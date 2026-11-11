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العالم الولايات المتحدة​

معتدلو الديمقراطيين يقطعون الطريق على الكتلة اليسارية المتنامية في الكونغرس الأميركي

8 مقاعد لـ«منظمة الاشتراكيين» في الخريطة الحزبية الجديدة

نواب «منظمة الاشتراكيين الديمقراطيين» كلير فالديز وأنجيلا غونزاليس توريس ودارياليزا أفيلا شوفالييه وميلات كيروس ودونافان ماكيني في صورة تذكارية (رويترز)
نواب «منظمة الاشتراكيين الديمقراطيين» كلير فالديز وأنجيلا غونزاليس توريس ودارياليزا أفيلا شوفالييه وميلات كيروس ودونافان ماكيني في صورة تذكارية (رويترز)
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معتدلو الديمقراطيين يقطعون الطريق على الكتلة اليسارية المتنامية في الكونغرس الأميركي

نواب «منظمة الاشتراكيين الديمقراطيين» كلير فالديز وأنجيلا غونزاليس توريس ودارياليزا أفيلا شوفالييه وميلات كيروس ودونافان ماكيني في صورة تذكارية (رويترز)
نواب «منظمة الاشتراكيين الديمقراطيين» كلير فالديز وأنجيلا غونزاليس توريس ودارياليزا أفيلا شوفالييه وميلات كيروس ودونافان ماكيني في صورة تذكارية (رويترز)

في وقت لا تزال عمليات الفرز جارية في عدد من الولايات لحسم آخر السباقات في الانتخابات النصفية الأميركية، يجد الحزب الديمقراطي، الذي انتزع الغالبية في مجلسي النواب والشيوخ، نفسه أمام معادلة داخلية جديدة: جناح وسطي معتدل يتسع بسرعة ويمسك بمفاتيح القيادة، وكتلة يسارية هي الأكبر التي يشهدها مبنى الكابيتول منذ أجيال.

وعندما يؤدي أعضاء الكونغرس الـ120 اليمين في مطلع يناير (كانون الثاني) المقبل، سيكون الديمقراطيون المعتدلون أصحاب اليد العليا بكل المقاييس الرسمية تقريباً. غير أن السؤال الذي يشغل الأوساط السياسية في واشنطن هو: إلى أي مدى يستطيع اليسار التأثير في الطريقة التي ستُستخدم فيها هذه السلطة؟

ويستند هذا التساؤل إلى أن «منظمة الاشتراكيين الديمقراطيين الأميركيين» حققت في الانتخابات النصفية أفضل نتائج انتخابية في تاريخها. فقد فاز ستة مرشحين مدعومين منها بمقاعد في مجلس النواب، لينضموا إلى النائبتين ألكساندريا أوكاسيو - كورتيز ورشيدة طليب، اللتين احتفظتا بمقعديهما. وبذلك يرتفع عدد أعضاء الكتلة الاشتراكية في المجلس من عضوين إلى ثمانية. والوافدون الجدد هم: داريليزا أفيلا شوفالييه وكلير فالديز وميلات كيروس وأنجيلا غونزاليس - توريس ودونافان ماكيني وكريس راب.

انتصارات وخسائر

أميركيون يتابعون نتائج الانتخابات النصفية للكونغرس في واشنطن العاصمة (رويترز)

ولم تقتصر المكاسب على الكونغرس. فمن أصل 165 مرشحاً دعمتهم «منظمة الاشتراكيين الديمقراطيين الأميركيين»، فاز 107، بينما يتجه اثنان إلى جولات الإعادة. وشملت الانتصارات، رئاسة بلدية آن أربور في ميشيغان، وأكثرية مقاعد مجلس مدينة بوربانك في كاليفورنيا، ومقعداً تشريعياً محافظ الميول في منطقة خليج تامبا. وسيتولى «اشتراكيون ديمقراطيون» رئاسة بلدية العاصمة واشنطن وأكبر مدينتين في البلاد، بينما سيخدم ما لا يقل عن 54 مشرعاً من أعضاء المنظمة في 19 ولاية اعتباراً من يناير المقبل.

وعلى الرغم من أن المنظمة لا تضم سوى نحو 130 ألف عضو، فإن صعودها السريع منذ فوز زهران ممداني برئاسة بلدية نيويورك العام الماضي أعاد رسم خريطة اليسار الأميركي. غير أن الصورة ليست وردية بالكامل، إذ خسرت ماي فانغ، المدعومة من فرع ساكرامنتو، أمام النائبة دوريس ماتسوي، كما لم تحقق المنظمة نجاحاً يُذكر في الدوائر المتأرجحة، إذ خسر عدد من أبرز مرشحيها في سباقات تشريعية في كانساس ونيو مكسيكو وفيرمونت. وفي فلوريدا، خسرت أنجي نيكسون بفارق ضئيل أمام السيناتورة الجمهورية آشلي مودي، علماً بأنها انضمت إلى المنظمة صيف هذا العام قبل أن تنأى بنفسها عنها.

