ما أكثر الانهيارات الجليدية حصداً للأرواح في العالم؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/5311795-%D9%85%D8%A7-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AD-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%9F
ما أكثر الانهيارات الجليدية حصداً للأرواح في العالم؟
صورة التقطتها طائرة من دون طيار تُظهر الطين وهو يغطي الممتلكات عقب فيضان مفاجئ في تريشولي بمنطقة نُواكوت في نيبال (رويترز)
تسبب انهيار جليدي، أمس الأربعاء، في فيضان هائل بالمناطق الحدودية في منطقة الهيمالايا بين نيبال والتبت، مما تسبب في وفاة ما لا يقل عن 270 شخصاً، وتخشى السلطات وقوع المزيد من الضحايا.
وفيما يلي بعض أكثر الانهيارات الجليدية إزهاقاً للأرواح في التاريخ، وفقاً لوكالة «رويترز».
1941 - (واراث - بيرو)
دمر فيضان ناجم عن انهيار بحيرة جليدية ثلث مدينة واراث في مرتفعات جبال الإنديز شمال بيرو، مما أودى بحياة نحو 5 آلاف شخص. ولا يزال هذا أحد أكثر حوادث انهيار البحيرات الجليدية حصداً للأرواح في التاريخ.
1962 - (رانراهيركا - بيرو)
انفصلت كتلة جليدية ضخمة عن هواسكاران، أعلى جبل في بيرو، مما تسبب في انزلاق 10 ملايين متر مكعب من الصخور والجليد والثلج إلى سفح الجبل في غضون سبع دقائق فقط. وطُمرت قرية رانراهيركا وعدد من التجمعات السكنية المجاورة تحت 12 متراً من الطين والحطام، مما تسبب في وفاة ما يقدر بنحو 4 آلاف شخص.
1970 - (يونجاي - بيرو)
هز زلزال قوته 7.9 درجة الجدار الشمالي لجبل هواسكاران، مما تسبب في أكثر الكوارث المرتبطة بالأنهار الجليدية إزهاقاً للأرواح في التاريخ. واندفعت كتلة الجليد والصخور الجليدية باتجاه بلدتي يونجاي ورانراهيركا بسرعة وصلت إلى 335 كيلومتراً في الساعة وطمرتهما تحت الطين.
وأودى الانهيار الجليدي بحياة ما يقدر بنحو 25 ألف شخص، مما أسهم في رفع عدد وفيات الزلزال إلى ما يزيد على 50 ألفاً.
1981 - (بحيرة سيرينما - التبت)
انهارت كتلة جليدية ضخمة في بحيرة سيرينما الجليدية على بُعد 14 كيلومتراً من الحدود الصينية النيبالية، مما أدى إلى اندفاع موجة ضخمة فوق السد الجليدي. وأدى هذا الاندفاع إلى تدفق ما يقرب من 20 مليون متر مكعب من المياه والجليد والحطام إلى نيبال.
وأودى ذلك بحياة ما يقدر بنحو 200 شخص في نيبال، وتسبب في أضرار في الجسور والطرق ومحطة لتوليد الطاقة الكهرومائية وغيرها من البنى التحتية تقدر بأربعة ملايين دولار.
2021 - (تشامولي - الهند)
انفصلت كتلة كبيرة من الجليد عن قمة رونتي بالقرب من ناندا ديفي، ثاني أعلى قمة في الهند، مما أدى إلى اندفاع سيل مدمر من الصخور والغبار والجليد لمسافة 1500 متر أسفل الوادي.
وأدى ذلك إلى حدوث فيضان مفاجئ ضخم في ولاية أوتاراخاند بشمال الهند أودى بحياة أكثر من 200 شخص ودمر قرى وجرف مشروعين لتوليد الطاقة الكهرومائية.
2026 - (الحدود بين نيبال والتبت)
فقد أكثر من ألف شخص في مناطق مختلفة من نيبال والتبت بعد انهيار الجزء السفلي من أحد الأنهار الجليدية في منطقة الهيمالايا والسقوط إلى قاع الوادي، مما أدى إلى انهيار جليدي وصخري عبر نهر ليندي خولا على امتداد الحدود الجبلية.
