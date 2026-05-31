شؤون إقليمية

لماذا يسمي الإسرائيليون التصعيد في لبنان «حرب وقف إطلاق النار»؟

جندي إسرائيلي متأهب في موقعه عند الحدود الإسرائيلية - اللبنانية (رويترز)
أسماء وتعابير كثيرة تسمع اليوم في الجليل، شمال إسرائيل، في محاذاة الحدود اللبنانية. بعضها يقال بسخرية سوداء، وبعضها يقال بغضب. بكثير من الغضب. وكلها جارحة للقيادات السياسية والعسكرية الإسرائيلية وحتى للرئيس الأميركي دونالد ترمب.

يسمي الإسرائيليون، وبخاصة سكان الشمال، التصعيد الحربي في لبنان «حرب وقف إطلاق النار». ويقولون إن «وقف النار هو مسرحية ساخرة». ويضيفون: «ما دامت المقاهي في بيروت مفتوحة ونحن نركض هنا إلى الملاجئ، لا يمكن تسمية هذا وقف نار».

ويتهمون رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بـ«هدر» دمائهم. ولا يثقون حتى بالجيش الذي يقول إن «القيادة السياسية تكبل أيديهم». ويؤكدون أن ما يمنع إسرائيل من العمل الجدي للتخلص من نيران «حزب الله» هو رضوخ نتنياهو للرئيس ترمب، الذي أعطى الضوء الأخضر للتصعيد في لبنان، لكنه حظر المساس بالعاصمة بيروت.

الجيش من جهته يصعق من الانتقادات التي توجه إليه. لكن الغضب في هذه الحالة لا يكفي، وعليه أن يعطي إجابات. يرسل عشرات الضباط إلى الكاميرات وشاشات التلفزيون ليبرر موقفه. «نحن هنا نصنع التاريخ. أنتم لا تعرفون ما هو حجم الضربات التي نوجهها إلى لبنان»، يقول قادة الكتيبة 401 التي تعمل وراء نهر الليطاني.

ويحذر المواطنين: «(حزب الله) فقد قدراته على العمل كجيش نظامي، كما كان قبل هذه العمليات، وهو يعمل اليوم بطريقة حرب الأنصار. ويدير حملة إعلامية لكسر معنويات المواطنين الإسرائيليين وعلينا ألا نقع في الفخ. نحن نقوم هنا بأعمال بطولية. الجنود والضباط الذين قتلوا هنا هم أبطال حقيقيون قاتلوا العدو بشراسة. نحن نؤلم العدو بضربات قاصمة. نحن كل الوقت نهاجم ومقابل كل إسرائيلي يقتل، نقتل عشرات اللبنانيين وندمر بيوتهم ونحطم البنى التحتية وسيحتاجون إلى عشرات السنين حتى يرمموها. كل عملية مقاومة لهم نحولها إلى عملية انتحارية. وخلال القتال نخطئ لكننا نتعلم من أخطائنا. نعدكم بأننا سنهزم (حزب الله)».

ولكن مراسلي الصحف العبرية العسكريين يريدون إجابات عن أسئلة أخرى: «لماذا يستطيع الحزب إرسال 130 قذيفة ومسيرة نحو الشمال الإسرائيلي؟ لماذا يجب أن يركض الناس إلى الملاجئ 20 او 30 واليوم (السبت) 40 مرة إلى الملاجئ؟ لماذا لم تستعدوا للطائرات المسيرة التي تعمل بالألياف البصرية، رغم أنها معروفة لكم وقد تم استخدامها في أوكرانيا طيلة السنتين الماضيتين؟ لماذا يجب أن يقتل 22 جندياً إسرائيليا في لبنان خلال الأسابيع الستة الماضية؟ لماذا يستطيع (حزب الله) قصف صفد ونهاريا ووسط الجليل، رغم أنكم تتقدمون إلى الأمام وتحتلون كل الجنوب اللبناني وتقطعون نهر الليطاني وتصلون حتى الزهراني؟».

