لم تتوقع الروائية الآيرلندية سالي روني أن يأتي الرد البريطاني سريعاً على تعهدها بالتبرع من عائدات رواياتها لمنظمة «فلسطين أكشن» المصنفة إرهابية والمحظورة في بريطانيا منذ شهر يوليو (تموز) 2025. ورغم أن المحكمة العليا حكمت بلا قانونية هذا التصنيف، فإن محكمة الاستئناف ألغت الحكم، ولا تزال الحركة محظورة.

ولعل روني لم تتوقع أي رد. وكانت قد صرحت في مقالة نُشرت في صحيفة «آيريش تايم» (Irish Time) في أغسطس (آب) 2025 بأنها ستتبرع بإيرادات كتبها لصالح المنظمة، قائلة: «أود التوضيح بأنني أعتزم استخدام عائدات أعمالي، بالإضافة إلى منصتي العامة بوجه عام لمواصلة دعم حركة (فلسطين أكشن) والعمل المباشر ضد الإبادة الجماعية». وتضيف بأنها ستكون سعيدة لو نشر تصريحها في الصحف البريطانية لإطلاع الرأي العام البريطاني على موقفها. لكن ذلك لم يعد ممكناً وغير قانوني؛ لأن السلطات البريطانية، على حد قولها، جردت المواطنين من حرياتهم الأساسية ومن حق التعبير عن آرائهم المختلفة؛ وذلك للحفاظ على علاقتها بإسرائيل. لقد خلق حظر الحركة وتجريم الدعم لها وضعاً غير مقبول أخلاقياً، حسب تصريح ناشر كتب روني «فيبر أند فيبر»؛ إذ لم تعد الدار قادرة على تحويل مستحقات روني إليها، وبالتالي، لا تستطيع الأخيرة استمرار بيع كتبها في بريطانيا. وللخروج من هذا الموقف؛ قررت الكاتبة والناشر إيقاف توزيع كتب الأولى في بريطانيا.

جيمس جويس

«أناس عاديون» ومثقفون ومكتبات

رغم عدم تحقق السعادة التي تنشدها بنشر تصريحها في بريطانيا، أتوقع أن روني تعيش أياماً جميلة ومبهجة، وأنها تشعر الآن بالسعادة تغمرها وهي تتابع الأخبار عن الطفرة في مبيعات كتبها في بريطانيا بالذات؛ نتيجة اندفاع «الناس العاديين» إلى شراء رواياتها. ذكرت إيما لوفهاغن في مقالةٍ في «ذا غارديان، 21/10/2026» أن مبيعات روايات روني بلغت 300 في المائة خلال أسبوع من إعلان قرار توقف الناشر عن توريد رواياتها إلى بريطانيا. وحسب المصدر نفسه، ذكر صاحب مكتبة مستقلة «بوكماركد» أنه كانت لديهم ثلاث من روايات روني نفدت خلال ثلاث ساعات. اشترى «أناس عاديون» كل مخزونهم من كتبها، ولا يستطيعون الحصول على المزيد.

«أناس عاديون» عنوان رواية روني الصادرة في (2018). حُوِلّت مسلسلاً من إنتاج «بي بي سي» و«هولو».

الوضع تحت سيطرة المكتبات

أما في آيرلندا، فسوق الكتاب تشهد طفرة في بيع كتبها، حيث بلغت نسبة الزيادة في المبيعات 1000 في المائة. يُعزى هذا الارتفاع إلى طلبات الشراء الواردة إلكترونياً إلى المكتبات الآيرلندية. وتنشط المكتبات على الطرفين لتأمين أكبر كميات ممكنة من الكتب لتلبية الطلبات على روايات روني. تحدث توماس كيني مالك «مكتبة كينيز» في مدينة غالواي عن ارتفاع طلبات شراء الكتب إلى عشرة أضعاف عددها قبل «أزمة روني»، موضحاً أن 95 في المائة من الطلبات وردت من بريطانيا «ذا غارديان، 21/10/2026». ويضيف أن الوضع السائد الآن غريب ويناقض ما كان معروفاً في الماضي. فقد عاش في آيرلندا التي تتعرض الكتب فيها للحظر بتهمة التجديف، فيضطر الناس إلى الهروب إلى بريطانيا للتمتع بحرية قراءة ما يريدون. أمّا الآن، فالوضع مقلوب، فبريطانيا هي التي يُهَرٍّب منها قراء روني طلبات شراء كتبها إلى آيرلندا.

