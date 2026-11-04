عضو مسلم وحاكمة سمراء... انتصارات غير مسبوقة للديمقراطيين من الأقلياتhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5337537-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85-%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%B3%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%82%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA
عضو مسلم وحاكمة سمراء... انتصارات غير مسبوقة للديمقراطيين من الأقليات
يهتف المؤيدون بينما يتحدث آرون فورد المدعي العام لولاية نيفادا والمرشح الديمقراطي لمنصب الحاكم خلال فعالية أقيمت ليلة الانتخابات في لاس فيغاس (أ.ب)
انتهت انتخابات التجديد النصفي التي جرت أمس الثلاثاء في الولايات المتحدة بهزيمة للجمهوريين، وكسر محظورات غير معلنة عبر فتح الطريق أمام ديمقراطيين من الأقليات لنيل مناصب في الصف الأول.
فيما يأتي لمحة عن هذه الانتصارات غير المسبوقة، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».
حاكمة سمراء البشرة
انتخبت كيشا لانس بوتومز حاكمة لولاية جورجيا، لتصبح أول امرأة سمراء تشغل هذا المنصب على مستوى الولايات المتحدة.
وتقدّم نفسها على موقع حملتها الإلكتروني بأنها متحدرة من عائلة من العبيد في إحدى مزارع جورجيا في الجنوب الذي التصقت به صورة العبودية، ثم الفصل العنصري، قبل أن يصبح مسرحاً للنضال من أجل الحقوق المدنية. وكانت كيشا تولّت رئاسة بلدية أتلانتا، كبرى مدن ولاية جورجيا، بين عامي 2018 و2022.
حاكِمة وعضوة في مجلس الشيوخ من السكان الأصليين لأميركا
أصبحت ديب هالاند، المنتمية إلى قبيلة لاغونا بويبلو، أول امرأة من السكان الأصليين تتولى منصب حاكمة في ولاية نيو مكسيكو (جنوب غرب).
وكانت دخلت التاريخ من قبل بصفتها أول امرأة من السكان الأصليين تتولى حقيبة وزارية، عندما عيّنت وزيرة مسؤولة عن الأراضي الفدرالية في عهد الرئيس السابق جو بايدن.
في شمال البلاد، في ولاية مينيسوتا، حقّقت بيغي فلاناغان إنجازاً لافتاً آخر، إذ أصبحت أول امرأة من السكان الأصليين تدخل مجلس الشيوخ. وكانت حتى ذلك الحين تشغل منصب نائبة حاكم الولاية.
عضو مجلس شيوخ مسلم
أعلن عبد الرحمن السيّد المنتمي للجناح اليساري في «الحزب الديمقراطي» فوزه في ولاية ميشيغان (شمال). وهو ابن مهاجرين مصريين، وبذلك يكون أول عضو مسلم في مجلس الشيوخ الأميركي.
وخلال الحملة الانتخابية هاجمه دونالد ترمب وأنصاره دون هوادة، متهمين إياه، وكذلك عائلته، بإقامة روابط مع جماعة «الإخوان المسلمين»، وتنظيم «القاعدة». وأطلق عليه الرئيس الأميركي اسم «محمد»، ونعته بأنه «متعاطف مع الإرهاب».
والسيّد -بدوره- شديد الانتقاد للدعم الأميركي لإسرائيل. وقد أثار عداء جزء من الجالية اليهودية في ولاية تضمّ في الوقت ذاته واحدة من كبرى الجاليات العربية الأميركية في البلاد.
رئيس من أصل إفريقي لمجلس النواب؟
يُتوقّع أن يتولى الرئيس الحالي لكتلة النواب الديمقراطيين، حكيم جيفريز، رئاسة المجلس بعد الانتصار الواسع الذي حققه معسكره. وبذلك سيصبح أول أميركي من أصل أفريقي يرأس مجلس النواب.