واندفع الانهيار الطيني بقوة نحو ميناء جيرونغ في التبت ثم اتجه نحو نيبال، مما تسبب في سيول عالية السرعة جرفت طرقاً بأكملها ومشروعات طاقة وأغرقت قرى. تتوقع الشرطة أن يرتفع عدد الوفيات إلى ما يزيد عن 270 شخصاً.
ضرب زلزال متوسط بلغت قوته الأولية 5.9 درجة على مقياس ريختر شرقي اليابان، بما في ذلك منطقة طوكيو، فجر اليوم (الأحد)، مما أسفر عن إصابة أكثر من 30 شخصاً.
«الشرق الأوسط» (طوكيو)
تقرير: ذخائر أميركا بين إيران والصين... «نافذة هشاشة» تقلق الحلفاءhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/5311754-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%B0%D8%AE%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B0%D8%A9-%D9%87%D8%B4%D8%A7%D8%B4%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A1
تقرير: ذخائر أميركا بين إيران والصين... «نافذة هشاشة» تقلق الحلفاء
طائرة من طراز «إف - 16» مزوَّدة بذخائر أميركية (أ.ف.ب)
يثير الاستهلاك الكبير للذخائر الأميركية خلال الحرب مع إيران قلقاً متزايداً لدى حلفاء واشنطن في آسيا، في وقت تكثف فيه الصين ضغوطها العسكرية حول تايوان وفي بحر الصين الجنوبي.
ويخشى مسؤولون أميركيون وآسيويون أن يؤدي استمرار الحرب إلى إضعاف قدرة الولايات المتحدة على خوض مواجهة طويلة مع الصين إذا اندلعت في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
ووفقاُ لتقرير لصحيفة «واشنطن بوست»، فإن هذه المخاوف تأتي في وقت ألغت فيه الولايات المتحدة مناورة إنزال برمائي مشتركة مع كوريا الجنوبية كانت مقررة في سبتمبر (أيلول)، في خطوة عزتها واشنطن إلى الضغوط التي تفرضها الحرب على القوات الأميركية. كما جرى تحويل أكثر من 30 سفينة كان يفترض أن تكون في المحيط الهادئ إلى الشرق الأوسط، من بينها حاملة الطائرات «يو إس إس جورج واشنطن»؛ لتخفيف الضغط عن حاملة الطائرات «أبراهام لينكولن».
ولا يقتصر القلق على القوات الأميركية. فاليابان وكوريا الجنوبية وتايوان تعتمد بدرجة كبيرة على الولايات المتحدة للحصول على منظومات الأسلحة المتطورة، في حين تواجه هذه الدول أصلاً تأخيرات في طلبيات تمتد لسنوات.
وقال مسؤول تايواني إن بلاده تتوقع «تأخيرات كبيرة» في تسلم صواريخ «باتريوت» PAC-3، بعدما استُهلك جزء كبير من المخزون الأميركي في الشرق الأوسط. وتنتظر تايوان أسلحة أميركية وافقت واشنطن على بيعها بقيمة تقارب 30 مليار دولار، بينها صواريخ «باتريوت» بقيمة 882 مليون دولار. كما تلقت اليابان تحذيرات من احتمال تأخر شحنات دفاعية، بينها صواريخ «توماهوك»، في حين أفادت تقارير بأن تسليم 400 صاروخ من هذا النوع قد يتأخر حتى عامين.
ويزيد الوضع حساسية في ظل تصاعد النشاط العسكري الصيني. فقد أجرت بكين في ديسمبر (كانون الأول) أكبر مناوراتها العسكرية حول تايوان، في حين وسَّعت وجودها العسكري في بحر الصين الجنوبي وزادت تدريبات خفر السواحل قرب الجزيرة. ويقول محللون إن هذه التحركات تجعل أي نقص في منظومات الدفاع الجوي والصاروخي الأميركية أكثر إثارة للقلق.