ويحاول الجيش إعطاء أجوبة، لكنه لا يقنعهم. يقول إن «حزب الله» خسر أكثر من نصف قوته لكنه لا يزال يملك قوات وترسانة أسلحة، ولكي نتخلص منها بالكامل نحتاج إلى احتلال لبنان كله، والدخول إلى كل بيت وتطهيره. والقيادة السياسية لا توافق. ويقول إن المسيرات بالألياف البصرية لم تكن أولوية لأنها لم تستخدم في الحرب إلا مؤخراً، وإن مصانع الأسلحة كلها في إسرائيل والولايات المتحدة وغيرهما، تسعى لإيجاد حل لهذه المعضلة وهناك تجارب لبعض الحلول ونقدر بأن الحل سيأتي خلال أسابيع قليلة، وربما بضعة شهور.

ولكن الغضب الأكبر هو على الحكومة. فالشمال الإسرائيلي يعتبر منطقة نفوذ مطلق لليمين. حزب الليكود بقيادة نتنياهو حصل هنا في الانتخابات الأخيرة على 51 في المائة من الأصوات. وبقية أحزاب الائتلاف حصلت على 25 في المائة. واليوم يتحدثون عن خيبة أمل كبيرة.

يتساءلون: «لماذا لا يأتي بيبي - نتنياهو - لزيارتنا. لماذا يتهرب من وضع عينيه في عيوننا. بحسب استطلاع القناة «كان 11» قال 70 في المائة إنهم غاضبون على الحكومة ورئيسها. 38 في المائة ممن صوتوا لنتنياهو يؤكدون أنهم سيصوتون لحزب آخر في المعارضة، وفقط 27 في المائة يقولون إنهم سيصوتون له مرة أخرى، نصفهم علل ذلك قائلاً إنه سيصوت له لأنه لا يجد في المعارضة قائداً مقنعاً يحل محله. والباقون (35 في المائة) محتارون ولم يقرروا بعد.

وينبع غضبهم من أن القيادة السياسية وعدتهم قبل حوالي 1000 يوم، أي منذ بداية الحرب، بأن تقضي على «حزب الله». وقد تحملوا القصف وصبروا على الرحيل من بيوتهم والتشتت في مختلف أنحاء البلاد شهورا طويلة، وهم يصدقون أن الأمر ممكن.

اليوم يشعرون بأن نتنياهو، قائدهم الذي بجلوه، لم يفِ بوعده. وكثيرون يقولون إنه خدعهم والبعض يستخدم كلمة «خانهم». وما زال الكثيرون يعتقدون أن هذه مهمة واقعية، لكن الجيش لا يتقنها ونتنياهو لا يدير الحرب بطريقة ناجحة لتحقيقها وبعضهم يعتقدون أن الرئيس ترمب يمنع إسرائيل من تنفيذ المهمة لحسابات تهم مصلحة الولايات المتحدة ولا يكترث لمصلحة إسرائيل.

قلائل جداً يدركون أن هذه أوهام. وأنه لا يوجد حل عسكري للمعضلة. وأن إطالة الحرب لن تأتي إلا بمزيد من التورط في الوحل اللبناني. والحل الوحيد هو فتح الآفاق السياسية على وسعها.

وعلى رأس الموهومين يقف نتنياهو وقادة جيشه، الذين اجتمعوا مساء السبت وقرروا الطلب من الأميركيين السماح لهم بمزيد من التوغل في لبنان والعودة إلى الغارات على الضاحية الجنوبية في بيروت وبالتوغل أيضاً في قطاع غزة.

وكثيرون يرون في إسرائيل أن نتنياهو يحتاج إلى ذلك، لأنه ما زال يرى في الحرب – ولو على نار هادئة – سبيلاً للبقاء رئيس حكومة، حتى يحارب المحاكمة ضده بالفساد من موقع قوة.

تراجعت أسعار الذهب في بداية التعاملات الأسبوعية يوم الإثنين، بضغط من قوة الدولار الأميركي وصعود أسعار النفط الخام.

