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شؤون إقليمية

الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على قضاة إيرانيين

إيراني يمر أمام صورة للمرشد مجتبى خامنئي في طهران غداة توقيع اتفاق إنهاء الحرب مع الولايات المتحدة (إ.ب.أ)
إيراني يمر أمام صورة للمرشد مجتبى خامنئي في طهران غداة توقيع اتفاق إنهاء الحرب مع الولايات المتحدة (إ.ب.أ)
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الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على قضاة إيرانيين

إيراني يمر أمام صورة للمرشد مجتبى خامنئي في طهران غداة توقيع اتفاق إنهاء الحرب مع الولايات المتحدة (إ.ب.أ)
إيراني يمر أمام صورة للمرشد مجتبى خامنئي في طهران غداة توقيع اتفاق إنهاء الحرب مع الولايات المتحدة (إ.ب.أ)

قالت كايا ​كالاس مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي إن التكتل فرض إجراءات تقييدية جديدة ‌على ‌قضاة ​إيرانيين ‌بسبب اتهامهم ​بانتهاك حقوق الإنسان.

وأضافت، وفقاً لوكالة «رويترز»، أن عقوبات صدرت أيضا بحق شخصية كبيرة في مجموعة إلكترونية ‌مكنت ‌النظام ​من ‌إخفاء معلومات.

وتابعت ‌قائلة، في بيان على منصة «إكس»: «في وقت ‌تزيد فيه طهران قمعها في الداخل، سيواصل الاتحاد الأوروبي محاسبة المسؤولين عن ذلك». ولم تذكر أسماء المشمولين بالعقوبات.

وذكر بيان للاتحاد الأوروبي أنه فرض إجراءات تقييدية جديدة على 5 قضاة «ترأسوا محاكمات استهدفت أقليات دينية ومعارضين سياسيين، بمن فيهم الحاصلة على جائزة نوبل للسلام نرجس محمدي، وذلك استناداً إلى تهم ذات صلة بالأمن القومي وتهم دينية غير محددة بوضوح. وفي تلك الحالات، فرضوا أحكاماً بالإعدام وبسجن طويل، والجلد، وغرامات مالية».

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