادها لدعم آيزنكوت بعد فوزها بـ19 مقعداً في البرلمان العتيد.
ووُلد أفيغدور ليبرمان في مولدافيا، وهاجر إلى إسرائيل في العام 1978، حيث أدى الخدمة العسكرية، وعمل لفترة حارساً في أحد الملاهي الليلية.
بعد نيله شهادة في العلوم السياسية، انضم إلى حزب «الليكود»، أبرز أحزاب اليمين الإسرائيلي، وتدرّج فيه إلى أن أصبح مديراً لمكتب نتنياهو خلال ولايته الأولى في رئاسة الحكومة (1996 - 1999).
بعد ذلك، أسّس في عام 1999 حزبه اليميني «إسرائيل بيتنا»، مستفيداً من أصوات نحو مليون إسرائيلي هاجروا، مثله، من الاتحاد السوفياتي السابق. وعمل في المراحل اللاحقة على توسيع هذه القاعدة الانتخابية المؤيدة له.
تولى منصب وزير الدفاع في حكومة نتنياهو في 2016، لكنه استقال في 2018 احتجاجاً على اتفاق لوقف إطلاق النار مع حركة «حماس» في قطاع غزة، واصفاً إياه بأنه «استسلام للإرهاب».
أسهمت استقالته في تفكك الائتلاف الحكومي والدعوة لانتخابات جديدة.
بين 2021 و2022، تولى منصب وزير المالية في حكومة نفتالي بينيت، وأصبح أحد أشد منتقدي سياسة نتنياهو، ويحمّله على وجه الخصوص مسؤولية الإخفاق في منع هجوم «حماس» في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
ليبرمان متزوج وأب لثلاثة أولاد. ويذكر غالباً أن زوجته يهودية متدينة، مؤكداً أن علمانيته ليست معارضة للدين، بل تتصدى لما يرى أنها محاولات لإقامة نظام حكم ديني في الدولة العبرية.
يقيم في مستوطنة في الضفة الغربية، لكنه لا يدعو إلى ضمّ هذه الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، وأعلن تأييده لإخضاع جزء من المنطقة للسيطرة الأردنية، وإلغاء اتفاقيات أوسلو.
وبشأن مستقبل قطاع غزة، يؤكد ليبرمان ضرورة «قضاء الجيش التام على حركة (حماس) بشقّيها العسكري والمدني»، ثم نقل السيطرة على القطاع إلى «جهة خارجية تتولى مسؤولية إدارته».