ومن المكتبات التي أعلنت نفاد مخزونها من كتب روني مكتبة «نو أَلَبَايْز» في بلفاست، ومكتبة «بريدج بوكس» في درومور؛ وارتفاع مبيعاتهما بسبب الطلبات من بريطانيا.

سالي روني

ما أشبه ليلة روني ببارحة جويس

ليس صحيحاً أن بريطانيا جنة الأدباء والقراء دائماً التي يلجأ إليها الآيرلنديون. بريطانيا مثل دول عديدة غيرها لا تستطيع أن تقدم صفحة ناصعة البياض خالية من سوء حظر الكتب. وفي تاريخ الحظر في بريطانيا قائمة غير قصيرة من الكتب، أضع في رأسها الرواية «يوليسيس» لجيمس جويس مواطن الروائية روني. إن قصة حظر «يوليسيس» ربما هي الأكثر شهرة والأشد مرارة في تاريخ الحظر سواء في بريطانيا أو في الولايات المتحدة الأميركية. سأتطرق لحكاية حظر «يوليسيس» بقدر من التفصيل لاحقاً- لتقاطع قصة روني معها في أكثر من نقطة- بعد ذكر بعض الكتب التي تعرضت للحظر في المملكة المتحدة: رواية «عشيق السيدة تشاترلي، 1928» للكاتب د. هـ. لورانس. نشرت الرواية لأول مرة في إيطاليا، في عام 1928، ثم في باريس. وحظر نشرها في بريطانيا لقرابة ثلاثة عقود بعد ما عرف بمحاكمة «بنغوين»، إلى أن رفع الحظر عنها في العام 1960.

وطال الحظر كلاً من رواية فلاديمير نابوكوف «لوليتا»، ورواية «بئر العزلة 1928» لرادكليف هول. وبحجة كشفه عن أسرار الدولة، حُظِر كتاب «صائد الجواسيس: السيرة الذاتية الصريحة لضابط مخابرات كبير» لبيتر رايت، وهو ضابط سابق في جهاز الاستخبارات الداخلية البريطاني. استمر الحظر من 1985 إلى 1987. أما رواية جيمس «يوليسيس»، فلها حكاية طويلة مع الحظر والمحاكمات والقرصنة، والإحباط واليأس اللذين ألمّا بمؤلفها إلى حد اعتقاده أنها لن ترى النور أبداً.

«يوليسيس» وبداية الأوديسة

بدأت «أوديسة يوليسيس جويس» في 1918، عندما بدأت المجلة الأدبية الأميركية «The Little Review» في نشرها مسلسلة، واستمرت إلى حين إيقافها بعد نشر الفصل «Nausicaa» في أبريل (نيسان) 1920، الذي رفعت بسببه جمعية نيويورك لمكافحة الرذيلة دعوى قضائية ضد المجلة بتهمة نشر مواد فاحشة. كما فرضت في فبراير (شباط) 1921، غرامة «50 دولاراً» على كل واحدة من محررتي المجلة مارغريت أندرسون وجين هيب، وأمرتهما بإيقاف نشر الرواية. واستمر حظر «يوليسيس» في أميركا إلى 6/12/ 1933، عندما انتهت مداولات قضية «الولايات المتحدة ضد كتاب بعنوان «يولسيس» بحكم القاضي جون م. وولسي بأنه «وبناءً على ذلك؛ يسمح لأوليسيس بدخول الولايات المتحدة»، (سيرة جيمس جويس الغيرية، 667). علق جويس عندما بلغه خبر رفع الحظر: «وهكذا يستسلم نصف العالم الناطق باللغة الإنجليزية، وسيتبعه النصف الآخر» (667). وبالفعل، رفع النصف الآخر– بريطانيا- الحظر في 1936، أي بعد رفع الحظر الأميركي بثلاث سنوات.