في المقابل، لا تعني مكاسب اليسار أن ميزان القوى انتقل إلى جانبه. فقد فاز الديمقراطيون بـ254 مقعداً في مجلس النواب و54 مقعداً في مجلس الشيوخ حتى الآن، مع بقاء عدد من السباقات غير محسوم. وجاء معظم المقاعد التي انتزعوها من الجمهوريين في دوائر متأرجحة أو ذات ميول جمهورية، فاز بها في الغالب مرشحون معتدلون.

ويتوقع أن يرتفع عدد أعضاء ائتلاف الديمقراطيين الجدد، أكبر تجمع وسطي في المجلس، من 114 إلى أكثر من 150 عضواً، بينما لا يُتوقع أن يتجاوز نمو كتلة التقدميين ستة أعضاء، من نحو 100 إلى 106.

وإزاء هذه النتائج، حذرت أصوات معتدلة داخل الحزب من أن أفكاراً واردة في برنامج المنظمة، مثل إلغاء السجون ومجلس الشيوخ، تهدد جاذبية الحزب خارج المدن الليبرالية، بينما انتقد ديمقراطيون فازوا بمقاعد في مجلس الشيوخ عن ولايات جمهورية مثل كانساس وساوث كارولينا «الاشتراكية الديمقراطية» صراحة.

تأثير اليسار

السيناتورة الديمقراطية أليسا سلوتكين مع السيناتور المستقل بيرني ساندرز قبل مؤتمر صحافي في مبنى الكابيتول بواشنطن العاصمة (أ.ف.ب)

أما قيادة المجلس فتبدو محسومة لحكيم جيفريز، السياسي البراغماتي القادر على جمع التبرعات. ويعني اتساع الأكثرية أنه يستطيع خسارة أصوات «الاشتراكيين» في أي تصويت ويظل قادراً على تمرير مشاريعه، بخلاف الأكثريات الضيقة التي تتيح لكتل صغيرة تعطيل القيادة، كما فعلت كتلة «الحرية» اليمينية مع رؤساء المجلس الجمهوريين.

ومع ذلك، يمتلك اليسار ثلاث أدوات للتأثير؛ الأولى حجم كتلة التقدميين التي تمثل نحو 40 في المائة من الديمقراطيين في مجلس النواب، وهي قادرة، إذا صوتت ككتلة واحدة، على إسقاط التشريعات الكبرى، والثانية التصويت على رئاسة المجلس، إذ لم يلتزم عدد من النواب اليساريين الجدد، مما قد يتحول إلى ورقة تفاوض على مقاعد اللجان أو تعهدات تتعلق بالرعاية الصحية والإنفاق العسكري. والثالثة الأجندة نفسها، حيث يطالب اليسار بالرعاية الصحية الشاملة وخفض الإنفاق الدفاعي وموقف أكثر تشدداً من الحرب مع إيران ورقابة أشد على الرئيس دونالد ترمب.

ولا يقتصر التحدي على مواجهة المعتدلين. فتركيز المنظمة على «الحكم المشترك» مع المسؤولين الذين تدعمهم كشف عن خلافات علنية، خصوصاً في السياسة الخارجية. فسحبت المنظمة تأييدها لأوكاسيو - كورتيز بعد دعمها تمويل منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية، قبل أن تعلن النائبة معارضتها جميع المساعدات العسكرية لإسرائيل. كما فقدت رئيسة بلدية لوس أنجليس المنتخبة نيثيا رامان، دعم المنظمة الوطنية لعدم تأييدها الكامل لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل.

وتستحضر هذه المواجهة تجربة عام 2018، حين نجحت رئيسة المجلس السابقة نانسي بيلوسي في احتواء «الفرقة» التقدمية وإبقائها قريبة من القيادة مع الحد من نفوذها الرسمي.غير أن المجموعة الجديدة تبلغ ضعف حجم تلك الفرقة، وتستند إلى تشكيلة وطنية منظمة، وإلى نموذج ممداني الانتخابي، وإلى شعبية أوكاسيو - كورتيز التي يُطرح اسمها مرشحة محتملة للرئاسة عام 2028.

