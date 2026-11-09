أفيغدور ليبرمان من حليف لنتنياهو إلى ساعٍ لإسقاطهhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5339417-%D8%A3%D9%81%D9%8A%D8%BA%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%81-%D9%84%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D9%8D-%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%82%D8%A7%D8%B7%D9%87
Former Israeli Finance Minister Avigdor Lieberman (his 'X' account)
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أفيغدور ليبرمان من حليف لنتنياهو إلى ساعٍ لإسقاطه
Former Israeli Finance Minister Avigdor Lieberman (his 'X' account)
يسعى وزير الدفاع السابق أفيغدور ليبرمان المعروف بمواقفه المتشددة وعدم تقديمه للتنازلات، إلى الاضطلاع بدور محوري في المفاوضات الرامية إلى تشكيل حكومة إسرائيلية قادرة على طي صفحة بنيامين نتنياهو السياسية.
على مدار 3 عقود، ارتبط اسم ليبرمان (68 عاماً) بالحياة السياسية الإسرائيلية، في مسيرة عُرف خلالها باستعاراته المستوحاة من لعبة الشطرنج التي يزاولها.
وفي الأعوام الأخيرة، كان ليبرمان من أشد المدافعين عن العلمانية في مواجهة تنامي نفوذ اليمين المتشدد، لكن المفارقة أنه يمد يده اليوم إلى هذه الشريحة من المجتمع رغم معارضة قاعدته الانتخابية، وذلك في سبيل إنهاء مسيرة نتنياهو في الحكم، وهو هدف يعده أكثر إلحاحاً.
وكثيراً ما ربط ليبرمان مستقبله السياسي برئيس الوزراء المنتهية ولايته، إذ كان أول مدير لمكتب نتنياهو عندما تولى رئاسة الحكومة في عام 1996، قبل أن يصبح وزيراً للخارجية، ثم وزيراً للدفاع.
وتدرجت العلاقة بينهما نحو القطيعة على خلفية التنافس على زعامة اليمين، فضلاً عن تباينات جوهرية بشأن قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، والعلاقة مع الأحزاب الحريدية المتشددة.
ورغم أن حزب ليبرمان «إسرائيل بيتنا» لم يحصل إلا على 7 مقاعد (من أصل 120) في الكنيست بنتيجة الانتخابات الأخيرة، فإنه يُعد ركناً أساسياً في تكتل المعارضة بقيادة غادي آيزنكوت المكلّف تشكيل الحكومة الجديدة، إلى حدّ بات معه قادراً على فرض شروطه.
الأسبوع الماضي، فاجأ ليبرمان حلفاءه بإعلانه التراجع عن اعتراضه على التحالف مع الأحزاب الحريدية، مؤكداً استعداده لتقديم تنازلات بشأن مبدأ إلزامية الخدمة العسكرية على الجميع، بمن فيهم طلاب المعاهد الدينية.
ويتيح له هذا الموقف أيضاً تجنّب أي اتفاق مع الأحزاب العربية التي يعارض التعاون معها بشدة، رغم أنها أعلنت استعدادها لدعم آيزنكوت بعد فوزها بـ19 مقعداً في البرلمان العتيد.
ووُلد أفيغدور ليبرمان في مولدافيا، وهاجر إلى إسرائيل في العام 1978، حيث أدى الخدمة العسكرية، وعمل لفترة حارساً في أحد الملاهي الليلية.
بعد نيله شهادة في العلوم السياسية، انضم إلى حزب «الليكود»، أبرز أحزاب اليمين الإسرائيلي، وتدرّج فيه إلى أن أصبح مديراً لمكتب نتنياهو خلال ولايته الأولى في رئاسة الحكومة (1996 - 1999).
بعد ذلك، أسّس في عام 1999 حزبه اليميني «إسرائيل بيتنا»، مستفيداً من أصوات نحو مليون إسرائيلي هاجروا، مثله، من الاتحاد السوفياتي السابق. وعمل في المراحل اللاحقة على توسيع هذه القاعدة الانتخابية المؤيدة له.