سوابق على مستوى الولايات
انتخبت فلوريدا (جنوب شرق) للمرة الأولى في تاريخها حاكماً أسود، هو الجمهوري بايرون دونالدز. على الطرف الآخر من البلاد، اختارت كاليفورنيا الديمقراطي خافيير بيثيرا لمنصب الحاكم، ليصبح أول شخص من أصل إسباني يفوز بقيادة أكثر الولايات الأميركية اكتظاظاً بالسكان. وتعكس هذه النتائج الانتخابية «رفضاً واسعاً للكراهية والانقسام»، بحسب ما صرّح به لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» بيل شيبلر، مدير الاستراتيجية في جمعية «ستيت فويسز» المدنية. وأضاف: «هؤلاء القادة الجدد لا يظهرون بين ليلة وضحاها، إنهم يأتون من مجتمعات تنظّم نفسها بين انتخابات وأخرى».
أنصار المرشح الديمقراطي لعضوية مجلس الشيوخ جيمس تالاريكو يتفاعلون مع النتائج الأولية للانتخابات خلال تجمع لمتابعة ليلة انتخابات التجديد النصفي (أ.ف.ب)
بعد أكثر من عقد ظل فيه دونالد ترمب في قلب الحياة السياسية الأميركية، يبدو أن غالبية الناخبين باتوا يشعرون بالإرهاق والاستياء منه، وفقاً لاستطلاع «أسوشييتد برس لتصويت الناخبين» الذي شمل ناخبين في انتخابات التجديد النصفي في الولايات الأميركية الخمسين.
وأثّر إخفاق ترمب في الوفاء بتعهدات انتخابية رئيسية، وفي مقدمتها وعوده بكبح التضخم الذي تفاقم بدلاً من أن يتراجع، بوضوح على مرشحي حزبه الجمهوري في انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، الثلاثاء. ويُظهر الاستطلاع أن الناخبين رأوا عموماً أن ترمب أكثر انشغالاً بثروته الشخصية ونمط حياته المترف، الذي يطغى عليه الذهب، من اهتمامه باحتياجاتهم.
كما أسهم ترمب في صعود مرشحين شابتهم عيوب واضحة، على حد تعبير «أسوشييتد برس» ما زاد من صعوباتهم في عام انتخابي كان صعباً أصلاً. وفي مقابلة أجراها مساء الثلاثاء مع شبكة «فوكس نيوز»، أشار ترمب إلى أن الديمقراطيين «خاضوا المعركة بقوة»، وأن القاعدة الجمهورية «لم تحب المرشحين» الذين أيدهم، لأن بعض اختياراته لم تكن موالية له بالكامل.
لكن الاستطلاع يتضمن أيضاً رسالة تحذير جدية للديمقراطيين. فكثير من الناخبين لا يحبذون الحزب، ورغم تقدمه في قضايا رئيسية، مثل الاقتصاد، فإن الفارق بينه وبين الجمهوريين لا يزال محدوداً نسبياً. وقال نحو 7 من كل 10 ناخبين إن الكونغرس لا يبذل ما يكفي لتوفير آليات الرقابة والتوازن في مواجهة الرئيس، ما يضع سقفاً للتوقعات المعلقة على الديمقراطيين الذين استعادوا السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ.
التضخم يوجه ضربة للجمهوريين
لم يكن في وسع مرشحي الحزب الجمهوري تجنب تداعيات التضخم، إذ كان الناخبون يلمسون أثره بوضوح في فواتير مشترياتهم من متاجر البقالة ومحطات الوقود. كما كان العبء المالي الناجم عن إصلاح السيارات أو فواتير الخدمات بعد صيف شديد الحرارة أمراً لا يمكن تجاهله. وحتى في معاقل جمهورية مثل ولاية تكساس، أسهم تأثير التضخم في تعزيز موقف الديمقراطيين.
