وكالة الهجرة الأميركية تسجّل مستوى قياسياً في اعتقالات وترحيل المهاجرين

أعلنت وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأميركية، اليوم (الخميس)، أنها اعتقلت ورحَّلت خلال الأشهر الـ12 الأخيرة، أعداداً تفوق أي فترة أخرى في تاريخها الممتد لـ23 عاماً.

وقالت الوكالة إنها رحَّلت أكثر من 483 ألف شخص خلال السنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر (أيلول) الماضي، بزيادة نسبتها 9 في المائة مقارنة بأعلى مستوى سابق لها البالغ 442 ألفاً في الفترة ذاتها من العام الماضي، وبزيادة بلغت نسبتها 78 في المائة مقارنة بـ271 ألف شخص في عام 2024، وهو العام الأخير من رئاسة جو بايدن.

وعلى صعيد الاعتقالات، احتجزت الوكالة أكثر من 474 ألف شخص خلال الـ12 شهراً الأخيرة، وهو ما يعادل ضعف عدد الاعتقالات المُسجَّلة في العام السابق (239 ألف شخص)، وأكثر من 4 أضعاف العدد المُسجَّل في عام 2024 (113 ألف شخص).

يُذكر أن الوكالة لم تنشر مثل هذه البيانات التفصيلية منذ عودة الرئيس دونالد ترمب إلى البيت الأبيض، بما في ذلك إحصاءات عام 2025، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس».

كما خلا البيان الصحافي من أي تفاصيل تتعلق بعدد المهاجرين أصحاب السجلات الجنائية، على عكس ما جرت عليه العادة في الإدارات السابقة.

وفي تعليق له، قال وزير الأمن الداخلي ماركواين مولين: «بفضل قيادة الرئيس ترمب، أُطلق العنان لوكالة الهجرة لاستهداف الأجانب غير الشرعيِّين وترحيلهم، حتى نتمكَّن من إنقاذ أرواح أميركية».

واختتمت الوكالة بيانها بالإشارة إلى تنفيذ أكثر من 48 ألف عملية اعتقال في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي وحده، متوِّجةً بذلك موجةً تصاعديةً استمرَّت شهرين من المستويات القياسية، وبلغت ذروتها في أغسطس (آب) الماضي بتسجيل نحو 51 ألف اعتقال.