إطلاق دليل عالمي لحماية الطفل في الألعاب الإلكترونيةhttps://aawsat.com/%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7/5342461-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
إطلاق دليل عالمي لحماية الطفل في الألعاب الإلكترونية
بحث اللقاء سبل تعزيز التعاون الدولي لحماية الأطفال من المخاطر المرتبطة بالألعاب الإلكترونية (الشرق الأوسط)
أطلقت مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني وتحالف «WeProtect» العالمي دليلاً بعنوان «نحو فضاءٍ أكثر أماناً للطفل في الألعاب الإلكترونية»، الذي يُوفِّر إرشادات عملية مستمَدَّة من تجارب اللاعبين الصغار وآرائهم، لتمكين الشركات المعنية من تعزيز فاعلية التواصل مع الأطفال حول السلامة عبر الإنترنت.
جاء ذلك خلال لقاء دولي حول «بيئات أكثر أماناً للألعاب الإلكترونية عبر الإنترنت»، نظمه الجانبان على هامش المؤتمر الوزاري العالمي الثاني بشأن إنهاء العنف ضد الأطفال، في العاصمة الفلبينية مانيلا.
وبحث اللقاء سبل تعزيز التعاون الدولي وتنسيق الجهود الرامية إلى حماية الأطفال من المخاطر المرتبطة بالألعاب الإلكترونية عبر الإنترنت، بمشاركة ممثلين عن قطاعات التقنية وصناع السياسات في المجال.
ويأتي انعقاد اللقاء امتداداً للشراكة البحثية بين الجانبين، في إطار المبادرة العالمية لحماية الطفل في الفضاء السيبراني، التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، وتتولى المؤسسة الإشراف على تنفيذ مشروعاتها.
وناقش المشاركون في اللقاء أهمية تطوير رسائل عملية وواضحة تُقدَّم للأطفال في التوقيت المناسب، بما يعزز إدراك المخاطر المحتملة في أوساط هذه الفئة لقراراتهم وسلوكياتهم في أثناء ممارسة الألعاب الإلكترونية؛ استناداً إلى أبحاث أُجريت بمشاركة لاعبين من الفئات العمرية الصغيرة بمختلف أنحاء العالم، وشكّلت نتائجها أساساً لتطوير الدليل.
ويضم الدليل نماذج لرسائل توعوية قابلة للتكييف، وإرشادات تتعلق بصياغتها وتحديد المواضع المناسبة لعرضها داخل الألعاب، بما يتيح لشركات الألعاب الإلكترونية بمختلف أحجامها الاستفادة منها، فضلاً عن صُنّاع السياسات والمختصين بحماية الطفل.
وتضمن اللقاء جلسة حوارية بمشاركة ممثلين عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» والمؤسسة والتحالف، تناولت دور الرسائل التوعوية الفاعلة في تعزيز حماية الأطفال داخل بيئات الألعاب الإلكترونية، وأوجه الاستفادة من الدليل، وآليات توسيع نطاق تبنّيه وتطبيقه على مستوى القطاع.
وأكدت المؤسسة أهمية التعاون الدولي وإشراك الأطفال واليافعين وممثلي القطاع بصورة فاعلة، بوصفهما يمثلان الركيزتين الأساسيتين لتعزيز سلامة الأطفال في الفضاء السيبراني، وتهيئة بيئات تتيح لهم التفاعل وممارسة الألعاب الإلكترونية بأمان.
ويُمثِّل اللقاء انطلاقة لجهود أوسع تستهدف تعزيز تبنّي الدليل على مستوى مختلف أصحاب المصلحة ذوي الصلة بالقطاع؛ إذ دُعيت الشركات لتبني تطبيق الإرشادات الواردة فيه، تمهيداً لمواصلة التنسيق مع مختلف الشركاء في هذا الشأن وتقييم النتائج خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في توسيع نطاق الاستفادة منه وقياس أثره في تعزيز سلامة الطفل عبر الإنترنت.
بعد أسبوع من حادثة «بينانس»، تتزايد التساؤلات حول قدرة المؤسسات المالية الخليجية على احتواء الاختراقات وحماية الأنظمة الحساسة من المهاجمين.
نسيم رمضان (لندن)
إطلاق دليل عالمي لحماية الطفل في الألعاب الإلكترونيةhttps://aawsat.com/%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7/5342461-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
إطلاق دليل عالمي لحماية الطفل في الألعاب الإلكترونية
بحث اللقاء سبل تعزيز التعاون الدولي لحماية الأطفال من المخاطر المرتبطة بالألعاب الإلكترونية (الشرق الأوسط)
أطلقت مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني وتحالف «WeProtect» العالمي دليلاً بعنوان «نحو فضاءٍ أكثر أماناً للطفل في الألعاب الإلكترونية»، الذي يُوفِّر إرشادات عملية مستمَدَّة من تجارب اللاعبين الصغار وآرائهم، لتمكين الشركات المعنية من تعزيز فاعلية التواصل مع الأطفال حول السلامة عبر الإنترنت.