وستكون الأسابيع الأولى من عمل الكونغرس الجديد اختباراً حاسماً، من التصويت على رئاسة المجلس وتوزيع مقاعد اللجان، إلى مشاريع الإنفاق الكبرى والموقف من الحرب مع إيران. والأرجح أن يحتفظ المعتدلون بإدارة جدول الأعمال، لكن اليسار بات شريكاً لا يمكن تجاهله في الصراع.

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الحزب الديمقراطي الكونغرس انتخابات التجديد النصفي الأميركية أميركا

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العالم الولايات المتحدة​

معتدلو الديمقراطيين يقطعون الطريق على الكتلة اليسارية المتنامية في الكونغرس الأميركي

نواب «منظمة الاشتراكيين الديمقراطيين» كلير فالديز وأنجيلا غونزاليس توريس ودارياليزا أفيلا شوفالييه وميلات كيروس ودونافان ماكيني في صورة تذكارية (رويترز)
نواب «منظمة الاشتراكيين الديمقراطيين» كلير فالديز وأنجيلا غونزاليس توريس ودارياليزا أفيلا شوفالييه وميلات كيروس ودونافان ماكيني في صورة تذكارية (رويترز)
TT
TT

معتدلو الديمقراطيين يقطعون الطريق على الكتلة اليسارية المتنامية في الكونغرس الأميركي

نواب «منظمة الاشتراكيين الديمقراطيين» كلير فالديز وأنجيلا غونزاليس توريس ودارياليزا أفيلا شوفالييه وميلات كيروس ودونافان ماكيني في صورة تذكارية (رويترز)
نواب «منظمة الاشتراكيين الديمقراطيين» كلير فالديز وأنجيلا غونزاليس توريس ودارياليزا أفيلا شوفالييه وميلات كيروس ودونافان ماكيني في صورة تذكارية (رويترز)

في وقت لا تزال عمليات الفرز جارية في عدد من الولايات لحسم آخر السباقات في الانتخابات النصفية الأميركية، يجد الحزب الديمقراطي، الذي انتزع الغالبية في مجلسي النواب والشيوخ، نفسه أمام معادلة داخلية جديدة: جناح وسطي معتدل يتسع بسرعة ويمسك بمفاتيح القيادة، وكتلة يسارية هي الأكبر التي يشهدها مبنى الكابيتول منذ أجيال.

وعندما يؤدي أعضاء الكونغرس الـ120 اليمين في مطلع يناير (كانون الثاني) المقبل، سيكون الديمقراطيون المعتدلون أصحاب اليد العليا بكل المقاييس الرسمية تقريباً. غير أن السؤال الذي يشغل الأوساط السياسية في واشنطن هو: إلى أي مدى يستطيع اليسار التأثير في الطريقة التي ستُستخدم فيها هذه السلطة؟

ويستند هذا التساؤل إلى أن «منظمة الاشتراكيين الديمقراطيين الأميركيين» حققت في الانتخابات النصفية أفضل نتائج انتخابية في تاريخها. فقد فاز ستة مرشحين مدعومين منها بمقاعد في مجلس النواب، لينضموا إلى النائبتين ألكساندريا أوكاسيو - كورتيز ورشيدة طليب، اللتين احتفظتا بمقعديهما. وبذلك يرتفع عدد أعضاء الكتلة الاشتراكية في المجلس من عضوين إلى ثمانية. والوافدون الجدد هم: داريليزا أفيلا شوفالييه وكلير فالديز وميلات كيروس وأنجيلا غونزاليس - توريس ودونافان ماكيني وكريس راب.

انتصارات وخسائر

أميركيون يتابعون نتائج الانتخابات النصفية للكونغرس في واشنطن العاصمة (رويترز)

ولم تقتصر المكاسب على الكونغرس. فمن أصل 165 مرشحاً دعمتهم «منظمة الاشتراكيين الديمقراطيين الأميركيين»، فاز 107، بينما يتجه اثنان إلى جولات الإعادة. وشملت الانتصارات، رئاسة بلدية آن أربور في ميشيغان، وأكثرية مقاعد مجلس مدينة بوربانك في كاليفورنيا، ومقعداً تشريعياً محافظ الميول في منطقة خليج تامبا. وسيتولى «اشتراكيون ديمقراطيون» رئاسة بلدية العاصمة واشنطن وأكبر مدينتين في البلاد، بينما سيخدم ما لا يقل عن 54 مشرعاً من أعضاء المنظمة في 19 ولاية اعتباراً من يناير المقبل.

