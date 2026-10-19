اليابان تطلق صاروخاً لاستكشاف قمر المريخ

أطلق علماء يابانيون مركبة فضائية غير مأهولة الثلاثاء، في إطار مهمة هي الأولى من نوعها لجمع عينات من أحد أقمار المريخ، مما قد يساعد في كشف أصول النظام الشمسي والحياة على الأرض.
وانطلق الصاروخ الرئيسي H3 الذي يحمل مسبار استكشاف أقمار المريخ غير المأهول (MMX) من مركز تانيغاشيما الفضائي في الساعة 4.41 صباحاً (19.41 بتوقيت غرينتش الاثنين)، وفقاً لبث مباشر من وكالة استكشاف الفضاء اليابانية.
أطلق علماء يابانيون مركبة فضائية غير مأهولة الثلاثاء، في إطار مهمة هي الأولى من نوعها لجمع عينات من أحد أقمار المريخ، مما قد يساعد في كشف أصول النظام الشمسي والحياة على الأرض.
وانطلق الصاروخ الرئيسي H3 الذي يحمل مسبار استكشاف أقمار المريخ غير المأهول (MMX) من مركز تانيغاشيما الفضائي في الساعة 4.41 صباحاً (19.41 بتوقيت غرينتش الاثنين)، وفقاً لبث مباشر من وكالة استكشاف الفضاء اليابانية.
تحسين محركات البحث التوليدية لمواكبة مستقبل الظهور الرقميhttps://aawsat.com/%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7/5331300-%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%83%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A
تحسين محركات البحث التوليدية لمواكبة مستقبل الظهور الرقمي
قد تصبح الشركات التي لا تراعي «تحسين محركات البحث التوليدية» خارج اهتمامات المستخدمين
يشهد المشهد الرقمي العالمي تحولاً تاريخياً وعميقاً في طريقة وصول المستخدمين إلى المعلومات، متجاوزاً بذلك محركات البحث التقليدية التي اعتمدت لعقود على عرض قائمة من الروابط التقليدية. وفي قلب هذا التغيير الجذري يبرز مفهوم جديد كلياً يُعرف بـ«تحسين محركات البحث التوليدية» Generative Engine Optimization GEO الذي يعيد صياغة قواعد تفاعل العلامات التجارية والشركات مع الجمهور المستهدف عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي والأنظمة الذكية المتطورة التي باتت تقود قطاع التقنية.
ويُقصد بـ«تحسين محركات البحث التوليدية» مجموعة الاستراتيجيات والتقنيات المتقدمة الهادفة إلى ضمان ظهور العلامات التجارية والمنتجات والمحتوى الخاص بالشركات داخل الإجابات المباشرة والملخصات الذكية التي تولدها نظم الذكاء الاصطناعي ومحركات البحث المدعومة بالنماذج اللغوية الكبيرة. وبدلاً من توجيه المستخدم لزيارة مواقع متعددة لمقارنة الخيارات والبحث اليدوي، تقوم هذه النظم الحديثة باستخلاص الإجابات الشافية وتقديمها في قالب سردي متكامل ودقيق في رأس نتائج البحث، مما يجعل الوجود ضمن هذا النطاق التوليدي أمراً مصيرياً للمؤسسات الطموحة.
من سباق الترتيب إلى دقة الإجابة
وتكمن الفروقات الجوهرية بين «تحسين محركات البحث» التقليدية Search Engine Optimization SEO و«تحسين محركات البحث التوليدية» في التحول الجذري من الترتيب إلى الإجابة المباشرة؛ فبينما كان التركيز في السابق ينصب حصراً على الكلمات المفتاحية وبناء الروابط الخلفية Backlinks، واستهداف ظهور الموقع في النتائج الأولى لزيادة عدد النقرات والزيارات، يعتمد النهج الحديث على الموثوقية السياقية والعمق المعرفي والقدرة على تقديم إجابات دقيقة تستوعبها خوارزميات الذكاء الاصطناعي التوليدي وتقتبسها كمرجع موثوق داخل ردودها النهائية للمستخدمين. (Backlinks) روابط تشعبية موجودة في مواقع إلكترونية خارجية تُشير إلى موقع الشركة أو المقال. وتُعد الروابط الخلفية بمثابة شهادة ثقة أو تزكية رقمية من موقع إلى آخر؛ فعندما تقوم مواقع كبرى وموثوقة بالربط مع محتوى شركة ما، تفسر محركات البحث ونظم الذكاء الاصطناعي ذلك على أن المحتوى ذو قيمة عالية وموثوق من قبل المختصين. وفي سياق تحسين محركات البحث التقليدية والتوليدية على حد سواء، تُسهم هذه الروابط في رفع سلطة ومكانة الموقع وتعزيز فرص استشهاد الذكاء الاصطناعي بمصادره).