جاء ذلك خلال لقاء دولي حول «بيئات أكثر أماناً للألعاب الإلكترونية عبر الإنترنت»، نظمه الجانبان على هامش المؤتمر الوزاري العالمي الثاني بشأن إنهاء العنف ضد الأطفال، في العاصمة الفلبينية مانيلا.
وبحث اللقاء سبل تعزيز التعاون الدولي وتنسيق الجهود الرامية إلى حماية الأطفال من المخاطر المرتبطة بالألعاب الإلكترونية عبر الإنترنت، بمشاركة ممثلين عن قطاعات التقنية وصناع السياسات في المجال.
ويأتي انعقاد اللقاء امتداداً للشراكة البحثية بين الجانبين، في إطار المبادرة العالمية لحماية الطفل في الفضاء السيبراني، التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، وتتولى المؤسسة الإشراف على تنفيذ مشروعاتها.
وناقش المشاركون في اللقاء أهمية تطوير رسائل عملية وواضحة تُقدَّم للأطفال في التوقيت المناسب، بما يعزز إدراك المخاطر المحتملة في أوساط هذه الفئة لقراراتهم وسلوكياتهم في أثناء ممارسة الألعاب الإلكترونية؛ استناداً إلى أبحاث أُجريت بمشاركة لاعبين من الفئات العمرية الصغيرة بمختلف أنحاء العالم، وشكّلت نتائجها أساساً لتطوير الدليل.
ويضم الدليل نماذج لرسائل توعوية قابلة للتكييف، وإرشادات تتعلق بصياغتها وتحديد المواضع المناسبة لعرضها داخل الألعاب، بما يتيح لشركات الألعاب الإلكترونية بمختلف أحجامها الاستفادة منها، فضلاً عن صُنّاع السياسات والمختصين بحماية الطفل.
وتضمن اللقاء جلسة حوارية بمشاركة ممثلين عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» والمؤسسة والتحالف، تناولت دور الرسائل التوعوية الفاعلة في تعزيز حماية الأطفال داخل بيئات الألعاب الإلكترونية، وأوجه الاستفادة من الدليل، وآليات توسيع نطاق تبنّيه وتطبيقه على مستوى القطاع.
وأكدت المؤسسة أهمية التعاون الدولي وإشراك الأطفال واليافعين وممثلي القطاع بصورة فاعلة، بوصفهما يمثلان الركيزتين الأساسيتين لتعزيز سلامة الأطفال في الفضاء السيبراني، وتهيئة بيئات تتيح لهم التفاعل وممارسة الألعاب الإلكترونية بأمان.
ويُمثِّل اللقاء انطلاقة لجهود أوسع تستهدف تعزيز تبنّي الدليل على مستوى مختلف أصحاب المصلحة ذوي الصلة بالقطاع؛ إذ دُعيت الشركات لتبني تطبيق الإرشادات الواردة فيه، تمهيداً لمواصلة التنسيق مع مختلف الشركاء في هذا الشأن وتقييم النتائج خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في توسيع نطاق الاستفادة منه وقياس أثره في تعزيز سلامة الطفل عبر الإنترنت.
كشفت الأبحاث عن 2457 خدمة ذكاء اصطناعي متخصصة قد تعمل خارج رقابة فرق الأمن المؤسسي (أدوبي)
قد يتحول وكيل ذكاء اصطناعي صُمم للوصول إلى معلومات داخل مؤسسة نقطة عبور نحو قواعد بياناتها الحساسة، إذا كانت الأدوات التي تربطه بتلك الأنظمة تفتقر إلى ضوابط الحماية المناسبة. وتكشف أبحاث أمنية لشركة «ترند إيه آي» (TrendAI) عن رصد 1467 خادماً مكشوفاً على الإنترنت يستخدم بروتوكول «MCP»، الذي يتيح ربط تطبيقات الذكاء الاصطناعي بالأدوات ومصادر البيانات، من بينها خوادم تسمح بتنفيذ أوامر على قواعد البيانات، وثلاثة خوادم على الأقل تستطيع الوصول إلى سجلات طبية للمرضى.
وتتجاوز هذه المخاطر احتمالات تسريب المعلومات إلى قدرة الأنظمة الذكية على تنفيذ إجراءات فعلية، خصوصاً عندما تحصل على صلاحيات داخل الشبكات المؤسسية. وفي السعودية، حيث يتوسع استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاعات الحكومية والمالية والصحية، تكتسب مسألة التحكم في هذه الصلاحيات أهمية مرتبطة بحماية البيانات واستمرارية العمليات.
يقول طارق جمّول، المدير العام الإقليمي لشركة «ترند إيه آي»، في مقابلة مع «الشرق الأوسط»، إن التحدي الأمني لا يقتصر على النماذج اللغوية، بل يشمل البرمجيات والوصلات التقنية والهويات الرقمية التي تعتمد عليها، مشيراً إلى أن أدوات الربط قد تمنح المهاجمين مساراً للوصول إلى أنظمة لا يفترض أن تكون متاحة لهم.
