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العالم الولايات المتحدة​

الديمقراطيون وترمب يختتمون حملاتهم لانتخابات التجديد النصفي

الرئيس الأميركي دونالد ترمب أثناء حديثه في تجمع انتخابي ضمن انتخابات التجديد النصفي في مطار سالينا الإقليمي بمدينة سالينا - ولاية كانساس (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب أثناء حديثه في تجمع انتخابي ضمن انتخابات التجديد النصفي في مطار سالينا الإقليمي بمدينة سالينا - ولاية كانساس (رويترز)
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الديمقراطيون وترمب يختتمون حملاتهم لانتخابات التجديد النصفي

الرئيس الأميركي دونالد ترمب أثناء حديثه في تجمع انتخابي ضمن انتخابات التجديد النصفي في مطار سالينا الإقليمي بمدينة سالينا - ولاية كانساس (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب أثناء حديثه في تجمع انتخابي ضمن انتخابات التجديد النصفي في مطار سالينا الإقليمي بمدينة سالينا - ولاية كانساس (رويترز)

ينظّم الديمقراطيون اليوم (الاثنين) آخر تجمعاتهم عشية انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة، سعياً لانتزاع السيطرة، ولو جزئياً، على الكونغرس، للتضييق على الرئيس دونالد ترمب، المتّهم بتجاوز صلاحياته.

تختتم الحملة بتجمّعات للمرشحين الديمقراطيين لمجلس الشيوخ جيمس تالاريكو في تكساس، وآدم هاميلتون في كانساس.

وقرّر ترمب الذي يحظى بنفوذ واسع في «الحزب الجمهوري» -مكّنه على نحو كبير من فرض أجندته السياسية- إلقاء كلمة عند ضفاف بركة نصب لينكولن التذكاري الذي أصبح أحد الرموز التي تجسّد مشروعه المثير للجدل الرامي لإعادة رسم معالم العاصمة.

وأمس بدا ترمب واثقاً من نجاح الحملة الانتخابية للجمهوريين بقوله: «سنفوز»، مع سعي الرئيس الثمانيني منذ أشهر إلى زرع الشكوك فيما يتّصل بنزاهة الاقتراع، وتحدّث مسبقاً عن احتمال الطعن في النتائج، حسبما أفاد تقرير لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

تقليدياً، يخسر معسكر الرئيس انتخابات منتصف الولاية، كما أن استطلاعات الرأي تظهر أن الديمقراطيين شبه واثقين من انتزاع الغالبية في مجلس النواب، مع إمكان قلب موازين القوى في مجلس الشيوخ.

ومن شأن سيطرة الديمقراطيين على مجلس النواب أن تمنحهم اليد الطولى فيما يتّصل بالموازنة الفيدرالية، والسيطرة على لجان قوية قادرة على التحقيق في شبهات فساد في ظل إدارة ترمب، وقضية جيفري إبستين، وغيرها من الملفات الشائكة.

سياسة الأرض المحروقة

في المقابل، من شأن فقدان الجمهوريين الغالبية في الكونغرس قبل عامين من نهاية ولاية ترمب أن يعقّد أجندة الرئيس الذي يواجه أصلاً تعقيدات على صلة بالتضخّم، وطول أمد الحرب على إيران.

مع ذلك، يبدي الديمقراطيون حذراً، إذ سبق أن أخطأت استطلاعات الرأي في تقدير حجم التعبئة في حركة «ماغا»، وهي الأحرف الأولى من شعار ترمب الانتخابي: «لنجعل أميركا عظيمة مجدداً». وتحدّث السيناتور الديمقراطي رافاييل وارنوك لشبكة «سي إن إن» عن «تفاؤل يشوبه قلق».

خلال الحملة، انتهج الجمهوريون -بقيادة سيّد البيت الأبيض- سياسة الأرض المحروقة، فصوّروا الديمقراطيين على أنهم «شيوعيون»، ووصفوا عبد الرحمن السيد -الذي قد يصبح أول سيناتور مسلم إذا انتخب في ميشيغان- بأنه «إرهابي».