لماذا تواجه الشركات غير المتوافقة تراجعاً ملحوظاً؟
وتتأثر الشركات والمؤسسات التي تهمل هذا التحول الرقمي الجديد بشكل بالغ، حيث تواجه تراجعاً ملحوظاً ومستمراً بمعدلات الزيارات الطبيعية القادمة من محركات البحث. وعندما يعتاد المستخدمون على الحصول على إجابات شافية ومباشرة ومختصرة من مساعد الذكاء الاصطناعي دون الحاجة لتصفح المواقع الإلكترونية التقليدية، فستفقد الشركات والعلامات التجارية غير الظاهرة ضمن تلك الملخصات الذكية تدريجياً حصتها السوقية لصالح المنافسين الأكثر استباقية وتوافقاً مع المعايير الحديثة.
ويمتد التأثير السلبي لغياب استراتيجيات «تحسين محركات البحث التوليدية» إلى إضعاف الثقة بالعلامة التجارية وتآكل مكانتها الريادية داخل القطاع الصناعي أو التجاري الذي تعمل فيه. ويعطي عدم ظهور اسم الشركة كمرجع أساسي موثوق عند استفسار العملاء المحتملين عن حلول أو خدمات أو منتجات معينة انطباعاً ضمنياً بعدم مواكبة العصر أو غياب الفعالية والابتكار، مما يدفع المستخدمين تلقائياً نحو الخيارات البديلة التي يوصي بها الذكاء الاصطناعي بثقة واطمئنان مطلق.
متطلبات التوافق مع النماذج اللغوية الكبيرة
ويتطلب التكيف الناجح والفعَّال مع تحسين محركات البحث التوليدية إعادة هندسة شاملة واستراتيجية لاستراتيجيات المحتوى الرقمي لتتوافق تماماً مع طبيعة وآليات عمل النماذج اللغوية الكبيرة. ولا يكفي اليوم نشر مقالات تقليدية تحتوي على تكرار نمطي للكلمات المفتاحية، بل يجب التركيز باهتمام بالغ على تقديم محتوى غني بالبيانات الموثوقة والتحليلات المعمقة والإجابات المباشرة والواضحة على الأسئلة المعقدة التي يطرحها المستخدمون عادة بصيغ استفسارية طبيعية وحوارية.
وتحتاج الشركات والمؤسسات إلى تبني هيكلة دقيقة ومتطورة للبيانات وتوفير معلومات واضحة ومهيكلة يسهل على خوارزميات الذكاء الاصطناعي قراءتها وفهم سياقها ودلالاتها بدقة متناهية. ويشمل ذلك استخدام العلامات الدلالية المتقدمة Schema Markup (نصوص برمجية وتوجيهية تضاف إلى الهيكل البرمجي لمواقع الإنترنت لمساعدة محركات البحث ونظم الذكاء الاصطناعي على فهم المعنى السياقي الحقيقي للمحتوى وليس فقط قراءة الكلمات المجردة. ومن خلال هذه العلامات، يمكن للموقع إخبار النظم الذكية بوضوح أن نصاً معيناً يمثل اسم منتج أو تقييماً لعميل أو عنوان شركة أو تاريخ فعالية أو سؤالاً شائعاً مع إجابته. ويُسهّل هذا الفهم الهيكلي الدقيق على النماذج اللغوية الكبيرة استخلاص المعلومات بدقة وعرضها مباشرة للمستخدمين ضمن الإجابات التوليدية) وتنظيم المعلومات المعقدة في جداول وخطوات منطقية متسلسلة وتقديم تعاريف صريحة ومباشرة للمنتجات والخدمات تتيح لأنظمة البحث استخلاصها وإعادة صياغتها بكل سهولة وموثوقية عالية.
