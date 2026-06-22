الجيش الإسرائيلي يحتجز جثماني فتيين قتلهما في الضفة الغربية

قتل طفل وفتى، وأصيب شابان آخران، فجر اليوم الاثنين، برصاص القوات الإسرائيلية، ومستعمرين، في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية لـ«وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية» (وفا)، باستشهاد الطفل رضا سامي حسن عوض (15 عاماً)، والفتى عيسى عرفات إسماعيل عوض (19 عاماً)، برصاص قوات الاحتلال قرب مستعمرة كرمي تسور المقامة على أراضي المواطنين وممتلكاتهم في بلدة بيت أمر حيث تركتهما ينزفان لفترة طويلة، قبل أن تحتجز جثمانيهما.

كما أصيب شابان آخران برصاص قوات الاحتلال في البلدة، ونقلا إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج، بينما وصفت حالتهما بالمستقرة، بحسب «وفا».

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، الأحد، أنه قتل شخصين ألقيا زجاجات حارقة قرب مستوطنة كرمي تسور في الضفة الغربية.

وأفاد الجيش في بيان أن جنوده حددوا عدة أشخاص قاموا بإشعال إطارات سيارات وإلقاء زجاجات حارقة باتجاه المستوطنة.

أضاف البيان أن الجنود قتلوا شخصين و«حيدوا» ثالثاً.

وتحتل إسرائيل منذ عام 1967 الضفة الغربية التي يعيش فيها أكثر من 500 ألف مستوطن إسرائيلي، باستثناء القدس الشرقية، بين نحو ثلاثة ملايين فلسطيني.

وحذرت الأمم المتحدة مؤخراً من أن عنف المستوطنين في الضفة الغربية بلغ مستويات قياسية، حيث يُسجل يومياً وقوع ست هجمات في المتوسط تسفر عن سقوط ضحايا أو أضرار.