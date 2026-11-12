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العالم الولايات المتحدة​

وكالة الهجرة الأميركية تسجّل مستوى قياسياً في اعتقالات وترحيل المهاجرين

عميلان من دائرة الهجرة والجمارك (آيس) خلال دورية داخل مطار رونالد ريغان الوطني في أرلينغتون بفيرجينيا (رويترز)
عميلان من دائرة الهجرة والجمارك (آيس) خلال دورية داخل مطار رونالد ريغان الوطني في أرلينغتون بفيرجينيا (رويترز)
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وكالة الهجرة الأميركية تسجّل مستوى قياسياً في اعتقالات وترحيل المهاجرين

عميلان من دائرة الهجرة والجمارك (آيس) خلال دورية داخل مطار رونالد ريغان الوطني في أرلينغتون بفيرجينيا (رويترز)
عميلان من دائرة الهجرة والجمارك (آيس) خلال دورية داخل مطار رونالد ريغان الوطني في أرلينغتون بفيرجينيا (رويترز)

أعلنت وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأميركية، اليوم (الخميس)، أنها اعتقلت ورحَّلت خلال الأشهر الـ12 الأخيرة، أعداداً تفوق أي فترة أخرى في تاريخها الممتد لـ23 عاماً.

وقالت الوكالة إنها رحَّلت أكثر من 483 ألف شخص خلال السنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر (أيلول) الماضي، بزيادة نسبتها 9 في المائة مقارنة بأعلى مستوى سابق لها البالغ 442 ألفاً في الفترة ذاتها من العام الماضي، وبزيادة بلغت نسبتها 78 في المائة مقارنة بـ271 ألف شخص في عام 2024، وهو العام الأخير من رئاسة جو بايدن.

وعلى صعيد الاعتقالات، احتجزت الوكالة أكثر من 474 ألف شخص خلال الـ12 شهراً الأخيرة، وهو ما يعادل ضعف عدد الاعتقالات المُسجَّلة في العام السابق (239 ألف شخص)، وأكثر من 4 أضعاف العدد المُسجَّل في عام 2024 (113 ألف شخص).

يُذكر أن الوكالة لم تنشر مثل هذه البيانات التفصيلية منذ عودة الرئيس دونالد ترمب إلى البيت الأبيض، بما في ذلك إحصاءات عام 2025، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس».

كما خلا البيان الصحافي من أي تفاصيل تتعلق بعدد المهاجرين أصحاب السجلات الجنائية، على عكس ما جرت عليه العادة في الإدارات السابقة.

وفي تعليق له، قال وزير الأمن الداخلي ماركواين مولين: «بفضل قيادة الرئيس ترمب، أُطلق العنان لوكالة الهجرة لاستهداف الأجانب غير الشرعيِّين وترحيلهم، حتى نتمكَّن من إنقاذ أرواح أميركية».

واختتمت الوكالة بيانها بالإشارة إلى تنفيذ أكثر من 48 ألف عملية اعتقال في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي وحده، متوِّجةً بذلك موجةً تصاعديةً استمرَّت شهرين من المستويات القياسية، وبلغت ذروتها في أغسطس (آب) الماضي بتسجيل نحو 51 ألف اعتقال.

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العالم الولايات المتحدة​

هيغسيث يمنح وساماً للجندي الذي وبّخه هو ومساعديه عند قبر الجندي المجهول

وزير الحرب بيت هيغسيث في البنتاغون 10 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)
وزير الحرب بيت هيغسيث في البنتاغون 10 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)
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هيغسيث يمنح وساماً للجندي الذي وبّخه هو ومساعديه عند قبر الجندي المجهول

وزير الحرب بيت هيغسيث في البنتاغون 10 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)
وزير الحرب بيت هيغسيث في البنتاغون 10 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)

منح وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث وساماً رفيعاً للجندي الذي وبّخه هو ومرافقيه عند قبر الجندي المجهول، في أعقاب مراسم يوم المحاربين القدامى في مقبرة أرلينغتون الوطنية.

ونشر هيغسيث اليوم الخميس، على وسائل التواصل الاجتماعي صوراً تُظهره وهو يثبّت الوسام على صدر أحد الجنود ويصافحه، وكتب في منشوره: «نحن نحب الجنود. نحن نحب المعايير. أحسنت يا أيها العريف المتخصص».