وتعتمد خوارزميات الذكاء الاصطناعي بشكل أساسي ومحوري على مصادر متعددة ومتنوعة للتحقق من صحة وقوة المعلومات قبل تقديمها للمستخدم النهائي، مما يجعل بناء شبكة قوية من الإشارات الرقمية الخارجية أمراً بالغ الأهمية. ويعزز وجود الشركة ومنتجاتها وتقييمات عملائها الحقيقيين موزعة بانتظام عبر منصات موثوقة ومواقع إخبارية ومنتديات متخصصة بشكل مضاعف من فرصة استشهاد نظم الذكاء الاصطناعي بها كمصدر أساسي وحصري للإجابة.
وتُعد المصداقية والشفافية والخبرة المباشرة عناصر محورية وأساسية في نجاح استراتيجيات «تحسين محركات البحث التوليدية»، حيث تفضل النماذج اللغوية الكبيرة دائماً المصادر التي يقف خلفها خبراء معتمدون ومتخصصون حقيقيون في مجالاتهم. وينبغي على الشركات إبراز هويات كُتّاب المحتوى والمراجعين والمتخصصين وربط المحتوى الرقمي بسجلات مهنية وأكاديمية واضحة لضمان تصنيف المواد المقدمة ضمن الفئات ذات الموثوقية العالية التي تثق بها خوارزميات البحث التوليدي ثقة عمياء.
قياس الأداء وتسهيل مهام روبوتات الفهرسة الذكيةويستدعي التعامل مع هذا التحول التقني الهائل مراقبة مستمرة ودورية لأداء العلامة التجارية داخل بيئات البحث التوليدي المختلفة، نظراً لاختلاف معايير وطرق عمل وتفضيلات كل نموذج ذكاء اصطناعي عن الآخر. ويتطلب ذلك تطوير أدوات تحليل بيانات متقدمة تقيس بدقة معدل الظهور والدقة السياقية والنبرة الإيجابية التي تُذكر بها الشركة، مما يتيح للفرق المعنية تعديل استراتيجيات المحتوى وتصحيح أي فجوات معرفية أو قصور تسويقي باستمرار.
ولتجربة المستخدم العامة وسرعة وسهولة الوصول إلى المعلومات دور غير مباشر، ولكنه حاسم وفعَّال في دعم جهود تحسين محركات البحث التوليدية؛ فعندما تقوم روبوتات الفهرسة التابعة للذكاء الاصطناعي بمسح المواقع الإلكترونية، فإن الهيكل البرمجي النظيف وسرعة التحميل الفائقة والتصميم المتوافق كلياً مع الأجهزة الذكية يسهل عملية استهلاك البيانات وفهمها وإعادة إنتاجها بكفاءة عالية ضمن النتائج النهائية المقدمة للجمهور.
وتتضمن استراتيجيات «تحسين محركات البحث التوليدية» الناجحة والمجربة أيضاً استهداف الكلمات الدلالية طويلة الذيل Long-tail Keywords والأسئلة الحوارية المعقدة التي يميل المستخدمون إلى طرحها عند التعامل المباشر مع المساعدين الذكيين. (الكلمات الدلالية طويلة الذيل: عبارات بحثية أو كلمات مفتاحية تتكون عادة من ثلاث كلمات أو أكثر، تتميز بكونها أكثر تحديداً وتخصصاً مقارنة بالكلمات المفتاحية العامة القصيرة. وعلى سبيل المثال، بدلاً من أن يبحث المستخدم عن كلمة «هاتف»، فإنه قد يكتب عبارة مثل «أفضل هاتف ذكي للتصوير الليلي بسعر مناسب». وعلى الرغم من أن عدد الباحثين باستخدام هذه العبارات الطويلة يكون أقل نسبياً، فإنها تتميز بمعدلات تحويل عالية جداً لأنها تعبر بدقة شديدة عن نية المستخدم وحاجته المحددة، مما يجعل استهدافها أمراً بالغ الأهمية في استراتيجيات المحتوى الحديثة والبحث التوليدي).