تولى منصب وزير الدفاع في حكومة نتنياهو في 2016، لكنه استقال في 2018 احتجاجاً على اتفاق لوقف إطلاق النار مع حركة «حماس» في قطاع غزة، واصفاً إياه بأنه «استسلام للإرهاب».
أسهمت استقالته في تفكك الائتلاف الحكومي والدعوة لانتخابات جديدة.
بين 2021 و2022، تولى منصب وزير المالية في حكومة نفتالي بينيت، وأصبح أحد أشد منتقدي سياسة نتنياهو، ويحمّله على وجه الخصوص مسؤولية الإخفاق في منع هجوم «حماس» في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
ليبرمان متزوج وأب لثلاثة أولاد. ويذكر غالباً أن زوجته يهودية متدينة، مؤكداً أن علمانيته ليست معارضة للدين، بل تتصدى لما يرى أنها محاولات لإقامة نظام حكم ديني في الدولة العبرية.
يقيم في مستوطنة في الضفة الغربية، لكنه لا يدعو إلى ضمّ هذه الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، وأعلن تأييده لإخضاع جزء من المنطقة للسيطرة الأردنية، وإلغاء اتفاقيات أوسلو.
وبشأن مستقبل قطاع غزة، يؤكد ليبرمان ضرورة «قضاء الجيش التام على حركة (حماس) بشقّيها العسكري والمدني»، ثم نقل السيطرة على القطاع إلى «جهة خارجية تتولى مسؤولية إدارته».
المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل ستنخفض... ولن تتوقف
طائرات أميركية للتزود بالوقود من طراز «كي سي 135» على مدرج مطار بن غوريون بالقرب من تل أبيب (أ.ف.ب)
كشفت مصادر مطلعة أن المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل لن تتوقف بحلول نهاية العام الحالي، كما أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الأسبوع الماضي، وإنما ستتقلص إلى نصف حجمها الحالي (نحو 4 مليارات دولار سنوياً تقريباً)، وستنتهي خلال 5 سنوات، بينما سيذهب قسم من الأموال المخصومة إلى ميزانية تطوير منظومات الدفاع الجوي، التي تبلغ حالياً نصف مليار دولار سنوياً.
وبحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت»، اليوم (الاثنين)، فإن تصريحات ترمب صدمت أيضاً أصحاب صناعة الأسلحة الأميركية، الذين اعتبروه ضربة لهم ولإنتاجهم. فهرعوا يحتجون. وقد تمت طمأنتهم بأن المساعدات المقررة ستستمر كما هي بقيمة 3.3 مليار دولار حتى نهاية 2028، وبعدها سيتم إبرام اتفاق جديد لـ5 سنوات أخرى، بدلاً من 10 سنوات. وقيمتها لن تتغير. وقسم من المبلغ الذي يتوفر من هذا التقليص ستتم إضافته إلى مبلغ 500 مليون دولار سنوياً المخصصة لتطوير منظومات الدفاع من الصواريخ، مثل «القبة الحديدية» و«مقلاع داود» ومنظومة «حيتس». فهذا المبلغ يدفع لإسرائيل ضمن اتفاق المساعدات، لكنه ليس كمساعدة، بل شراكة أميركية مع إسرائيل في تطوير القدرات العسكرية للطرفين.
وبحسب المصادر، يعتزم الرئيس ترمب إنهاء المفاوضات حول المساعدات باتفاق، تجري المصادقة عليه حتى نهاية العام الحالي، أي قبل تنصيب الكونغرس الجديد، مطلع يناير (كانون الثاني) المقبل، حتى يمنع الأكثرية الديمقراطية من إبطاله أو المساس به.
