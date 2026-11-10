بايدن في مذكراته: ترمب قاد تمرداً وألحق أضراراً جسيمة بأميركا والعالم

كتب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن في مذكراته عن فترة وجوده في البيت الأبيض أن دونالد ترمب، الذي خلفه في الرئاسة ثم عاد ليتولى المنصب بعده، ألحق أضراراً جسيمة بالولايات المتحدة والعالم من خلال إدارة مصممة على «هدم المؤسسات وإشعال الكراهية»، بحسب ما جاء في تقرير لوكالة أسوشيتد برس.

وقال بايدن، البالغ من العمر 83 عاماً، إن ما وصفها بسنوات «الأكاذيب» التي روج لها ترمب، البالغ من العمر 80 عاماً، بشأن خسارته انتخابات عام 2020 أمام بايدن، والهجمات التي استهدفت مبنى الكابيتول في 6 يناير (كانون الثاني)، يجب أن «تلاحقه» حتى وفاته.

وجاء هذا الاتهام الشامل في أول مقتطف من كتاب بايدن «عِديني يا أميركا» (Promise Me, America)، الذي نشرته مجلة «ذا أتلانتيك» يوم الاثنين. ومن المقرر صدور المذكرات الكاملة للرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة في 17 نوفمبر.

وقال بايدن إن الأطباء يشعرون بالتفاؤل إزاء استجابته للعلاج من السرطان، لكن مشاركته في الأنشطة الترويجية للكتاب ستكون محدودة بسبب حالته الصحية.

الرئيس بايدن يتحدث في مقر وزارة الخارجية بواشنطن يوم 13 يناير 2025 (أ.ب)

بايدن: ترمب قاد تمرداً

كتب بايدن، متحدثاً عن الهجوم الذي شنه أنصار ترمب أثناء انعقاد الكونغرس الأميركي للتصديق على نتائج انتخابات 2020 التي فاز بها المرشح الديمقراطي: «لقد قاد دونالد ترمب تمرداً. وكان هدفه البقاء في السلطة بعدما صوّت الشعب الأميركي لإخراجه من منصبه».

وأضاف: «لم يكن مثيرو الشغب مجرد محتجين سلميين، بل جاؤوا مسلحين لمنع التصديق الرسمي على انتخابات شرعية».

وانتقد بايدن ترمب بسبب إصداره لاحقاً أكثر من 1500 عفو عن المتورطين في تلك الأحداث.

وكتب بايدن: «حتى يومنا هذا، لا يزال ترمب وأنصاره يتباهون ويتظاهرون بأنهم داعمون لتطبيق القانون. وهذا هو موقفي: لا يمكنك أن تغض الطرف عن رجال الشرطة وهم يتعرضون للضرب والطعن والرش بالمواد المؤذية والتعنيف، ثم تصف نفسك بأنك صديق لأجهزة إنفاذ القانون. ما فعله ترمب في 6 يناير 2021 يجب ألا يُنسى أبداً. ويجب أن يلاحقه» حتى وفاته.

كما انتقد بايدن وزارة كفاءة الحكومة التي أنشأها ترمب، وتراجعه الحاد عن العديد من السياسات التي اعتمدتها إدارة بايدن، ولا سيما السياسات الرامية إلى مواجهة تغير المناخ.

الرئيسان بايدن وترمب وزوجتاهما جيل وميلانيا أمام البيت الأبيض يوم 20 يناير 2025 (أ.ب)

وكتب: «يتعين على جميع الرؤساء مواجهة شعور بأن إرثهم السياسي معرض لتقلبات السياسة وأهواء خلفائهم. وفي حالتي، تضاعف هذا الشعور بسبب الطبيعة التحقيرية والتدميرية لدونالد ترمب، الذي بدا عاجزاً عن تقبل فكرة أن إنجازات شخص آخر قد تستحق البناء عليها بدلاً من هدمها».

الديمقراطيون يحققون مكاسب كبيرة، لكن شعبية بايدن لا تزال متراجعة

وأشارت أسوشيتد برس في تقريرها إلى أن إصدار المذكرات يأتي عقب تحقيق الديمقراطيين، وهم رفاق بايدن في الحزب، فوزاً كبيراً على الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي، حيث حصلوا على أغلبية واسعة ومفاجئة في مجلسي النواب والشيوخ، وانتزعوا السيطرة على عدد من المجالس التشريعية في الولايات، في ما اعتُبر رفضاً واسعاً لفترة رئاسة ترمب الثانية.

لكن عودة ترمب إلى السلطة قبل ذلك بعامين كانت بحد ذاتها رفضاً لفترة بايدن الرئاسية التي استمرت أربع سنوات، ولا يزال كثير من الناخبين يحملون آراء متشككة بشأن رئاسته وحزبه.

جو بايدن في حديقة الورود بالبيت الأبيض يوم 26 نوفمبر 2024 (أ.ب)

وفي منشور مطول على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأحد، قدّم بايدن مذكراته باعتبارها أفضل وسيلة يستطيع من خلالها شرح فترة رئاسته، قائلاً إنها تتناول «التحديات التي واجهناها، والقرارات التي اتخذتها، والأسباب التي دفعتني إلى اتخاذها».