وعلى الرغم من أن المنظمة لا تضم سوى نحو 130 ألف عضو، فإن صعودها السريع منذ فوز زهران ممداني برئاسة بلدية نيويورك العام الماضي أعاد رسم خريطة اليسار الأميركي. غير أن الصورة ليست وردية بالكامل، إذ خسرت ماي فانغ، المدعومة من فرع ساكرامنتو، أمام النائبة دوريس ماتسوي، كما لم تحقق المنظمة نجاحاً يُذكر في الدوائر المتأرجحة، إذ خسر عدد من أبرز مرشحيها في سباقات تشريعية في كانساس ونيو مكسيكو وفيرمونت. وفي فلوريدا، خسرت أنجي نيكسون بفارق ضئيل أمام السيناتورة الجمهورية آشلي مودي، علماً بأنها انضمت إلى المنظمة صيف هذا العام قبل أن تنأى بنفسها عنها.

في المقابل، لا تعني مكاسب اليسار أن ميزان القوى انتقل إلى جانبه. فقد فاز الديمقراطيون بـ254 مقعداً في مجلس النواب و54 مقعداً في مجلس الشيوخ حتى الآن، مع بقاء عدد من السباقات غير محسوم. وجاء معظم المقاعد التي انتزعوها من الجمهوريين في دوائر متأرجحة أو ذات ميول جمهورية، فاز بها في الغالب مرشحون معتدلون.

ويتوقع أن يرتفع عدد أعضاء ائتلاف الديمقراطيين الجدد، أكبر تجمع وسطي في المجلس، من 114 إلى أكثر من 150 عضواً، بينما لا يُتوقع أن يتجاوز نمو كتلة التقدميين ستة أعضاء، من نحو 100 إلى 106.

وإزاء هذه النتائج، حذرت أصوات معتدلة داخل الحزب من أن أفكاراً واردة في برنامج المنظمة، مثل إلغاء السجون ومجلس الشيوخ، تهدد جاذبية الحزب خارج المدن الليبرالية، بينما انتقد ديمقراطيون فازوا بمقاعد في مجلس الشيوخ عن ولايات جمهورية مثل كانساس وساوث كارولينا «الاشتراكية الديمقراطية» صراحة.

تأثير اليسار

السيناتورة الديمقراطية أليسا سلوتكين مع السيناتور المستقل بيرني ساندرز قبل مؤتمر صحافي في مبنى الكابيتول بواشنطن العاصمة (أ.ف.ب)

أما قيادة المجلس فتبدو محسومة لحكيم جيفريز، السياسي البراغماتي القادر على جمع التبرعات. ويعني اتساع الأكثرية أنه يستطيع خسارة أصوات «الاشتراكيين» في أي تصويت ويظل قادراً على تمرير مشاريعه، بخلاف الأكثريات الضيقة التي تتيح لكتل صغيرة تعطيل القيادة، كما فعلت كتلة «الحرية» اليمينية مع رؤساء المجلس الجمهوريين.

ومع ذلك، يمتلك اليسار ثلاث أدوات للتأثير؛ الأولى حجم كتلة التقدميين التي تمثل نحو 40 في المائة من الديمقراطيين في مجلس النواب، وهي قادرة، إذا صوتت ككتلة واحدة، على إسقاط التشريعات الكبرى، والثانية التصويت على رئاسة المجلس، إذ لم يلتزم عدد من النواب اليساريين الجدد، مما قد يتحول إلى ورقة تفاوض على مقاعد اللجان أو تعهدات تتعلق بالرعاية الصحية والإنفاق العسكري. والثالثة الأجندة نفسها، حيث يطالب اليسار بالرعاية الصحية الشاملة وخفض الإنفاق الدفاعي وموقف أكثر تشدداً من الحرب مع إيران ورقابة أشد على الرئيس دونالد ترمب.

ولا يقتصر التحدي على مواجهة المعتدلين. فتركيز المنظمة على «الحكم المشترك» مع المسؤولين الذين تدعمهم كشف عن خلافات علنية، خصوصاً في السياسة الخارجية. فسحبت المنظمة تأييدها لأوكاسيو - كورتيز بعد دعمها تمويل منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية، قبل أن تعلن النائبة معارضتها جميع المساعدات العسكرية لإسرائيل. كما فقدت رئيسة بلدية لوس أنجليس المنتخبة نيثيا رامان، دعم المنظمة الوطنية لعدم تأييدها الكامل لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل.

وتستحضر هذه المواجهة تجربة عام 2018، حين نجحت رئيسة المجلس السابقة نانسي بيلوسي في احتواء «الفرقة» التقدمية وإبقائها قريبة من القيادة مع الحد من نفوذها الرسمي.غير أن المجموعة الجديدة تبلغ ضعف حجم تلك الفرقة، وتستند إلى تشكيلة وطنية منظمة، وإلى نموذج ممداني الانتخابي، وإلى شعبية أوكاسيو - كورتيز التي يُطرح اسمها مرشحة محتملة للرئاسة عام 2028.