وفي تطوّر لافت يعكس الخلافات الداخلية داخل «الحزب الديمقراطي»، أعلنت النائبة هايلي ستيفنز، التي خسرت انتخابات تمهيدية أمام عبد الرحمن السيد في أغسطس (آب)، تأييدها للمرشح الجمهوري مايك روجرز. وقالت ستيفنز للصحافيين لدى إعلان تأييدها: «نعلم جميعاً أن هذه انتخابات متقاربة جداً، لكن عبدول أوضح بشكل جلي أنه غير مرحّب بي في حملته الانتخابية».

النائبة هايلي ستيفنز تتحدث جنباً إلى جنب مع مرشح مجلس الشيوخ الجمهوري عن ميشيغان مايك روجرز بعد قداس الكنيسة في كنيسة بيرفكتينغ (أ.ب)

وشدّد ترمب أمس (الأحد)، خلال تجمّع في أيوا، على أن المعارضة مؤلفة من «راديكاليين متطرفين وخطرين» سيقومون بـ«سرقة ثرواتكم»، والسماح بدخول مهاجرين لممارسة «النهب، والاغتصاب، والسلب».

60 % لا يوافقون على خطاب ترمب

مع ذلك، يبدو أن كثيراً من الأميركيين ينبذون الخطاب المتشدّد للرئيس. وأظهر استطلاع نشرته أمس (الأحد) شبكة «إن بي سي نيوز» أن 60 في المائة من المستطلعين لا يوافقون على أدائه، خصوصاً بسبب الارتفاع الحاد في تكلفة المعيشة التي فاقمتها الحرب التي شنّها ضد إيران رغم التعهّد بوقف الحملات العسكرية في الخارج.

مشاركة قياسية

في حين يبدو مرجّحاً انتزاع الديمقراطيين الغالبية في مجلس النواب الذي تشمل الانتخابات كل مقاعده، تبقى المعركة الانتخابية في مجلس الشيوخ غير محسومة.

فالاستحقاق يطول ثلث مقاعده فقط، وكانت قلة منها في البداية تُعتبر مواتية للديمقراطيين.

غير أن استطلاعات الرأي تشير الآن إلى أن فرص الديمقراطيين في انتزاع السيطرة على المجلس لا تقل عن فرص الجمهوريين، بعدما خاضوا منافسات قوية على نحو مفاجئ في ولايات ذات توجه جمهوري واضح، مثل تكساس، وكانساس.

ومن شأن فوز الديمقراطيين بالأغلبية في مجلس الشيوخ أن يتيح لهم عرقلة تعيينات ترمب القضائية، ولا سيما في المحكمة العليا.

وشهدت انتخابات منتصف الولاية إنفاق نحو 11 مليار دولار على الإعلانات، حيث جاء جزء كبير منها من متبرعين أفراد من أصحاب الثروات الضخمة.

وقدم إيلون ماسك، الحليف المقرب لترمب مبلغاً هائلاً يقارب نصف مليار دولار لدعم انتخاب مرشحين جمهوريين.

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انتخابات التجديد النصفي الأميركية دونالد ترمب انتخابات أميركا

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أميركا: ما الذي قد يكبح مكاسب الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي؟

الولايات المتحدة​ متطوعون يستعدون للقيام بحملة ميدانية لصالح مرشحي الحزب الديمقراطي لعضوية الكونغرس بمن فيهم راندي فيليغاس المرشح عن ولاية كاليفورنيا (أ.ف.ب) p-circle

أميركا: ما الذي قد يكبح مكاسب الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي؟

يستعرض التقرير عوامل عدة قد تعرقل الطريق أمام الديمقراطيين لتحويل الظروف السياسية المواتية فوزاً ساحقاً في انتخابات التجديد النصفي الأميركية.

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الولايات المتحدة​ صندوق مخصص لإيداع بطاقات الاقتراع خارج مبنى محكمة الدائرة القضائية الـ18 في مدينة ويتشيتا بولاية كانساس (أ.ف.ب) p-circle
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ما هي انتخابات التجديد النصفي الأميركية ولماذا تُعد مهمة؟

تتعلق الانتخابات العامة النصفية بالكونغرس بشكل أساسي. فبينما تُجرى الانتخابات الرئاسية العامة كل أربع سنوات، تأتي الانتخابات النصفية في منتصف تلك الفترة.

