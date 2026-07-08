قالبياف يتهم أميركا بارتكاب انتهاكات جسيمة لمذكرة التفاهم

اتهم رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، اليوم (الأربعاء)، الولايات المتحدة بارتكاب انتهاكات جسيمة لمذكرة تفاهم إنهاء الحرب، مشيراً إلى الهجمات الأميركية على إيران ومعاودة فرض عقوبات نفطية والتهديدات بمواصلة الضربات وانتهاك «الترتيبات» الإيرانية في مضيق هرمز واستمرار الهجمات الإسرائيلية على لبنان.
Major MOU Violations by the US:
Violating Iranian adjustments in the Strait
Persistent threats of further strikes
Reinstating oil sanctions
Attacks on southern Iran
Continued Zionist aggression on
The era of bullying and extortion is over. It leads nowhere. We don’t fold.
— محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) July 8, 2026
وقال قاليباف في منشور على منصة «إكس «لقد انتهى عصر التنمّر والابتزاز... نحن لا نرضخ».