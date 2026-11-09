ترمب يعزو الفشل الانتخابي إلى «رسائل خاطئة» حول الاقتصاد والحرب

عزا الرئيس الأميركي دونالد ترمب الهزيمة الثقيلة التي مُني بها الجمهوريون في الانتخابات النصفية للكونغرس إلى «رسائل خاطئة» من إدارته بشأن القضايا الاقتصادية، وإلى عدم شعبية الحرب مع إيران، وإلى «تشدد مفرط» في التعامل مع المهاجرين، متجنباً الخوض في التحركات التي بدأت تظهر في صفوف الطامحين الجمهوريين إلى خلافته في انتخابات الرئاسة لعام 2028.

وكان ترمب يتحدث عبر برنامج «60 دقيقة» لشبكة «سي بي إس نيوز» للتلفزيون. وحين سئل عن قراءته لنتائج الانتخابات، فأجاب أن الناخبين «لم يرضوا عن الحرب» مع إيران ولا عن ارتفاع أسعار البنزين الناجم عنها، لكنه أصر على أن السبب الرئيسي هو «عدم ترشحي»، علماً أنه حض أنصاره قبل يوم الاقتراع على «تخيل أن اسمي مدرج في ورقة الاقتراع». وأضاف: «أعتقد أنهم في بعض الحالات لم يعجبهم المرشحون»، في إشارة إلى ترشحه لمجلس الشيوخ المدعي العام لتكساس كين باكستون، وكذلك السناتورة دارلين غراهام، التي عينت لشغل مقعد شقيقها الراحل ليندسي غراهام عن ساوث كارولينا.

ودافع ترمب عن إدارته للاقتصاد في مقابلة جاءت بعد ساعات من صدور تقرير وظائف أقوى من المتوقع، قائلاً: «الأرقام استثنائية (...) نحقق أرقاماً لم يسبق لها مثيل». وإذ قيل له إن الناخبين أبدوا قلقاً خاصاً من أسعار البنزين والغذاء والمرافق والرعاية الصحية، وإن سياسات ترمب الجمركية تضر باقتصاد البلاد، رأى أن المشكلة تكمن في «عدم قدرتنا على إيصال الرسالة بوضوح»، مضيفاً: «أعتقد أن الرسائل كانت سيئة، ربما من جانبي، لكنني كنت أتحدث عنها باستمرار». وتوقع أن يلمس الأميركيون «التحسن خلال الشهرين أو الثلاثة أو الأربعة أشهر المقبلة»، مؤكداً أن سياساته ستؤدي إلى انتعاش وظائف التصنيع.

التشدد مع المهاجرين

وفي اعتراف لافت، أقر ترمب بأن سياساته المتشددة في ملف الهجرة ربما أضرت بالجمهوريين، وبأن نهجه في عمليات الترحيل تحديداً كان «متشدداً للغاية»، وقال: «أعتقد أنها أفادت وأضرت في آن واحد. أعتقد أنني حصلت على علامة امتياز لإغلاق الحدود (...) وأحصل على علامات عالية جداً لترحيل الأشخاص غير المرغوب فيهم، لكنني تضررت لأننا قبضنا أيضاً على أشخاص ذوي وظائف جيدة، ارتكبوا مخالفة واحدة فقط، وهي دخولهم البلاد بطريقة غير شرعية». وعبّر عن اعتقاده أن سياسة الترحيل «قد تكون قاسية للغاية، نعم... هذا الأمر أضر بي». وكذلك أقر بوجود مجموعة «من اليمين المتطرف» «يريدون التخلص من الجميع»، وبينهم أشخاص داخل إدارته، ورأى أن التوصل إلى اتفاق في شأن الهجرة مع الديمقراطيين «أمر ممكن بالفعل».

لكن هذا الاعتراف من ترمب تزامن مع تعيين ستيفن ميلر، وهو أحد أكثر المتشددين في قضايا الهجرة، كبيراً لموظفي البيت الأبيض خلفاً لمساعدته ومخططته الاستراتيجية المخضرمة سوزي وايلز، التي حمّلها ترمب جزءاً من مسؤولية الخسائر، في إشارة إلى استعداده لمواصلة الأجندة المتشددة.