وخلال سنواته الأربع في المنصب، واجه بايدن جائحة كوفيد-19 وتداعياتها الاقتصادية، وعمل على إعادة بناء التحالفات الدولية التي أضعفها ترمب.

لكنه واجه مخاوف واسعة بشأن تقدمه في السن، واضطر إلى الانسحاب من سباق إعادة انتخابه بعد مناظرة كارثية مع ترمب في يونيو (حزيران) 2024.

ومع استمرار التضخم ومخاوف اقتصادية أخرى، خسرت نائبة الرئيس في عهده، كامالا هاريس، أمام ترمب في انتخابات نوفمبر من العام نفسه.

وبعد أشهر من مغادرته البيت الأبيض، أعلن بايدن إصابته بسرطان البروستاتا.

وتحدث عن حالته الصحية في منشوره يوم الأحد، قائلاً إنه «لن يتمكن من إجراء العدد الذي كان يأمله من اللقاءات والحوارات حول كتابه»، ودعا الناس إلى ترك الكتاب يتحدث نيابة عنه.

وقال بايدن إن أطباءه «لا يزالون يشعرون بالتفاؤل إزاء مدى استجابتي للعلاج».

لكنه أقر قائلاً: «بعض الأيام أفضل من غيرها. هذا الأمر لم يوقفني، لكنه يبطئني أحياناً».

بايدن يروي لقاءً غير معتاد مع ترمب اتسم بالمجاملة

الرئيس جو بايدن يتحدث في مؤتمر للحزب الديمقراطي بمدينة كولومبيا في ولاية ساوث كارولاينا يوم 27 فبراير 2026 (أ.ب)

في المقتطف المنشور، يستعيد بايدن لقاءً غير مألوف جمعه بترمب في المكتب البيضاوي بعد أيام من انتخابات عام 2020، أي قبل أحداث الشغب في 6 يناير بفترة طويلة.

وبحسب رواية بايدن، قال ترمب له: «كما تعلم يا جو، لولا السياسة، أعتقد أننا كنا سنصبح صديقين جيدين».

وأضاف بايدن أن ترمب علّق أيضاً قائلاً إنه شعر بالارتياح لأنه لم يكن مضطراً لخوض الانتخابات ضده.

وكانت استطلاعات الرأي التي أُجريت عندما أعلن بايدن انسحابه من سباق إعادة انتخابه تشير إلى تأخره أمام ترمب، كما مارس الديمقراطيون ضغوطاً عليه للتنحي خوفاً من عدم قدرته على الفوز.

وقال بايدن إنه استغل ذلك الاجتماع ليقدم لترمب «جولة حول العالم»، شملت الحرب بين أوكرانيا وروسيا، وتحالفات حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وإسرائيل وغزة، والعلاقات بين الصين والولايات المتحدة.

وأضاف أن ترمب «ركز على شخصيات» قادة العالم بدلاً من التركيز على جوهر العلاقات الدولية.

وقال بايدن إن الاجتماع، الذي استمر ساعتين، ترك لديه مخاوف من أن ترمب سيعمل بالفعل على تفكيك جزء كبير من إرث رئاسته.

وكتب أن الأسابيع الأولى من ولاية ترمب، بدءاً من الأوامر التنفيذية التي أصدرها في اليوم الأول، وصولاً إلى القرارات التي تلتها، أكدت مخاوفه بشأن قيام «حكومة أكثر قسوة» تسعى إلى «هدم المؤسسات وإشعال الكراهية»، ورئيس «تعامل مع تقاليدنا كما لو كان يهدمها بكرة تحطيم ضخمة».

عنوان الكتاب يستحضر مذكرات بايدن السابقة عن ابنه الراحل

يحمل الكتاب عنواناً يذكّر بكتاب سابق لبايدن بعنوان «أوعدني يا أبي» (Promise Me, Dad)، والذي كتبه عن إصابة ابنه بو بسرطان الدماغ ووفاته.

ويشير هذا التشابه ضمنياً إلى تقدم الرئيس السابق في السن، ووضعه الصحي، وحقيقة أنه قد لا يحظى بفترة طويلة بعد الرئاسة لمتابعة مسار البلاد وتطور إرثه السياسي.

وفي كتابه الأول، الذي صدر بين فترة توليه منصب نائب الرئيس وترشحه للرئاسة عام 2020، أوضح بايدن أن العنوان مستمد مباشرة من محادثة جرت بينه وبين ابنه خلال عيد الشكر عام 2014.

وقال بايدن مستذكراً كلمات ابنه بو: «عدني يا أبي. أعطني كلمتك بأنه مهما حدث، ستكون بخير».

وتوفي بو بايدن بعد ستة أشهر من تلك المحادثة.

وفي منشوره يوم الأحد، كرر بايدن فكرة طالما طرحها خلال حملاته الانتخابية وفترة رئاسته، وهي أن الولايات المتحدة دولة فريدة لأنها «بُنيت على فكرة» مفادها أن «جميعنا خُلقنا متساوين».

واختتم رسالته قائلاً: «عديني يا أميريكا، ألا ننسى ذلك أبداً».