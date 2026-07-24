الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على قضاة إيرانيين

قالت كايا ​كالاس مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي إن التكتل فرض إجراءات تقييدية جديدة ‌على ‌قضاة ​إيرانيين ‌بسبب اتهامهم ​بانتهاك حقوق الإنسان.

وأضافت، وفقاً لوكالة «رويترز»، أن عقوبات صدرت أيضا بحق شخصية كبيرة في مجموعة إلكترونية ‌مكنت ‌النظام ​من ‌إخفاء معلومات.

وتابعت ‌قائلة، في بيان على منصة «إكس»: «في وقت ‌تزيد فيه طهران قمعها في الداخل، سيواصل الاتحاد الأوروبي محاسبة المسؤولين عن ذلك». ولم تذكر أسماء المشمولين بالعقوبات.

While the world’s attention is on the war in the Middle East, we can’t lose sight of Iran’s repression against its own people.Today, the EU imposed new restrictive measures on Iranian judges responsible for serious human rights violations, including the persecution of political... — Kaja Kallas (@kajakallas) July 24, 2026

وذكر بيان للاتحاد الأوروبي أنه فرض إجراءات تقييدية جديدة على 5 قضاة «ترأسوا محاكمات استهدفت أقليات دينية ومعارضين سياسيين، بمن فيهم الحاصلة على جائزة نوبل للسلام نرجس محمدي، وذلك استناداً إلى تهم ذات صلة بالأمن القومي وتهم دينية غير محددة بوضوح. وفي تلك الحالات، فرضوا أحكاماً بالإعدام وبسجن طويل، والجلد، وغرامات مالية».