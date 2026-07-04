سحر الحب الأول في رواية ألمانية

تقوم الفكرة الرئيسية في رواية «الأرض الصلبة» الصادرة عن دار «العربي» بالقاهرة للكاتب الألماني بينيدكيت ويلز، ترجمة زهراء باحكيم، على قوة الحب الأول وما يكتنفه من سحر ودهشة، كما لا يخلو كذلك من حماقة وتصرفات جنونية حين يشعر العاشق أنه امتلك الدنيا وعلى استعداد لأنه يواجه العالم من أجل أن ترضى عنه حبيبته.

البطل هنا هو «سام»، مراهق يشعر بأنه غريب في عالم من الغرباء، كما يجد نفسه وسط تجربة غير عادية عندما يعمل في دار سينما قديمة بولاية «ميسوري» الأميركية، لكنه في تلك الأشهر القليلة يكتشف جمال المشاعر وقوة الصداقة والعديد من أسرار ماضيه.

تتحول الأحداث سريعاً حين يدرك أن الحياة ليست دائماً كما تبدو، فما بدا كصيف مليء بالضحك والمغامرات يتحول إلى لحظة مواجهة حاسمة تغير مسار حياته إلى الأبد، عبر نص يستكشف الحنين والذكريات ويفيض بالبهجة والسرد الحميم السلس والبساطة في رسم الشخصيات.

وُلد بينيدكت ويلز في ميونيخ عام 1984، وصدر أول عمل أدبي له عام 2008، وهو رواية «الصيف الأخير لبيك»، التي حققت نجاحاً كبيراً، وكذلك «نهاية الوحدة» التي ظلت على قائمة «أكثر الكتب مبيعاً» لأكثر من 80 أسبوعاً، ومُنحت جائزة الاتحاد الأوروبي للآداب، وتُرجمت إلى 37 لغة حتى الآن.

ومن أجواء الرواية نقرأ:

«في هذا الصيف وقعت في الحب، وتوفيت أمي.

مرّ الآن ما يزيد على العام إلا أنه سيظل بالنسبة لي الصيف الذي لا يُنسى. من الغريب أنني أفكر كثيراً في الأمر، كيف وقفتُ هناك خلف المنزل، فيما أروي الحديقة بخرطوم المياه. كنا في بداية الإجازة الصيفية ولم يبلغ الملل أقصاه، فقط لاح من بعيد.

حدقتُ إلى الحقول البعيدة، كان الهواء ساكناً ونظرتُ إلى الطبيعة الخلابة طويلاً، فبدت أكثر ضبابية، وشعرت بالخوف نفسه الذي عرفته في طفولتي، ستنقلب الأحداث فجأة رأساً على عقب ويحدث شيء سيئ، ولكن كما هو الحال دائماً خدعني هذا الشعور حيث إنه مرة أخرى لم يحدث شيء إلى أن استدعاني والداي إلى غرفة المعيشة.

في أثناء العطلة، طرأ العديد من التغيرات على بعض الأشياء بين عشية وضحاها، عندما نفاجأ أننا بدأنا نكبر، تملكتني في بعض الأحيان نوبات غضب غريبة، تأتيني من العدم، فيما أطرح على نفسي أسئلة لم تخطر على بالي من قبل. على سبيل المثال، لماذا يحرص كثير من البالغين على العمل والإنجاب، في حين أن الموت يأتي في النهاية ليجعل كل هذا هباءً منثوراً؟ وهل كانت أمي سعيدة في حياتها مع أبي على هذا النحو الذي عاشا به معاً؟

على أي حال، كان كلاهما يجلس على أريكة غرفة المعيشة وأبلغاني أن لديهما أخباراً سارة لي. قالت أمي: لقد تحدثنا إلى الخالة آيلين، يمكنك أن تذهب إليهم اليوم في زيارة لعدة أسابيع، وقد أكدت أن هذا سيسرّ (جيمي) و(داوج) كثيراً. بذلت قصارى جهدي حتى أتحكم في تنفسي، فـ(جيمي) و(داوج) هما ابنا خالتي من (كانساس)، كان وزنهما معاً ما يقترب من وزن حصان، وقد سبّبا لي بعض الإصابات في زيارتي الأخيرة لهما حيث اضطررت إلى الاختباء داخل صندوق النفايات لأتجنبهما وقضيت اليوم بأكمله ألقي الحجارة على لافتة صدئة.

قلت: لا يمكنكما أن تفعلا هذا بي، أنا أتحدث بكل جدية الآن، لن أذهب إلى هناك مرة أخرى.

ردّ أبي بحزمه المعهود قائلاً:

- بل ستذهب، سيكون هذا جيداً لك، إذ بقيت وحدك في غرفتك طوال الأيام الماضية، لك أن تخرج وتختلط بالآخرين.

وقالت أمي:

- عزيزي، أنا أعرف كم أن وضعي صعب لك، ولكن لهذا السبب تحديداً عليك ألا تظل وحيداً، ربما تتمكن من تكوين صداقات جديدة هناك.

أوشكتُ أن أصبح في السادسة عشرة من عمري وما زالا يعاملانني كطفل صغير!».