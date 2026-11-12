الديمقراطي سكوت كولوم يفوز بالمقعد الـ55 في مجلس الشيوخ الأميركيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5340304-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A-%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%AA-%D9%83%D9%88%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%8A%D9%81%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%8055-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A
الديمقراطي سكوت كولوم يفوز بالمقعد الـ55 في مجلس الشيوخ الأميركي
السناتور الديموقراطي سكوت كولوم (ا.ف.ب)
فاز الديمقراطي سكوت كولوم، بمقعد في مجلس الشيوخ الأميركي عن ولاية ميسيسيبي ذات التوجه المحافظ تقليديا، وفق تقديرات لشبكات إعلامية الأربعاء، ليصبح بذلك أول أميركي من أصول إفريقية ينتخب لعضوية المجلس عن هذه الولاية الجنوبية منذ أكثر من 140 عاما.
وتمكّن كولوم، وهو مدعٍ عام يبلغ 43 عاما، من التغلب على السيناتورة الجمهورية الحالية سيندي هايد-سميث، في انتخابات منتصف الولاية التي حقق فيها الديموقراطيون فوزا ساحقا على الجمهوريين، مستعيدين بذلك الأغلبية في مجلسَي الكونغرس.
ويأتي فوز كولوم، ليزيد من حدة الصفعة التي تلقاها الرئيس دونالد ترمب، إذ أدار الناخبون في مختلف أنحاء البلاد ظهورهم لحزبه الجمهوري، حتى في ولايات لم تنتخب أي ديموقراطي لمجلسي النواب أو الشيوخ في واشنطن منذ عقود.
وهذا الفوز الأخير الذي أعلنته وسائل إعلام أميركية الأربعاء، من بينها «سي إن إن» و«إن بي سي» و«سي بي إس»، سيمنح الديموقراطيين 55 مقعدا في مجلس الشيوخ المكون من 100 مقعد، مقابل 44 مقعدا للجمهوريين، في انتظار نتيجة ولاية ألاسكا التي لم تُحسم بعد.
وأقرت هايد-سميث، التي تشغل منصبها منذ العام 2018، بهزيمتها في السباق الانتخابي بمقطع فيديو نشرته على «إكس».
وقالت السيناتورة البالغة 67 عاما: «رغم أن هذه ليست النتيجة التي عملنا من أجلها أو تمنيناها، أنا أحترم قرار ناخبي ولاية ميسيسيبي. أريد أن أهنئ سكوت كولوم، متمنية له التوفيق وهو يتولى المسؤولية الجسيمة المتمثلة في تمثيل ولايتنا العظيمة».
وسيصبح كولوم، أول سيناتور ديموقراطي من ولاية ميسيسيبي منذ 40 عاما، وأول سيناتور أسود يمثل الولاية منذ حقبة إعادة الإعمار التي تلت الحرب الأهلية.
أبدى الملياردير الأميركي إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركتي «تسلا» و«سبيس إكس»، ترحيبه بإمكانية توظيف جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» في إحدى شركاته، في حال رحيله عن منصبه على خلفية الأزمة الأخيرة التي تعرض لها، قائلاً إن هذا الأمر «سيكون شرفاً له».
وبحسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء، فقد جاء موقف ماسك رداً على منشور عبر منصة «إكس» دعاه إلى توظيف هوانغ.
وتأتي تصريحات ماسك بالتزامن مع اجتماع مجلس إدارة «إنفيديا» لبحث مستقبل الشركة في ظل الأزمة المحيطة بمؤسسها ورئيسها التنفيذي، بعدما أقر هوانغ بوجود علاقة خارج إطار الزواج مع امرأة يُشتبه في أنها جاسوسة صينية، وفقاً لما ورد في التقارير.
وتصاعدت الأزمة عقب تقرير نشرته صحيفة «نيويورك تايمز»، كشف عن وجود علاقة ثانية بين هوانغ وإحدى الموظفات اللاتي يعملن تحت إدارته المباشرة.