وستكون الأسابيع الأولى من عمل الكونغرس الجديد اختباراً حاسماً، من التصويت على رئاسة المجلس وتوزيع مقاعد اللجان، إلى مشاريع الإنفاق الكبرى والموقف من الحرب مع إيران. والأرجح أن يحتفظ المعتدلون بإدارة جدول الأعمال، لكن اليسار بات شريكاً لا يمكن تجاهله في الصراع.

مواضيع
الحزب الديمقراطي الكونغرس انتخابات التجديد النصفي الأميركية أميركا
العالم الولايات المتحدة​

احتدام المواجهة في كونغرس «البطة العرجاء»

لافتة تدعو لعزل هيغسيث أمام الكونغرس في 10 نوفمبر 2026 (رويترز)
لافتة تدعو لعزل هيغسيث أمام الكونغرس في 10 نوفمبر 2026 (رويترز)
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احتدام المواجهة في كونغرس «البطة العرجاء»

لافتة تدعو لعزل هيغسيث أمام الكونغرس في 10 نوفمبر 2026 (رويترز)
لافتة تدعو لعزل هيغسيث أمام الكونغرس في 10 نوفمبر 2026 (رويترز)

ينهمك الحزبان «الديمقراطي» و«الجمهوري» في الكونغرس في مواجهة سياسية خلال فترة «البطة العرجاء»، التي تسبق تسلّم الديمقراطيين الأغلبية مطلع العام المقبل.

وباءت أولى محاولات الحزب الديمقراطي بالفشل، إذ تمكن الجمهوريون من إسقاط مساعي عزل وزير الحرب بيت هيغسيث في مجلس النواب بعد أن رصّوا الصف خلال عملية التصويت، مستغلين غياب عدد من المشرعين الديمقراطيين، ما أسفر عن نتيجة 211-204 أفشلت محاولة العزل. وكان الجمهوري توماس ماسي الذي طرح بنود العزل، هو الوحيد من حزبه الذي صوّت لصالحه.

دلالات التصويت

النائب الجمهوري توماس ماسي في الكونغرس في 10 نوفمبر 2026 (رويترز)

ولهذا دلالات كبيرة، فرغم خسارة الجمهوريين المدوية في الانتخابات، تمكّن رئيس المجلس مايك جونسون من احتواء الانشقاقات الجمهورية في عملية التصويت، ما جنَّبه والإدارة إحراجاً كبيراً في فترة لا يزال فيها الجمهوريون يسيطرون على الأغلبية في المجلسين. وقد تغنى الرئيس الأميركي دونالد ترمب بهذا الواقع، وقال على «تروث سوشيال»: «فشلت محاولة الديمقراطيين لعزل وزير الحرب بيت هيغسيث فشلاً ذريعاً! فقد صوّت جميع الجمهوريين، باستثناء توماس ماسي، وهو فاشل كبير، لصالح بيت...».

لكن الديمقراطيين تعهدوا بعدم الاستسلام، معتبرين أن جزءاً من فشلهم في حصد الأصوات الكافية يعود لغياب 11 نائباً منهم بسبب «وجودهم في فعالية خارج المبنى»، وتحدث زعيمهم حكيم جيفريز عن الخطوات المقبلة قائلاً إنه «سيتشاور مع الرئيسين المقبلين للجنتي القوات المسلحة والقضائية لتجديد المساعي في الوقت المناسب»، مضيفاً: «هذه ليست النهاية، بل مجرد البداية».

زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز في الكونغرس في 10 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)

وفعلياً يتمتع الديمقراطيون في مجلس النواب الجديد بما يكفي من الأصوات لعزل هيغسيث، لكن النجاح هناك لا يعني بالضرورة ضمان الإقرار في مجلس الشيوخ، فحتى لو حصل الديمقراطيون على 56 مقعداً بعد احتساب الأصوات في ولايتي ميسيسيبي وألاسكا، فهذا لا يكفي لعزل هيغسيث الذي يحتاج لـ67 صوتاً.

لكن السيناتور الجمهوري تيد كروز قدم توقعات مختلفة، إذ قال إن هناك احتمالين: «إما أن يتنحّى هيغسيث عن منصبه، سواء باستقالته طوعاً أو بإقالته من قبل ترمب، وإما من المرجّح للغاية، إن لم يكن من المؤكد، أن يصوّت مجلس النواب على عزله».