وكانت جهات إسرائيلية قد أعربت عن قلقها من مجرد التفكير بأن تقليص المساعدات لإسرائيل بات موضوعاً لإرضاء الجمهور الأميركي، إذ إنه يدل على مدى تدهور مكانة إسرائيل في الولايات المتحدة. وبحسب المراسل العسكري لصحيفة «يسرائيل هيوم» اليمينية، يوآف ليمور، فإن مسؤولاً أميركياً كبيراً التقاه صدفة قبل أيام حذّر من هذا التدهور بكلمات قاسية، إذ قال: «أنتم لا تستوعبون ما الذي يجري في العالم ضدكم. مكانتهم تسير نحو الانهيار. وليس في أوروبا والعالم الغربي فقط. مكانتكم تتدهور بشكل مريع أيضاً عندنا. أصدقاؤكم لم يعودوا قادرين على الدفاع عنكم. وهم لا يصدقون أنكم تستمرون في السياسة نفسها التي أدّت إلى هبوط قدركم، رغم ما ترونه بعيونكم من تصاعد العداء لكم».
يذكر أن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، عاد إلى هذا الموضوع، الليلة الفائتة، وقال إن الجمهوريين خسروا انتخابات التجديد النصفي جزئياً بسبب ما وصفه بـ«الكراهية الشديدة لإسرائيل» في الولايات المتحدة، مشيراً إلى أنه لا يختلف مع تقييم نائبه جيه دي فانس بشأن تأثير علاقة الإدارة بإسرائيل على تراجع شعبية الحزب.
وجاءت تصريحات ترمب، في مقابلة بثّت مساء ضمن برنامج «60 دقيقة» على شبكة «سي بي إس» الأميركية، تطرق خلالها إلى الحرب على إيران والعلاقة مع إسرائيل، معتبراً أن المواقف المناهضة لإسرائيل كانت أحد العوامل التي أسهمت في خسارة الجمهوريين.
وعاد ترمب ليردد تصريحاً سابقاً له بأن «إسرائيل ما كانت لتوجد» لولا قراره مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية، مشيراً إلى إرسال قاذفات أميركية من طراز «بي-2» لاستهداف 3 مواقع في وقت واحد. وفي الشأن السياسي الإسرائيلي، قال ترمب إن رئيس حزب «يشار»، غادي آيزنكوت، يتبنى مواقف مشابهة لمواقف رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مدعياً أن كليهما معجب بما يقوم به. جاء ذلك في معرض حديثه عن تصريحات آيزنكوت بشأن سياساته.
وقالت صحيفة «يديعوت احرونوت» إن أصدقاء إسرائيل في واشنطن ينتظرون بفارغ الصبر أن ينتهي عهد بنيامين نتنياهو، ويستطيع غادي آيزنكوت تشكيل حكومة جديدة عقلانية تؤثر في لجم التدهور في مكانة إسرائيل. وقالت: «الأمل هو أن يؤدي تغيير الوجوه إلى تغيير السياسة، وبالتالي يمنح إسرائيل فرصة لإحداث تغيير ملموس في سياستها، ينعكس بتغيير ملموس في مكانتها الدولية».
أفيغدور ليبرمان من حليف لنتنياهو إلى ساعٍ لإسقاطهhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5339417-%D8%A3%D9%81%D9%8A%D8%BA%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%81-%D9%84%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D9%8D-%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%82%D8%A7%D8%B7%D9%87
Former Israeli Finance Minister Avigdor Lieberman (his 'X' account)
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أفيغدور ليبرمان من حليف لنتنياهو إلى ساعٍ لإسقاطه
Former Israeli Finance Minister Avigdor Lieberman (his 'X' account)
يسعى وزير الدفاع السابق أفيغدور ليبرمان المعروف بمواقفه المتشددة وعدم تقديمه للتنازلات، إلى الاضطلاع بدور محوري في المفاوضات الرامية إلى تشكيل حكومة إسرائيلية قادرة على طي صفحة بنيامين نتنياهو السياسية.
على مدار 3 عقود، ارتبط اسم ليبرمان (68 عاماً) بالحياة السياسية الإسرائيلية، في مسيرة عُرف خلالها باستعاراته المستوحاة من لعبة الشطرنج التي يزاولها.