وقال نحو اثنين من كل عشرة ناخبين في تكساس إن التضخم تسبب في «معاناة شديدة» لهم ولأسرهم، وصوّت نحو ثلاثة أرباع هذه الفئة لمصلحة المرشح الديمقراطي جيمس تالاريكو في انتخابات مجلس الشيوخ. كما قال نحو 6 من كل 10 ناخبين إن التضخم تسبب لهم في «معاناة متوسطة»، وفاز تالاريكو أيضاً بأغلبية أصوات هذه الفئة.
وتكرر النمط نفسه في ولاية تلو الأخرى. وعلى المستوى الوطني، قال الناخبون الذين أعربوا عن «قلق بالغ» إزاء تكاليف الحياة اليومية، بما في ذلك المواد الغذائية والرعاية الصحية والوقود، إنهم صوّتوا بأغلبية ساحقة للمرشح الديمقراطي في دوائرهم المحلية لانتخابات مجلس النواب.
ولم يكن التضخم وحده هو العامل المؤثر، إذ حمّل ناخبون في مختلف أنحاء البلاد ترمب مسؤولية ارتفاع الأسعار، بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها، والحرب مع إيران، وإخفاقه في الوفاء بتعهده الانتخابي قبل عامين بخفض الأسعار.
وعندما سُئل الناخبون عن تأثير سياسات ترمب، قال نحو ثلثيهم على مستوى البلاد إنها جعلت الاقتصاد أسوأ. ومن بين هذه الفئة، صوّت نحو 8 من كل 10 ناخبين لمصلحة المرشح الديمقراطي.
الفساد في صدارة مخاوف الناخبين
وقال أكثر من نصف الناخبين في أنحاء البلاد إن الفساد الحكومي كان عاملاً «حاسماً» في تصويتهم لانتخابات الكونغرس. وتجاوزت هذه النسبة بقليل نسبة الناخبين الذين عدوا تكلفة المعيشة عاملاً «حاسماً»، وهي نتيجة لافتة في عام قال فيه نحو 6 من كل 10 ناخبين إنهم يشعرون بقلق بالغ إزاء تكلفة الطعام والمواد الغذائية.
وفي المقابل، وعلى الرغم من إشارة الجمهوريين إلى أن الناخبين لا يولون اهتماماً كبيراً لتحقيق ترمب أكثر من مليار دولار العام الماضي من العملات الرقمية والعملات المشفرة، رأى معظم الناخبين أن الرئيس منشغل بمصالحه الشخصية إلى حد الهوس.
وخلال ولايته الثانية، طلب ترمب تبرعات من شركات كبرى لبناء قاعة الاحتفالات التي يريد إقامتها في البيت الأبيض، بعدما فاجأ البلاد بهدم الجناح الشرقي للمبنى بسرعة.
وامتد هذا النهج من قمة السلطة إلى الصفقات التجارية الخاصة بأفراد عائلته، فضلاً عن صفقات أخرى أبرمها مقربون منه، وشملت قضايا العفو الرئاسي والسياسات الفيدرالية.
وفي المحصلة، قال نحو ثلثي الناخبين إن ترمب لا يضع الأولويات الصحيحة، وأيدت الغالبية الساحقة من هؤلاء المرشحين الديمقراطيين لمجلس النواب.
الناخبون يريدون كونغرس أكثر حزماً
على مدى معظم العامين الماضيين، تصرف ترمب بصورة منفردة، فيما لم يُبدِ كثير من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ اللذين يسيطر عليهما الجمهوريون، اعتراضاً يُذكر على قراراته.
فقد سرّح موظفين فيدراليين، وفرض رسوماً جمركية جديدة واسعة النطاق، وأطلق الحرب مع إيران، وأدخل تعديلات على معالم في واشنطن باستخدام الطلاء الذهبي، وهدد مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ومركز كينيدي الثقافي، ومؤسسة سميثسونيان، كما مارس ضغوطاً على عدد كبير من الحلفاء القدامى.
لكنّ الناخبين أوضحوا أنهم يريدون رقابة برلمانية أكبر على السلطة التنفيذية.
