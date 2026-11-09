زعيم الديمقراطيين بمجلس النواب جيفريز يؤيد مساءلة هيغسيث تمهيداً لعزله

أقرَّ الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأن «الاستياء من إسرائيل وأسعار الوقود هي من الأسباب الرئيسية لهزيمة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي».

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «60 دقيقة» على شبكة «سي بي إس» الأميركية، التي بُثت الأحد، أن سياسة الترحيل التي تنتهجها إدارته كانت «قاسية للغاية»، عارضاً في الوقت ذاته «التوصل إلى اتفاق» بشأن الهجرة مع الديمقراطيين، في تنازل أعقب الهزيمة الكبيرة التي مُني بها الجمهوريون في انتخابات التجديد النصفي.

حرب إيران وكراهية إسرائيل

وألقى الرئيس الأميركي باللوم على الحرب مع إيران وارتفاع أسعار البنزين في جانب كبير من هزيمة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي، موافقاً على تقييم نائبه جي دي فانس بأن الصراع كان عاملاً رئيسياً.

وأشار ترمب إلى ما وصفه بتزايد النفور من إسرائيل، لكنه تمسك بأن «الحملة العسكرية» على إيران كانت مبررة، وقال إنه سيتخذ القرار نفسه مرة أخرى. وأضاف: «إجابتي هي نعم قاطعة؛ لأنه لا يمكن السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي».

60 MINUTES REPORT: Ross Douthat interviews President Trump in his first sit-down interview since the 2026 midterm elections.The wide-ranging conversation covered immigration and corruption, Iran and artificial intelligence, his potential successors and his own mortality. The... pic.twitter.com/rVNbgRlQhS — 60 Minutes (@60Minutes) November 9, 2026

وأكَّد ترمب أن الحرب حُسمت لصالح الولايات المتحدة، وتوقع أن تتفاوض طهران في نهاية المطاف على اتفاق. وأقرَّ بأن «الحملة العسكرية» ربما لم تحظَ بشعبية على المدى القصير، قائلاً: «أعتقد أن هذا القرار سيكون جيداً جداً من الناحية التاريخية. هل هو قرار جيد لليوم وغداً؟ ربما لا».

وقال إنه لا يسعى إلى تصعيد الصراع بعد انتخابات التجديد النصفي.

وفي سياق آخر، تحدث الرئيس الأميركي عن إسرائيل، قائلاً إنه «من دوننا، لم تكن إسرائيل لتوجد. لولا دونالد ترمب لما وُجدت إسرائيل؛ فقد أرسلنا - قبل أكثر من عام - تلك القاذفات الرائعة من طراز (بي-2) (B-2)، وضربنا المواقع الثلاثة في ذلك الوقت. هل تعلمون؟ أنا أسمّي ما نتج من ذلك (غباراً نووياً)؛ فقد كانت تلك المواقع تعجّ بما يمكن وصفه بالغبار النووي».

“Israel would not exist except for Donald Trump,” claims President Trump, pointing to U.S. strikes last year on Iranian nuclear facilities. https://t.co/ogOg9N5yCJ pic.twitter.com/bKjauXvYkg — 60 Minutes (@60Minutes) November 9, 2026

سياسة قاسية أكثر من اللازم

وفي المقابلة، اعترف ترمب بأن حملته الصارمة ضد المهاجرين أضرَّت به سياسياً، وقال إنه منفتح على التوصل إلى تفاهم يسمح لبعض المهاجرين غير النظاميين بالبقاء في الولايات المتحدة.

وسأل مراسل البرنامج روس دوثات الرئيس عما إذا كانت سياسة الترحيل التي يتبعها قد تجاوزت الحدود. فأجاب: «أعتقد أنها كانت قاسية أكثر من اللازم. أعتقد أنها ربما كانت قاسية أكثر من اللازم، نعم. وسيقول كثيرون إنها رائعة، لكن كثيرين يرون أنها قاسية أكثر من اللازم».

Donald Trump tells 60 Minutes that his deportation policy was “too tough” and hurt him in the midterms.He says he would like to work with Democrats to make a deal that would allow select working immigrants to stay in the country. pic.twitter.com/jIhA2nYKPJ — Pop Base (@PopBase) November 9, 2026

وتُعدّ تصريحات ترمب إقراراً صريحاً على نحو غير معتاد بأن إحدى السياسات الرئيسية التي ميزت إدارته الثانية تحولت عبئاً سياسياً. لكنها بدت متعارضة مع قراره، الجمعة، ترقية ستيفن ميلر، مهندس حملته الصارمة ضد الهجرة، إلى منصب كبير موظفي البيت الأبيض، وفق صحيفة «الغارديان» البريطانية.