وفي الأعوام الأخيرة، كان ليبرمان من أشد المدافعين عن العلمانية في مواجهة تنامي نفوذ اليمين المتشدد، لكن المفارقة أنه يمد يده اليوم إلى هذه الشريحة من المجتمع رغم معارضة قاعدته الانتخابية، وذلك في سبيل إنهاء مسيرة نتنياهو في الحكم، وهو هدف يعده أكثر إلحاحاً.
وكثيراً ما ربط ليبرمان مستقبله السياسي برئيس الوزراء المنتهية ولايته، إذ كان أول مدير لمكتب نتنياهو عندما تولى رئاسة الحكومة في عام 1996، قبل أن يصبح وزيراً للخارجية، ثم وزيراً للدفاع.
وتدرجت العلاقة بينهما نحو القطيعة على خلفية التنافس على زعامة اليمين، فضلاً عن تباينات جوهرية بشأن قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، والعلاقة مع الأحزاب الحريدية المتشددة.
ورغم أن حزب ليبرمان «إسرائيل بيتنا» لم يحصل إلا على 7 مقاعد (من أصل 120) في الكنيست بنتيجة الانتخابات الأخيرة، فإنه يُعد ركناً أساسياً في تكتل المعارضة بقيادة غادي آيزنكوت المكلّف تشكيل الحكومة الجديدة، إلى حدّ بات معه قادراً على فرض شروطه.
الأسبوع الماضي، فاجأ ليبرمان حلفاءه بإعلانه التراجع عن اعتراضه على التحالف مع الأحزاب الحريدية، مؤكداً استعداده لتقديم تنازلات بشأن مبدأ إلزامية الخدمة العسكرية على الجميع، بمن فيهم طلاب المعاهد الدينية.
ويتيح له هذا الموقف أيضاً تجنّب أي اتفاق مع الأحزاب العربية التي يعارض التعاون معها بشدة، رغم أنها أعلنت استعدادها لدعم آيزنكوت بعد فوزها بـ19 مقعداً في البرلمان العتيد.
ووُلد أفيغدور ليبرمان في مولدافيا، وهاجر إلى إسرائيل في العام 1978، حيث أدى الخدمة العسكرية، وعمل لفترة حارساً في أحد الملاهي الليلية.
بعد نيله شهادة في العلوم السياسية، انضم إلى حزب «الليكود»، أبرز أحزاب اليمين الإسرائيلي، وتدرّج فيه إلى أن أصبح مديراً لمكتب نتنياهو خلال ولايته الأولى في رئاسة الحكومة (1996 - 1999).
بعد ذلك، أسّس في عام 1999 حزبه اليميني «إسرائيل بيتنا»، مستفيداً من أصوات نحو مليون إسرائيلي هاجروا، مثله، من الاتحاد السوفياتي السابق. وعمل في المراحل اللاحقة على توسيع هذه القاعدة الانتخابية المؤيدة له.
تولى منصب وزير الدفاع في حكومة نتنياهو في 2016، لكنه استقال في 2018 احتجاجاً على اتفاق لوقف إطلاق النار مع حركة «حماس» في قطاع غزة، واصفاً إياه بأنه «استسلام للإرهاب».
أسهمت استقالته في تفكك الائتلاف الحكومي والدعوة لانتخابات جديدة.
بين 2021 و2022، تولى منصب وزير المالية في حكومة نفتالي بينيت، وأصبح أحد أشد منتقدي سياسة نتنياهو، ويحمّله على وجه الخصوص مسؤولية الإخفاق في منع هجوم «حماس» في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
ليبرمان متزوج وأب لثلاثة أولاد. ويذكر غالباً أن زوجته يهودية متدينة، مؤكداً أن علمانيته ليست معارضة للدين، بل تتصدى لما يرى أنها محاولات لإقامة نظام حكم ديني في الدولة العبرية.
يقيم في مستوطنة في الضفة الغربية، لكنه لا يدعو إلى ضمّ هذه الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، وأعلن تأييده لإخضاع جزء من المنطقة للسيطرة الأردنية، وإلغاء اتفاقيات أوسلو.