وتعترف وزارة الدفاع الأميركية بأن مواردها العسكرية تتحرك دورياً بين القيادات المختلفة، لكنها تؤكد أن القوات المنتشرة في المحيطين الهندي والهادئ «مستعدة وقادرة» على ردع أي عدوان.
غير أن خبراء يرون أن المشكلة أعمق من مجرد إعادة توزيع القوات. فقد أظهرت ألعاب حربية أجراها مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية أن الدفاع عن تايوان في مواجهة هجوم صيني قد يستنزف مخزونات أميركية مهمة خلال أسابيع.
ويقول مارك كانسيان، العقيد السابق في مشاة البحرية والمستشار في المركز، إن الحرب مع إيران تختلف عن الحرب في أوكرانيا؛ لأن هناك قدراً أكبر من التداخل بين نوعية الأسلحة المطلوبة في الشرق الأوسط وتلك التي ستحتاج إليها الولايات المتحدة في غرب المحيط الهادئ.
وتبرز صواريخ الدفاع الجوي والصاروخي بوصفها الحلقة الأكثر حساسية. فقد استُهلكت كميات كبيرة من صواريخ «باتريوت» و«ثاد» في أوكرانيا والشرق الأوسط، في حين لا توجد بدائل سهلة لها. ويقدّر محللون أن الولايات المتحدة لم يتبقَّ لها سوى نحو ألف صاروخ اعتراض من هذين النوعين، بعد استنزاف معظم مخزونها السابق على الحرب مع إيران.
أما الصواريخ الهجومية بعيدة المدى، فقد تعرضت بدورها لضغط كبير. وأطلقت الولايات المتحدة أكثر من 850 صاروخ «توماهوك» خلال الأسابيع الأربعة الأولى من الحرب، قبل أن يتجاوز العدد ألف صاروخ لاحقاً، في وقت كان المخزون الأميركي قبل الحرب يقدر بما بين 3100 و4500 صاروخ.
ويفيد التقرير بأن واشنطن تحاول معالجة النقص عبر الضغط على شركات الصناعات الدفاعية لزيادة الإنتاج. وحصلت شركة «لوكهيد مارتن» على عقد بقيمة 58.6 مليار دولار بهدف مضاعفة إنتاج صواريخ «باتريوت» الاعتراضية ثلاث مرات بحلول عام 2030.
لكن هذه الإجراءات تحتاج إلى وقت، في حين تتحرك الصين بسرعة لبناء ترسانة كبيرة من الصواريخ الباليستية وفوق الصوتية والمضادة للسفن. ووفق محاكاة عسكرية أميركية، قد تستهلك الولايات المتحدة نحو 5 آلاف صاروخ بعيد المدى خلال أربعة أسابيع فقط من حرب محتملة مع الصين.
ويحذر خبراء من أن استمرار الحرب مع إيران قد يفتح أمام بكين نافذة مؤقتة من الضعف الأميركي. وتزداد المخاوف مع استمرار الضغوط الصينية على تايوان، في وقت يدفع فيه مسؤولون أميركيون حلفاء واشنطن إلى تحمل قدر أكبر من أعباء الدفاع عن أنفسهم.
ويقول مسؤول تايواني: «الوضع صعب للغاية». أما جنيفر كافاناه، مديرة التحليل العسكري في مركز «ديفنس بريوريتز»، فترى أن احتمال حصول تايوان على كامل صواريخ «باتريوت» التي طلبتها أصبح منخفضاً، مرجحة أن تعطي الولايات المتحدة الأولوية لإعادة بناء مخزوناتها الخاصة، ثم الوفاء بالتزاماتها تجاه حلفائها في الخليج.
وهكذا يجد الحلفاء الآسيويون أنفسهم أمام مفارقة واضحة: واشنطن تطالبهم بزيادة إنفاقهم الدفاعي والاعتماد أكثر على قدراتهم الذاتية، في حين تكافح في الوقت نفسه لتلبية طلباتهم من الأسلحة التي تحتاج إليها المنطقة لردع الصين وكوريا الشمالية.