ويرتبط ماسك وهوانغ بعلاقة مهنية ومعرفة تمتد لأكثر من عشر سنوات، كما شارك الاثنان في الزيارة البارزة التي أجراها الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى الصين في وقت سابق من العام الحالي.
وسبق أن أعرب ماسك عن إعجابه الكبير بشركة «إنفيديا» ورئيسها التنفيذي، مؤكداً في منشور كتبه في مارس (آذار) الماضي عبر منصة «إكس»: «أنا معجب بشدة بـ(إنفيديا) وجنسن، بالمناسبة، والقيمة السوقية للشركة مستحقة تماماً».
وأضاف: «من المتوقع أن تواصل شركتا (سبيس إكس) للذكاء الاصطناعي و(تسلا) طلب كميات كبيرة من رقائق (إنفيديا)».
I am a huge admirer of Nvidia and Jensen btw. That market cap is well-deserved.SpaceX AI and Tesla expect to continue ordering Nvidia chips at scale.
وتُعد «إنفيديا» مورداً رئيسياً لوحدات معالجة الرسومات لشركة «تسلا»، التي تستخدمها في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بالقيادة الذاتية والروبوتات. كما توفر «إنفيديا» تقنيات حوسبة لأنظمة مساعدة السائق في سيارات «تسلا»، رغم أن الأخيرة تعمل بالتوازي على تطوير رقائق إلكترونية خاصة بها.
اتهامات لإدارة ترمب بإتلاف وثائق قبل تسلّم الديمقراطيين السيطرة على الكونغرسhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5340391-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D8%A8%D8%A5%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%91%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%A9
اتهامات لإدارة ترمب بإتلاف وثائق قبل تسلّم الديمقراطيين السيطرة على الكونغرس
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)
واجه مسؤولون في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب اتهامات بإتلاف وثائق بهدف تجنّب التدقيق والرقابة، قبيل انتقال السيطرة على الكونغرس إلى الحزب الديمقراطي، وفقاً لصحيفة «التليغراف».
وذكر مُبلّغون عن مخالفات أن وزارة الداخلية الأميركية تخلّصت من سجلات تتعلق بمشاريع إنشائية نُفّذت في العاصمة واشنطن، في إطار مساعي ترمب لترك بصمته على المدينة، وذلك قبل أداء أعضاء الكونغرس الجديد اليمين الدستورية في يناير (كانون الثاني).
من جانبها، نفت وزارة الداخلية هذه المزاعم، ووصفتها بأنها «خاطئة تماماً».
وأفادت شبكة «سي إن إن» بأن الديمقراطيين في مجلس النواب طالبوا الوزارة، التي سرّعت وتيرة تنفيذ عدد من مشاريع ترمب، بالحفاظ على السجلات المتعلقة بأعمال البناء التي شهدتها العاصمة.
وتُقدَّر تكلفة هذه المشاريع، التي تشمل إقامة قوس نصر، وإنشاء قاعة احتفالات في البيت الأبيض، وإعادة تصميم ملعب للغولف، وترميم حوض «نصب لينكولن التذكاري»، وإعادة رصف «حديقة الورود»، بأكثر من 900 مليون دولار (676 مليون جنيه إسترليني).
ووجّه جاريد هوفمان، أبرز الأعضاء الديمقراطيين في لجنة الموارد الطبيعية بمجلس النواب، الثلاثاء، خطابات إلى شركات خاصة ووكالات فيدرالية، طالبها فيها بالاحتفاظ بجميع السجلات التي قد تحتاج إليها اللجنة لأغراض الرقابة.
وأوضح هوفمان أن عدداً من المُبلّغين عن مخالفات تواصلوا معه خلال الأسابيع الأخيرة بشأن هذه الوثائق.
وأكدت وزارة الداخلية أنها اتبعت جميع الإجراءات الفيدرالية المعمول بها لإدارة السجلات، «وفقاً لتوجيهات مسؤولي الأخلاقيات في الوزارة».