وقال نحو 7 من كل 10 ناخبين إن الكونغرس لا يفعل ما يكفي لتوفير آليات الرقابة والتوازن في مواجهة الرئاسة، وشمل ذلك نحو 4 من كل 10 ناخبين جمهوريين.
الناخبون المتأرجحون لا يؤيدون الديمقراطيين بحماسة
على الرغم من انتصارات الديمقراطيين، لم يمنحهم الناخبون تأييداً واسعاً بوصفهم حزباً. فقد عبّر كثيرون عن إحباطهم من الحزبين معاً، إذ قال نحو اثنين من كل عشرة ناخبين إن أياً من الحزبين لا يمتلك قدرة أفضل على التعامل مع قضايا الاقتصاد والسياسة الخارجية والرعاية الصحية والضرائب والهجرة. وارتفعت هذه النسبة أكثر فيما يتعلق بمعالجة الفساد الحكومي والذكاء الاصطناعي.
ومع ذلك، صوّت هؤلاء الناخبون المتشككون عموماً لمصلحة الديمقراطيين.
لكن ذلك لم يكن نتيجة الشعبية الكبيرة للحزب. فلم يكن لدى سوى نحو نصف الناخبين نظرة «إيجابية إلى حد ما» أو «إيجابية بشدة» تجاه الحزب الديمقراطي. ورغم أن هذه النسبة تجاوزت نسبة من ينظرون بإيجابية إلى الحزب الجمهوري، والبالغة نحو 4 من كل 10 ناخبين، فإن الفارق لم يكن كبيراً. كما أعرب نحو اثنين من كل عشرة ناخبين صوّتوا للمرشحين الديمقراطيين عن نظرة سلبية إلى الحزب ككل.
وبدلاً من ذلك، بدا أن الناخبين في السباقات الرئيسية كانوا يبحثون عن التغيير من خلال المرشحين الديمقراطيين. ففي ولاية مين، على سبيل المثال، اختار معظم الناخبين الذين قالوا إن امتلاك المرشح «الخبرة المناسبة» هو العامل الأهم في قرارهم بشأن انتخابات مجلس الشيوخ، السيناتورة الجمهورية الحالية سوزان كولينز. لكنّ عدداً أكبر من الناخبين أعطى الأولوية لإحداث «التغيير المطلوب»، واختار المرشح الديمقراطي تروي جاكسون.
الجمهوريون اختاروا مرشحين ضعفاء
أيّد ترمب مرشحين جمهوريين لم يحظوا بقبول الناخبين، ما عرّض مناطق كانت تُعد في السابق معاقل آمنة للحزب الجمهوري للخطر.
فبعد وفاة السيناتور ليندسي غراهام، من ولاية ساوث كارولاينا، في يوليو (تموز)، اختار الرئيس شقيقة السيناتور الراحل، دارلين غراهام، لشغل مقعده. وسرعان ما قررت السيناتورة الجديدة خوض الانتخابات للاحتفاظ بالمقعد، لكنها واجهت صعوبات في الإجابة عن أسئلة تتعلق بالسياسة الخارجية، التي كانت من أبرز مجالات خبرة شقيقها.
وقال نحو 6 من كل 10 ناخبين في سباق مجلس الشيوخ بولاية ساوث كارولاينا إنها تفتقر إلى الخبرة اللازمة للعمل في المجلس.
وخلال الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في تكساس، أيّد ترمب في نهاية المطاف المدعي العام للولاية، كين باكستون، على حساب السيناتور الجمهوري الحالي جون كورنين. وكان باكستون متورطاً في فضائح، كما خضع لإجراءات عزل، لكنه لم يُدن. وقال نحو ثلثي الناخبين في سباق مجلس الشيوخ بتكساس إنه يفتقر إلى الشخصية المناسبة لشغل مقعد في المجلس.
وأعطى ترمب الأولوية للولاء عند اختيار المرشحين الجمهوريين، وهو ما أضر بمرشحي الحزب في ولايات عدة.