واستقبل هيغسيث في البنتاغون بترحاب وحدة الجيش المكلفة بحراسة الضريح، ومنح العريف المتخصص توماس إيغليسياس وسام الثناء للخدمة المشتركة «لأدائه واجباته عند ضريح الجندي المجهول في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026»، حسبما أعلن البنتاغون.

وكان إيغليسياس قد وبّخ هيغسيث ومجموعة من مساعديه عندما ارتفعت ضحكة عالية بعد أن التقطوا صوراً في الموقع عقب مراسم شملت الرئيس دونالد ترمب ونائب الرئيس جيه دي فانس.

وأظهر مقطع فيديو هيغسيث وهو يلتقط صوراً على الدرج الخالي أمام القبر أمس الأربعاء مع زوجته جينيفر، ورئيس موظفيه ريكي بوريا، ونائب رئيس الموظفين باتريك ويفر، وكبيرة المستشارين تامي رادابو.

ويُعد القبر أحد أكثر النصب التذكارية للحرب وقاراً وتبجيلاً في الولايات المتحدة، إذ يمثل مثوى الجنود المجهولين من الحربين العالميتين الأولى والثانية والحرب الكورية. ومنذ عام 1948 يتولى حراسته على مدار الساعة، في مختلف الأحوال الجوية، جندي من فوج المشاة الثالث في الجيش، المعروف أيضاً باسم «الحرس القديم».

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أخبار أميركا أميركا
العالم الولايات المتحدة​

وكالة الهجرة الأميركية تسجّل مستوى قياسياً في اعتقالات وترحيل المهاجرين

عميلان من دائرة الهجرة والجمارك (آيس) خلال دورية داخل مطار رونالد ريغان الوطني في أرلينغتون بفيرجينيا (رويترز)
عميلان من دائرة الهجرة والجمارك (آيس) خلال دورية داخل مطار رونالد ريغان الوطني في أرلينغتون بفيرجينيا (رويترز)
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TT

وكالة الهجرة الأميركية تسجّل مستوى قياسياً في اعتقالات وترحيل المهاجرين

عميلان من دائرة الهجرة والجمارك (آيس) خلال دورية داخل مطار رونالد ريغان الوطني في أرلينغتون بفيرجينيا (رويترز)
عميلان من دائرة الهجرة والجمارك (آيس) خلال دورية داخل مطار رونالد ريغان الوطني في أرلينغتون بفيرجينيا (رويترز)

أعلنت وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأميركية، اليوم (الخميس)، أنها اعتقلت ورحَّلت خلال الأشهر الـ12 الأخيرة، أعداداً تفوق أي فترة أخرى في تاريخها الممتد لـ23 عاماً.

وقالت الوكالة إنها رحَّلت أكثر من 483 ألف شخص خلال السنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر (أيلول) الماضي، بزيادة نسبتها 9 في المائة مقارنة بأعلى مستوى سابق لها البالغ 442 ألفاً في الفترة ذاتها من العام الماضي، وبزيادة بلغت نسبتها 78 في المائة مقارنة بـ271 ألف شخص في عام 2024، وهو العام الأخير من رئاسة جو بايدن.

وعلى صعيد الاعتقالات، احتجزت الوكالة أكثر من 474 ألف شخص خلال الـ12 شهراً الأخيرة، وهو ما يعادل ضعف عدد الاعتقالات المُسجَّلة في العام السابق (239 ألف شخص)، وأكثر من 4 أضعاف العدد المُسجَّل في عام 2024 (113 ألف شخص).

يُذكر أن الوكالة لم تنشر مثل هذه البيانات التفصيلية منذ عودة الرئيس دونالد ترمب إلى البيت الأبيض، بما في ذلك إحصاءات عام 2025، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس».

كما خلا البيان الصحافي من أي تفاصيل تتعلق بعدد المهاجرين أصحاب السجلات الجنائية، على عكس ما جرت عليه العادة في الإدارات السابقة.

وفي تعليق له، قال وزير الأمن الداخلي ماركواين مولين: «بفضل قيادة الرئيس ترمب، أُطلق العنان لوكالة الهجرة لاستهداف الأجانب غير الشرعيِّين وترحيلهم، حتى نتمكَّن من إنقاذ أرواح أميركية».

واختتمت الوكالة بيانها بالإشارة إلى تنفيذ أكثر من 48 ألف عملية اعتقال في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي وحده، متوِّجةً بذلك موجةً تصاعديةً استمرَّت شهرين من المستويات القياسية، وبلغت ذروتها في أغسطس (آب) الماضي بتسجيل نحو 51 ألف اعتقال.