آلاف الأدوات خارج نطاق المراقبة
رصدت الشركة في أبحاثها العالمية 43 ألفاً و175 حالة تشغيل لخدمات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، موزعة على 25 قطاعاً. وضمن هذه البيانات، حدد الباحثون 2457 خدمة متخصصة، منها 1468 خدمة مرتبطة بقطاع واحد فقط، ما يعادل 59.7 في المائة من الخدمات المتخصصة.
وتشمل استخدامات هذه الأدوات البحث القانوني وكشف الاحتيال وتوثيق المعلومات الطبية، وهي مجالات قد تتعامل مع بيانات حساسة أو تخضع لمتطلبات تنظيمية محددة. ويرى جمّول أن الفجوة الأكبر في المؤسسات السعودية لا تكمن بالضرورة في المنصات الرئيسية المعروفة، التي تخضع عادة للموافقة والمراقبة، وإنما في التطبيقات الصغيرة والمتخصصة وواجهات البرمجة التي تعتمدها الإدارات لتلبية احتياجات محددة دون إدراجها في قوائم الأصول التقنية لدى فرق الأمن.
ويصف هذا التحول بامتداد ظاهرة استخدام البرمجيات دون موافقة الإدارة التقنية، المعروفة باسم «تقنية الظل»، إلى ما يمكن تسميته «ذكاء الظل الاصطناعي». وحسب بيانات الشركة العالمية، يحتل القطاع العام المرتبة الثانية من حيث تركّز هذه الأدوات المتخصصة. لكن الأرقام لا تمثل إحصاءً مستقلاً لعدد التطبيقات المستخدمة داخل السعودية.
ولمعالجة هذه الفجوة، يدعو جمّول إلى مراقبة حركة البيانات عبر واجهات البرمجة والتكاملات مع الجهات الخارجية، وعدم الاقتصار على استخدام الموظفين للمنصات عبر المتصفح، مع إعطاء أولوية لمراجعة الموردين وفق حساسية البيانات والمتطلبات التنظيمية.
خوادم مكشوفة وبيانات اعتماد غير آمنة
تزداد المخاطر عندما تُمنح أدوات الذكاء الاصطناعي إمكانية التعامل المباشر مع قواعد البيانات والخدمات السحابية. فإلى جانب الخوادم المكشوفة التي رصدتها الشركة، حلل باحثوها أكثر من 19 ألف قاعدة شيفرة برمجية لخوادم «MCP» (وهي أنظمة تتيح لمساعدات ووكلاء الذكاء الاصطناعي الاتصال بالتطبيقات وقواعد البيانات والخدمات الخارجية) للحصول على المعلومات أو تنفيذ مهام محددة، ووجدوا أن ما يقارب نصفها يتضمن توصيات بتخزين بيانات اعتماد حساسة كنصوص واضحة أو داخل ملفات إعدادات غير آمنة. ويوضح جمّول أن اختراق خادم واحد قد يؤدي إلى سرقة بيانات اعتماد الخدمات السحابية، وربما الوصول إلى حساب سحابي كامل، تبعاً للصلاحيات المتاحة وطبيعة الربط بين الأنظمة.
كما أظهرت الأبحاث أن الخوادم التي تحمل صفة التحقق أو الاعتماد لم تكن بالضرورة أكثر أماناً؛ إذ سجلت في المتوسط، عدداً من المشكلات الأمنية يقترب من نظيراتها غير المعتمدة. وفي السياق السعودي، يشير جمّول إلى أن وصول هذه الأدوات إلى بيانات شخصية أو صحية قد يضيف التزامات مرتبطة بنظام حماية البيانات الشخصية، خصوصاً إذا تضمنت العمليات معالجة المعلومات خارج المملكة.
الصلاحية لا تعني حرية التنفيذ
يطرح توسع استخدام الوكلاء الأذكياء سؤالاً يتجاوز تحديد البيانات التي يُسمح للنظام بالاطلاع عليها، إلى نوع القرارات التي يستطيع اتخاذها دون موافقة بشرية. وتستخدم «ترند إيه آي» مفهوم «الحد الأدنى من الاستقلالية» (Least Agency) للتمييز بين صلاحية الوصول إلى الموارد وصلاحية اتخاذ الإجراءات وتنفيذها.
فقد يُسمح لوكيل ذكي بقراءة بيانات تشغيلية، لكنه لا ينبغي أن يمتلك تلقائياً حق نشرها أو إرسالها إلى جهة خارجية. ويورد جمّول مثالاً لوكيل يستخدم أدوات مصرحاً بها للوصول إلى بيانات الإنتاج، ثم ينشرها في محادثة عامة مع العملاء، رغم أن كل أداة استُخدمت قد تكون معتمدة بصورة منفصلة. ويفيد بأن المهام المحددة ومنخفضة المخاطر يمكن تنفيذها آلياً، في حين ينبغي إخضاع الإجراءات المرتبطة بالبيانات الحساسة والقرارات المالية والصلاحيات المرتفعة والتغييرات في الأنظمة الحيوية لضوابط إضافية وموافقة بشرية.