إحداها عضو في «الناتو»... 5 دول بلا جيوشhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/5311291-%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88-5-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A8%D9%84%D8%A7-%D8%AC%D9%8A%D9%88%D8%B4
طائرات تابعة لسلاح الجو السويدي متوقفة في قاعدة كيفلافيك الجوية. آيسلندا (أرشيفية - رويترز)
رغم أن امتلاك قوة عسكرية يعد عنصراً أساسياً لأمن معظم الدول، اختارت بعض الدول التخلي عن جيوشها الدائمة، مفضلة تركيز مواردها على مجالات أخرى كالتنمية والتعليم والصحة.
ويقول هاريسون كاس، وهو كاتب ومحامٍ متخصص في الأمن القومي والتكنولوجيا والثقافة السياسية، في تقرير نشرته مجلة «ناشونال إنتريست» الأميركية إن مجموعة من الدول تخلت طوعاً عن جيوشها، معتمدة على دول أخرى للحصول على المساعدة، ومستخدمة الوفورات في التكاليف لصالح أنشطة تهدف إلى إحلال السلام.
ويرى كاس أنه على الرغم من المخاطر التي ينطوي عليها التخلي عن القوة العسكرية، فإن نحو 20 دولة حول العالم أقدمت على ذلك، مما يجعلها تعتمد بدرجة كبيرة على المعاهدات والشراكات.
ومعظم هذه الدول عبارة عن جزر صغيرة في منطقة الكاريبي أو المحيط الهادئ، ولا تواجه تهديداً واضحاً من دولة مجاورة أكبر منها. لكن هناك عدداً قليلاً من الدول الأكبر حجماً والأكثر أهمية من الناحية الجيوسياسية.
وتبرز خمس دول باعتبارها الأكبر من حيث عدد السكان بين الدول التي لا تمتلك جيشاً، وفق «وكالة الأنباء الألمانية»، وهي:
كوستاريكا
مساحة اليابسة: 51 ألفاً و180 كيلومتراً مربعاً
عدد السكان: 5.2 مليون نسمة
في عام 1948، وبعد حرب أهلية قصيرة لكنها دامية، قرر الرئيس الكوستاريكي خوسيه فيجيريس فيرير إلغاء الجيش الكوستاريكي. وأُدرج هذا القرار ضمن دستور البلاد لعام 1949.
وبدلاً من تمويل الجيش، قرر فيجيريس إعادة تخصيص ميزانية الدفاع بالكامل لتمويل الرعاية الصحية الشاملة، والتعليم العام، والحفاظ على البيئة. ومن الناحية الاستراتيجية، أجبر هذا القرار كوستاريكا على الاعتماد على المعاهدات، وتحديداً معاهدة البلدان الأميركية للمساعدة المتبادلة لعام 1947 (معاهدة ريو)، إذ تعتبر المعاهدة أن أي هجوم على كوستاريكا هو هجوم على جميع دول الأميركتين، بما فيها الولايات المتحدة. ولحسن الحظ، تتمتع كوستاريكا بعلاقات جيدة نسبياً مع جارتيها، نيكاراغوا وبنما، ومن المستبعد جداً حدوث غزو من أي من الاتجاهين.
بنما
مساحة اليابسة: 74 ألفاً و177 كيلومتراً.
عدد السكان: 4.5 مليون نسمة
تعد بنما واحدة من أكثر الدول أهمية من الناحية الاستراتيجية في العالم. ويبلغ عرض برزخ بنما، الذي يفصل بين المحيط الهادئ والبحر الكاريبي، ومن ثم المحيط الأطلسي، نحو 37 ميلاً فقط في أضيق نقطة له. وقد دفعت هذه الجغرافيا المواتية الولايات المتحدة إلى إنشاء قناة بنما هناك في أوائل القرن العشرين. ولحماية القناة، اعتمدت بنما لفترة طويلة على الولايات المتحدة، وهي تعتمد اليوم على معاهدة الحياد لعام 1977، التي تضمن الحياد العسكري للقناة، لكنها تمنح الولايات المتحدة حقاً قانونياً في التدخل عسكرياً إذا واجهت القناة يوماً تهديداً خارجياً.
وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة كانت تحتفظ بقاعدة عسكرية في منطقة قناة بنما، امتلكت بنما جيشاً خاصاً بها طوال معظم تاريخها. وكما هو الحال مع العديد من الجيوش في أميركا اللاتينية، كان لدى قادتها طموحات سياسية، وخلال النصف الثاني من القرن العشرين، حكمت سلسلة من القادة العسكريين البنميين البلاد من خلال رؤساء مدنيين صوريين. أما آخر حاكم عسكري، مانويل نورييجا، فقد شهدت علاقاته مع الولايات المتحدة تدهوراً بسبب تورطه في تجارة المخدرات، وانتهى الأمر بغزو أميركي لبنما عام 1989.
وبعد أن أطاحت الولايات المتحدة بنورييجا من السلطة، ساعدت في إقامة حكومة ديمقراطية في بنما. وقامت الحكومة الجديدة بتفكيك المؤسسة العسكرية الفاسدة، وفي عام 1994، أقرت الجمعية الوطنية تعديلاً دستورياً يحظر وجود جيش دائم.
موريشيوس
مساحة اليابسة: 2040 كيلومتراً مربعاً
عدد السكان: 1.3 مليون نسمة
بعد حصولها على الاستقلال عن المملكة المتحدة عام 1968، اختارت دولة موريشيوس الجزيرة الأفريقية، الواقعة على بعد نحو 1300 كيلومتر شرق مدغشقر، عدم إنشاء جيش. وكان القرار مدفوعاً باعتبارات مالية، إذ كانت البلاد جزيرة صغيرة لا تزال في طور النمو، واختارت استثمار مواردها في مجالات أخرى، مثل التصنيع والسياحة والخدمات المالية، بدلاً من إنفاقها على الدبابات والأسلحة.
ورغم صغر حجم موريشيوس، فإنها تقع على ممر استراتيجي في جنوب غرب المحيط الهندي. وتضمن البلاد أمنها القومي من خلال شراكة وثيقة مع الهند في مجالي الدفاع والمراقبة. كما تصدرت موريشيوس الأخبار مؤخراً بسبب حصولها المرتقب على جزر تشاجوس، وهي إقليم بريطاني ظل محل نزاع طويلاً، وكانت لندن قد أشارت إلى أنها ستعيده في أوائل عام 2025. وبعد ضغوط من الولايات المتحدة، التي استخدمت قاعدتها في دييغو جارسيا لشن ضربات على إيران في عامي 2025 و2026، تراجعت بريطانيا عن موقفها، غير أن موريشيوس لم تتخل عن مطالبتها بالجزر.
جزر سليمان
مساحة اليابسة: 28 ألفاً و896 كيلومتراً مربعاً.
عدد السكان: 750 ألف نسمة.
تقع جزر سليمان في جنوب غرب المحيط الهادئ، إلى الشرق من بابوا غينيا الجديدة وإلى الشمال الشرقي من أستراليا، وكانت مسرحاً لبعض أعنف المعارك خلال الحرب العالمية الثانية، ولا سيما حول جزيرة جواد الكانال في الجنوب. ومع ذلك، فإن هذه الدولة الجزرية، التي كانت ملكية بريطانية حتى استقلالها عام 1978، وأصبحت الآن عضواً في الكومنولث، لم تمتلك قط جيشاً خاصاً بها، وتعتمد على الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا لتوفير الحماية لها.
وفي السنوات القلائل الماضية، برزت البلاد كنقطة احتكاك جيوسياسي بين الولايات المتحدة والصين، بل إنها أصبحت واحدة من أهم ساحات التنافس الاستراتيجي على وجه الأرض. ونظراً لعدم امتلاك جزر سليمان جيشاً خاصاً بها، فقد وقَّعت اتفاقية أمنية مع بكين تتيح للسفن الحربية الصينية إجراء زيارات إلى موانئ الدولة الصغيرة. ويؤدي ذلك إلى تقويض ما كان يعد احتكاراً أسترالياً للأمن في المنطقة، كما قوبل بمعارضة شديدة من الولايات المتحدة أيضاً. وبعد أزمة سياسية في أوائل عام 2026 أدت إلى استقالة رئيس الوزراء الموالي للصين، أعلن خلفه إجراء مراجعة للاتفاقية الأمنية، وهو ما يمثل بارقة أمل لواشنطن في عام مضطرب للغاية في مناطق أخرى من العالم.