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مهاجرين أخبار أميركا دونالد ترمب جو بايدن أميركا
العالم الولايات المتحدة​

أميركا: ديمقراطيان بمجلس الشيوخ يطلقان تحقيقاً بشأن رحلة وزير الصحة إلى ساموا

دونالد ترمب يصافح روبرت إف كينيدى (أ.ف.ب)
دونالد ترمب يصافح روبرت إف كينيدى (أ.ف.ب)
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أميركا: ديمقراطيان بمجلس الشيوخ يطلقان تحقيقاً بشأن رحلة وزير الصحة إلى ساموا

دونالد ترمب يصافح روبرت إف كينيدى (أ.ف.ب)
دونالد ترمب يصافح روبرت إف كينيدى (أ.ف.ب)

أطلق عضوان ديمقراطيان في مجلس الشيوخ الأميركي تحقيقاً فيما إذا كان وزير الصحة روبرت إف. كينيدي (الابن) كذب على الكونغرس بشأن سبب زيارته لساموا في عام 2019، بعدما نشرت وكالة «أسوشييتد برس» و صحيفة «غارديان» وثائق في أغسطس (آب) تفند شهادته.

يعد التحقيق الجديد واحداً من مجموعة من التحقيقات المرتقبة التي تتعلق بإدارة الرئيس دونالد ترمب بعد استعادة الديمقراطيين السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ من الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي.

وقال عضوا مجلس الشيوخ، رون وايدن، الديمقراطي عن ولاية أوريجون، وأنجيلا ألسوبروكس، الديمقراطية عن ولاية ماريلاند، في رسالة وجهاها أمس الأربعاء إلى منظمة الدفاع عن صحة الأطفال، وهي منظمة غير ربحية معروفة بنشاطها المناهض للقاحات، وكان كينيدي يرأسها سابقا، إنهما يشرعان في إجراء تحقيق.

وطلب عضوا مجلس الشيوخ من المنظمة مجموعة واسعة من الوثائق المتعلقة برحلة كينيدي إلى ساموا، وحملته الانتخابية للرئاسة عام 2024، وعملية المصادقة على تعيينه في مجلس الشيوخ.

كما طلبت رسالة عضوي مجلس الشيوخ أيضاً جميع المراسلات المتبادلة بين المنظمة ومسؤولي الحكومة الفيدرالية منذ بدء الولاية الرئاسية الثانية للرئيس دونالد ترمب في يناير( كانون الثاني) 2025.

وأظهر تقريرا «وكالة أسوشييتد برس» وصحيفة «الغارديان» البريطانية في أغسطس (آب)، أنه بينما كان كينيدي يؤكد مراراً أمام أعضاء مجلس الشيوخ الذين كان لهم الدور الحاسم في المصادقة على تعيينه العام الماضي، أن زيارته إلى ساموا قبل تفشي وباء الحصبة المميت «لا علاقة لها باللقاحات»، فإن رسالة بعث بها إلى رئيس وزراء ساموا قبل الزيارة، على ورق رسمي يحمل اسم منظمة الدفاع عن صحة الأطفال، أظهرت عكس ذلك.

وفي الرسالة، استخدم كينيدي كلمتي «لقاح» أو «تطعيم» ثماني مرات.

وكتب وايدن وألسوبروكس في رسالتهما: «نعتزم محاسبة الوزير كينيدي على الأضرار الجسيمة التي تسبب فيها للأطفال الأكثر عرضة للخطر. كما نعتزم أيضاً محاسبته على أي تصريحات كاذبة أدلى بها أمام الكونغرس، وهي جريمة تقوض قدرة مجلس الشيوخ على الاضطلاع بواجباته الدستورية».

وأكدت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأميركية أن زيارة ساموا «لم تكن لها صلة باللقاحات».

ورداً على استفسار من جانب وكالة «أسوشييتد برس» في أغسطس، قالت الوزارة إن «أي ادعاء أو تلميح، استناداً إلى هذه الرسائل، بأن الوزير كينيدي كذب تحت القسم أو أمام الكونغرس، ليس محض كذب فحسب، بل يشكل تشهيراً صريحاً».

وأعلن عضوا مجلس الشيوخ ذاتهما، أمس الأربعاء، فتح تحقيق منفصل بشأن ما تردد عن هدايا قدمها أحد المتبرعين للمنظمة وموظف سابق بها إلى كينيدي العام الماضي، تُقدر قيمتها بمئات الآلاف من الدولارات.

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