وسئل ترمب عما إذا كان نائب الرئيس جي دي فانس سأله مسبقاً عما كتبه على وسائل التواصل الاجتماعي من أن «السبب الحقيقي لهزيمتنا واضح للجميع تقريباً»، وهو الحرب مع إيران، فقال ترمب إن فانس أبلغه مسبقاً بنيته نشر ذلك، فأجابه: «اكتب ما تشاء»، مضيفاً أنه «لا يختلف» مع هذا التشخيص «باستثناء أمر واحد»: «لو أُتيحت لك الفرصة لإعادة الأمور إلى نصابها، هل كنت ستهاجم إيران؟». وأجاب عن سؤاله بـ«نعم قاطعة» بغية إخراج البرنامج النووي من المعادلة. وقال: «أعتقد أن هذا سيكون قراراً صائباً للغاية من الناحية التاريخية (...) لو امتلكوا سلاحاً نووياً خلال فترة رئاستي، لتعرضت لانتقادات أشد كثيراً». وإذ كرر أن إيران قريبة من التوصل إلى اتفاق، مضيفاً: «لا أسعى لذلك. لا أعتقد أن هناك أي سبب» للتصعيد.

الرئاسة في 2028

نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس خلال تجمع انتخابي في سوانتون بأوهايو (رويترز)

وبينما تجنّب ترمب الحديث عن 2028، كانت الهزيمة قد أشعلت بالفعل طموحات جمهوريين يراقبون فانس عن كثب. وشن حاكم فلوريدا رون ديسانتيس حملة إعلامية مكثفة في الأيام الأخيرة استعداداً لترشح محتمل، بحسب 3 مصادر مطلعة على خططه، بينما قال مصدر مطلع إن حاكم جورجيا براين كيمب يدرس الترشح. وأفاد مصدران بأن السناتور تيد كروز يعتزم التعاون مع مستشاره المخضرم جيف رو من شركة «أكسيوم ستراتيجيز» إذا قرر خوض السباق.

ولم يحسم فانس أمره بعد، لكنه سارع إلى النأي بنفسه علناً عن الحرب مع إيران وعن نهج الإدارة في قضية غلاء المعيشة، وهي خطوة يراها حلفاؤه أساسية لبقائه مرشحاً قوياً. ويتصدر فانس استطلاعات الرأي المبكرة للتمهيديات الجمهورية، وجمع تبرعات كبيرة بصفته رئيساً للجنة المالية في اللجنة الوطنية الجمهورية. وخلال عطلة نهاية الأسبوع، اجتمعت في تكساس شبكة «روك بريدج» المانحة التي شارك في تأسيسها، وكان مستقبله السياسي بين المواضيع المطروحة رغم غيابه.

وأوردت صحيفة «واشنطن بوست» أن مانحين يحضون وزير الخارجية ماركو روبيو على الترشح. أما المديرة السابقة للاستخبارات الوطنية تولسي غابارد فترغب في لعب دور في 2028، لكن ليس كمرشحة إذا ترشح فانس، بل تريد التعاون معه. ولاحظت أن السناتورين ريك سكوت وجون كينيدي جالا في ولايات التمهيديات المبكرة دعماً لمرشحي الحزب، بينما يُنظر إلى حاكمة أركنساس سارة هاكابي ساندرز وحاكم فيرجينيا السابق غلين يونغكين ونائب الرئيس السابق مايك بنس كمرشحين محتملين.

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو لدى توجهه إلى فرنسا من قاعدة هومستيد الجوية في فلوريدا (أ.ب)

ونقلت عن أحد الاستراتيجيين العاملين مع مرشح محتمل أن الخطوط المعتادة بين مرشحي «لنجعل أميركا عظيمة مجدداً» والمحافظين المعارضين لترمب يمكن أن تتبدل، مضيفاً: «عندما نخسر انتخابات حاكم تكساس، وعندما نخسر انتخابات مجلس الشيوخ في ميسيسيبي، فإن أموراً غريبة تحدث مع الناخبين حالياً». ورجّح أن يدخل المرشحون الجادون السباق بين يناير (كانون الثاني) وأبريل (نيسان) 2027.

ويسعى كروز، الذي تبادل الانتقادات مع فانس أخيراً، إلى تقديم نفسه مرشحاً مؤيداً لإسرائيل، بينما يحاول ديسانتيس ترسيخ صورته معارضاً للحرب الإيرانية ومؤيداً لقيود حازمة على مراكز البيانات وشركات الذكاء الاصطناعي. وكتب ديسانتيس، الجمعة، أنه «لم يتواصل مع أي شخص بشأن الترشح لأي منصب».

أما كيمب، الذي هزم منافسه المدعوم من ترمب بأكثر من 50 نقطة عام 2022، فقام بحملة في ساوث كارولينا لصالح آلان ويلسون الذي فاز بمنصب الحاكم، ويفكر أيضاً في الترشح لمجلس الشيوخ عام 2028.