صراع على القيادة

زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر في الكونغرس في 10 نوفمبر 2026 (إ.ب.أ)

يأتي هذا في وقت حسم الحزبان السباق على معظم المناصب القيادية في الكونغرس الجديد، باستثناء القيادة الديمقراطية في مجلس الشيوخ، إذ اختار الجمهوريون النائب جيم جوردان ليكون زعيم الأقلية في مجلس النواب بعد أن قرر جونسون عدم الترشح، كما أبقوا على السيناتور جون ثون كزعيم لهم في مجلس الشيوخ رغم مساعي البعض لعرقلة هذا بسبب استيائهم من نتائج الانتخابات. لكن الأمور لا تبدو بالسهولة نفسها في المعسكر الديمقراطي، فرغم إجماع نواب الحزب على اختيار حكيم جيفريز زعيماً لهم ما يمهد لتسلم منصب رئاسة المجلس، فإن زعيمهم الحالي في مجلس الشيوخ تشاك شومر يواجه متاعب في جمع الدعم لاستمراره في منصبه.

السيناتور التقدمي بيرني ساندرز في مؤتمر صحافي في الكونغرس في 10 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)

فالتقدميون غاضبون منه بسبب عدم تأييده لمرشحين من جناحهم كعبد الرحمن السيد في ميشيغان وبيغي فلاناغان في مينيسوتا، وقد أعلن السيناتور التقدمي بيرني ساندرز أنه لن يؤيده في عملية التصويت لاختيار القيادات في «الشيوخ» في الأول من الشهر المقبل. وفي موازاة ذلك، تتواصل المساعي لإقناع السيناتور كريس فان هولان بالترشّح لمنافسة شومر. ورغم أن فان هولان لم يحسم قراره بعد، فإنه لم يتردّد في توجيه انتقادات علنية إلى زعيم حزبه، قائلاً: «لدينا سيناتوران منتخبان حديثاً في مجلس الشيوخ، ما كانا ليكونا هناك لو سارت الأمور كما أراد تشاك شومر ولجنة الحملات الانتخابية الديمقراطية لمجلس الشيوخ». وأضاف: «كما تعلمون، فقد انحاز شومر واللجنة إلى قطاع العملات المشفّرة واللوبي الإسرائيلي (أيباك)، ضد هذين المرشحين».

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العالم الولايات المتحدة​

فضيحة رئيس «إنفيديا»... ما التداعيات السياسية المحتملة في واشنطن؟

لقطة شاشة من مقطع فيديو تظهِر امرأة - حددت وكالة «رويترز» هويتها بأنها أليس هوانغ بعد مقارنتها بصورة تم الحصول عليها من مصدر آخر - وهي تحضر مأدبة عشاء مع جنسن هوانغ (رويترز)
لقطة شاشة من مقطع فيديو تظهِر امرأة - حددت وكالة «رويترز» هويتها بأنها أليس هوانغ بعد مقارنتها بصورة تم الحصول عليها من مصدر آخر - وهي تحضر مأدبة عشاء مع جنسن هوانغ (رويترز)
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فضيحة رئيس «إنفيديا»... ما التداعيات السياسية المحتملة في واشنطن؟

لقطة شاشة من مقطع فيديو تظهِر امرأة - حددت وكالة «رويترز» هويتها بأنها أليس هوانغ بعد مقارنتها بصورة تم الحصول عليها من مصدر آخر - وهي تحضر مأدبة عشاء مع جنسن هوانغ (رويترز)
لقطة شاشة من مقطع فيديو تظهِر امرأة - حددت وكالة «رويترز» هويتها بأنها أليس هوانغ بعد مقارنتها بصورة تم الحصول عليها من مصدر آخر - وهي تحضر مأدبة عشاء مع جنسن هوانغ (رويترز)

عادة ما تكون العلاقات الشخصية شؤوناً خاصة، لكن علاقة جنسن هوانغ بسيدة صينية يشتبه بأنها جاسوسة لها تداعيات عالمية.

يُعدّ هوانغ (63 عاماً) أبرز الوجوه المرتبطة بثورة الذكاء الاصطناعي، بفضل ستراته الجلدية السوداء وشعره الرمادي الكثيف. وهو رئيس شركة «إنفيديا» التي تنتج رقائق حاسوبية تحظى بطلب هائل؛ وهو ما جعله على اتصال هاتفي متكرر بالرئيس الأميركي دونالد ترمب، الداعم لهذه الصناعة.

لكن هوانغ كان يتواصل أيضاً مع سيدة أعمال صينية يُزعم أنها نقلت معلومات استخباراتية إلى الصين، إلى جانب رقائق متطورة. وتُدعى هذه السيدة أليس هوانغ، وهي مسؤولة تنفيذية سابقة في شركة «ميغاسبييد» السنغافورية للحوسبة السحابية.