وبشأن مستقبل قطاع غزة، يؤكد ليبرمان ضرورة «قضاء الجيش التام على حركة (حماس) بشقّيها العسكري والمدني»، ثم نقل السيطرة على القطاع إلى «جهة خارجية تتولى مسؤولية إدارته».
صورة التقطها القمر الاصطناعي «سنتينل-2» الأحد 8 نوفمبر 2026 تُظهر تصاعد دخان أسود قبالة سواحل بخاء العُمانية على بُعد نحو 20 كيلومتراً من الساحل في منطقة اشتعلت فيها النيران بثلاث ناقلات نفط (أ.ف.ب)
تتسارع جهود التسوية بين واشنطن وطهران، مع وصول رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى البيت الأبيض للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في حين يتصاعد التوتر في مضيق هرمز، بعد ضربات أميركية على جزيرة قشم، وإعلان طهران استهداف 11 ناقلة نفط خلال عشرة أيام.
وكشف الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الاثنين، أن المرشد مجتبى خامنئي أمر بإنهاء وضع «لا حرب ولا سلام»، مقدّماً التفاوض خياراً أول، من دون أن تتراجع طهران عن شروطها أو عن رفض إخراج اليورانيوم المخصب.
ويحمل المسؤول القطري الذي زار طهران الأسبوع الماضي، ملف الوساطة إلى البيت الأبيض، حيث يلتقي ترمب ونائبه جي دي فانس.
ويستبعد ترمب استئناف الحرب الواسعة قريباً، لكنه لا يزال يرفض الخطة الإيرانية الحالية للهدنة. وعبّر مسؤولون أميركيون وإقليميون، تحدثوا إلى «رويترز»، عن شكوكهم في التوصل إلى اتفاق قريب.
ورفضت واشنطن الخطة مراراً. ووصف وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الأحد، بعض الشروط الإيرانية بأنها «شائنة وسخيفة وغير واقعية حقاً»، مستبعداً اختراقاً دبلوماسياً قريباً. وقال ترمب، في مقابلات بُثت الأحد، إنه «لا يسعى» إلى تصعيد الحرب.
وتتولى قطر نقل الرسائل بين الطرفين واقتراح سبل لتقريب المواقف. وكان فانس قد قاد المفاوضات التي أفضت إلى هدنة لم تصمد طويلاً في يونيو (حزيران).
وفي طهران، شدّد بزشكيان على عزم حكومته المضي قدماً في إنهاء الصراع، وقال في مناسبة بطهران: «أصدر المرشد أمراً بأن ننهي وضع لا حرب ولا سلام». وقدّم التفاوض خياراً أول: «نحن أهل حوار وتفاوض، ويمكننا أن نتفاوض بعزة وننهي المسألة بعزة. المنطق يقضي بألا نزج أنفسنا في الحرب إذا كان بإمكاننا أن ننال حقنا بالحوار». واستدرك بأن إيران «لن تستسلم أمام القوة والتنمر». وقبل أسبوع، قال بزشكيان إن المرشد الإيراني منح «صلاحيات معينة» للحكومة فيما يتعلق بالمحادثات الرامية لإنهاء الحرب.
في أنقرة، أبلغ الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ترمب أن بلاده لا تريد تصعيداً جديداً، وقال: «للأسف، نرى مجدداً تحولاً سلبياً. نبذل قصارى جهدنا لمنع ذلك».
وتقضي الخطة الإيرانية برفع الحصار الأميركي عن الموانئ الإيرانية، ورفع بعض العقوبات، ووقف القصف، مقابل فتح مضيق هرمز، على أن تليها مفاوضات بشأن البرنامج النووي والعقوبات الأخرى.
وفي غضون ذلك، نفى مسؤول أمني كبير، لوكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري»، تقارير عن لقاء مرتقب بين أمين المجلس الأعلى للأمن القومي محسن رضائي وفانس في الدوحة. وقال إن سياسة إيران في المفاوضات «لم تتغير»، ولن يُطرح أي برنامج للتفاوض مع الأميركيين «ما لم يتخذوا خطوة عملية في إطار الشروط السبعة».