وتركز هذه الأسئلة عادة على المقارنات الدقيقة والمعقدة والسيناريوهات المخصصة للاستخدام وتفاصيل الأداء العملي، وهو ما يجب أن تغطيه وتناقشه بانتظام مقالات المدونات المتخصصة ودراسات الحالة المفصلة والتقارير التقنية المعمقة التي تنشرها الشركات. ويتعين على الإدارات التنفيذية وصناع القرار في الشركات إدراك أن الاستثمار المالي والتشغيلي في تحسين محركات البحث التوليدية لم يعد مجرد رفاهية تقنية عابرة، بل أصبح ضرورة تنافسية ملحة تضمن الاستدامة والنمو والبقاء في السوق. ويتطلب الأمر تخصيص ميزانيات كافية وفرق عمل محترفة ومتخصصة تجمع بمهارة بين الخبرة العميقة في التسويق الرقمي وعلوم البيانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتصميم حملات محتوى متكاملة تستبق توجهات السوق وتلبي تطلعات المستهلكين المعاصرين بدقة.
ويمثل الانتقال المتسارع نحو عصر «تحسين محركات البحث التوليدية» محطة تحول كبرى تعيد رسم ملامح التسويق الرقمي وبناء الوعي بالعلامات التجارية لسنوات قادمة. وستضمن الشركات والمؤسسات التي تبادر اليوم وقبل غيرها إلى تبني هذه المعايير الحديثة وتطوير محتواها المعرفي وتعزيز حضورها السياقي داخل منظومات الذكاء الاصطناعي لنفسها مكانة ريادية مستدامة ومتفوقة، بينما يخاطر المترددون بالبقاء خارج دائرة اهتمام وتوصيات المستهلك الرقمي الحديث.
أبرز أدوات تحسين محركات البحث التوليدية وقدراتهاوتوجد حلول برمجية متخصصة تساعد المؤسسات والشركات على قياس مدى ظهورها وتتبع أدائها ضمن هذه البيئات التوليدية الجديدة. وتوفر هذه المنصات الحديثة رؤى دقيقة وقدرات متقدمة لمراقبة حضور العلامات التجارية وتحسين استراتيجيات المحتوى التوليدي بفاعلية. ونذكر فيما يلي خمس أدوات رائدة وقدراتها الأساسية:
* «بروفاواد إيه آي» Profound AI:
- الوصف والقدرات: صُممت خصيصاً للشركات الناشئة في مجال البرمجيات، حيث تدمج بين مجموعات بيانات تحسين محركات البحث التقليدية وأبحاث المنافسين مع تتبع رؤية الذكاء الاصطناعي عبر محركات متعددة مثل «تشات جي بي تي» و«بيربليكسيتي و«جيمناي» و«كلود».
- الفوائد: تتميز بوجود «مستكشف التحويل» الذي يكشف تلقائياً عن الاستفسارات المهمة استناداً إلى تدقيق كامل للموقع، مما يريح الفرق من إدخال الاستفسارات يدوياً، إلى جانب تقديم استخبارات تنافسية عميقة.
* أداة «سكرانش» Scrunch:
- الوصف والقدرات: منصة تحليلات وتحسين محركات بحث توليدية تركز على كيفية وصف نظم الذكاء الاصطناعي والتوصية بالعلامات التجارية عبر أنظمة مثل «تشات جي بي تي» و«بيربليكسيتي» و«جيمناي».
- الفوائد: تتجاوز التقارير السلبية من خلال دمج المراقبة والرؤى مع توصيات تحسين المحتوى القابلة للتنفيذ ومنصة تجربة الوكلاء لمساعدة فرق النمو الناضجة على تحسين تمركزها.