وتجمع هذه القضية بين الخيانة الشخصية والتجسس التجاري والتطور التكنولوجي المتقدم، في حين تمتد تداعياتها إلى واشنطن. فقد تصاعدت الدعوات من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس لإجراء تحقيقات، وفتحت وزارة العدل الأميركية تحقيقاً خاصاً بها، كما تجري «إنفيديا»، إحدى أكثر الشركات قيمة في العالم، مراجعة داخلية، وفق ما أفادت وكالة «أسوشييتد برس».

ويتوقع البعض أن تعيد هذه التكنولوجيا تشكيل الحضارة، من خلال منح أجهزة الكمبيوتر قدرات هائلة على الإبداع والتحليل، في حين كرر ترمب القول إن «من يفوز في سباق الذكاء الاصطناعي يفوز». وتمثل «إنفيديا» العمود الفقري للخطط الأميركية للهيمنة على هذا المجال.

وعندما سُئل ترمب عن علاقة هوانغ، قال هذا الأسبوع إنه تحدث مع المسؤول التنفيذي في قطاع التكنولوجيا مع تصاعد الفضيحة. وقال ترمب: «أعتقد أنه سيكون بخير»، مضيفاً أن هوانغ «قال إنه لم يكن لديه أي علم على الإطلاق بأن الشخص المعني جاسوس».

وعندما سُئل الرئيس عن موعد علمه للمرة الأولى بالمخاوف المتعلقة بأليس هوانغ، تهرب من الإجابة، قائلاً: «ربما جرى التطرق إلى الأمر»، مضيفاً: «بالتأكيد لم يكن له تأثير كبير عليّ».

السلطات تحقق مع «ميغاسبييد» وأليس هوانغ

في ظل تصوير سباق الذكاء الاصطناعي بين الولايات المتحدة والصين بوصفه منافسة شرسة وذات تداعيات كبيرة، حذَّرت وزارة العدل الأميركية مراراً من التهديد التجسسي الذي تمثله بكين.

وتشمل هذه التهديدات محاولات بناء علاقات مع شخصيات نافذة في الحكومة والقطاع الخاص، إلى جانب الحصول على تكنولوجيا حساسة، مثل رقائق الذكاء الاصطناعي المطورة في الولايات المتحدة.

وفي العام الماضي، خضعت شركة «ميغاسبييد» لتدقيق من وزارة التجارة الأميركية، على خلفية اتهامات بالتحايل على قوانين التصدير الأميركية، وتمرير كميات كبيرة من رقائق «إنفيديا» المتطورة إلى مستخدمين في الصين. ونفت الشركة هذه الاتهامات.

وخلص مسؤولون استخباراتيون أميركيون في نهاية المطاف إلى أن أليس هوانغ تجسست لصالح الصين، وفقاً لصحيفة «نيويورك تايمز».

وأُحيل التحقيق الذي كانت تجريه وزارة التجارة إلى وزارة العدل، ويتولى قسم الأمن القومي بالوزارة التحقيق فيما إذا كانت «ميغاسبييد» قد انتهكت قوانين مراقبة الصادرات، على أن يشمل التحقيق أيضاً التدقيق في أنشطة أليس هوانغ، وفقاً لشخص مطلع على القضية اشترط عدم الكشف عن هويته؛ نظراً إلى أن التحقيق لا يزال جارياً، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

اعتذار علني

واعتذر جنسن هوانغ لشركته عن العلاقة، قائلاً إنه ألحق الأذى بزوجته وأطفاله، لكنه لم يتطرق إلى التقارير التي أفادت بأن أليس هوانغ يُشتبه في كونها جاسوسة.

وقال مجلس إدارة «إنفيديا» إنه «لا يوجد ما يدعو إلى الاعتقاد» بأن الأمن القومي أو أسرار الشركة قد تعرضت للاختراق، مؤكداً أن هوانغ سيظل في منصبه، مع تعاونه مع التحقيق.

من جانبها، قالت بكين إن «اتهام التجسس الصيني لا يستند إلى أدلة»، ووصفته بأنه «ليس سوى افتراءات».

علاقة وثيقة بين ترمب وجنسن هوانغ

بعد أول عشاء جمعهما في منتجع مارالاغو مطلع عام 2025، تقرب ترمب من هوانغ، الذي رأى فيه عملاقاً تكنولوجياً قادراً على تحقيق وعود الرئيس نفسه بإحداث نهضة اقتصادية.