ووصفت وسائل إعلام إيرانية بـ«الكاذبة» تقارير عن اتفاق على إعادة فتح مضيق هرمز مقابل الإفراج عن 8 مليارات دولار من الأصول الإيرانية.
«مقترح اليومين»
ودافع المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، في مؤتمره الصحافي الأسبوعي، عن «مقترح اليومين»، ووصفه بأنه «أكثر الخطط منطقية» على الطاولة، متسائلاً عن «اللامنطقي أو السخيف» في اشتراط إنهاء العقوبات والحصار البحري ووقف الحرب «على جميع الجبهات» قبل أي تفاوض.
وقلب بقائي وصف روبيو على واشنطن: «ما هو غير منطقي وسخيف هو مهاجمة أميركا لإيران في منتصف المفاوضات». واستعاد هجومين أميركيين خلال المفاوضات «في أقل من تسعة أشهر»، وقال إن «تفاهم إسلام آباد» لم يصمد «أكثر من أسبوعين».
وأحال مضمون الخطة إلى «كل ما تعهدت به أميركا في تفاهم إسلام آباد»، الذي قال إن بنوده الأربعة عشر حددت التزامات الطرفين «بوضوح»، وتجنب الرد مباشرة على سؤال عمّا إذا كانت تشمل الملف النووي.
وطالب أيضاً برفع العقوبات التي فُرضت على إيران في الأشهر الماضية، وتساءل: «هل يمكنكم تخيل أن ندخل في مفاوضات مع أميركا بشأن القضايا التي تريدها، فيما يستمر الحصار البحري، وتستمر الحرب، وتبقى أموالنا مجمدة؟».
وعدّ تقليص المهلة من سبعة أيام إلى يومين «علامة حسن نية»، مضيفاً: «إذا كان لدى الطرف الآخر أدنى قدر من الجدية، تستطيع إيران تنفيذ تعهداتها خلال يومين». واستشهد بإعادة حركة الملاحة في مضيق هرمز إلى 65 في المائة من مستواها قبل الحرب، قبل أن «تنقض أميركا تعهدها، ويقول ترمب: انتهى الأمر».
ولم يكشف بقائي ما إذا كانت واشنطن قد ردّت على المقترح. وعن تقارير بشأن مقترح نووي إيراني عبر قطر، اكتفى بالقول: «قدمنا مقترح خطة اليومين الخاص بنا، وهو على الطاولة». وردّ على دعوة رئيس الوزراء القطري إلى اتفاق قابل للتنفيذ بدلاً من اتفاق مثالي: «جربنا مرة اتفاقاً قابلاً للتنفيذ».
وأوضح أن الاتصالات مع قطر وباكستان «مستمرة»، وأن مستوى التمثيل الإيراني يُحدد وفق مسار المحادثات، تحت إشراف المجلس الأعلى للأمن القومي.
وقبل ذلك بساعات، علّق وزير الخارجية عباس عراقجي، على منصة «إكس»، على حديث ترمب عن نفور الناخبين من إسرائيل، وكتب: «يدرك الرئيس الأميركي بوضوح أن الغالبية العظمى من الأميركيين مشمئزون من إسرائيل. واللافت أنه يبدو حائراً في سبب ذلك. سئم الأميركيون من خداع إسرائيل للإدارات الأميركية وجرّها إلى حروب لا تنتهي».
اليورانيوم «خط أحمر»
وأغلق بقائي الباب أمام أحد المطالب الأميركية الرئيسية؛ إذ قال إن إخراج اليورانيوم المخصب من إيران «غير مطروح بأي شكل»، ولا يوجد «أي مبرر» لذلك، وفقاً لوكالة «أرنا» الرسمية.
ورفض أيضاً تفتيش المنشآت المتضررة ما دامت التهديدات الأميركية مستمرة، مضيفاً أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية «لا تملك آلية أو بروتوكولاً» لتفتيشها في الظروف الحالية.