ومنذ عودته إلى السلطة، شنَّت إدارة الهجرة والجمارك الأميركية (ICE) مداهمات واسعة في أماكن العمل والمنازل والأماكن العامة، طالت أشخاصاً ليس لديهم سجلات جنائية، وفرقت عائلات ونشرت الخوف بين مجتمعات المهاجرين. كما أطلق عملاء اتحاديون النار على مواطنين أميركيين، هما رينيه غود وأليكس بريتي؛ ما أدى إلى مقتلهما خلال عمليات في مدينة مينيابوليس في وقت سابق من العام الحالي.

وقال ترمب إن سياسته «ساعدته وأضرته» في الوقت نفسه؛ إذ حصل على تقييم «A+» بسبب «إغلاق الحدود»، وعلى «درجات مرتفعة جداً» بسبب إخراج «الأشخاص السيئين». لكنه أقرّ قائلاً: «تضررت لأننا أخذنا أيضاً أشخاصاً لديهم وظائف جيدة، وارتكبوا مخالفة واحدة أو خرقاً للقانون، وهو دخولهم البلاد بصورة غير قانونية».

وأضاف أن هناك آراء متباينة داخل الولايات المتحدة بشأن ما إذا كان ينبغي ترحيل المهاجرين غير النظاميين أو السماح لهم بالبقاء إذا كانوا يعملون ويدفعون الضرائب. وقال إن بعض الأشخاص يرون أنه «ينبغي السماح لهم بالبقاء إذا كانوا أناساً صالحين ويعملون في شركة لتنسيق الحدائق»، و«في بعض الحالات، يدفعون الضرائب».

اتفاق مع الديمقراطيين

وقال ترمب إنه يعتقد أن التوصل إلى اتفاق مع الديمقراطيين أمر ممكن، يسمح لبعض المقيمين غير النظاميين منذ فترة طويلة بالبقاء، مع مواصلة ترحيل المدانين بجرائم خطيرة. واقترح استهداف القتلة والمغتصبين وتجار المخدرات، مع التوصل إلى تسوية لأوضاع أشخاص أمضوا في البلاد 10 أو 15 عاماً.

وقال: «دعوا الأشخاص الموجودين هنا، وبعضهم موجود منذ 10 أو 15 عاماً، يتوصلون إلى اتفاق». ووصف المقترح بأنه قابل للتفاوض، مضيفاً: «أعتقد أن هذا أمر يمكن تحقيقه بالفعل».

وأشار ترمب إلى أن الديمقراطيين مستعدون لتسوية، قائلاً إن بعضهم تواصلوا معه بالفعل. وعندما سُئل عما إذا كان يستطيع الامتناع عن توجيه الإهانات لمدة ستة أشهر من أجل التوصل إلى اتفاق، أجاب: «بكل سهولة».

«إخفاق» اقتصادي

وفيما يتعلق بالاقتصاد، أقرَّ الرئيس بأن إدارته أخفقت في توصيل إنجازاتها بفاعلية، رغم تكراره أن مؤشرات التوظيف والاستثمار وسوق الأسهم بلغت مستويات قياسية. وقال: «أعتقد أن المشكلة كانت في الرسائل، وربما مني أنا».

وأبدى ترمب انفتاحاً على وضع ضوابط للذكاء الاصطناعي، رغم تفضيله سابقاً ترك شركات التكنولوجيا تنظم عملها بنفسها بدلاً من فرض قيود حكومية واسعة. وقال للبرنامج: «لا أمانع في وضع ضوابط، لكنني لا أريد أن نضع أنفسنا في موقع متأخر جداً».

تأييد مرشح لسباق 2028

كما قدَّم ترمب لمحة عن معركة الخلافة داخل الحزب الجمهوري قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2028، قائلاً إنه قد يؤيد مرشحاً، لكنه لم يقرر بعد ما إذا كان سيتدخل في السباق. وعندما سُئل عما إذا كان يتوقع تأييد خليفة له، أجاب: «على الأرجح، لكن ليس بالضرورة».

ووصف الحزب الجمهوري بأنه يضم مجموعة قوية من المرشحين المحتملين، وأشاد بوزير الخارجية ماركو روبيو، من دون استبعاد المرشحين الآخرين.

Who will be the next Republican presidential nominee? President Trump discusses potential successors. https://t.co/Ozv5KmEAQj pic.twitter.com/vJPLRXXMJu — 60 Minutes (@60Minutes) November 9, 2026

وقال الرئيس إن تأييده سيحمل وزناً كبيراً، لكنه ألمح إلى أن من الأفضل له الابتعاد عن المنافسة. كما أعرب عن ثقته في قدرة حركة «لنجعل أميركا عظيمة مجدداً» (ماغا) على الاستمرار من دونه قائداً لها، وحدد أبرز مبادئها في قوة الحدود والجيش.