* «بيك إيه آي» Peec AI:
- الوصف والقدرات: منصة متخصصة مصممة لمساعدة شركات البرمجيات الناشئة على تتبع وتحسين ظهورها داخل منصات النماذج اللغوية الكبيرة.
- الفوائد: توفر سهولة استخدام فورية من خلال الإعداد التلقائي، حيث تُنشئ تقريراً مجانياً لرؤية الذكاء الاصطناعي عند إدخال رابط الموقع وتقدم درجات وضوح واضحة وتحليلات للإشارات ومصفوفات مقارنة المنافسين.
* أداة «سيمروش» Semrush:
- الوصف والقدرات: امتداد للبنية التحتية التقليدية لتحسين محركات البحث تدمج وحدات تتبع بحث ذكي مخصصة لمراقبة أداء محركات البحث التوليدية.
- الفوائد: تتيح للشركات تتبع حصتها في السوق وإشارات العلامة التجارية بشكل مباشر عبر محركات البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى جانب مقاييس البحث التقليدية.
* أداة «أثينا إتش كيو» AthenaHQ:
- الوصف والقدرات: أداة تستهدف تتبع التحسين التوليدي صُممت لمراقبة حضور العلامة التجارية وتكرار الاستشهادات ودقة السرد داخل استجابات البحث المولدة بالذكاء الاصطناعي.
- الفوائد: توفر لفرق النمو والتسويق رؤى دقيقة حول مدى تكرار وفضل الاستشهاد بعلامتهم التجارية عندما تقوم النماذج اللغوية الكبيرة بإعداد الإجابات للمشترين المحتملين.
يُعد التلسكوب الذكي الصغير الجديد «دوارف ميني» (Dwarf mini) من شركة «دوارف لاب» (DWARFLab)، أصغر تلسكوب ذكي في العالم، حسب ما أفادت به الشركة. وعليك ألا تسمح لحجمه الصغير بخداعك، فهذا التلسكوب الصغير وسهل الحمل يتولى تنفيذ مهام مذهلة، تسهل الوصول إلى عالم التصوير الفلكي.
تلسكوب فلكي
في الواقع، لم يسبق لي أن انخرطت في عالم الفلك من قبل، لذا فكرت في تجربة هذا الجهاز لمدة ساعة أو نحو ذلك، ثم الانتقال إلى شيء آخر. إلا أنني فوجئت أن الأمر في حقيقته، كان بعيداً كل البعد عن هذا التصور؛ إذ وبعد أيام من الاستخدام (في الواقع ليالٍ)، لا أستطيع القول إنني أصبحت مدمناً عليه، لكن المؤكد أنه منحني تجربة ممتعة للغاية.
وفي حين أن صغر حجم هذا التلسكوب الذي يزن 29 أونصة (الأونصة 29 غراماً)، وسهولة حمله، عنصران بالغا الأهمية، تبدو وظائفه وقدراته القوية على تقريب الكواكب مذهلة. يدور أنبوب العدسة حتى 225 درجة، ويسمح المحور الدوار بالدوران 360 درجة.
اللافت أن الجزء السفلي من «دوارف ميني» يمتاز بالتوازن، على نحو يمكنه من الاستقرار على سطح مستوٍ. كما يتيح حامل التثبيت الملولب في الأسفل، تركيبه على حامل ثلاثي القوائم قياسي. وما يجمع كل هذه الميزات معاً، هو مستشعر Sony MX662 الداخلي، الذي ينتج دقة 1080P من خلال عدسة تقريب، مقاس 150 مم بفتحة f/5. وتعادل فتحة العدسة البالغة 30 ملم، 1.016 ملم في الكاميرات ذات الإطار الكامل. وكثيراً ما أشيد بشعبية الأجهزة سهلة الاستخدام، دون الحاجة إلى قراءة التعليمات. هنا، يستغرق الإعداد السريع، من فتح العلبة إلى بدء التصوير، نحو ثلاثة دقائق، ناهيك عن مستوى الدقة الكبير. أما النتائج التي تحصل عليها خلال تلك الدقائق القليلة، تستحق العناء. ويبقى هناك الكثير مما يمكن رؤيته والاضطلاع به. ومع أن هذا أمر نادراً ما أفعله، فإنني قرأت التعليمات وأقبلت على تجريب تطبيق «دوورف لاب».