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الولايات المتحدة​ النائبة الديمقراطية الأميركية هالي ستيفنز في الوسط وعلى اليسار المرشح الديمقراطي لعضوية مجلس الشيوخ الأميركي عن ولاية ميشيغان عبدول السيد وعلى اليمين المرشح الجمهوري لعضوية مجلس الشيوخ الأميركي عن الولاية نفسها مايك روجرز (أ.ف.ب) p-circle
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أيَّدت ديمقراطية بارزة المرشح الجمهوري مايك روجرز، وذلك قبل يومين من انتخابات التجديد النصفي في ولاية ميشيغان.

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أميركا: ما الذي قد يكبح مكاسب الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي؟

متطوعون يستعدون للقيام بحملة ميدانية لصالح مرشحي الحزب الديمقراطي لعضوية الكونغرس بمن فيهم راندي فيليغاس المرشح عن ولاية كاليفورنيا (أ.ف.ب)
متطوعون يستعدون للقيام بحملة ميدانية لصالح مرشحي الحزب الديمقراطي لعضوية الكونغرس بمن فيهم راندي فيليغاس المرشح عن ولاية كاليفورنيا (أ.ف.ب)
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TT

أميركا: ما الذي قد يكبح مكاسب الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي؟

متطوعون يستعدون للقيام بحملة ميدانية لصالح مرشحي الحزب الديمقراطي لعضوية الكونغرس بمن فيهم راندي فيليغاس المرشح عن ولاية كاليفورنيا (أ.ف.ب)
متطوعون يستعدون للقيام بحملة ميدانية لصالح مرشحي الحزب الديمقراطي لعضوية الكونغرس بمن فيهم راندي فيليغاس المرشح عن ولاية كاليفورنيا (أ.ف.ب)

دفع تراجع معدل التأييد للرئيس الأميركي دونالد ترمب، المنتمي إلى الحزب الجمهوري، وقلق الناخبين من ارتفاع الأسعار ومعارضة الحرب على إيران، العديد من المحللين واستطلاعات الرأي إلى توقع تحقيق الديمقراطيين مكاسب كبيرة في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة الثلاثاء.

لكن ستة محللين وخبراء من الحزبين قالوا لـ«رويترز» إن عوامل عدة قد تعرقل سعي الديمقراطيين لتحويل تلك الظروف السياسية المواتية فوزاً ساحقاً، حتى لو حقق الحزب في نهاية المطاف بعض المكاسب في الكونغرس.

وأظهرت استطلاعات رأي حديثة أن الديمقراطيين باتوا أكثر قدرة على المنافسة على مقاعد كانت تُعدّ مضمونة للجمهوريين، وأن الحزب يوسع جهوده في معاقل ترمب المحافظة.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يحظى الديمقراطيون بليلة انتخابية جيدة، لكن حجم أي فوز لا يزال غير مؤكد، وفيما يلي نستعرض تلك الأسباب:

انخفاض حدة المنافسة في انتخابات مجلس النواب

انخفض عدد الدوائر التي تشهد منافسات ساخنة على مقاعد مجلس النواب بشكل حاد على مدى العقود الثلاثة الماضية؛ إذ أدى الاستقطاب الحزبي وإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، بما في ذلك التلاعب بحدود الدوائر الانتخابية، إلى جعل عدد أكبر من المقاعد محسوماً لصالح الديمقراطيين أو الجمهوريين.

ونتيجة لذلك؛ يقدر محللون أن ما يتراوح بين 40 و50 مقعداً فقط من أصل 435 في مجلس النواب ستشهد منافسة حقيقية هذا العام.

يتوقع معظم المحللين أن يستعيد الديمقراطيون السيطرة على مجلس النواب، لكن بأغلبية تتراوح ربما بين خمسة و20 مقعداً؛ ما يحدّ من فرص تحقيق مكاسب كبيرة مثل تلك التي سجلوها في انتخابات 2018 عندما انتزعوا 41 مقعداً.

وقال بيل غالستون، مستشار البيت الأبيض السابق في عهد بيل كلينتون، إنه حتى لو حصد الديمقراطيون 25 مقعداً في مجلس النواب، «فسيكون لديهم أغلبية مريحة، لكنها لن تكون كبيرة».

