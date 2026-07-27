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شؤون إقليمية

أميركا: قواتنا غيَّرت مسار 17 سفينة تجارية واعتلت سفينتين

لقطة من فيديو نشرته القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم» لإحدى عملياتها في إطار فرض الحصار البحري على إيران (أ.ف.ب)
لقطة من فيديو نشرته القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم» لإحدى عملياتها في إطار فرض الحصار البحري على إيران (أ.ف.ب)
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أميركا: قواتنا غيَّرت مسار 17 سفينة تجارية واعتلت سفينتين

لقطة من فيديو نشرته القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم» لإحدى عملياتها في إطار فرض الحصار البحري على إيران (أ.ف.ب)
لقطة من فيديو نشرته القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم» لإحدى عملياتها في إطار فرض الحصار البحري على إيران (أ.ف.ب)

أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، الاثنين، أن قواتها غيَّرت مسار 17 سفينة تجارية، وعطَّلت اثنتين، واعتلت سفينتين أخريين لضمان الامتثال.

يُذكر أن الحرب بين الولايات المتحدة وإيران أدت إلى تقليص حركة الملاحة عبر مضيق هرمز الحيوي الذي تمر منه نحو خُمس إمدادات الطاقة العالمية؛ بل وتوقُّفها في بعض الأحيان.

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