النفط يقفز بأكثر من 2 % مع تصعيد إسرائيل لعملياتها العسكرية في لبنان

قفزت أسعار النفط بأكثر من 2 في المائة في تداولات الصباح الباكر اليوم الإثنين، بعد أن أصدرت إسرائيل أوامر لقواتها بالتقدم عميقاً داخل الأراضي اللبنانية.

اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي لمناقشة التطورات في لبنان

يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعاً طارئاً بعد ظهر الاثنين بناء على طلب فرنسا، وذلك لمناقشة تطورات الحرب في لبنان في أعقاب استيلاء الجيش الإسرائيلي على قلعة الشقيف.

إسرائيل تسيطر على الشقيف وتوسع الإخلاءات حتى الزهراني

شهد جنوب لبنان الأحد واحداً من أكثر أيام التصعيد الإسرائيلي كثافة منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في أبريل الماضي

لبنان أمام معادلة تثبيت الهدنة بتلازم الانسحاب الإسرائيلي مع نزع سلاح «حزب الله»

تتجه الأنظار إلى الجولة الرابعة من المفاوضات اللبنانية- الإسرائيلية، برعاية وزارة الخارجية الأميركية التي تُعقَد يومَي الثلاثاء والأربعاء، في 2 و3 يونيو.

إيران تعدم رجلين بتهمة قيادة احتجاجات في أوائل العام

ذكرت وكالة ميزان للأنباء، التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، اليوم الاثنين أن طهران أعدمت رجلين أدينا بالضلوع في اضطرابات شهدتها إيران في يناير (كانون الثاني) 2026، شملت إضرام النار في مسجد وتخريب ممتلكات عامة والاشتباك مع قوات الأمن.

وأضافت الوكالة أن المحكمة العليا الإيرانية أيدت حكم الإعدام الصادر بحق الرجلين قبل التنفيذ.

«الحرس الثوري» يقول إنه استهدف قاعدة تستخدمها أميركا لشن غارات

قال «الحرس الثوري» الإيراني الاثنين إنه استهدف قاعدة يستخدمها الجيش الأميركي لشن ضربات ضد إيران.

ولم يُحدد موقع هذه القاعدة في البيان الصادر عن «الحرس الثوري» والذي نقله التلفزيون الرسمي. وكان الجيش الكويتي أعلن قبل ذلك بوقت قصير أنه يتصدى لهجوم بالصواريخ والطائرات المسيّرة.

واشنطن وطهران تشددان شروط الاتفاق بـ«الضمانات»

شددت واشنطن وطهران شروطهما في مفاوضات إنهاء الحرب، وسط سباق بين الطرفين على «الضمانات» حول الملف النووي وأمن الملاحة في مضيق هرمز ورفع العقوبات عن طهران.

وطلب الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعديلات جديدة على إطار التفاهم، مركزاً على آلية التعامل مع مخزون اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب، وضمان عدم امتلاك إيران سلاحاً نووياً، وإعادة فتح مضيق هرمز أمام ملاحة «غير مقيدة». ونقلت شبكة «سي بي إس» أن الوسطاء واصلوا مناقشة مذكرة التفاهم حتى صباح أمس (الأحد)، بعد أن أدخل ترمب تعديلات جديدة عليها وأُعيد إرسالها إلى طهران.

وأفاد موقع «أكسيوس» بأن ترمب يريد تفاصيل أوضح بشأن المواد النووية وأمن «هرمز»، فيما قالت «نيويورك تايمز» إن واشنطن أرسلت نسخة أكثر تشدداً من المقترح.

وفي طهران، قال كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف إن بلاده لن تقر أي اتفاق قبل ضمان «حقوقها»، فيما أفاد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأن المحادثات وتبادل الرسائل مع الولايات المتحدة مستمران، داعياً إلى عدم إعطاء أهمية للتكهنات، ومؤكداً أنه لا يمكن الحكم على المحادثات قبل الوصول إلى نتيجة واضحة.

داخلياً، دعا الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الإيرانيين، إلى الاستعداد لـ«تكاليف المقاومة»، مؤكداً أن حكومته تخطط لتطورات غير متوقعة في مرحلة الحرب وما بعدها.