ومن المتوقع أن تتولى لجنة الموارد الطبيعية، المسؤولة عن الإشراف على المتنزهات الوطنية والأراضي الفيدرالية، قيادة عملية التدقيق في مشاريع ترمب الإنشائية، بالتعاون مع لجنتي الرقابة والقضاء في مجلس النواب.
وأفاد موقع «أكسيوس» بوجود نقاشات بشأن عقد جلسات استماع رفيعة المستوى لمناقشة عدد من المشاريع، من بينها ملعب للغولف وقوس نصر يبلغ ارتفاعه 250 قدماً (نحو 76 متراً)، وقد تصل تكلفتها إلى 100 مليون دولار.
وقال هوفمان لشبكة «سي إن إن»: «كل شيء قادم؛ كل شيء في طريقه إلينا. إنها ببساطة بداية مرحلة جديدة تماماً».
الإدارة تتحرك «بسرعة البرق»
وتشير التقارير إلى أن إدارة ترمب تسارع وتيرة أعمال البناء لإنجاز أكبر قدر ممكن من الأعمال التمهيدية، قبل أن يتولى الديمقراطيون السيطرة على الكونغرس في يناير.
وقال ديفيس إنغل، المتحدث باسم البيت الأبيض، إن الإدارة تتحرك «بسرعة البرق»، مؤكداً أنه «ليس لدينا وقت لنضيعه في مهمتنا لجعل أميركا أعظم مما كانت عليه في أي وقت مضى».
من جانبه، توقّع تشارلز بيرنباوم، رئيس «مؤسسة المشهد الثقافي (Cultural Landscape Foundation)»، المضي قدماً في تنفيذ عديد من المشاريع «في وقت واحد».
وقال: «سيكون الأمر أشبه بعاصفة تستمر في هبوبها حتى يتولى الكونغرس الجديد مهامه».
وأثارت مشاريع ترمب الإنشائية، التي تشمل إعادة بناء الجناح الشرقي للبيت الأبيض، بما في ذلك إنشاء مهبط جديد للمروحية الرئاسية «مارين وان (Marine One)»، انتقادات واسعة النطاق.
فيديو بفندق واتفاقية عدم إفصاح... علاقة سرّية ثانية تلاحق رئيس «إنفيديا» مع مسؤولة في شركتهhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5340371-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%A8%D9%81%D9%86%D8%AF%D9%82-%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A5%D9%81%D8%B5%D8%A7%D8%AD-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%B3%D8%B1%D9%91%D9%8A%D8%A9-%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%82-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3
فيديو بفندق واتفاقية عدم إفصاح... علاقة سرّية ثانية تلاحق رئيس «إنفيديا» مع مسؤولة في شركته
جنسن هوانغ الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» (د.ب.أ)
كشفت صحيفة «نيويورك تايمز»، نقلاً عن خمسة موظفين في شركة «إنفيديا» تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، أن جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي للشركة، أقام علاقة خارج إطار الزواج مع مسؤولة تنفيذية تعمل تحت إدارته مباشرة، في تطور جديد يضاف إلى التحقيق الجاري بشأن علاقته بامرأة قالت السلطات الأميركية إنها عميلة استخبارات صينية.
وبحسب الموظفين، فإن العلاقة التي لم يسبق الكشف عنها كانت مع كيمبرلي باول، نائبة رئيس «إنفيديا» لشؤون الرعاية الصحية. وتأتي هذه المعلومات في وقت يخضع فيه هوانغ، البالغ 63 عاماً، لتدقيق متزايد بشأن علاقاته الشخصية، بعدما أفادت الصحيفة الشهر الماضي بأن مسؤولين أميركيين حددوا امرأة صينية مقربة منه بوصفها عنصراً استخباراتياً يعمل لمصلحة بكين.
علاقة في الخفاء داخل «إنفيديا»
وقال خمسة أشخاص عملوا في الشركة إن علاقة هوانغ بباول كانت موضع تداول داخل «إنفيديا». وأوضح اثنان منهم أن مقطع فيديو التقط لهما وهما يتبادلان تصرفات ودية في أحد فنادق مدينة سان خوسيه بولاية كاليفورنيا، خلال مؤتمر للشركة في مارس (آذار) الماضي.