ونفى، في مؤتمره الصحافي، أن تكون إيران علّقت التزاماتها في معاهدة حظر الانتشار: «نحن عضو في المعاهدة، وملتزمون باتفاق الضمانات». لكنه عدّ الهجمات على المنشآت النووية عائقاً أمام التعاون مع الوكالة «كما في الظروف العادية»، وكشف أن مفتشيها زاروا محطة بوشهر النووية «قبل أيام».
وذهب نواب أبعد. فقد رفض النائب حميد رضا غودرزي، في حديث لموقع «إيران أوبزرفر» المحلي، تسليم اليورانيوم «بأي شكل»، وقال إن القرار بشأنه يُتخذ «على أعلى مستويات البلاد»، مستنداً إلى أن المرشد أعلن في «اتفاق إسلام آباد» أن الملف النووي «يجب ألا يُطرح». ولوّح برفع التخصيب «إلى ما فوق 60 في المائة» إذا لزم الأمر.
ودعا غودرزي المجلس الأعلى للأمن القومي إلى حسم الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار، «لمنع حضور مفتشي الوكالة»، ووصف التفاوض بأنه «تنفس اصطناعي» يلجأ إليه «العدو» كلما احتاج إلى التقاط أنفاسه.
وزعم النائب إسماعيل كوثري، وهو جنرال في «الحرس الثوري» وعضو لجنة الأمن القومي في البرلمان، أن الضربات الأميركية على فوردو ونطنز وأصفهان لم تُصب أجهزة الطرد المركزي ولا اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة.
ويتسع النقاش في طهران حول العقيدة النووية. فقد أجاز محمد جواد لاريجاني، شقيق علي لاريجاني، مساء السبت، استخدام السلاح النووي «تكتيكياً ضد قاعدة عسكرية للعدو»، وتعهد المتحدث باسم «الحرس الثوري» حسين محبي، في اليوم نفسه، بـ«الاستعدادات اللازمة» إذا قرر النظام تغيير العقيدة.
وكان محسن رضائي قد أقر، في 31 أكتوبر (تشرين الأول)، بأن تغيير العقيدة النووية «مطروح» إذا اندلعت حرب جديدة، لكنه قال إنه لم يُتخذ أي قرار رسمي.
تصعيد في «هرمز»
ومنذ ليالٍ عدة، لم تهدأ الجبهة البحرية خصوصاً قبالة مضيق هرمز. ودوت انفجارات مساء الأحد في جزيرة قشم، وسمعت أصوات انفجار في بندر عباس، وأفادت وكالة «إرنا» الرسمية بإصابة «نقاط» في الجزيرة، قبل أن تنسب «تسنيم»، فجر الاثنين، الهجوم إلى الولايات المتحدة.
وقلل مسؤول محلي، تحدث إلى وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري»، من آثار الضربة، قائلاً إنها لم تُصب البنية التحتية أو الخدمات الحيوية، وإن المواقع المستهدفة بعيدة عن المناطق السكنية والتجارية.
لكن مصدراً إيرانياً كبيراً كشف لـ«رويترز» طبيعة الأهداف: أنظمة رادار تُستخدم في الدفاع الجوي والملاحة البحرية، وقواعد لمنصات إطلاق صواريخ، وأنظمة لزرع الألغام البحرية. ولم يعلق الجانب الأميركي.
وفي الليلة نفسها، نقل التلفزيون الرسمي عن مصدر مطلع في سيريك سماع ثلاث طلقات باتجاه المضيق، قال إنها للتعامل مع «سفن مخالفة».
وأعلن التلفزيون الرسمي لاحقاً أن الوحدة البحرية في جهاز «الحرس الثوري» استهدفت أربع ناقلات نفط خلال 24 ساعة، و11 ناقلة خلال الأيام العشرة الماضية، وأن ثلاثاً منها لا تزال تحترق. ولا تقرّ إيران عادة بمسؤوليتها عن الهجمات على السفن التي يُبلَّغ عن تعرضها لضربات، حسب «رويترز».
