أجهزة جديدة: محطة شحن ومهايئ سفر ومكبر صوت

الذكاء الاصطناعي يهيمن على تطبيقات اللياقة البدنية

سواء كان الأمر يتعلق بصياغة خطط لتمارين رياضية خاصة بك، أو تلخيص ما يتعلق بخصائص نومك، من الواضح أن الذكاء الاصطناعي أحدث هزة قوية على صعيد تطبيقات اللياقة البدنية.

وفي سباق لإضافة ميزات الذكاء الاصطناعي إلى كل شيء... من قوائم الموسيقى الخاصة بك إلى تطبيق الطقس، أصبح عالم اللياقة البدنية زاخراً كذلك بخدمات مدعومة بالذكاء الاصطناعي جديدة، تعد بنقل تمارينك إلى مستوى جديد تماماً.

حلول وتوصيات صحية شخصية

• خدمة صحية ذكية: في وقت سابق من هذا العام، أطلقت شركة «سترافا» خدمة «أثليت إنتليجنس Athlete Intelligence»، التي تستعين بالذكاء الاصطناعي التوليدي، لإنشاء ملخصات لأنشطة المستخدمين، إلى جانب توفير تلخيصات موجزة ودقيقة لأمور، مثل معدل ضربات القلب، والسرعة في أثناء الجري، أو عند ركوب الدراجات أو المشي.

• توصيات مستخلصة من البيانات البيولوجية: كما تستفيد تكنولوجيا «ووب إيه آي» (Whoop AI)، المدعومة من «أوبن إيه آي»، من البيانات البيولوجية لتقديم توصيات، لا تهدف إلى تحسين جولة التمارين في الصالة الرياضية الخاصة بك، بل ليومك بأكمله.

• توصيات وتعليقات على الأداء: في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أصدرت «بيلوتون» مخطط تمارين رياضية، مدعوماً بالذكاء الاصطناعي الخاص بها، «بيلوتون إيه آي»، الذي يطرح توصيات تمارين وتعليقات فورية على الأداء.

• مخططات غذائية وتمارين: وبالمثل، يتيح «آبل فيتنس بلس»، على نحو مذهل، للمشتركين مخططات غذائية وتمارين معدَّة خصيصاً حسب البيانات الصحية الخاصة بهم. كل هذا بتكلفة شهرية تبلغ 9.99 دولار.

وتركز كل هذه الخدمات، في مجملها، على أمر واحد: تقديم حلول مصمَّمة خصيصاً للمستخدمين، سواء كان ذلك توصيات لتحسين الروتين اليومي، أو ملخصات لما يحدث داخل الجسم، أو خطط تمارين شخصية، جرت صياغتها لمساعدة الناس على الارتقاء إلى المرحلة التالية في رحلة اللياقة البدنية.

في هذا السياق، قال نيك كالدويل، كبير مسؤولي المنتجات في «بيلوتون»، في تصريحات لـ«فاست كومباني» عبر البريد الإلكتروني: «يجمع الأفراد بيانات عن أنفسهم أكثر عن أي وقت مضى، والآن يريدون تطبيقها على رحلة العافية الشاملة لهم، وليس فقط على اللياقة البدنية.

تصاميم مخصصة

هذا صحيح: الجميع يتابع كل شيء، طوال الوقت. فيما مضى، كان جمع بيانات اللياقة البدنية يقدم لمحة عامة رفيعة المستوى عن الأداء. وجاء صعود الأجهزة القابلة للارتداء وتطبيقات العافية، ليخلق سبلاً لا حصر لها للتسلل إلى داخل الجسم، ومحاولة تقييم الصورة الكاملة له.

أما اليوم، فيبدو ارتداء عداد الخطوات أمراً قديماً عفى عليه الزمن، خصوصاً بعدما أصبح باستطاعة الأشخاص تتبع عدد الخطوات التي يقطعونها، وقدر النوم الذي يحصلون عليه، وعدد السعرات الحرارية وغرامات البروتين التي يستهلكونها، ومعدل ضربات القلب المتوسط من الفجر حتى الغسق.