وتبرز هذه المسألة بصورة خاصة في الرعاية الصحية، حيث قد تصل الوكلاء إلى سجلات المرضى، وفي القطاع المالي، حيث يمكن للأدوات المتصلة بالأنظمة كشف آليات رصد الاحتيال أو الحدود المستخدمة في قرارات التداول. أما في البنية التحتية الحيوية وعمليات الأمن السيبراني، فقد تكشف إجراءات الاستجابة الآلية للمهاجمين كيفية تعامل المؤسسة مع التهديدات، إذا تمكنوا من الوصول إلى التعليمات والأدوات المستخدمة.
ثغرات قديمة في أنظمة جديدة
لا تقتصر المخاطر على التقنيات المستحدثة. فحسب أبحاث الشركة عن أسواق الجرائم الإلكترونية، استهدفت أكثر من ثلثي طلبات شراء أدوات الاستغلال ثغرات يتجاوز عمرها عامين، في حين ارتبط نحو 8 في المائة منها بثغرات عمرها بين 10 و15 عاماً، ووصل أقدم طلب رصدته الشركة إلى ثغرة أُعلن عنها عام 2011. ويشير جمّول إلى استمرار تعرض أعداد كبيرة من الأنظمة لثغرات معروفة، منها «SMBGhost» و«Heartbleed»، رغم مرور سنوات على اكتشافها.
وتظهر المشكلة كذلك في بنية الذكاء الاصطناعي نفسها. فقد حدد الباحثون أكثر من 12 ألفاً و400 خادم مكشوف يشغل أداة «Ollama» المستخدمة لتشغيل النماذج اللغوية محلياً، ووجدوا أن الإصدارات الأكثر انتشاراً تتأخر تحديثات عدة عن الأحدث، في حين لم يستخدم الإصدار الأحدث الذي رصدوه سوى ستة خوادم.
وفي استطلاع عالمي منفصل أجرته الشركة وشمل 3700 من مسؤولي الأعمال وتقنية المعلومات، أفاد 67 في المائة بأنهم تعرضوا لضغوط للموافقة على استخدام الذكاء الاصطناعي رغم وجود مخاوف أمنية.
ويربط جمّول بين هذه الضغوط واستمرار تراكم الثغرات القديمة، موضحاً أن المؤسسات قد تعطي أولوية لإطلاق تطبيقات جديدة على حساب تحديث الأنظمة القائمة ومعالجة نقاط ضعفها.
اختراقات تبدأ خارج النموذج
يؤكد جمّول أن بعض الحوادث الأعلى تكلفة التي تناولتها أبحاث الشركة خلال النصف الأول من 2026 ارتبطت بمشكلات في سلسلة توريد البرمجيات وبيانات الاعتماد والثقة الممنوحة لأدوات المطورين، وليس بالضرورة باختراق النماذج اللغوية نفسها.
ومن الأمثلة التي يستشهد بها اختراق أداة «LiteLLM»، المستخدمة بوابةً للتعامل مع النماذج اللغوية، حيث جرى تلويث مكون برمجي بهدف جمع مفاتيح الوصول الآمن «SSH» وبيانات اعتماد الخدمات السحابية ومفاتيح واجهات البرمجة. وحسب رواية الشركة، أسهم خلل في البرمجية الخبيثة أدى إلى تعطل أجهزة في اكتشاف الهجوم.
وفي حادثة أخرى تناولتها الأبحاث، استمر تصريح وصول مُنح لتطبيق خارجي عبر بروتوكول «OAuth» حتى بعد إعادة تعيين كلمات المرور؛ ما أتاح للمهاجمين مساراً للوصول إلى بيانات حساسة للعملاء.
ويلفت جمّول إلى أن هذه الحالات تبرز الحاجة إلى مراجعة التطبيقات والملحقات والمكونات البرمجية الخارجية، والتعامل مع تصاريح الوصول بوصفها علاقات ثقة تتطلب التقييم والمتابعة.
من أسابيع إلى ساعات
يرى جمّول أن استخدام الذكاء الاصطناعي في البحث عن الثغرات واستغلالها قد يقلص الفترة بين الإعلان عن نقطة ضعف وبدء استهدافها من أسابيع إلى ساعات في بعض الحالات، مع التأكيد أن ذلك لا يعني تحول كل ثغرة هجوماً فورياً.
ويتطلب هذا التغير، حسب تقديره، إعادة ترتيب أولويات التحديثات الأمنية استناداً إلى احتمالات الاستغلال الفعلي، ومدى تعرض الأنظمة للخطر، وتأثير الاختراق المحتمل، بدلاً من الاعتماد على شدة الثغرة أو تاريخ الإعلان عنها وحدهما. وتقول الشركة إن محركها المعتمد على الوكلاء الأذكياء رصد منذ منتصف 2025 نحو 21 ثغرة حرجة في منصات وأدوات للذكاء الاصطناعي، من بينها تقنيات مرتبطة بـ«إنفيديا» و«تينسنت» و«MLflow» وبنية «MCP»، مع إخضاع النتائج للتحقق من الباحثين.
