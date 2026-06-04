خامنئي يقول إن أميركا وإسرائيل تسعيان لـ«زرع الانقسام» بين الإيرانيين

قال المرشد الإيراني مجتبى خامنئي في رسالة مكتوبة، اليوم (الخميس)، إن الولايات المتحدة وإسرائيل تسعيان إلى «زرع الانقسام» بين الإيرانيين بعد تلقي البلدين «ضربة حاسمة» في الحرب.

وجاء في الرسالة أن «الأداة الرئيسية» لإضعاف إيران هي «زرع بذور الشك واليأس والخوف وانعدام الثقة والانقسام»، داعياً إلى «مواجهة هذه النوايا الخبيثة من خلال الثبات والبصيرة والحفاظ على الوحدة والتماسك والثقة المتبادلة، والامتناع عن ترديد ما يقوله العدو»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأكد ترمب، الأربعاء، خلال حديث مع صحافيين في المكتب البيضاوي: «يقولون لي إن المفاوضات تجري على نحو جيد جداً»، مضيفاً: «من يدري... قد تكون النهاية في نهاية هذا الأسبوع». وبمعزل عن سير المفاوضات ودون انتظار ما ستؤول إليه، صوّت مجلس النواب الأميركي على قرار يأمر بسحب القوات الأميركية من الحرب على إيران، في ضربة سياسية لترمب الذي بدأ الحرب في 28 فبراير (شباط). ويبقى هذا القرار رمزياً، إذ يملك الرئيس حق النقض عليه، غير أن إقراره مع انضمام أربعة نواب جمهوريين إلى الديمقراطيين، يؤكد الاستياء الأميركي حيال الحرب التي تسببت بارتفاع أسعار الطاقة.

ولمّح ترمب مراراً في الأيام الأخيرة إلى قرب التوصل إلى اتفاق، دون أن تتحقق أي خطوات عملية، بينما وقعت مواجهات وهجمات جديدة في الخليج تهدد وقف إطلاق النار الذي أُعلن في 8 أبريل (نيسان) وشابته خروقات كثيرة.