آيسلندا
مساحة اليابسة: 103 آلاف و125 كيلومتراً مربعاً
عدد السكان: 390 ألف نسمة
لم تمتلك آيسلندا جيشاً دائماً منذ عام 1869. وبدلاً من ذلك، تعتمد الجزيرة القطبية الصغيرة على موقعها الجغرافي لحمايتها، فهي تقع بعيداً عن البر الرئيسي الأوروبي، وتجنبت إلى حد كبير المشاركة في الصراعات التي عصفت بالقارة خلال النصف الأول من القرن العشرين.
وقد يبدو من غير المنطقي أن تكون آيسلندا، التي لا يوجد لديها جندي واحد، عضواً مؤسساً في حلف شمال الأطلسي (الناتو). لكن آيسلندا، رغم بعدها الجغرافي، تتمتع بأهمية استراتيجية كبيرة، إذ تقع مباشرة فوق فجوة غرينلاند-آيسلندا-المملكة المتحدة، وهي نقطة الاختناق التي يتعين على غواصات الأسطول الشمالي الروسي عبورها للوصول إلى المحيط الأطلسي. ويجري الحفاظ على أمن آيسلندا بموجب اتفاقية دفاع ثنائية أُبرمت مع الولايات المتحدة عام 1951.
الكرملين: مدير «سي آي إيه» أجرى مباحثات في موسكو ولم يلتقِ بوتينhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/5311283-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%B3%D9%8A-%D8%A2%D9%8A-%D8%A5%D9%8A%D9%87-%D8%A3%D8%AC%D8%B1%D9%89-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88-%D9%88%D9%84%D9%85-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%90-%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86
الكرملين: مدير «سي آي إيه» أجرى مباحثات في موسكو ولم يلتقِ بوتين
مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية جون راتكليف (أ.ف.ب)
أفاد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف الأربعاء، بأنّ مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي آي إيه) جون راتكليف، زار موسكو الثلاثاء لإجراء مباحثات «مع الاستخبارات الروسية»، ولكنه لم يلتقِ الرئيس فلاديمير بوتين.
وقال بيسكوف للصحافيين: «كانت هناك اتصالات بين أجهزة المخابرات، ولكن لم يجرِ أي لقاء مع الرئيس الروسي»، واصفا المحادثات بأنّها «إيجابية» ورافضاً التعليق على القضايا التي ركّزت عليها، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وكان المتحدث باسم الكرملين قد قال، أمس، إنه لا علم لديه بشأن زيارة راتكليف، وذلك بعد هبوط طائرة عسكرية أميركية في موسكو.
وسخر معلقون روس من تصريح المتحدث باسم الكرملين بعد انتشار صور الطائرة على وسائل التواصل الاجتماعي، متسائلين كيف يمكن لطائرة تقل مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية أن تصل إلى العاصمة الروسية دون علم الكرملين.
ومن المرجح أن تكون هذه أول زيارة لراتكليف إلى موسكو منذ توليه منصب مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية.
وكان سلفه، ويليام بيرنز، قد زار روسيا عام 2021 بناء على طلب الرئيس الأميركي آنذاك جو بايدن، والتقى بوتين في مسعى للحيلولة دون تصعيد التوتر بشأن أوكرانيا.
ولم يتم الكشف عن التفاصيل بشأن الغرض من زيارة راتكليف الأخيرة.
وتتردد تكهنات واسعة النطاق بأنه ربما يسعى إلى تحذير روسيا من مغبة مزيد من التصعيد للحرب في أوكرانيا.