كما تشير إلى أن مسابقة «Pwn2Own Berlin 2026» كشفت عن 47 ثغرة من نوع «يوم الصفر»، وأنها نشرت تسعة مرشحات حماية قبل صدور تحديثات الشركات المعنية. وتوضح هذه الأمثلة طبيعة السباق بين اكتشاف الثغرات وتطوير وسائل الحماية، مع الحاجة إلى إجراءات مؤقتة عندما يتعذر تثبيت التحديث الأمني فوراً.
3 شروط قبل التوسع في 2027
بالنسبة إلى المؤسسات السعودية التي تستعد للانتقال من التجارب المحدودة إلى نشر الوكلاء الأذكياء على نطاق واسع في 2027، يحدد جمّول ثلاثة متطلبات أساسية. أولها إنشاء هوية رقمية مستقلة لكل وكيل، مع صلاحيات ومسؤوليات واضحة، ومنع استخدام حسابات مشتركة واسعة الامتيازات أو الاحتفاظ ببيانات الاعتماد بصورة غير آمنة. وثانيها إخضاع التطبيقات والأدوات والوصلات والمكونات الخارجية لاختبارات أمنية مستقلة قبل السماح للوكلاء بالتعامل مع العمليات الحساسة، محذراً من الاعتماد على النظام نفسه لتطوير عمله والتحقق من سلامته دون مراجعة مستقلة. أما الشرط الثالث، فيتمثل في المراقبة المستمرة لاكتشاف أي سلوك يختلف عن الغرض المحدد للوكيل، أو ظهور ثغرات جديدة، أو تعرض أداة معتمدة للاختراق.
ويربط جمّول هذه المتطلبات بأطر الحوكمة المعتمدة في المملكة، بما فيها إطار تبني الذكاء الاصطناعي الصادر عن «سدايا»، والضوابط الأساسية للأمن السيبراني الصادرة عن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، ونظام حماية البيانات الشخصية.
ومع تزايد قدرة الوكلاء الأذكياء على التعامل المباشر مع الأنظمة والبيانات، يرى جمّول أن التحدي المقبل أمام المؤسسات لن يكون مقتصراً على تحديد ما تستطيع هذه الأنظمة الوصول إليه، بل سيمتد إلى ضبط ما يُسمح لها بتنفيذه بصورة مستقلة، وكيف يمكن اكتشاف أي تجاوز لصلاحياتها قبل أن يتحول إلى حادث أمني.
ملحقات جديدة لزيادة مستويات الإنتاجية وتسهيل العمل أثناء التنقل
في عصر أصبحت فيه المرونة والقدرة على إنجاز المهام من أي مكان ركيزة أساسية للعمل الحديث، برزت الحاجة إلى حلول طاقة موثوقة وتقنيات اتصال سلسة تواكب تطور الكمبيوترات والأجهزة المحمولة. ومع الانتشار الواسع لأجهزة «ماكبوك» ومنتجات شركة «أبل» (وغيرها من الشركات الأخرى) بين المبدعين والمحترفين، تظل مسألة إدارة الكابلات وتوفير الطاقة الكافية لأجهزة عدة في وقت واحد تحدياً يومياً.
ملحقات جديدة
وتأتي هنا مجموعة من الملحقات الجديدة التي تعزز الإنتاجية لتقدم إجابة عملية ومتكاملة تجمع بين الأداء المبهر والتصميم الأنيق لتلبية تطلعات المستخدمين المحترفين، سواء في مكاتبهم أو أثناء تنقلاتهم المستمرة. وتضم المجموعة 4 ملحقات تتكامل فيما بينها لتأسيس بيئة عمل خالية من الفوضى ومفعمة بالكفاءة، بدءاً من الشواحن الجدارية والمكتبية فائقة القدرة، مروراً ببطارية محمولة ذات سعة ضخمة، ووصولاً إلى محطة مكتبية توسع آفاق العرض ونقل البيانات. ومن خلال الاعتماد على تقنيات «نيتريد الغاليوم» GaN المتقدمة والشاشات الذكية التفاعلية، تمنح هذه المجموعة المستخدم تحكماً غير مسبوق ورؤية واضحة لحالة الطاقة في كل لحظة؛ ما يجعل تجربة العمل مع منظومة «أبل» وغيرها من الأجهزة المحمولة أكثر سلاسة وإنتاجية. واختبرت «الشرق الأوسط» هذه المجموعة، ونذكر ملخص التجربة.
شاحن جداري بكابل قابل للسحب وشاشة تفاعلية
يمثل «شاحن يوغرين نيكسود برو 160 واط مع كابل قابل للسحب» UGreen Nexode Pro 160W Charger with Retractable Cable رفيقاً مناسباً للمستخدمين كثيري التنقل الذين يعتمدون على أجهزة عدة في آن واحد. ويستطيع هذا الشاحن الجداري تقديم قدرة إجمالية تصل إلى 160 واط لشحن كمبيوتري «ماكبوك برو» محمولين في الوقت نفسه بكفاءة عالية ودون أي تراجع في سرعة الشحن، ضمن هيكل مدمج وأنيق وبوزن 347 غراماً فقط.