يلتقط هذا الجهاز صوراً بصيغة صور RAW بدقة 2 ميغابكسل، ويمكن تصديرها إلى مجموعة متنوعة من برامج تحرير الصور، بينها «فوتوشوب». كما يحتوي على فلتر (راشح) ثلاثي مدمج، يتضمن فلتر الإطار المظلم، وفلتراً فلكياً، وآخر مزدوج النطاق الضيق. ويضم كذلك فتلراً شمسياً خارجياً. وقد جرى دمج تطبيق «ستيلار ستوديو» في الجهاز، ويُوفر تصحيحات فورية للصور في غضون 3 ثوانٍ، بما في ذلك تقليل التشويش.
ويشكل التطبيق مركز التحكم الرئيس، ويوفر معايرة بدء التشغيل، ولوحة تحكم وقوائم سهلة الاستخدام. ولأنني لم أكن أعرف الكثير عن علم الفلك أو كيفية استخدام جهاز كهذا، كان التطبيق بمثابة مرشدي ومعلمي. وقد استعنت بـ«غوغل» كثيراً، للبحث عن المصطلحات والشروحات، لكن التطبيق ظل المرشد الأساسي لي. ويُمكن التقاط الصور عبر سبل متنوعة، بما في ذلك التقاط صور بتعريض يصل إلى 90 ثانية، ودمج الصور، والمعالجة بنقرة واحدة.
يجري شحن الجهاز عبر منفذ «يو إس بي سي»، وتوفر البطارية بسعة 7000 ملّي أمبير - ساعة شحنة كاملة، تكفي لاستخدامه لمدة تصل إلى أربع ساعات متواصلة. كما يُمكن توصيله بمصدر طاقة خارجي.
ومن خلال موقع «دوارف لاب»، تعرفت على وضع التثبيت الاستوائي، الذي يتتبع السماء مع تعويض دوران الأرض، ما يسمح بالتقاط صور مذهلة للنجوم. ويتمثل خيار آخر في إعداده وتركه يعمل طوال الليل، ليلتقط الصور تلقائياً.
سماعات تلفزيونية... وقابض للهواتف• سماعات تلفزيونية جديدة. هل يعاني منزلكِ من صخب أفراد أسرتك من مشاهدي المباريات الرياضية، الذين يفضلون رفع الصوت إلى درجاته القصوى؟ أم أن هناك من يعاني من ضعف السمع، ويحتاج إلى مستوى صوت أعلى مما يراه الآخرون مريحاً؟ وماذا عن زوجين في غرفة نوم واحدة، يود أحدهما متابعة التلفاز، بينما يحتاج الآخر إلى هدوء تام للنوم؟ في جميع هذه الحالات، تبرز هذه السماعات كحل مثالي.
تتميز عملية إعداد السماعة «سنهايزر آر إس 275» Sennheiser RS 275 TV headphones، التي تزن نحو 200 غرام وتوضع فوق الرأس، بالبساطة. إلا أنها تعتمد على نوع التلفاز، وخيارات مخارج الصوت المتاحة فيه.
في البداية، يجري تشغيل التلفاز. بعد ذلك، تنصح شركة «سنهايزر» بتوصيل جهاز الإرسال بمخرج الصوت البصري، وهو مخرج قد لا يألفه الكثيرون، لكنه موجود في الجهة الخلفية لشاشات التلفاز الحديثة. وحال عدم توفره، يمكن الاستعانة بكابل التوصيل التناظري (الأنالوغ) المرفق، أو شراء كابل «إتش دي إم آي».
وبعد إتمام التوصيل، تبرز الميزة الأهم وهي نقاء الصوت الصادر من المكبرات (البالغ قطرها 37 ملم)، ويظل الصوت نقياً وواضحاً للغاية في جميع المستويات، من الأدنى إلى الأعلى. وفي حين تعاني أجهزة مشابهة من مشكلة تأخر الصوت عن الصورة ولو لجزء من الثانية، الأمر الذي يشتت المشاهد، ـ أثبتت سماعات «سنهايزر» كفاءتها دون أي تأخير يُذكر، عند اختبارها عبر خيارات توصيل متعددة، وجاء التزامن بين حركة الشفاه والصوت متقناً للغاية.
