صدر عن دار أدب للنشر في الرياض، مؤخراً، كتاب «من يصنع معرفتنا؟ سلطة النظام المعرفي العالمي وسياساته وبنيته»، للأكاديمي المصري الدكتور محمد محمود عبد العال، الذي يتناول إشكاليات إنتاج المعرفة في العالم المعاصر، وعلاقة المؤسسات الأكاديمية والبحثية بمراكز القوة والنفوذ، وآليات الهيمنة التي تتحكم في تحديد ما يُعترف به بوصفه معرفة علمية.
وقدّم للكتاب ثلاثة من الأكاديميين العرب، هم الفيلسوف التونسي الدكتور فتحي التريكي، رئيس معهد تونس للفلسفة، والأكاديمية الجزائرية الدكتورة نورة بوحناش، والأكاديمي المصري الدكتور خالد قطب.
وينطلق المؤلف من أسئلة تتصل بطبيعة النظام المعرفي العالمي، ومن يمتلك سلطة تحديد ما يُعد علماً، والمعايير التي تمنح النظريات والمناهج مشروعيتها، وعلاقة هذه المعايير بموازين القوة السياسية والاقتصادية والثقافية.
ويناقش الكتاب ما يسميه المؤلف «الإمبراطورية المعرفية»، بوصفها منظومة من المؤسسات والآليات التي تؤثر في إنتاج المعرفة وتداولها، من خلال الجامعات ومجلات النشر العلمي ولجان التحكيم وسياسات الاستشهاد الأكاديمي، وما يرتبط بها من مصالح اقتصادية ومؤسسية.
وفي هذا السياق، يتناول الكتاب «الاقتصاد السياسي للنشر العلمي وتسليع المعرفة»، منتقداً خضوع البحث الأكاديمي لمنطق السوق، ودور المؤسسات التي يصفها بـ«حراس البوابات» في تحديد المعرفة التي تحظى بالاعتراف والانتشار، مقابل تهميش منظورات معرفية أخرى.
ويتوقف المؤلف عند العلاقة بين الاستعمار التاريخي وأشكال الهيمنة المعرفية المعاصرة، مستعيناً بمفهوم «الاستخراب» في مقابل «الاستعمار»، للكشف عن التناقض بين الدلالات اللغوية المرتبطة بالعمران والبناء، والممارسات الاستعمارية التي أسهمت، وفق أطروحته، في إقصاء المعارف المحلية وإعادة إنتاج التبعية الثقافية والفكرية.
ويستند الكتاب إلى حوار نقدي مع عدد من التجارب الفكرية في أفريقيا وأميركا اللاتينية وآسيا وأوروبا، مستعرضاً مفاهيم من بينها «العصيان المعرفي» لدى المفكر الأرجنتيني والتر مينيولو، و«استعمارية القوة» لدى المفكر البيروفي أنيبال كيخانو، و«تشفير القوة» لدى المفكر الكولومبي ريكاردو سانين ريستريبو.
كما يناقش أطروحات المفكر البرتغالي بوافنتورا دي سوسا سانتوس حول «العدالة المعرفية» و«الإبادة المعرفية» و«علم اجتماع الغياب والانبثاق»، إلى جانب أفكار الفيلسوف الألماني تيودور أدورنو، وتجربة «الأنثروبوفاجيا» البرازيلية، ونقد الإمبريالية الأكاديمية.
ويطرح المؤلف قضية التعدد المعرفي انطلاقاً من اختلاف التصورات الفلسفية للوجود، معتبراً أن تنوع الرؤى الأنطولوجية يستدعي الاعتراف بتعدد المناهج والطرائق التي تنتج بها المجتمعات معارفها، بدلاً من إخضاعها لنموذج معرفي واحد.
ولا يتبنى الكتاب موقفاً رافضاً للمعرفة الغربية في ذاتها، وإنما يدعو إلى نقد علاقات الهيمنة التي تمنح نموذجاً معرفياً بعينه سلطة التفوق والاحتكار، وإلى إفساح المجال أمام منظورات معرفية متعددة، بما يسهم في تحقيق العدالة المعرفية واستعادة استقلال التفكير والإنتاج العلمي في المجتمعات غير الغربية.
ويتوزع الكتاب على ثلاثة أقسام، يحمل الأول عنوان «من نقد النظام المعرفي العالمي إلى تأسيس العدالة المعرفية»، ويتناول الثاني «تفكيك الاستعمار المعرفي: من الإبادة المعرفية إلى استعادة الفاعلية»، فيما يأتي القسم الثالث بعنوان «نحو أفق معرفي تحرري: إعادة بناء العلوم الاجتماعية والإدارية».
ومن خلال هذه المحاور، يسعى عبد العال إلى إعادة طرح سؤال استقلال المعرفة عن علاقات القوة، وإمكان بناء علوم اجتماعية وإنسانية تستجيب لتجارب المجتمعات وتاريخها واحتياجاتها، دون الانغلاق على الذات أو القطيعة مع المنجز المعرفي العالمي.