* قدرة شحن: يوفر الشاحن طاقة كبيرة تصل قدرتها إلى 160 واط مدعومة بتقنية «نيتريد الغاليوم» المتقدمة التي ترفع كفاءة تحويل الطاقة وتقلل من الانبعاث الحراري. وتتيح هذه القدرة تشغيل وشحن كمبيوترين محمولين معاً عبر منافذ «يو إس بي تايب-سي»، في حين يدعم المنفذ الأول والكابل المدمج قدرة تصل إلى 140 واط منفردة. ويضمن هذا الأداء حصول الأجهزة عالية الاستهلاك على أقصى سرعة شحن ممكنة دون أي تأخير أثناء العمل المكثف.
* شحن 4 أجهزة في وقت واحد: يضم الشاحن ثلاثة منافذ «يو إس بي تايب-سي» تشمل الكابل المدمج، بالإضافة إلى منفذ «يو إس بي تايب-إيه» بقدرة 22.5 واط. ويتيح هذا التوزيع للمنافذ إمداد كمبيوتر محمول وجهاز لوحي وهاتف ذكي وكاميرا رقمية بالطاقة في اللحظة ذاتها. وبفضل تقنية التوزيع الذكي للطاقة، يتعرف الشاحن تلقائياً على احتياجات كل جهاز متصل ويمنحه التيار المناسب بأمان تام.
* كابل مدمج قابل للسحب بـ8 أطوال: يأتي الشاحن مزوداً بكابل شحن مدمج يمتد بسلاسة حتى طول 70 سنتيمتراً، ثم يعود إلى مكانه بلمسة واحدة للحفاظ على ترتيب المكتب. ويدعم هذا الكابل ثمانية مستويات مختلفة من الطول القابل للتعديل؛ ما يمنح المستخدم مرونة كاملة لتكييفه مع أي مساحة عمل أو مقبس كهربائي. وتلغي هذه الميزة الحاجة إلى حمل كابلات إضافية وتحمي السلك من التشابك والتلف أثناء السفر.
* شاشة ذكية وتحكم عبر التطبيق: تعرض الشاشة المدمجة في واجهة الشاحن بيانات حية تشمل القدرة الكهربائية والجهد والتيار ودرجة الحرارة وحالة الشحن في الوقت الفعلي. وعلاوة على ذلك، يدعم الشاحن الاتصال اللاسلكي عبر تقنيتي «بلوتوث» و«واي فاي» ليتيح إدارته وتخصيص إعداداته عن بُعد من خلال تطبيق الهاتف الذكي لمنح المستخدم إشرافاً كاملاً وراحة بال تامة أثناء شحن أجهزته.
* التوافر والسعر: يتوافر هذا الشاحن في المنطقة العربية بسعر 459 ريالاً سعودياً (نحو 122 دولاراً أميركياً).
موزع شحن مكتبي: القوة المطلقة لتوحيد طاقة مكتبك الاحترافي
لأصحاب محطات العمل الاحترافية والاستوديوهات الإبداعية، يقدم «شاحن نيكسود برو 300 واط المكتبي» UGreen Nexode Pro 300W Desktop Charger حلاً جذرياً لتوحيد مصادر الطاقة على المكتب في وحدة مركزية واحدة. ويستطيع هذا الموزع القوي استيعاب احتياجات منظومة العمل المتكاملة كافة، حيث يغني عن استخدام محولات كهربائية متفرقة عدة، ويوفر طاقة مستقرة وعالية الكفاءة بفضل استخدام تقنية «نيتريد الغاليوم» التي تحافظ على برودة الموزع وصغر حجمه مقارنة بقدرته.
ويتميز التصميم الخارجي بقاعدة تثبيت أنيقة وواجهة أمامية تحتضن شاشة عرض ملونة متطورة تمنح المستخدم قراءة شاملة لكل منفذ على حدة دون الحاجة إلى فتح أي تطبيق. وبفضل دعمه خمسة أوضاع شحن ذكية وإمكانية التحكم اللاسلكي الكامل، يطور هذا الشاحن تجربة تنظيم المكتب إلى مستوى احترافي.
* قدرة شحن كبيرة: يقدم الشاحن المكتبي طاقة قصوى تصل إلى 300 واط؛ ما يجعله قادراً على تشغيل وشحن أجهزة عدة عالية الاستهلاك في آن واحد دون أي انقطاع. وسواء كان المستخدم يعمل على مشاريع تحرير ضخمة أم ألعاب متطلبة أو مهام تصميم معقدة، يضمن الشاحن تدفقاً مستمراً ومستقراً للتيار الكهربائي. وتساعد تقنية «نيتريد الغاليوم» في تحسين كفاءة الطاقة وتبديد الحرارة بفاعلية لضمان أداء مستدام طوال اليوم.