ففي ولاية كارولاينا الشمالية، كما في ولايات أخرى، قال نحو 6 من كل 10 ناخبين إن مرشح الحزب الجمهوري لمجلس الشيوخ، مايكل واتلي، كان «مؤيداً أكثر من اللازم» لترمب. واختار هؤلاء حاكم الولاية السابق، الديمقراطي روي كوبر، لتمثيلهم في مجلس الشيوخ بدلاً منه.
عضو مسلم وحاكمة سمراء... انتصارات غير مسبوقة للديمقراطيين من الأقلياتhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5337537-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85-%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%B3%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%82%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA
عضو مسلم وحاكمة سمراء... انتصارات غير مسبوقة للديمقراطيين من الأقليات
يهتف المؤيدون بينما يتحدث آرون فورد المدعي العام لولاية نيفادا والمرشح الديمقراطي لمنصب الحاكم خلال فعالية أقيمت ليلة الانتخابات في لاس فيغاس (أ.ب)
انتهت انتخابات التجديد النصفي التي جرت أمس الثلاثاء في الولايات المتحدة بهزيمة للجمهوريين، وكسر محظورات غير معلنة عبر فتح الطريق أمام ديمقراطيين من الأقليات لنيل مناصب في الصف الأول.
فيما يأتي لمحة عن هذه الانتصارات غير المسبوقة، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».
حاكمة سمراء البشرة
انتخبت كيشا لانس بوتومز حاكمة لولاية جورجيا، لتصبح أول امرأة سمراء تشغل هذا المنصب على مستوى الولايات المتحدة.
وتقدّم نفسها على موقع حملتها الإلكتروني بأنها متحدرة من عائلة من العبيد في إحدى مزارع جورجيا في الجنوب الذي التصقت به صورة العبودية، ثم الفصل العنصري، قبل أن يصبح مسرحاً للنضال من أجل الحقوق المدنية. وكانت كيشا تولّت رئاسة بلدية أتلانتا، كبرى مدن ولاية جورجيا، بين عامي 2018 و2022.
حاكِمة وعضوة في مجلس الشيوخ من السكان الأصليين لأميركا
أصبحت ديب هالاند، المنتمية إلى قبيلة لاغونا بويبلو، أول امرأة من السكان الأصليين تتولى منصب حاكمة في ولاية نيو مكسيكو (جنوب غرب).
وكانت دخلت التاريخ من قبل بصفتها أول امرأة من السكان الأصليين تتولى حقيبة وزارية، عندما عيّنت وزيرة مسؤولة عن الأراضي الفدرالية في عهد الرئيس السابق جو بايدن.
في شمال البلاد، في ولاية مينيسوتا، حقّقت بيغي فلاناغان إنجازاً لافتاً آخر، إذ أصبحت أول امرأة من السكان الأصليين تدخل مجلس الشيوخ. وكانت حتى ذلك الحين تشغل منصب نائبة حاكم الولاية.
عضو مجلس شيوخ مسلم
أعلن عبد الرحمن السيّد المنتمي للجناح اليساري في «الحزب الديمقراطي» فوزه في ولاية ميشيغان (شمال). وهو ابن مهاجرين مصريين، وبذلك يكون أول عضو مسلم في مجلس الشيوخ الأميركي.
وخلال الحملة الانتخابية هاجمه دونالد ترمب وأنصاره دون هوادة، متهمين إياه، وكذلك عائلته، بإقامة روابط مع جماعة «الإخوان المسلمين»، وتنظيم «القاعدة». وأطلق عليه الرئيس الأميركي اسم «محمد»، ونعته بأنه «متعاطف مع الإرهاب».
والسيّد -بدوره- شديد الانتقاد للدعم الأميركي لإسرائيل. وقد أثار عداء جزء من الجالية اليهودية في ولاية تضمّ في الوقت ذاته واحدة من كبرى الجاليات العربية الأميركية في البلاد.
رئيس من أصل إفريقي لمجلس النواب؟
يُتوقّع أن يتولى الرئيس الحالي لكتلة النواب الديمقراطيين، حكيم جيفريز، رئاسة المجلس بعد الانتصار الواسع الذي حققه معسكره. وبذلك سيصبح أول أميركي من أصل أفريقي يرأس مجلس النواب.