ومع جمع كل هذه البيانات بالفعل، تتمثل الخطوة الآتية في التخصيص. وعليه، يركز كثير من هذه الميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، على تقديم تجارب فردية. في هذا الصدد، أوضح كالدويل أن الهدف الآن يتركز على بناء نظام بيئي يعمل باعتباره نظام تشغيل شاملاً، لرحلة الصحة العامة للمستخدم.

وأضاف: «مع تنامي وعي الناس بكيفية استغلال قوة بيانات صحتهم، فإنهم الآن لا يرغبون في خطة عامة؛ وإنما يريدون شيئاً أكثر تخصيصاً». وقال: «يجب أن تتكيف تمارينك مع نومك، ومستوى توترك، وأهدافك المحددة في تلك اللحظة بالضبط، ومع (بيلوتون آي كيو) يمكننا أن نخلق ذلك التقاطع بين التنفيذ والبيانات المصممة خصيصاً لك».

في غمرة حماس الشركات لإنتاج أي/ وكل أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، يتساءل المتشككون عن المنتجات، التي يحتاVج إليها المستخدمون فعلياً، وعن مخاطر تسليم مهمة التخصيص إلى الخوارزمية. علاوة على ذلك، إذا أصبح بإمكان المستخدمين التحول لأن يكونوا اختصاصيي تغذية خصوصيين، ومدربين شخصيين، وخبراء في مجال الصحة والعافية لصالح أنفسهم، فما الدلالات التي يحملها ذلك لباقي عناصر الصناعة؟

من جهته، صرح متحدث باسم شركة «ووب» بأن التدريب المدعوم بالذكاء الاصطناعي يمثل المرحلة التالية في هذا القطاع، خصوصاً أنه يحوِّل البيانات التي كانت جامدة، إلى طبقة أكثر تفاعلية في منتجات الصحة والعافية.

وأضاف المتحدث: «يعيد هذا النهج صياغة تتبع اللياقة البدنية، من مجرد قياس سلبي إلى دعم فاعل لاتخاذ القرارات، مما يُنشئ فعلياً منصة تشغيل صحية فورية. وتسهم (ووب) في قيادة هذا التطور، من خلال بناء أحد أوائل سجلات الصحة المستمرة، وتطبيق الذكاء الاصطناعي لدعم نتائج الصحة والأداء على المدى الطويل».

في هذا الإطار، عبَّر ديفيد شوارتز، كبير محللي الأسهم في «مورنينغ ستار»، والمتخصص في شركات الملابس الرياضية، عن اعتقاده بأن كثيراً من الشركات في قطاع اللياقة البدنية تشعر بضغط لدمج الذكاء الاصطناعي في نماذج أعمالها.

وأوضح أن «ثمة شعوراً بأن الشركات، التي لا تستخدم الذكاء الاصطناعي قد تتخلف عن الركب؛ فالشركات ترغب في أن يتعلم موظفوها الذكاء الاصطناعي، وأن يدمجوه في عملهم اليومي. كما يحث المستثمرون الشركات على استخدام الذكاء الاصطناعي، لاعتقادهم أنه سيعزز الكفاءة ويرفع من قيمة الشركات».

ويزداد الاهتمام بالشركات الخاصة والتطبيقات، التي تراقب البيانات الصحية الشخصية، سواءً من خلال الأجهزة القابلة للارتداء، مثل ساعة «أبل» أو خاتم «أورا»، أو تطبيقات مثل «سترافا» و«أبل فيتنس»، التي تساعد المستخدمين على تتبع كميات هائلة من البيانات الشخصية.

وهنا، قال المتحدث باسم شركة «ووب»: «سيستمر ذكاء (ووب) الاصطناعي في التطور، ليصبح أكثر قدرة على التنبؤ، وأكثر تخصيصاً، وأكثر قوة مع مرور الوقت».

على ما يبدو، لم يعد الناس اليوم يكتفون بمجرد عدّ الخطوات، بل أصبحوا بحاجة إلى مدرب، ومخطط استراتيجي، بل ربما حتى إلى رأي طبي ثانٍ... من الذكاء الاصطناعي.

* مجلة «فاست كومباني»