* شحن سريع لـ3 كمبيوترات معاً: تتميز منافذ «يو إس بي تايب-سي» الثلاثة الأولى بدعمها لقدرة شحن تصل إلى 140 واط لكل منفذ، وهو ما يكفي لشحن كمبيوترات «ماكبوك برو» عالية الأداء بأقصى سرعة. وتتيح هذه المرونة إمكانية شحن ثلاثة كمبيوترات محمولة في الوقت نفسه بكفاءة فائقة ودون الحاجة إلى البحث عن منافذ مخصصة. كما يدعم منفذ جانبي قدرة تصل إلى 240 واط لتلبية متطلبات الأجهزة المتخصصة.
* 8 منافذ: يجمع الموزع ثمانية منافذ متنوعة تشمل ستة منافذ «يو إس بي تايب-سي» ومنفذ «يو إس بي تايب-إيه» بقدرة 22.5 واط، بالإضافة إلى مخرج للتيار المستمر DC. ويتيح هذا التنوع الهائل شحن الكمبيوترات المحمولة والأجهزة اللوحية والهواتف الذكية والسماعات اللاسلكية من مكان واحد منظم. ويسهِم هذا التصميم في القضاء التام على تكدس المقابس والأسلاك فوق سطح المكتب.
* شاشة عرض ذكية وتحكم لاسلكي متطور: تستعرض الشاشة الأمامية عالية الوضوح إجمالي الطاقة المستهلكة وقدرة كل منفذ بشكل مستقل والجهد والتيار وبروتوكول الشحن النشط بنظرة واحدة. كما يدعم الموزع الاتصال عبر شبكات «واي فاي» و«بلوتوث» لتعديل إعدادات الشاشة وسطوعها واختيار أحد أوضاع الشحن الذكية الخمسة عبر الهاتف. وتوفر الأزرار العلوية أيضاً وسيلة سريعة ومباشرة للتنقل بين قوائم العرض بسهولة.
* التوافر والسعر: يتوافر الشاحن في المنطقة العربية بسعر 699 ريالاً سعودياً (نحو 186 دولاراً أميركياً).
طاقة جبارة واستقلالية تامة خارج المكتب
عندما يتطلب العمل مغادرة المكتب والانطلاق في رحلات عمل أو العمل في الهواء الطلق، تبرز «بطارية يوغرين نيكسود برو بشحنة 25000 مللي أمبير - ساعة وقدرة 200 واط» UGreen Nexode Pro Power Bank 25000mAh 200W كمحطة طاقة متنقلة لا غنى عنها. وتمنح هذه السعة الضخمة استقلالية تامة عن مقابس الجدار لأيام متواصلة؛ ما يتيح للمستخدم مواصلة العمل على كمبيوتره المحمول وهاتفه الذكي دون القلق من نفاد البطارية في الأوقات الحرجة.
وتجمع هذا البطارية المحمولة بين الأداء الفائق والتصميم العملي المبتكر، حيث تقدم كابلي «يو إس بي تايب-سي» مدمجين بقدرة 100 واط لكل منهما، أحدهما قابل للسحب، والآخر مصمم بمتانة فائقة ليعمل كحزام حمل مريح.، وهي مناسبة للمسافرين بفضل تقديم شاشة رقمية تعرض نسبة الشحن والوقت المتبقي بدقة.
* شحنة ضخمة وقدرة فائقة: توفر البطارية مخزوناً وفيراً من الطاقة يكفي لتشغيل الأجهزة طوال أيام العمل الطويلة والرحلات البعيدة. وبفضل قدرتها الإجمالية البالغة 200 واط، تستطيع البطارية شحن جهازين بقدرة 100 واط لكل منهما في الوقت ذاته بسرعة مذهلة للمحافظة على وتيرة الإنتاجية العالية أثناء التنقل أو السفر.
* كابلان مدمجان: البطارية مزودة بكابلي «يو إس بي تايب-سي» مدمجين يوفر كل منهما طاقة كاملة تصل إلى 100 واط لشحن الكمبيوترات المحمولة بسرعة كبيرة. ويتميز الكابل الأول بآلية سحب سلسة تمنح طولاً إضافياً عند الحاجة وتعيده داخل الهيكل بسهولة بعد الانتهاء. وتم تصميم الكابل الآخر بضفائر متينة ليعمل كحزام حمل عملي يسهل الإمساك بالبطارية أثناء التنقل.
* شحن 4 أجهزة في آن واحد: وتقدم البطارية (إلى جانب الكابلين المدمجين) منفذ «يو إس بي تايب-سي» إضافياً بقدرة 100 واط ومنفذ «يو إس بي تايب-إيه» لتوسيع خيارات التوصيل. ويتيح هذا التوزيع شحن كمبيوتر «ماكبوك» وهاتف «آيفون» وسماعات «إيربودز» وكاميرا تصوير في وقت واحد، وبكل سلاسة.