سوابق على مستوى الولايات
انتخبت فلوريدا (جنوب شرق) للمرة الأولى في تاريخها حاكماً أسود، هو الجمهوري بايرون دونالدز. على الطرف الآخر من البلاد، اختارت كاليفورنيا الديمقراطي خافيير بيثيرا لمنصب الحاكم، ليصبح أول شخص من أصل إسباني يفوز بقيادة أكثر الولايات الأميركية اكتظاظاً بالسكان. وتعكس هذه النتائج الانتخابية «رفضاً واسعاً للكراهية والانقسام»، بحسب ما صرّح به لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» بيل شيبلر، مدير الاستراتيجية في جمعية «ستيت فويسز» المدنية. وأضاف: «هؤلاء القادة الجدد لا يظهرون بين ليلة وضحاها، إنهم يأتون من مجتمعات تنظّم نفسها بين انتخابات وأخرى».
انتصارات تاريخية للديمقراطيين في انتخابات حاكمي تكساس وجورجياhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5337535-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D9%8A-%D8%AA%D9%83%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A7
انتصارات تاريخية للديمقراطيين في انتخابات حاكمي تكساس وجورجيا
الديمقراطية كيشا لانس بوتومز أول امرأة سوداء تُنتخب لمنصب حاكم ولاية جورجيا (رويترز)
يتجه الديمقراطيون صوب تحقيق مكاسب كبيرة في انتخابات حكام الولايات؛ إذ حققوا انتصارات في أوهايو، وتكساس، وأيوا، وجورجيا وويسكونسن، وفقاً لتقديرات وسائل الإعلام الأميركية، في حين لا يزال من السابق لأوانه تحديد نتائج عدد من السباقات الأخرى حتى صباح الأربعاء.
ودخلت مرشحتان التاريخ. ففي جورجيا، أصبحت الديمقراطية كيشا لانس بوتومز أول امرأة سوداء تُنتخب لمنصب حاكم الولاية في البلاد. وفي تكساس، أصبحت الديمقراطية جينا إينوهوسا أول حاكمة من أصل لاتيني في تاريخ الولاية، بعد أن هزمت الحاكم الجمهوري الحالي، وفق ما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.
وشملت الانتخابات إجمالاً 36 سباقاً انتخابياً على منصب الحكام، واحتل تدني شعبية الرئيس دونالد ترمب وتكاليف المعيشة صدارة اهتمامات الناخبين، إلى جانب القضايا المحلية التي تراوحت بين حقوق المياه ومراكز البيانات ومعدلات الإصابة بالسرطان.
وإذا تمكن الديمقراطيون من تحقيق مكاسب صافية لا تقل عن مقعدين، فسيتصدرون غالبية الولايات للمرة الأولى منذ عام 2010. وفيما يلي ثمانية انتخابات رئيسية لمنصب حاكم الولاية:
تكساس
هزمت إينوهوسا عضو مجلس نواب تكساس، حاكم الولاية جريج أبوت لتصبح أول ديمقراطية تُنتخب لهذا المنصب منذ عام 1990، كما أصبحت أول حاكمة من أصل لاتيني في تاريخ الولاية.
كانت إينوهوسا منافسة غير متوقعة لأحد أشهر حكام الولايات الجمهوريين وأكثرهم تمويلاً في البلاد. ووفقاً لصحيفة «تكساس تريبيون»، أنفق أبوت على حملته الانتخابية ما يقارب ثمانية أمثال ما أنفقته إينوهوسا.
جورجيا
فازت بوتومز، رئيسة بلدية أتلانتا السابقة، على الجمهوري ريك جاكسون الملياردير والمسؤول التنفيذي في مجال الرعاية الصحية، في السباق لخلافة الحاكم الجمهوري برايان كيمب. وبذلك، أصبحت أول امرأة سوداء تُنتخب حاكمة في الولايات المتحدة وأول ديمقراطية يجري اختيارها حاكمة لجورجيا منذ أكثر من ربع قرن.