ومن شأن مثل هذه الأغلبية منح الديمقراطيين السيطرة على مجلس النواب، لكن بهامش ضئيل للمناورة؛ ما يجعل من الصعب إقرار التشريعات المختلف عليها أو الحصول على التفويض الشامل كالذي ارتبط بموجات فوز ساحقة في انتخابات سابقة.

أغلبية الشيوخ ليست محسومة

في حين أن الديمقراطيين هم الأوفر حظاً لتحقيق مكاسب في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو، لا يزال اقتناص المقاعد الأربعة اللازمة لتحقيق أغلبية 51-49 غير مؤكد إلى حد كبير؛ لأن كثيراً من الدوائر الانتخابية التي يستهدفون الفوز فيها تقع في ولايات فاز بها ترمب بفارق كبير في 2024.

وقال ديفيد ووسرمان، محلل الانتخابات في مؤسسة «كوك بوليتيكال ريبورت» غير الحزبية، إن على الديمقراطيين تحقيق مكاسب في الولايات التي فاز بها ترمب بفارق يزيد على عشر نقاط مئوية. وأضاف أنه حتى وإن حدث تحول على المستوى الوطني بعشر نقاط مئوية لصالح الديمقراطيين، فمن المرجح أن يترك ذلك النتيجة التي حققها الحزب أقل بمقعدين من الأغلبية.

ويواجه الديمقراطيون منافسات أصعب من المتوقع في ولايات كانوا يأملون أن يكون الفوز بها أكثر ترجيحاً مثل مين وميشيغان.

وقال آندرو بوش، أستاذ السياسة العامة بجامعة تينيسي في نوكسفيل: «الجمهوريون ما زالوا في قلب المنافسة في تلك السباقات». وأضاف: «ليس هذا ما كان متوقعاً إذا كانت الأمور تسير على ما يرام بالنسبة للديمقراطيين على نطاق واسع».

المشاركة

تظهر استطلاعات الرأي أن الناخبين الديمقراطيين أكثر حماسة من نظرائهم الجمهوريين، لكن خبراء يقولون إن فئات تميل لانتخابهم مثل الشبان والسود ومن ينحدرون من أصول لاتينية، كانت نسبة مشاركتهم في انتخابات التجديد النصفي أقل عادة مقارنة بالانتخابات الرئاسية.

وتظهر استطلاعات الرأي وجود شكوك مستمرة لدى هذه الفئات تجاه الحزبين، لا سيما بسبب تكاليف المعيشة. وحذَّر محللون من أن الديمقراطيين قد لا يحققون النتائج المأمولة إذا لم تصل نسبة المشاركة بين هذه الفئات إلى مستوى التوقعات.

أظهرت بيانات التصويت المبكر في الولايات التي تسجل الناخبين حسب انتمائهم الحزبي مشاركة أكبر من قِبل الديمقراطيين. لكن الجمهوريين يقولون إن كثيراً من مؤيديهم ينتظرون عادة حتى يوم الانتخابات للإدلاء بأصواتهم.

وفي انتخابات التجديد النصفي في 2022، شكل الناخبون الذين تبلغ أعمارهم 50 عاماً فأكثر ما يقرب من مثلي عدد الناخبين دون الخمسين. وفي السنوات الماضية، مال الناخبون الأكبر سناً إلى الحزب الجمهوري.

أفضلية مالية للجمهوريين

يدخل الجمهوريون الساعات الأخيرة من الحملة الانتخابية بأفضلية مالية كبيرة، لكن الإنفاق في السباقات الرئيسية حقق نتائج متباينة حتى الآن. وأظهرت وثائق اللجان وبيانات لجنة الانتخابات الاتحادية، أن الجمهوريين يتمتعون بأفضلية مالية بلغت مئات الملايين من الدولارات مع اقتراب الأسابيع الأخيرة من الحملة الانتخابية، وذلك عبر لجان الحزب على المستوى الوطني ولجان العمل السياسي الكبرى المتحالفة معه.

