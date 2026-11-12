الديمقراطي سكوت كولوم يفوز بالمقعد الـ55 في مجلس الشيوخ الأميركي

فاز الديمقراطي سكوت كولوم، بمقعد في مجلس الشيوخ الأميركي عن ولاية ميسيسيبي ذات التوجه المحافظ تقليديا، وفق تقديرات لشبكات إعلامية الأربعاء، ليصبح بذلك أول أميركي من أصول إفريقية ينتخب لعضوية المجلس عن هذه الولاية الجنوبية منذ أكثر من 140 عاما.

وتمكّن كولوم، وهو مدعٍ عام يبلغ 43 عاما، من التغلب على السيناتورة الجمهورية الحالية سيندي هايد-سميث، في انتخابات منتصف الولاية التي حقق فيها الديموقراطيون فوزا ساحقا على الجمهوريين، مستعيدين بذلك الأغلبية في مجلسَي الكونغرس.

ويأتي فوز كولوم، ليزيد من حدة الصفعة التي تلقاها الرئيس دونالد ترمب، إذ أدار الناخبون في مختلف أنحاء البلاد ظهورهم لحزبه الجمهوري، حتى في ولايات لم تنتخب أي ديموقراطي لمجلسي النواب أو الشيوخ في واشنطن منذ عقود.

وهذا الفوز الأخير الذي أعلنته وسائل إعلام أميركية الأربعاء، من بينها «سي إن إن» و«إن بي سي» و«سي بي إس»، سيمنح الديموقراطيين 55 مقعدا في مجلس الشيوخ المكون من 100 مقعد، مقابل 44 مقعدا للجمهوريين، في انتظار نتيجة ولاية ألاسكا التي لم تُحسم بعد.

وأقرت هايد-سميث، التي تشغل منصبها منذ العام 2018، بهزيمتها في السباق الانتخابي بمقطع فيديو نشرته على «إكس».

وقالت السيناتورة البالغة 67 عاما: «رغم أن هذه ليست النتيجة التي عملنا من أجلها أو تمنيناها، أنا أحترم قرار ناخبي ولاية ميسيسيبي. أريد أن أهنئ سكوت كولوم، متمنية له التوفيق وهو يتولى المسؤولية الجسيمة المتمثلة في تمثيل ولايتنا العظيمة».

وسيصبح كولوم، أول سيناتور ديموقراطي من ولاية ميسيسيبي منذ 40 عاما، وأول سيناتور أسود يمثل الولاية منذ حقبة إعادة الإعمار التي تلت الحرب الأهلية.