وتعدّ طهران المسار الجنوبي قرب السواحل العُمانية، الذي تحمي فيه الولايات المتحدة السفن العابرة، غير قانوني. ويقول مسؤولون في إدارة ترمب إن كمية النفط العابرة للمضيق باتت أكبر مما كانت عليه في بداية الحرب.
وأظهرت بيانات وكالات بحرية دولية أن الهجمات على الناقلات في الخليج العربي ومضيق هرمز تصاعدت بشدة في أكتوبر، وتستمر بأعلى وتيرة منذ بداية الحرب.
ونفى محبي ما قاله مسؤولون أميركيون عن تطهير المضيق من الألغام: «لم تُزَل أي ألغام حربية من مضيق هرمز، وهذا الادعاء كذب محض... لا أحد يجرؤ على دخول المضيق». وسأل ترمب: «كيف تسيطرون على مضيق هرمز، فيما تقع كل يوم حوادث عدة للسفن فيه؟».
وتواصل واشنطن فرض الحصار على الموانئ الإيرانية. وكتب ترمب، مساء الأحد، على منصته «تروث سوشيال» أن فريق «البوابة الحديدية» الأميركي «يعمل بكامل قوته وفاعليته»، مضيفاً: «مع أعظم حصار بحري في التاريخ، لا يدخل إلى إيران أو يخرج منها إلا القليل جداً».
وزعم كوثري تدمير بلاده «ثلاث أو أربع سفن» أو اصطدامها بالألغام، قائلاً إن ذلك «من عملنا». وزعم أن الطائرات الأميركية باتت تتمركز على بعد «700 إلى 1000 كيلومتر» من إيران، وأن واشنطن تركز «كل قدرتها» على إعادة فتح المضيق.
ومن جانبه، قال المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرمي نيا إن الأميركيين حاولوا، بعد مذكرة تفاهم إسلام آباد، فرض «مسار مزيف» جنوب المضيق، خلافاً لبندها الرابع الذي قال إنه أوكل شؤون المضيق والتفاوض مع الجانب العُماني إلى «آلية وترتيبات إيرانية». وأضاف أن شركات الملاحة تستطيع العبور عبر «المسارات الأمنية المحددة» بالتنسيق مع القوات المسلحة الإيرانية، التي «تضمن أمنها».
وكشف أكرمي نيا عن تحول العقيدة العسكرية للجيش نحو «نهج هجومي»، تنفيذاً لأوامر المرشد، بعدما قامت سابقاً على صد الضربة الأولى ثم الرد في حدود المنطقة. وأوضح أن مفهومي «الرد الفعال» و«بلا قيود جغرافية» يجري تحويلهما إلى «استراتيجيات تنفيذية».
ورأى أن هزيمة الجمهوريين في الانتخابات «قد تقلل احتمال الحرب»، لكن تعزيز القدرات العسكرية مستمر «بلا توقف».
من جانبها، كتبت صحيفة «كيهان»، التي يشرف عليها ممثل المرشد، أن «الحرب المفروضة لم تنته»، وأن إيران «لا تزال في منتصفها»، داعية إلى «نهج عسكري أكثر هجومية» و«محاولة كسر الحصار».
وأعلنت السلطات الصحية جاهزيتها للتعامل مع تداعيات أي هجوم على المنشآت النووية. ونصح مسؤول العلاقات العامة في وزارة الصحة حسين كرمانبور المواطنين بألا «ينظروا إلى ضوء الانفجار»، وأن يلجأوا «في أسرع وقت» إلى مكان لا أبواب ولا نوافذ فيه ولا منفذ لدخول الهواء من الخارج.
وفي إسرائيل، قال وزير الدفاع يسرائيل كاتس، الأحد، إن مهمة بلاده تجاه إيران «لم تُنجز بعد»، وإن طهران لا تزال تسعى إلى امتلاك سلاح نووي. وتنفي إيران سعيها إلى ذلك.