وتشير بيانات مفوضية الانتخابات الاتحادية إلى أن ترمب أنفق أكثر من 277 مليون دولار، معظمها من خلال لجنة العمل السياسي لحركة «فلنجعل أميركا عظيمة مجدداً»، على حملة مكثفة متأخرة عبر التلفزيون والبريد المباشر لمساعدة المرشحين الجمهوريين المتعثرين.

وأنفق إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا»، ما يقرب من 366 مليون دولار خلال دورة انتخابات التجديد النصفي، بما في ذلك 276 مليون دولار منذ يوليو (تموز)، لدعم المرشحين الجمهوريين.

وحسب شركة «آد إمباكت»، المتخصصة في تتبع الإنفاق الإعلاني، أنفق الجمهوريون أكثر من الديمقراطيين بمقدار 188 مليون دولار على الإعلانات في الولايات التي تشهد منافسات محتدمة على مقاعد مجلس الشيوخ حتى نهاية سبتمبر (أيلول).

وقال بوش: «في أي وقت يوجد فيه طرف يتمتع بأفضلية مالية كبيرة وبالقدرة على ضخ الأموال في السباقات في اللحظة الأخيرة، يمكن أن يغير ذلك نتائج السباقات المتقاربة».

إساءة تقدير

كثيراً ما قللت استطلاعات الرأي من تقدير الدعم للحزب الجمهوري في الدورات الانتخابية الماضية. ويظهر استطلاع لـ«رويترز - إبسوس» أن الناخبين المسجلين يفضلون الديمقراطيين على الجمهوريين بنسبة 47 في المائة مقابل 35 في المائة في انتخابات الكونغرس.

وحدثت أكبر الإخفاقات في استطلاعات الرأي عندما كان ترمب مرشحاً. وعلى الرغم من أن اسم ترمب ليس مدوناً على بطاقة الاقتراع هذا العام، فقد حث أنصاره على التعامل مع انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) كما لو كان يخوضها.

وقللت استطلاعات الرأي بشكل كبير من قوة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي لعام 2014 عندما حقق الحزب فوزاً ساحقاً في مجلس الشيوخ. كما قللت استطلاعات الرأي في انتخابات التجديد النصفي لعام 2022 من أداء الديمقراطيين المتوقع.

طريقة هجوم قد تؤثر

سعى ترمب والعديد من المرشحين الجمهوريين إلى تصوير الديمقراطيين على أنهم اشتراكيون ومتطرفون يشكلون تهديداً وجودياً للبلاد.

ويصف ديمقراطيون يخوضون السباق في دوائر تنافسية أنفسهم بأنهم رأسماليون وفخورون بذلك؛ خشية أن تؤثر أساليب الجمهوريين على الناخبين المستقلين أصحاب الأصوات الحاسمة.

ويسلط الجمهوريون الضوء على انتصارات أعضاء حركة الاشتراكيين الديمقراطيين الأميركيين اليسارية والمرشحين التقدميين في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي لتصوير الحزب بأكمله على أنه اشتراكي، على الرغم من أن أقل من 20 منهم حققوا انتصارات هذا العام.

وقال غالستون إن الانتقادات قد تلقى صدى لدى بعض الناخبين الذين لم يحسموا أمرهم بعد وتؤثر على السباقات المتقاربة.

وأضاف: «قد يكون ذلك فعالاً على نحو طفيف... قد يقلل من تقدم الديمقراطيين بنقطة أو نقطتين في السباقات المتقاربة».

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انتخابات التجديد النصفي الأميركية الحزب الديمقراطي الكونغرس دونالد ترمب أخبار أميركا انتخابات أميركا
العالم الولايات المتحدة​

ترمب يتعهّد بحماية ماسك وشركة «سبيس إكس» من الديمقراطيين

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورجل الأعمال إيلون ماسك يحضران مؤتمراً صحافياً في البيت الأبيض يوم 30 مايو 2025 (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورجل الأعمال إيلون ماسك يحضران مؤتمراً صحافياً في البيت الأبيض يوم 30 مايو 2025 (رويترز)
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ترمب يتعهّد بحماية ماسك وشركة «سبيس إكس» من الديمقراطيين

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورجل الأعمال إيلون ماسك يحضران مؤتمراً صحافياً في البيت الأبيض يوم 30 مايو 2025 (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورجل الأعمال إيلون ماسك يحضران مؤتمراً صحافياً في البيت الأبيض يوم 30 مايو 2025 (رويترز)

صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأنه سيحمي إيلون ماسك وشركة «سبيس إكس» من الديمقراطيين إذا اقتضت الضرورة ذلك.