* خلايا بطارية بمعايير أمان فائقة: تم بناء البطارية باستخدام خلايا من الدرجة المستخدمة في صناعة السيارات لضمان أعلى مستويات الأمان والموثوقية. وتوفر النظم الداخلية حماية شاملة ضد التيار الزائد وارتفاع درجات الحرارة وحدوث ماس كهربائي للحفاظ على سلامة أجهزة المستخدم. كما تضمن جودة هذه الخلايا احتفاظ البطارية بسعتها القصوى وكفاءتها العالية لسنوات طويلة من الاستخدام اليومي المكثف.
* التوافر والسعر: البطارية متوافرة في المنطقة العربية بسعر 399 ريالاً سعودياً (نحو 109 دولارات أميركية).
محطة مكتبية بـ11 منفذاً: بوابتك الفائقة للاتصال
وتحول محطة «يوغرين ريفودوك ماكس 11-في-1 بتقنية يو إس بي4» UGreen Revodok Max 11-in-1 Docking Station USB4 منفذاً واحداً في الكمبيوتر المحمول إلى مركز اتصال متكامل يجمع كل ما يحتاج إليه المستخدم على مكتبه. وصُممت هذه المحطة بهيكل معدني أنيق وخفيف الوزن يبلغ 327 غراماً لتوفر لمستخدمي كمبيوترات «ماكبوك» و«ويندوز» سرعات نقل بيانات فائقة وقدرات عرض بصري مذهلة تلبي متطلبات المصممين والمبرمجين وصناع المحتوى.
وتمنح هذه المحطة حرية توسيع مساحة عمل المستخدم عبر توصيل شاشتين خارجيتين بدقة عالية ومعدل تحديث سلس، مع توفير طاقة شحن مستمرة للكمبيوتر تصل إلى 140 واط، إضافة إلى تقديم المنافذ الأساسية كافة من قارئ بطاقات الذاكرة المحمولة إلى منفذ الشبكات السلكية فائقة السرعة، وغيرها.
* اتصال فائق السرعة بتقنية «يو إس بي 4»: تدعم المحطة سرعات نقل بيانات تصل إلى 40 غيغابت في الثانية (5 غيغابايت في الثانية، ذلك أن الغيغابايت الواحد يساوي 8 غيغابت) وتضم منفذ «يو إس بي 4» خلفي يوفر سرعة نقل بيانات تصل إلى 20 غيغابت في الثانية (2.5 غيغابايت في الثانية). وتتيح هذه السرعات الفائقة نقل ملفات الفيديو الضخمة والمشاريع الإبداعية في ثوانٍ معدودة دون أي اختناق في البيانات.
* دعم الشاشات فائقة الوضوح والعرض الممتد: توفر المحطة إمكانية تشغيل شاشة خارجية واحدة بدقة «4 كيه» ومعدل تحديث يبلغ 240 هرتز، أو تشغيل شاشتين معاً بدقة «4 كيه» ومعدل تحديث 120 هرتز. كما يدعم المنفذ إخراج الفيديو بدقة تصل إلى «8 كيه» 8K بمعدل تحديث يبلغ 60 هرتز. وبالنسبة لمستخدمي «ماك او إس»، تدعم المحطة نمط العرض الممتد لشاشتين مستقلتين تعرض كل منهما محتوى مختلفاً تماماً بدلاً من تكرار الشاشة. ويعزز هذا التوسع البصري من كفاءة تعدد المهام ويمنح المحترفين مساحة رحبة لإدارة التطبيقات والنوافذ في آن واحد.
* منافذ يو إس بي سريعة لنقل البيانات: تقدم المحطة منفذين من الجيل الثاني بسرعة نقل تصل إلى 10 غيغابت في الثانية (1.25 غيغابايت في الثانية) لتوصيل وحدات التخزين الخارجية السريعة والأقراص الصلبة. وتضم المحطة خمسة منافذ «يو إس بي» متنوعة تضمن توافقاً سلساً مع جميع الملحقات المكتبية القديمة والحديثة على حد سواء. ويُسرّع هذا الأداء من وتيرة النسخ الاحتياطي والوصول المباشر إلى الملفات المخزنة خارجياً.
* تشكيلة شاملة من 11 منفذاً مع شحن بقدرة 140 واط: تجمع المحطة 11 منفذاً في هيكل واحد، تشمل منفذ HDMI والشبكة السلكية بسرعة 2.5 غيغابت في الثانية (320 ميغابايت في الثانية) وقارئ بطاقات ذاكرة محمولة ومنفذ صوت قياسي. وبالإضافة إلى قدرات التوصيل، تدعم المحطة تمرير الطاقة بقدرة تصل إلى 140 واط لشحن الكمبيوتر المحمول بأقصى كفاءة أثناء استخدام المنافذ كافة، كل ذلك من خلال كابل واحد متصل بكمبيوتر المستخدم.
* التوافر والسعر: المحطة متوافرة في المنطقة العربية بسعر 529 ريالاً سعودياً (نحو 141 دولاراً أميركياً).