عدَّ كلا الحزبين انتخابات منصب الحاكم بمثابة اختبار مبكر لمعنويات الناخبين في ولاية من المرجح أن تكون ساحة معركة حاسمة في انتخابات الرئاسة عام 2028.
أما جاكسون، الذي أنفق أكثر من 100 مليون دولار من أمواله الخاصة على الحملة الانتخابية، فقد أيَّد بشكل عام أجندة ترمب، في حين سعت بوتومز إلى حشد التحالف الديمقراطي المتنوع الذي ساعد بايدن على الفوز بالولاية في عام 2020.
اكتسبت بوتومز شهرة على مستوى البلاد في عام 2020 عندما تولت رئاسة بلدية أكبر مدن جورجيا خلال الاحتجاجات والاضطرابات المدنية وجائحة «كوفيد - 19». وتقع قاعدتها الانتخابية في منطقة أتلانتا الحضرية، التي أدى نموها السريع إلى إعادة تشكيل المشهد السياسي في جورجيا.
أوهايو
هزمت الديمقراطية الطبيبة إيمي أكتون رجل الأعمال الجمهوري فيفيك راماسوامي بعد سباق انتخابي جذب الاهتمام الوطني بسبب إعلان مثير للجدل ظهرت فيه والدة أكتون المنفصلة عنها. ففي مقطع فيديو نشرته حملة راماسوامي، نفت دونا آرثر رواية أكتون عن طفولة اتسمت بالمعاناة من التشرد والانتهاك الجنسي، وحثت سكان أوهايو على عدم التصويت لها.
وقالت أكتون، المديرة السابقة لوزارة الصحة في أوهايو التي قادت استجابة الولاية لجائحة «كوفيد - 19»، إنها تعرضت للاعتداء الجنسي من زوج أمها الذي فر من الولاية بعد اتهامه باغتصاب ابنة زوجته، ولم يحاكم قط. وتوفي عام 2004.
وتلاشت سمعة الولاية بوصفها متأرجحة على الدوام بعد عام 2016، عندما فاز بها ترمب بدعم قوي من ناخبي الطبقة العاملة، الذين ساعدوا في تحويلها ولايةً يمكن الاعتماد عليها في التصويت لصالح الحزب الجمهوري. ولم يفز الديمقراطيون سوى بواحدة فقط من آخر تسع انتخابات لمنصب حاكم الولاية.
أيوا
فاز مراجع الحسابات روب ساند، وهو الديمقراطي الوحيد في أيوا الذي يشغل حالياً منصباً بالانتخاب على مستوى الولاية، على رجل الأعمال الجمهوري زاك لان في أول انتخابات على منصب حاكم شاغر منذ عام 2006؛ إذ لم تسع الحاكمة الجمهورية الحالية كيم رينولدز إلى إعادة انتخابها.
وكانت معدلات الإصابة بالسرطان في الولاية، التي تحتل المرتبة الثانية على مستوى البلاد بعد كنتاكي، مسألة رئيسية في الحملة الانتخابية إلى جانب قضايا أخرى، مثل تكلفة المعيشة. فقد سيطرت على اهتمامات الناخبين المخاوف من أن يكون التعرض للنترات والمبيدات الحشرية والملوثات البيئية الأخرى سبباً في ارتفاع معدلات الإصابة بالسرطان.
وركزت المنافسة أيضاً على التعليم ومساءلة الحكومة. وخاض ساند حملته الانتخابية بصفته مراقباً مستقلاً ينتقد الإدارة المالية للجمهوريين وبرنامج تمويل خاص بالالتحاق بالمدارس الخاصة في الولاية. أما لان، فقد تبنى خفض الضرائب وحرية اختيار المدرسة ونهجاً أكثر تحفظاً تجاه القضايا الاجتماعية.