جاءت تصريحات ترمب في مقابلة مع بودكاست «بود فورس وان»، نُشرت اليوم (الاثنين)، وفق «وكالة الأنباء الألمانية».

ورداً على سؤال بشأن ما سيفعله إذا أقدم الديمقراطيون، افتراضاً، على اعتقال ماسك أو الاستيلاء على مصانعه أو تأميم شركة «سبيس إكس»، قال ترمب إنه «مجرّد كلام، لكن إذا تحوّل الكلام إلى فعل، فسيتعيّن علينا حمايتهم»، وفقاً لما ذكرته وكالة «بلومبرغ» للأنباء.

ورداً على سؤال بشأن ما إذا كان سيُصدر عفواً مسبقاً عن الأشخاص الذين عملوا معه، أوضح ترمب: «سأفعل ذلك إذا اقتضت الحاجة».

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أخبار أميركا دونالد ترمب ايلون ماسك الحزب الديمقراطي أميركا
العالم الولايات المتحدة​

الديمقراطيون وترمب يختتمون حملاتهم لانتخابات التجديد النصفي

الرئيس الأميركي دونالد ترمب أثناء حديثه في تجمع انتخابي ضمن انتخابات التجديد النصفي في مطار سالينا الإقليمي بمدينة سالينا - ولاية كانساس (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب أثناء حديثه في تجمع انتخابي ضمن انتخابات التجديد النصفي في مطار سالينا الإقليمي بمدينة سالينا - ولاية كانساس (رويترز)
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TT

الديمقراطيون وترمب يختتمون حملاتهم لانتخابات التجديد النصفي

الرئيس الأميركي دونالد ترمب أثناء حديثه في تجمع انتخابي ضمن انتخابات التجديد النصفي في مطار سالينا الإقليمي بمدينة سالينا - ولاية كانساس (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب أثناء حديثه في تجمع انتخابي ضمن انتخابات التجديد النصفي في مطار سالينا الإقليمي بمدينة سالينا - ولاية كانساس (رويترز)

ينظّم الديمقراطيون اليوم (الاثنين) آخر تجمعاتهم عشية انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة، سعياً لانتزاع السيطرة، ولو جزئياً، على الكونغرس، للتضييق على الرئيس دونالد ترمب، المتّهم بتجاوز صلاحياته.

تختتم الحملة بتجمّعات للمرشحين الديمقراطيين لمجلس الشيوخ جيمس تالاريكو في تكساس، وآدم هاميلتون في كانساس.

وقرّر ترمب الذي يحظى بنفوذ واسع في «الحزب الجمهوري» -مكّنه على نحو كبير من فرض أجندته السياسية- إلقاء كلمة عند ضفاف بركة نصب لينكولن التذكاري الذي أصبح أحد الرموز التي تجسّد مشروعه المثير للجدل الرامي لإعادة رسم معالم العاصمة.

وأمس بدا ترمب واثقاً من نجاح الحملة الانتخابية للجمهوريين بقوله: «سنفوز»، مع سعي الرئيس الثمانيني منذ أشهر إلى زرع الشكوك فيما يتّصل بنزاهة الاقتراع، وتحدّث مسبقاً عن احتمال الطعن في النتائج، حسبما أفاد تقرير لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

تقليدياً، يخسر معسكر الرئيس انتخابات منتصف الولاية، كما أن استطلاعات الرأي تظهر أن الديمقراطيين شبه واثقين من انتزاع الغالبية في مجلس النواب، مع إمكان قلب موازين القوى في مجلس الشيوخ.

ومن شأن سيطرة الديمقراطيين على مجلس النواب أن تمنحهم اليد الطولى فيما يتّصل بالموازنة الفيدرالية، والسيطرة على لجان قوية قادرة على التحقيق في شبهات فساد في ظل إدارة ترمب، وقضية جيفري إبستين، وغيرها من الملفات الشائكة.