وكان من شأن رقائق الكمبيوتر التي تنتجها «إنفيديا» تحويل مراكز البيانات عملياً إلى مصانع تنتج ذكاءً خاماً، يمكن توظيفه في مختلف قطاعات الاقتصاد، لتصنيع السيارات والأدوية الجديدة والأسلحة المتطورة، وتحقيق ثروات لا مثيل لها على ما يبدو. وكان ترمب يتصل بهوانغ بانتظام لمناقشة هذا المستقبل.

وقال هوانغ لـ«أسوشييتد برس» في مقابلة هذا الصيف: «منذ اللحظة التي التقيته فيها، كان كل ما تحدث معي بشأنه هو توفير مزيد من الوظائف، وإعادة التصنيع إلى الولايات المتحدة، والحماية، والأمن القومي». وأضاف: «إنه يعلم أنه إذا كانت أميركا مزدهرة، فستكون لدينا إيرادات ضريبية كبيرة. ويمكننا تمويل الجيش والاقتصاد ومجتمعاتنا، وتوفير مزيد من الوظائف».

ورأى ترمب في شركة «إنفيديا» التي يرأسها هوانغ عاملاً مؤثراً في مستقبله السياسي ومستقبل البلاد. ورافق هوانغ الرئيس على متن الطائرة الرئاسية «إير فورس وان» خلال زيارة دولة إلى بكين في وقت سابق من العام الحالي.

وفي الشهر الماضي فقط، منح ترمب هوانغ الميدالية الوطنية للعلوم، قائلاً عنه إنه «رجل أرست عزيمته أسس الانفجار الهائل في مجال الذكاء الفائق، ووضع أميركا في مقدمة السباق. إنه رجل مذهل تعرفت إليه جيداً».

كما تبرعت «إنفيديا» بمبلغ 25 مليون دولار للمساهمة في تمويل بناء قاعة احتفالات في البيت الأبيض يخطط ترمب لإنشائها.

وتشير تقديرات متعددة إلى أن أكثر من نصف المكاسب التي حققتها سوق الأسهم خلال الولاية الرئاسية الثانية لترمب جاءت من نمو قطاع الذكاء الاصطناعي وبناء مراكز البيانات.

ومن دون هذا النمو، قد يتراجع الإنفاق الاستهلاكي، ما يوجه ضربة اقتصادية جديدة إلى رئيس لم ينجح بالفعل في الوفاء بوعده الانتخابي بوقف التضخم، وفق «أسوشييتد برس». وكانت زيادة الأسعار من بين الأسباب التي دفعت الناخبين إلى توجيه انتقاد شديد للجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي الأسبوع الماضي، وإعادة السيطرة على الكونغرس إلى الديمقراطيين.

هوانغ ضغط لبيع بعض الرقائق للصين

في حين قال هوانغ إن مصالحه تتمثل في مساعدة الولايات المتحدة على النجاح، فإنه أعرب أيضاً عن موقف قوي يدعو إلى السماح لـ«إنفيديا» ببيع بعض رقائقها الأقل تطوراً، مثل «H200»، إلى الصين.

وجادلت «إنفيديا» طويلاً بأن هذه المبيعات ستساعد على ضمان ارتباط منظومة الذكاء الاصطناعي الأوسع بالولايات المتحدة، وإبعاد شركات تصنيع الرقائق الصينية التي تطور أشباه الموصلات والأنظمة المنافسة لمنتجات الشركة.

صورة تُظهِر أليس هوانغ وهي تضّر عشاءً مع جنسن هوانغ (يرتدي الأسود) في مطعم بمدينة تايبيه 22 مايو 2025 (رويترز)

وكانت هذه الحجج قد خضعت للتدقيق في السابق، بما في ذلك من جانب السيناتورة الديمقراطية عن ولاية ماساتشوستس إليزابيث وارن، التي أرادت مثول هوانغ أمام اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ للإجابة عن أسئلة بشأن رغبته في تخفيف قيود التصدير.

ورفض هوانغ المثول أمام اللجنة حتى الآن، ورد الديمقراطيون بغضب بعد انكشاف علاقته خارج إطار الزواج، معربين عن مخاوف من أن تكون إحدى ركائز التكنولوجيا الأميركية قد تعرضت للاختراق من جانب الحكومة الصينية.

وقالت وارن في بيان، الاثنين، إن «إنفيديا» حصلت، وفق تقارير، على موافقات لتصدير «مئات الآلاف من رقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة إلى الصين، بما في ذلك إلى شركات مرتبطة بالجيش الصيني».

وأضافت وارن أن علاقة هوانغ بأليس هوانغ «تثير تساؤلات مهمة يتعين على (إنفيديا) الإجابة عنها بشأن مدى ارتباط هذه الأنشطة بالأمر».

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