ويبلغ هوانغ 63 عاماً، بينما تبلغ باول 48 عاماً، وكلاهما متزوج من شخص آخر.
وتنص مدونة السلوك المهني في «إنفيديا» على ضرورة تجنب الموظفين المواقف التي قد تؤدي فيها تصرفاتهم إلى تضارب المصالح، بما في ذلك العلاقات الشخصية، كما تؤكد الشركة أنها تحقق سريعاً في البلاغات المتعلقة بسوء السلوك. وتتبنى شركات كثيرة سياسات تمنع المديرين من إقامة علاقات مع موظفين يعملون تحت إشرافهم.
وعندما اتصلت «نيويورك تايمز» بهوانغ هاتفياً الأربعاء وسألته عن علاقته بباول، قال: «لا أعتقد أنه ينبغي لك التحدث معي مباشرة»، ثم أنهى المكالمة.
ورفضت «إنفيديا» تقديم تعليق، بينما لم ترد باول فوراً على طلب للتعليق. وتراجعت أسهم الشركة بنحو 8 في المائة في التداولات التي أعقبت إغلاق السوق.
لقاء في فندق خلال مؤتمر الشركة... وشخص يوثِّق ما حدث بهاتفه
وخلال المؤتمر، كان عدد من مسؤولي الشركة يعقدون اجتماعات في فندق قريب، حيث شوهد هوانغ وباول وهما يتصرفان بودية، وفقاً لثلاثة أشخاص أُطلعوا على تفاصيل الواقعة. وقال هؤلاء إن أحد الحاضرين سجَّل التفاعل بهاتفه.
وأضافوا أن أفراد الحماية المرافقين لهوانغ لاحظوا الشخص الذي كان يحمل الهاتف، فعزلوه عن الآخرين، ثم طلبوا منه توقيع اتفاقية عدم إفصاح.
من هي كيمبرلي باول؟
وانضمت باول إلى «إنفيديا» عام 2008، وتشرف على برامج تهدف إلى توظيف تقنيات رقائق الشركة في مجالي التعليم العالي والرعاية الصحية، ولا سيما أجهزة التصوير الطبي، وفقاً للموقع الإلكتروني للشركة.
وتدرجت في المناصب داخل الشركة، إذ رُقيت عام 2016 إلى منصب المديرة الأولى لتطوير الأعمال في مجال الذكاء الاصطناعي، قبل تعيينها نائبة للرئيس لشؤون الرعاية الصحية في أواخر عام 2017، وفق حسابها على منصة «لينكد إن».
وتشارك باول في مؤتمرات تقنية حول العالم، وتلقي كلمات وعروضاً باسم الشركة. وفي مارس الماضي، ظهرت خلال مؤتمر «جي تي سي» السنوي للمطورين التابع لـ«إنفيديا» في سان خوسيه، حيث تحدثت عن استخدام الذكاء الاصطناعي لتحقيق اختراقات في مجالي الرعاية الصحية والبيولوجيا. وتضمن عرضها رسوماً كرتونية تصور هوانغ.
الفضيحة الأولى مع أليس هوانغ المتهمة بالتجسس للصين
تأتي هذه المعلومات في وقت يواجه فيه هوانغ تدقيقاً متزايداً بشأن علاقته بامرأة صينية تدعى أليس هوانغ، لا تربطها به صلة قرابة، وكانت تعمل في منصب تنفيذي بإحدى الشركات الصينية.
وكانت «نيويورك تايمز» قد كشفت الشهر الماضي أن مسؤولين في الاستخبارات الأميركية حددوا المرأة بوصفها عنصراً استخباراتياً صينياً. وبعد إقرار جنسن هوانغ بوجود علاقة معها، فتح مجلس إدارة «إنفيديا» تحقيقاً في القضية هذا الشهر، تتولاه شركة المحاماة «واختل ليبتون روزن وكاتز».