الاصطفاف حول روني وجويس

اصطفاف أدباء ومثقفين حول روني يشكّل نقطة تقاطع والتقاء بين تجربتها وتجربة جويس الطويلة والمريرة مع الحظر، أو ما أود تسميتها «أوديسة يوليسيس جويس»، كما يمثل دور المكتبات الفعّال في الأزمتين نقطة تلاق وتشابه أخرى بينهما. فبعد إيقاف توريد كتب روني إلى بريطانيا، وقع مئات الأشخاص رسالة مفتوحة يطالبون فيها الحكومة بالتصرف حيال ذلك، وجاءت رسالة أخرى عبر مجلة «ذا نيوستيتمان» وقَّعها عدد كبير من الكُتاب والفنانين والشخصيات الرسمية ونجما مسلسل «أناس عاديون»، أكدوا فيها أن سالي روني كاتبة وليست إرهابية. كتبت الزميلة ندى حطيط عن هذا الموضوع تحت العنوان: «كتاب ومفكرون وسينمائيون: سالي روني كاتبة وليست إرهابية» (الشرق الأوسط، 26/10/2026). وأشار بيان أصدره اتحاد الكتاب الآيرلنديين إلى أنه لا ينبغي مطالبة روني، أو إلزامها بتغيير آرائها شرطاً للسماح لناشرها بتوريد كتبها إلى بريطانيا.

وكما في «أزمة روني»، اصطف مثقفون وكتاب، خصوصاً الحداثيين، حول جيمس جويس داعمين ومنددين بالحكم بعدم نشر «يوليسيس» في الولايات المتحدة. وقاد جويس نفسه حملة احتجاج دولية ضد قرصنة صاموئيل روث للرواية ونشره نسخة غير مرخصة « في الولايات المتحدة بعد نشرها في باريس (1922). نشرها روث في مجلته «Two Worlds Monthly»، مستغلاً عدم توفر الحماية لها بسبب الحظر. استطاع جويس جمع 167 توقيعاً لشخصيات بارزة وأدباء مثل ألبرت آينشتاين وإرنست هيمنغواي وفرجينيا وولف وويليام بتلر ييتس، و ت. س.إليوت (سيرة جويس، 6-585).

سيلفيا بيتش «شكسبير آند كومباني»

لولا السيدة سيلفيا بيتش الأميركية المقيمة في باريس ومالكة مكتبة «شكسبير أند كومباني» لم تر «يوليسيس» النور. كان نشرها لروايةٍ محظورة مغامرةً كبيرةً، خاصة عند النظر إلى عدم امتلاكها الخبرة وسوء وضعها المالي. فعندما ذهب جويس ليخبرها بحظر روايته، فاجأته بسؤالها: «هل تسمح لمكتبة شكسبير أند كومباني بأن تحظى بشرف نشر روايتك يوليسيس؟» (سيرة جويس، 505). استطاعت السيدة بيتش تمويل نشر الرواية من الاشتراكات وتبرعات من رعاة وكُتّاب مثل هيمنغواي، ووينستون تشرتشل وييتس. لم تتوقف بيتش عند هذا، بل فكرت في تهريب «يوليسيس» إلى وطنها عبر كندا تحدياً للحظر. فعلى مدى عشر سنوات تقريباً، ووفقاً لخطة تهريب اقترحها هيمنغواي، كانت «يوليسيس» تدخل أميركا من كندا وتصل إلى المشتركين في مكتبة بيتش إلى أن رفع الحظر في 1933.

أما الآن، فروايات روني تصل في طرود البريد وعبر أبواب خلفية إلى المشترين في بريطانيا. يبدو أن الكتاب ينتصر دائماً على قرارات الحظر، وإن طال الأمد!

* كاتب وناقد سعودي