ويسكونسن
كان السؤال المحوري في سباق انتخابات حاكم ولاية ويسكونسن هو ما إذا كان الناخبون، الذين أيَّدوا ترمب في عام 2024 وبايدن في عام 2020، يريدون حاكماً متوافقاً مع الرئيس الجمهوري؟ وقلل الجمهوري توم تيفاني، النائب في الكونغرس لثلاث فترات الذي حظي بتأييد ترمب، من أهمية هذه الصلة. لكن منافسه الديمقراطي ديفيد كرولي المسؤول التنفيذي لمقاطعة ميلووكي، فاز في السباق بعد أن سعى إلى ربط تيفاني بأجندة ترمب.
في الكونغرس، أيَّد تيفاني قضايا مثل الحق في حمل السلاح وخفض الضرائب، وشارك في طرح مشروع قانون اتحادي من شأنه حظر معظم عمليات الإجهاض بعد نحو ستة أسابيع من الحمل. أما كرولي، فقد ركز حملته الانتخابية على دعم الحق في الإجهاض. وتحظر ولاية ويسكونسن الإجهاض بعد 20 أسبوعاً من الحمل وتشترط فترة انتظار مدتها 24 ساعة.
نيفادا
في منافسة تركز على القدرة على تحمل التكاليف، يخوض الحاكم الجمهوري جو لومباردو سباقاً متقارباً مع منافسه الديمقراطي آرون فورد المدعي العام للولاية.
وعبَّر سكان نيفادا عن مخاوفهم بشأن الرسوم الجمركية وتباطؤ قطاع السياحة وارتفاع أسعار الوقود؛ ما أتاح لفورد فرصة للتغلب على لومباردو على الرغم من تفوق الحاكم الحالي في جمع التبرعات بنحو المثلين.
وبرزت مراكز البيانات قضية محورية في الحملة الانتخابية. فقد اقترح فورد وقف التخفيضات الضريبية الجديدة لمراكز البيانات، ويريد إلزام المطورين بحماية السكان من ارتفاع تكاليف الطاقة. كما دعا إلى فرض لوائح صارمة لحماية الوظائف من تأثير الذكاء الاصطناعي.
أما لومباردو، فدافع بشكل عام عن مراكز البيانات بصفتها محركاً للاقتصاد مع السعي في الوقت نفسه لفرض قيود جديدة على بعض الحوافز الضريبية التي جذبت هذه القطاع إلى الولاية.
أريزونا
أصبحت المياه مسألة انتخابية رئيسية في ولاية أريزونا التي تعاني الجفاف، حيث تسعى الحاكمة الديمقراطية كاتي هوبس إلى إعادة انتخابها في مواجهة النائب الجمهوري في الكونغرس آندي بيجز. ومن القضايا الرئيسية الأخرى، تكلفة المعيشة والهجرة، وتسعى هوبس إلى تصوير نفسها على أنها أكثر صرامة في مسألة أمن الحدود مقارنة بالعديد من الديمقراطيين على الصعيد الوطني.
واحتلت حقوق الإجهاض مكانة بارزة في السباق الانتخابي، وتؤيدها هوبس في حين أن بيجز له سجل طويل في معارضتها. ووافق ناخبو أريزونا على تعديل دستوري يحمي حقوق الإجهاض في عام 2024.
ميشيغان
تُعدّ المنافسة في ميشيغان واحدة من أكثر السباقات تنافسية بين انتخابات حكام الولايات، حيث تتنافس الديمقراطية جوسلين بنسون ضد النائب الجمهوري جون جيمس. ويتنافس المرشحان لخلافة الحاكمة الديمقراطية جريتشن ويتمر التي انتهت مدة ولايتها؛ ما يجعل هذه الانتخابات من بين 19 سباقاً على مقاعد شاغرة في هذه الدورة الانتخابية.
وميشيغان ولاية متأرجحة منقسمة بشكل متقارب فاز بها ترمب في عامي 2016 و2024، في حين فاز بها بايدن في عام 2020.