سياسة الأرض المحروقة

في المقابل، من شأن فقدان الجمهوريين الغالبية في الكونغرس قبل عامين من نهاية ولاية ترمب أن يعقّد أجندة الرئيس الذي يواجه أصلاً تعقيدات على صلة بالتضخّم، وطول أمد الحرب على إيران.

مع ذلك، يبدي الديمقراطيون حذراً، إذ سبق أن أخطأت استطلاعات الرأي في تقدير حجم التعبئة في حركة «ماغا»، وهي الأحرف الأولى من شعار ترمب الانتخابي: «لنجعل أميركا عظيمة مجدداً». وتحدّث السيناتور الديمقراطي رافاييل وارنوك لشبكة «سي إن إن» عن «تفاؤل يشوبه قلق».

خلال الحملة، انتهج الجمهوريون -بقيادة سيّد البيت الأبيض- سياسة الأرض المحروقة، فصوّروا الديمقراطيين على أنهم «شيوعيون»، ووصفوا عبد الرحمن السيد -الذي قد يصبح أول سيناتور مسلم إذا انتخب في ميشيغان- بأنه «إرهابي».

وفي تطوّر لافت يعكس الخلافات الداخلية داخل «الحزب الديمقراطي»، أعلنت النائبة هايلي ستيفنز، التي خسرت انتخابات تمهيدية أمام عبد الرحمن السيد في أغسطس (آب)، تأييدها للمرشح الجمهوري مايك روجرز. وقالت ستيفنز للصحافيين لدى إعلان تأييدها: «نعلم جميعاً أن هذه انتخابات متقاربة جداً، لكن عبدول أوضح بشكل جلي أنه غير مرحّب بي في حملته الانتخابية».

النائبة هايلي ستيفنز تتحدث جنباً إلى جنب مع مرشح مجلس الشيوخ الجمهوري عن ميشيغان مايك روجرز بعد قداس الكنيسة في كنيسة بيرفكتينغ (أ.ب)

وشدّد ترمب أمس (الأحد)، خلال تجمّع في أيوا، على أن المعارضة مؤلفة من «راديكاليين متطرفين وخطرين» سيقومون بـ«سرقة ثرواتكم»، والسماح بدخول مهاجرين لممارسة «النهب، والاغتصاب، والسلب».

60 % لا يوافقون على خطاب ترمب

مع ذلك، يبدو أن كثيراً من الأميركيين ينبذون الخطاب المتشدّد للرئيس. وأظهر استطلاع نشرته أمس (الأحد) شبكة «إن بي سي نيوز» أن 60 في المائة من المستطلعين لا يوافقون على أدائه، خصوصاً بسبب الارتفاع الحاد في تكلفة المعيشة التي فاقمتها الحرب التي شنّها ضد إيران رغم التعهّد بوقف الحملات العسكرية في الخارج.

مشاركة قياسية

في حين يبدو مرجّحاً انتزاع الديمقراطيين الغالبية في مجلس النواب الذي تشمل الانتخابات كل مقاعده، تبقى المعركة الانتخابية في مجلس الشيوخ غير محسومة.

فالاستحقاق يطول ثلث مقاعده فقط، وكانت قلة منها في البداية تُعتبر مواتية للديمقراطيين.

غير أن استطلاعات الرأي تشير الآن إلى أن فرص الديمقراطيين في انتزاع السيطرة على المجلس لا تقل عن فرص الجمهوريين، بعدما خاضوا منافسات قوية على نحو مفاجئ في ولايات ذات توجه جمهوري واضح، مثل تكساس، وكانساس.

ومن شأن فوز الديمقراطيين بالأغلبية في مجلس الشيوخ أن يتيح لهم عرقلة تعيينات ترمب القضائية، ولا سيما في المحكمة العليا.

وشهدت انتخابات منتصف الولاية إنفاق نحو 11 مليار دولار على الإعلانات، حيث جاء جزء كبير منها من متبرعين أفراد من أصحاب الثروات الضخمة.

وقدم إيلون ماسك، الحليف المقرب لترمب مبلغاً هائلاً يقارب نصف مليار دولار لدعم انتخاب مرشحين جمهوريين.

مواضيع
انتخابات التجديد النصفي الأميركية دونالد ترمب انتخابات أميركا