أميركا: قواتنا غيَّرت مسار 17 سفينة تجارية واعتلت سفينتين

أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، الاثنين، أن قواتها غيَّرت مسار 17 سفينة تجارية، وعطَّلت اثنتين، واعتلت سفينتين أخريين لضمان الامتثال.

A U.S. sailor stands watch aboard USS Frank E. Petersen Jr. (DDG 121) as the ship patrols the Arabian Sea supporting the U.S. blockade against Iran. CENTCOM has redirected 17 commercial vessels, disabled 2, and boarded 2 to ensure compliance. pic.twitter.com/O20NSE3dTP — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 27, 2026

يُذكر أن الحرب بين الولايات المتحدة وإيران أدت إلى تقليص حركة الملاحة عبر مضيق هرمز الحيوي الذي تمر منه نحو خُمس إمدادات الطاقة العالمية؛ بل وتوقُّفها في بعض الأحيان.