كما يمكن تحميل تطبيق «سنهايزر سمارت كونترول بلس»، للاستفادة من مزايا تخصيص جهاز الإرسال، وضبط هندسة الصوت المرسل إلى السماعات. وتوفر البطارية طاقة تشغيل تصل إلى 50 ساعة، في مقابل ساعتين فقط من الشحن. ومن اللفتات الذكية في هذا الإصدار أن الشركة صممت البطارية بحيث يمكن للمستخدم استبدالها بنفسه بسهولة.
* خدمات «تريبيون ميديا»ويصل مدى التغطية اللاسلكية للسماعات إلى نحو 150 قدماً، بعيداً عن جهاز الإرسال المرتبط بالتلفاز، كما تدعم تكنولوجيا «البلوتوث» للاستماع عبر الهواتف الذكية، أو منصات الألعاب، أو الأجهزة اللوحية. وتتيح هذه التكنولوجيا كذلك ربط عدة سماعات رأس في وقت واحد، مع منح كل مستخدم صلاحية التحكم المستقل في مستوى الصوت والميزات، دون أن يمنع ذلك استمرار عمل مكبرات الصوت الأساسية للتلفاز لمن يرغب في المتابعة العادية.
السعر: 299.95 دولار.
https://us.sennheiser-hearing.com/products/rs-275
• حامل قابض الهواتف المغناطيسي. تُروج شركة «أوه سناب» لمنتجها الجديد «ماغسيف سناب غريب» MagSafe Snap Grip متعدد الزوايا على واجهة علبته مباشرة بعبارة «قابض الهاتف الذي لا يخيب الأمل» - وصف في محله تماماً، لا يسعني سوى الاتفاق معه. يلتصق الحامل، مغناطيسياً، بالجهة الخلفية للهاتف الذكي عبر الحلقة المغناطيسية المدمجة فيه، ما يسمح بمحاذاته وضبطه بدقة متناهية. وبمجرد تثبيته على الهاتف أو على غطاء حماية متوافق، يتيح هذا الجهاز المتكامل إمساك الهاتف بإصبع أو إصبعين، أو استخدامه كمسند مريح لمشاهدة المحتوى دون استخدام اليدين، سواء بالوضع الأفقي أو العمودي.
وإذا استغرقتِ خمس ثوانٍ لتثبيت هذا الحامل القابل للتعديل بمقدار 350 درجة وتشغيله، فهذا يعني أنكِ أهدرت أربع ثوانٍ كاملة، فالعملية تجري بلمحة عين وببساطة فائقة. ومع ذلك، يوفر الحامل كفاءة تشغيلية مذهلة. وما يميز هذا الحامل عن الملحقات «ماغسيف» الشبيهة الأخرى، تصميمه شديد النحافة؛ إذ يقل سمكه عن ثمن البوصة، ما يجعله ملاصقاً لسطح الهاتف تقريباً، فلا يشكل أي مضايقة أو إعاقة عند إدخال الهاتف في الجيب أو إخراجه منه.
ويتيح تصميم «ماغسيف» المزدوج تركيب ملحق مغناطيسي آخر فوق حامل «سناب غريب» مباشرة، أو تثبيته مع الهاتف الذكي على أي سطح مغناطيسي، مثل معدات التمارين الرياضية، أو خزائن الملفات، أو الثلاجة.
وينبغي الانتباه إلى أن استخدام هذا الملحق يتطلب هاتفاً متوافقاً مع «ماغسيف»، مثل هواتف «آيفون 12» الصادرة في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2020، والإصدارات الأحدث. كما يتوفر محول لتيسير استخدامه مع الهواتف الأخرى. أما الألوان المتاحة فهي: الفضي الانسيابي، والتمويه المتدرج، والأسود الكلاسيكي، ولون الأوركيد المائل للزرقة الجديد.