أجهزة جديدة: محطة شحن ومهايئ سفر ومكبر صوت

إليكم بعض الأجهزة الجديدة:
محطة شحن متكاملة> محطة الشحن المتكاملة لأجهزة «أبل». بالنسبة لمستخدمي منظومة أجهزة «أبل»، فإن أحدث محطة شحن لاسلكية شاملة من «أنكر - Anker»، هو الشاحن اللاسلكي الثلاثي بتقنية «كيو آي 2 - Qi2» بحجم كف اليد، وقدرة 25 واط، والمزود بخاصية التبريد النشط، وهو الأداة التي تحتاج إليها للاستخدام في المنزل أو العمل أو أي مكان آخر.//*-قد يبدو من الغريب أن يتحمس المرء لجهاز شحن، ولكن إذا كنت مثلي، فإن حمل عدد لا يحصى من الكابلات والوصلات الاحتياطية وبأطوال مختلفة يعد أمراً مرهقاً. ومع شاحن «أنكر» المدمج، يمكنك شحن هواتف «آيفون» وسماعات «إير بودز - AirPods» وساعة «أبل» في وقت واحد. وإلى جانب ميزات الشحن، سيعجبك تصميمه الصغير والمثالي للسفر عند عدم الاستخدام؛ إذ يمكن طيه ليصبح بحجم علبة أوراق اللعب.
ويضمن نظام التبريد بتدفق الهواء الصامت، شحناً مستمراً وآمناً؛ ما يقلل من تراكم الحرارة ويحدّ من «الاختناق الحراري». كما تعمل مروحة صغيرة على إبقاء درجة حرارة الهاتف أقل من 98.6 درجة فهرنهايت (37 درجة مئوية) أثناء الشحن؛ ما يساعد في الحفاظ على صحة البطارية على المدى الطويل. ورغم الترويج له بوصفه شاحناً مثالياً للسفر بجودة تصنيع ممتازة - وهو ما أتفق معه - فإنه لا يقتصر على ذلك فحسب؛ بل يمكن عدّه حلاً مثالياً لأي مكان: على مكتبك، أو الطاولة المجاورة للسرير، أو لترتيب فوضى الكابلات على منضدة المطبخ.ووفقاً لشركة «أنكر»، يتميز الشاحن، الذي يبلغ سعره 149.99 دولار، بتقنية الشحن السريع «كيو آي 2» بقدرة 25 واط، وهي الأفضل في فئتها. ولشحن الـ«آيفون»، يتضمن الجهاز شاحناً بمنفذ «ماغ سيف - MagSafe» في الجهة الأمامية؛ ما يسمح لهواتف «آيفون» المتوافقة (إصدار 12 أو أحدث) وغيرها من الأجهزة الداعمة لهذه التقنية بالشحن، مع إمكانية استخدامه كحامل للجهاز بالوضعين الأفقي أو الرأسي.
ويوجد خلفه قرص شحن لاسلكي لساعة «أبل»، وفي الأسفل مساحة مخصصة لسماعات «إير بودز». ويوفر قدرة إجمالية قدرها 25 واط عند توصيله عبر منفذ «يو إس بي سي»، لتوزيعها لاحقاً على الأجهزة. كما يمكنك إمالة الشاحن بزاوية تصل إلى 60 درجة، وقد اختبرت «أنكر» الأجزاء الصلبة عالية الجودة لتتحمل أكثر من 10000 عملية طي.
الموقع:https://www.anker.com/products/a25n1-anker-prime-qi2-25w-foldable-3-in-1-wireless-charger
مهايئ سفر ومكبر صوت
> مهايئ السفر «نانو» 5 في 1. يعد مهايئ السفر هذا من شركة «أنكر» بقدرة 20 واط Nano 5-in-1, 20-watt travel adapter حلاً جديداً آخر للشحن يُطرح في الأسواق تزامناً مع رحلات الصيف. إذ يأتي جاهزاً لشحن أجهزتك في أي مكان بفضل توافقه مع المقابس العالمية المدمجة. وتشمل ميزات الجهاز إمكانية توصيل وشحن ما يصل إلى 5 أجهزة في وقت واحد، من خلال منفذين «يو إس بي إيه» ومنفذين «يو إس بي سي»، إضافة إلى مقبس تيار متناوب قياسي. وكل هذه الميزات مجتمعة في جهاز بحجم الجيب (بأبعاد 3.39 × 1.97 × 0.98 بوصة، ووزن 3.77 أونصة). كما أنه مزود بوسائل للأمان، بما في ذلك وصلة ثنائية الأقطاب تمنع الصدمات الكهربائية.ويتميز شاحن «نانو» العامل بالتيار المتناوب (بسعر 25.99 دولار) بأسنان قابلة للسحب تخرج أو تدخل بضغطة زر. وبمجرد خروجها، يمكنك توصيله بالطاقة، ثم سحبها مرة أخرى للداخل عند عدم الاستخدام.
الموقع: https://www.anker.com/products/a9215
> مكبر الصوت «بوم غو 3 آي». أطلقت شركة «ساوند كور - Soundcore»، وهي علامة تجارية تابعة لشركة «أنكر»، مكبر الصوت «بوم غو 3 آي - Boom Go 3i» بحجم كف اليد، ويعمل بتقنية البلوتوث، وقدرة 15 واط، وبسعر 59.99 دولار. وإلى جانب الصوت النقي والواضح، يتميز الجهاز بنظام إضاءة يضم أنماطاً ديناميكية عدة تتزامن مع ألحانك المفضلة.وتبدو ميزة التنقل سهلة بفضل حجمه الصغير (4.1 × 1.8 × 4.0 بوصة) وحزام التثبيت المزدوج الذي يتيح تعليقه على الحزام أو الدراجة أو حقيبة الظهر في ثوانٍ معدودة.
ويحتوي الجهاز من الداخل على مكبر صوت بقدرة 15 واط يولد صوتاً يصل ذروته إلى 92 ديسيبل، مع تزويده بتقنية «باس أب 2 - BassUp 2.0» لتقديم صوت جهير قوي بوضوح مذهل رغم صغر حجم المكبر.واعتماداً على الإعدادات، يمكن للبطارية المدمجة القابلة لإعادة الشحن بسعة 4800 ملّي أمبير- لساعة توفير ما يصل إلى 24 ساعة من وقت التشغيل عند مستوى صوت 50 في المائة مع إطفاء الأضواء.
وحتى عند الحد الأقصى للصوت وتشغيل الأضواء، ستحصل على 6 ساعات متواصلة من التشغيل. وإذا احتاج هاتفك الذكي إلى شحن طارئ، يمكن لمكبر الصوت «بوم غو 3 آي» أن يعمل شاحن طاقة محمولاً.
كما يتمتع الجهاز بتصنيف «آي بي 68 - IP68» لمقاومة الماء والغبار، ويمكنه تحمل السقوط من ارتفاع يصل إلى متر واحد (3.28 قدم). ويتوفر بأربعة ألوان: الأسود، والبيج، والأزرق، والوردي.
الموقع: https://www.soundcore.com/products/d5103-boom-go-3i-portable-speaker-for-powerful-sound
* خدمات «تريبيون ميديا»